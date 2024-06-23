Террористическая атака на Дагестан: нападение на сотрудников полиции в Махачкале, поджог синагоги в Дербенте

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Террористическая атака на Дагестан: нападение на сотрудников полиции в Махачкале, поджог синагоги в Дербенте

Стало известно о террористической атаке на Дагестан. Для раскачивания обстановки в многонациональной республике террористы напали на синагогу в Дербенте и подожгли здание.

Охранник синагоги был убит.



Сообщается, что примерно в одно время с этим другая группа террористов осуществила нападение на пост ДПС в Махачкале, открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

В связи со случившимся обращение в сети опубликовал глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что преступники добивались дестабилизации общественной ситуации. Есть пострадавшие среди сотрудников полиции, вступивших в бой с боевиками.

Глава республики:

Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики. Паника и страх – то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!

Глава Дагестана призвал население сохранять спокойствие.

Известно о том, что к 19:30 пожар в здании синагоги Дербента был локализован.



К 19:40 мск двое террористов были уничтожены бойцами спецподразделения.
48 комментариев
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  1. Тима Звание
    Тима
    +6
    Сегодня, 19:51
    Террористы-шайтаны подлежат только ликвидации!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 20:06
      Террористы-шайтаны подлежат только ликвидации!

      Да уж... Только в плен не нужно брать... Уже пробовали... Хватит!!! am
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +11
        Сегодня, 20:18
        Конца и края этому не будет… пока будем кусать палку, вместо того, чтобы сломать руку, которая держит эту проклятую палку…
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 21:10
          пока будем кусать палку, вместо того, чтобы сломать руку

          Не выявили раньше эту руку.
          В нападении на Махачкалу участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы. Предварительно, именно они были ликвидированы, их отец — бывший полицейский, пишет BAZA.
          Источник: https://rusvesna.su/news/1719165369
    2. Mol_18 Звание
      Mol_18
      0
      Сегодня, 20:46
      Террористам собачья смерть
      И полная ликвидация
      Тут получается три нападения в одна время во время Троицы.
      Этих шайтанов отправить кормить червяков до побыстрее и узнать заказчиков, если это Игил то отправить авиацию и ССО в каменный век их всех.
      1. sergeyezhov Звание
        sergeyezhov
        -1
        Сегодня, 21:07
        Цитата: Mol_18
        Террористам собачья смерть
        И полная ликвидация
        Тут получается три нападения в одна время во время Троицы.
        Этих шайтанов отправить кормить червяков до побыстрее и узнать заказчиков, если это Игил то отправить авиацию и ССО в каменный век их всех.

        А как же гуманизм?
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +5
          Сегодня, 21:12
          В своё время просвещённые англичане в Малайе выдавали родственникам тела погибших боевиков завёрнутые в свиные шкуры... Говорят - очень впечатляло..
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 19:55
    Опять ваххабиты разбушевались. Мочить в сортирах!
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +9
      Сегодня, 20:11
      Я думаю по мере продвижения СВО нашу территорию будут сильней атаковать и терроризировать. Это же Англосаксы.
      К этому надо готовиться и усилить меры контроля за ненадёжными элементами, соцсетями и интернет-трафиком на возможную пагубную передачу информации.
      В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1719162605
      1. Загребун Звание
        Загребун
        +5
        Сегодня, 20:25
        А можно отвечать. Око за око? Пусть Лондон утонет в крови.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +2
          Сегодня, 20:32
          Цитата: Загребун
          А можно отвечать

          Можно. Работайте там с их мусульманоми (много Пакистанцев) если сможете и командуйте, а так же Индийцы и Ирландцы. Флаг Вам в руки.
          Не забудьте про АфроБританцев. И предварительно перегрузите работу МИ-6 чем-то.
          1. Загребун Звание
            Загребун
            0
            Сегодня, 20:35
            Я не богат. Были бы деньги ... Моё мнение не изменится-Лондон утонет в крови. По большому счету, им просто мешать не надо.
        2. lwxx Звание
          lwxx
          +1
          Сегодня, 20:49
          За лОндон вопросов нет , пусть горят черти в аду. А вот к местным активистам много вопросов, так называемые "старшаки" , которые в уши льют всякую чушь младым джигитам.Надо шерстить ....
          1. Irokez Звание
            Irokez
            0
            Сегодня, 21:03
            Похоже, что там местные спящие ячейки. Говорят в заложники людей взяли. И ведь подобрали момент в православный праздник. Чисто уши Англосаксов бить по самому больному и святому.
            https://podolyaka.ru/yuriy-podolyaka-borodatye-bezusye-s-surovym-vzglyadom/
            https://podolyaka.ru/yuriy-podolyaka-dagestan-dvoih-iz-pyati-predpolozhitelno-terroristov-uzhe-ubili/
        3. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 21:04
          Цитата: Загребун
          Око за око? Пусть Лондон утонет в крови.

