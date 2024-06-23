Российский оппозиционер - украинским властям: Для кого вы хотите освободить свою землю - для сирийских беженцев?

7
Российский оппозиционер - украинским властям: Для кого вы хотите освободить свою землю - для сирийских беженцев?

Проживающий в ФРГ бывший зампред правительства РФ и бывший же член Совфеда РФ Альфред Кох (заочно арестован в России) в интервью заочно призвал Зеленского выполнить свои предвыборные обещания и положить конец боевым действиям на Украине. По словам Коха, который в последние годы постоянно критиковал Россию и российскую власть, «войну необходимо остановить, иначе через 40 лет Украины как таковой просто не будет, потому что не будет украинцев».

Беглый российский оппозиционер заявил о том, что Украина вымирает. По его словам, ещё несколько лет назад уровень рождаемости на Украине был одним из наиболее низких в мире, а теперь он упал ещё ниже, так как одни уехали, другие погибли на фронте.

Кох:

Любой более-менее квалифицированный демограф скажет, что через 40 лет такой страны нет. И если сейчас вы воюете для того, чтобы освободить свою землю, то для кого? Для беженцев из Сирии? Ну просто потому что это будет пустое место. Это страшнее поражения в войне.

По словам Коха, если Зеленский это понимает, он должен идти на переговоры, если не собирается идти и выполнять свои предвыборные обещания, то он должен «встать и уйти».

Кох:

Если вы хотите насолить Путину самосожжением целого народа, ну тогда ладно – окей…

При этом оппозиционный политик добавил, что Запад в целом не против переговоров с Москвой, против пока только сам Киев и США, которые ситуацией пользуются, надеясь ослабить Россию и получить выгоду.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +2
    Сегодня, 18:54
    А что Кох ведь прав про окраину, но и в России давно проводится политика замещения коренных народов азиатами, так что и у нас через сорок лет страну беженцами заселят.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 19:03
      Директор Института демографии и социальных исследований Национальной Академии наук Украины Элла Либанова сделала прогноз, что в 2033 году на Украине в пределах границ 1991 года будут проживать 30-35 млн человек.

      Но есть нюанс: чтобы население сохранялось хотя бы на уровне 30 млн, Украина ежегодно должна привлекать 300 тыс. мигрантов., – говорит ученая.

      Уменьшение рождаемости и старение нации ведут к тому, что рабочей силы больше не станет, предупреждает Либанова. А это – проблемы в экономике.

      «Украина, как и большинство европейских стран, переживает старение нации. Рождаемость уменьшается из года в год, а население сокращается. Согласно статистике, в 1992 году население Украины составляло 55 056 600 человек. В 2022 году эта цифра сократилась до 41 167 300 человек. Уменьшается и рождаемость: с 596800 в 1992 году до 272000 в 2021. Украинская нация вымирает и статистика это подтверждает», – сетует ученая.


      ВСУ на фронте несут катастрофические потери, сопоставимые с утратой целой бригады солдат в день, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

      "Сейчас российские войска занимаются истощением украинских сил, и этот процесс ускоряется. Украинская армия теряет около двух тысяч человек в день – это целая бригада! Украина просто не сможет долго продержаться – у нее нет неограниченного запаса подготовленных людей", — заявил аналитик.

    2. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 19:05
      Только не Коху судить за россиян, с его то фамилией. И особенно с его прошлым.
  2. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 19:03
    Почему его не лишают гражданства России? Чтобы автоматом перестал быть российским оппозиционером. Кого только не лишают российского паспорта, а таких акул-живодеров не трогают.
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 19:05
    Значит надо рАгулей под корень... Раз коХ хочет скотомовное быдло спасать , а он враг , необходимо поступить прямо противоположно! Может зелЬцер таки агент ФСБ? Ведь никто так не геноцидил укров , как пианист!
  4. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 19:18
    Для кого предназначены эти риторические вопросы? Он что, не понимает, что Зеленского это вообще не интересует? Ему главное карманы набить западной "помощью".
  5. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 19:22
    а в России все стабильно? Рождаемость перекрывает смертность? В каждой славянской семье по 3-4 детей?