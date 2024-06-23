Любой более-менее квалифицированный демограф скажет, что через 40 лет такой страны нет. И если сейчас вы воюете для того, чтобы освободить свою землю, то для кого? Для беженцев из Сирии? Ну просто потому что это будет пустое место. Это страшнее поражения в войне.

Если вы хотите насолить Путину самосожжением целого народа, ну тогда ладно – окей…

Проживающий в ФРГ бывший зампред правительства РФ и бывший же член Совфеда РФ Альфред Кох (заочно арестован в России) в интервью заочно призвал Зеленского выполнить свои предвыборные обещания и положить конец боевым действиям на Украине. По словам Коха, который в последние годы постоянно критиковал Россию и российскую власть, «войну необходимо остановить, иначе через 40 лет Украины как таковой просто не будет, потому что не будет украинцев».Беглый российский оппозиционер заявил о том, что Украина вымирает. По его словам, ещё несколько лет назад уровень рождаемости на Украине был одним из наиболее низких в мире, а теперь он упал ещё ниже, так как одни уехали, другие погибли на фронте.Кох:По словам Коха, если Зеленский это понимает, он должен идти на переговоры, если не собирается идти и выполнять свои предвыборные обещания, то он должен «встать и уйти».Кох:При этом оппозиционный политик добавил, что Запад в целом не против переговоров с Москвой, против пока только сам Киев и США, которые ситуацией пользуются, надеясь ослабить Россию и получить выгоду.