          Очередной анекдот про англосаксов. А на деле пока в России Севастополь и Белгород в крови, и Дербент кровоточит.
  3. Комментарий был удален.
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      -2
      Сегодня, 20:08
      Эти аппаратные долгожители берут пример со своего начальства.
  4. Last centurion Звание
    Last centurion
    +6
    Сегодня, 20:05
    Эти гады хотят разжечь рознь. На это должен быть ответ - ужесточение УК за терроризм, до пожизненного, наименование наказания за терроризм - пожизненная каторга, строительство трудовых лагерей в приполярье и за полярным кругом. Чтоб эти черти террористы добывали киркой и вагонетки полезные ископаемые до смерти. Желательно уран. Чтобы о смерти гады молили, но она к ним сразу не приходила.
    1. lwxx Звание
      lwxx
      0
      Сегодня, 21:21
      Цитата: Last centurion
      Эти гады хотят разжечь рознь.
      И надо же рознь разжигают именно сторонники ислама.... И так в последнее время... Причем продолжительно долгое время.Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть. А мы мечети им строим.
  5. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +13
    Сегодня, 20:05
    Всё это цветочки по сравнению с тем, что начнётся, когда наши гениальные завезут гастарбайтеров из Афганистана, в дополнение к таджикам. А договорённость об этом с талибами уже заключили. Впрочем, по любому всё спишут на происки СБУ. На том и успокоятся. Кстати, ещё не сообщали о найденных визитках Яроша? Значит. скоро сообщат.
  6. п-к Звание
    п-к
    +4
    Сегодня, 20:06
    Так и будем дальше сопли жевать и рассказы рассказывать? Или прав все-таки Делягин?
  7. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    -3
    Сегодня, 20:07
    Ну синагога пофиг, а за пост ДПС уничтожить на месте..
    1. Андрей Кулигин Звание
      Андрей Кулигин
      +5
      Сегодня, 20:43
      обстреляная православная церковь и убитый батюшка тоже пофиг? тогда вы ...очень неумный...
  8. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +11
    Сегодня, 20:18
    Мне нравится, что во всем винят англосаксов. Вопрос. Это англичанка завозит миллионы ваххабитов в Россию. Или англичанка разрешает носить хиджабы, никабы, или организовывать ММА помойки. Или англичанка легла под диаспоры?
    Во всем этом вина исключительно правительства РФ и сами знаете кого со своей мантрой.
    1. Reindeer Звание
      Reindeer
      -5
      Сегодня, 20:34
      Разумеется! Сидит такой чиновник среднего звена региональной управы, приходит к нему незаменимый специалист, дает толику малую денег (за гражданство российское), а злобный Путин приказывает деньги взять и гражданство выправить, а иначе плохо будет...
      Совсем с таким правительством тяжело.
      1. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        +6
        Сегодня, 20:55
        30 лет выстраивалась система, где вся власть в руках одного человека.
        30 лет при нем происходил массовый завоз мигрантов и легализация исламистских движений.
        И теперь он не причем?
        1. Reindeer Звание
          Reindeer
          -1
          Сегодня, 21:14
          Так я же написал - конечно это он заставляет брать взятки, нарушать закон и засорять окурками унитазы.
  9. Николай310 Звание
    Николай310
    +6
    Сегодня, 20:26
    Против России идет война на уничтожение...

    Но кто-то все тешит себя иллюзиями, что "западные партнеры" вот-вот одумаются и снова займутся уважаемизмом...
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -3
    Сегодня, 20:33
    Я в одном фильме видел как похитители социалистической собственности похитив всё со склада подожгли склад. . .хотя что в древней синагоге можно похитить,разве что древние тексты в которых слишком много правды. . . winked
  11. Дес Звание
    Дес
    +6
    Сегодня, 20:33
    Ни один из комментирующих не был там. И это нормально. Другое дело, что и мало понимают специфику Дагестана, цикличность смены там власти и, соответственно, приоритетов. И даже кажется, что всё гораздо проще, - как с "искавшими" евреев в двигле самолёта. Однако там не все такие полудурки. А рулят республикой кланы. У них свои интересы, финансы и т.д. Разумеется за счёт бюджета РФ.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 20:42
      Разумеется за счёт бюджета РФ.
      Естесственно
  12. VicVic Звание
    VicVic
    +4
    Сегодня, 20:35
    Хотят раскачать ситуацию. И православный храм атаковали и синагогу ... Это продолжение "Крокуса".
    Кукловоды нашли очередных внушаемых баранов, готовых за недорого (или дорого) убивать...
  13. Андрей Кулигин Звание
    Андрей Кулигин
    0
    Сегодня, 20:36
    нападение также совершено на православную церковь, убит священник
  14. Владимир Михалев Звание
    Владимир Михалев
    +1
    Сегодня, 20:42
    После чеченской войны, один из ичкеристов мне писал. "Да мы проиграли эту войну. Но вырастут наши дети и мы начнем ее снова." Похоже выросли его дети. И снова расшатывание строя. Теперь почему Дагестан. В свое время у них со старцами было соглашение, не воевать в родных поселках, а переносить на другие регионы. Голову пусть ищут в старой Ичкерии.
  15. incoggnoto Звание
    incoggnoto
    +2
    Сегодня, 20:46
    то классическая попытка раскачать общество, с криками что власть не справляется..
    1. 1 z1 Звание
      1 z1
      -1
      Сегодня, 21:04
      с криками что власть не справляется..

