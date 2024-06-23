Медиаресурсы противника подтверждают потерю Новоалександровки, виня командование в отсутствии укреплённых флангов

Противник подтверждает потерю села Новоалександровка к северо-западу от Очеретино. Это уже как минимум 5-й населённый пункт, который войска киевского режима потеряли с начала текущего месяца.К настоящему моменту российские войска завершают зачистку на западных окраинах Новоалександровки, уничтожая личный состав противника из тех, кто попросту не успел бежать в северо-западном направлении. Остальные подразделения ВСУ со значительными потерями отступают в сторону Воздвиженки. Она осталась единственным на этом направлении населённым пунктом, который отделяет Вооружённые силы России от ключевой для ВСУ автодороги Покровск-Константиновка. До неё (помечена жёлтым овалом) от передовых позиций нашей армии остаётся менее 8 км. И это расстояние сокращается одновременно с приближением ВС РФ к южной окраине Воздвиженки.Интересно, что украинские медиа вновь пишут о том, что командование не укрепило фланги, вследствие чего российские войска, ударив с двух направлений, продвинулись сначала к селу, а затем и полностью взяли его под контроль.«Под раздачу» в данном случае попали подразделения 25-й, 47-й и 68-й бригад ВСУ.Примечателен тот факт, что потерю Новоалександровки противник признаёт лишь спустя 4-5 дней после того, как об этом сообщили российские военные.В настоящее время у наших войск есть перспектива развития успеха как в направлении упомянутой Воздвиженки, так и по выходу в тыл ВСУ в районе села Прогресс – важного транспортного узла к западу от Очеретино.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»