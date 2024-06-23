Медиаресурсы противника подтверждают потерю Новоалександровки, виня командование в отсутствии укреплённых флангов

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Медиаресурсы противника подтверждают потерю Новоалександровки, виня командование в отсутствии укреплённых флангов

Противник подтверждает потерю села Новоалександровка к северо-западу от Очеретино. Это уже как минимум 5-й населённый пункт, который войска киевского режима потеряли с начала текущего месяца.

К настоящему моменту российские войска завершают зачистку на западных окраинах Новоалександровки, уничтожая личный состав противника из тех, кто попросту не успел бежать в северо-западном направлении. Остальные подразделения ВСУ со значительными потерями отступают в сторону Воздвиженки. Она осталась единственным на этом направлении населённым пунктом, который отделяет Вооружённые силы России от ключевой для ВСУ автодороги Покровск-Константиновка. До неё (помечена жёлтым овалом) от передовых позиций нашей армии остаётся менее 8 км. И это расстояние сокращается одновременно с приближением ВС РФ к южной окраине Воздвиженки.



Интересно, что украинские медиа вновь пишут о том, что командование не укрепило фланги, вследствие чего российские войска, ударив с двух направлений, продвинулись сначала к селу, а затем и полностью взяли его под контроль.

«Под раздачу» в данном случае попали подразделения 25-й, 47-й и 68-й бригад ВСУ.

Примечателен тот факт, что потерю Новоалександровки противник признаёт лишь спустя 4-5 дней после того, как об этом сообщили российские военные.

В настоящее время у наших войск есть перспектива развития успеха как в направлении упомянутой Воздвиженки, так и по выходу в тыл ВСУ в районе села Прогресс – важного транспортного узла к западу от Очеретино.
3 комментария
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 18:28
    Все удивляюсь как нашим парням удаётся продвигаться вперед в условиях тотального прессинга БПЛА ВСУ. what
    1. Ботановед Звание
      Ботановед
      +1
      Сегодня, 18:38
      Очень аккуратно. (текст слишком короткий)
    2. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 18:50
      Жаль только продвижение с Новоалександровкой не получилось таким быстрым, как предвиделось после взятия Очеретино.