      Может это прозвучит как крамола - но справляется не очень
  16. юрий Л Звание
    юрий Л
    -2
    Сегодня, 20:49
    Что самое интересное организаторы терактов в Дагестане и на севастопольских пляжах сидят в одних кабинетах,а мы почему то их разделяем.Чем левая рука отличается от правой?Как там они говорят Highly likely?Так когда наконец будет отсечена башка амероукрофашистской нелюди???
  17. Железняк Звание
    Железняк
    +2
    Сегодня, 20:52
    Прекратить истерики (тем кто их закатывает) это как раз то, на что расчёт... и это не вернёт погибших ... хладнокровие и выдержка, мы имеем дело с бешеной собакой. Тот, кому довелось (как мне в подростком) встречать бешеную собаку, тот поймёт о чём речь ...
    Пока я стоял бешеному животному напротив.... из двора спокойно вышел ветеран Великой войны и пристрелил больное животное ...
    Вот так и будет сейчас... англосаксы это бешеная собака, и мы имеем дело с ними ... они сейчас самый опасный враг, которого мы как народ и страна .. до этого встречали.
    хладнокровие и выдержка - бешеных собак отстреливают... выстрел должен быть выверенным... так и будет ...
    Земляки мужчины хладнокровие выдержка ... я родом с Кавказа, у меня свой дом.
  18. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    +7
    Сегодня, 20:54
    Пока после исламистских терактов вместо поисков организаторов будут переводить "стрелки" на СБУ и Вашингтон, теракты продолжатся и ситуация будет ухудшаться.
    Диаспора пропитана радикализмом, достаточно посмотреть на количество хиджабов и никабов среди диаспоры в православной Москве с мусульманскими Душанбе и Самаркандом. Проповедники ненависти давно уже переселились к нам и живут на пособия для детей.
    Только депортация всех семей мигрантов, в которых взрослые не получают среднемесячного дохода и мужчины не встали на воинский учет могут исправить ситуацию. Иначе лет через 5-10 будут жечь церкви уже в Москве.
  19. Есаул Звание
    Есаул
    +5
    Сегодня, 20:55
    Или власть уже начнёт что-то с этим делать, или у меня будут серьёзные подозрения уже не заодно ли власть с теми, кто стоит за этими террористами. Завозят в страну миллионы необразованных мигрантов из Средней Азии, ничего не делают с радикальным исламизмом в РФ, в итоге террористы растут как на дрожжах.
  20. ximkim Звание
    ximkim
    +4
    Сегодня, 20:58
    Ой..
    Скоро такие события будут как яичница на завтрак.
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:06
    Запад после наших предложений Президента о мирном соглашении вообще с катушек сорвётся,нас ждут тяжёлые времена.
  22. 1 z1 Звание
    1 z1
    +3
    Сегодня, 21:09
    Завозят в страну миллионы необразованных мигрантов

    Причём завозятся и заезжают те слои "ценных специалистов" , которые в самих такжикистанах абсолютно не нужны.
    То есть они свой асоциальный элемент перенаправляют конвейером в РФ.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 21:15
      Это очевидно - хороший специалист востребован везде (особенно по месту жительства), уезжают те кто очень хочет денег ничего не делая.
      Вот такенные "специалисты" и приезжают к нам...
  23. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 21:10
    Дремлет Кремль под сказкой сна...
  24. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 21:12
    Расшатывание ситуации в России выходит в активную фазу.
    Вариант один, как и раньше, мочить в сортире.
    Главное чтобы была воля как и тогда когда прозвучали эти слова.
    Жаль что произнёсший их стал менее решителен.
    1. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      0
      Сегодня, 21:16
      больше склонен считать что нету такого понятия как активная фаза, так как у врагов с большей вероятности нету большого ресурса. как по мне они будут искать баранов и дураков. как найдут так и выпускаю в свет, с нашей стороны важно не истерить, понимать для чего они это делают.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 21:27
        Активная фаза (в моём понимании) это и есть активный поиск баранов для выполнения терактов.
        Истерить действительно не стоит, но и просто понимания "для чего они это делают" мало. Не менее важно наказание за такую деятельность. Если это будет смертная казнь это одно, а длительный срок заключения это другое.
        + Ответственность для родных террористов это тоже не мало важно за террористический акт.
  25. Славутич Звание
    Славутич
    0
    Сегодня, 21:24
    Жесть какая то. Террористы совсем распустились.