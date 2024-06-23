Террористическая атака на Дагестан: нападение на сотрудников полиции в Махачкале, поджог синагоги в Дербенте
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Стало известно о террористической атаке на Дагестан. Для раскачивания обстановки в многонациональной республике террористы напали на синагогу в Дербенте и подожгли здание.
Охранник синагоги был убит.
Сообщается, что примерно в одно время с этим другая группа террористов осуществила нападение на пост ДПС в Махачкале, открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
В связи со случившимся обращение в сети опубликовал глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что преступники добивались дестабилизации общественной ситуации. Есть пострадавшие среди сотрудников полиции, вступивших в бой с боевиками.
Глава республики:
Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики. Паника и страх – то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!
Глава Дагестана призвал население сохранять спокойствие.
Известно о том, что к 19:30 пожар в здании синагоги Дербента был локализован.
К 19:40 мск двое террористов были уничтожены бойцами спецподразделения.
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