«Красных линий больше нет»: военкор предложил сбивать американские дроны при их появлении у Крыма

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«Красных линий больше нет»: военкор предложил сбивать американские дроны при их появлении у Крыма

Военкор Александр Сладков, реагируя на сегодняшнюю атаку киевского режима американским ракетным оружием на многолюдный пляж Севастополя, в своём ТГ-канале написал следующее:

Красных линий больше нет.

Он отметил, что это не могло бы «ошибкой артиллериста» по определению. Ясно это уже из сообщений Минобороны о том, что полётные задания для ракет ATACMS задают американцы на основании американских же данных со спутников и дронов. В момент удара по Севастополю американский стратегический разведывательный беспилотник продолжал «нарезать круги» над Чёрным морем, используя для этого прикрытие международного права – действуя исподтишка в нейтральном воздушном пространстве.



По словам Александра Сладкова, нужно не только возбудить отдельное уголовное дело с еженедельными отчётами о том, как идёт расследование, но и предупредить Вашингтон о невозможности применения беспилотников в Черноморском регионе.

Сладков:

Поэтому сбивать эти (американские, натовские) беспилотники при их появлении у Крыма.

По словам военкора, необходимым ответом также должен стать удар по административным кварталам Киева «с применением тактического необычного оружия» с предупреждением Украины за сутки до такого применения, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Последнее заявление уважаемого военкора спорно. Если учесть, что киевскому режиму наплевать на собственных сограждан, то в чём будет состоять целесообразность удара по правительственному кварталу Киева спустя сутки после предупреждения? Верхушка киевского режима в таком случае успеет скрыться, чтобы «пересидеть» атаку. А применять «необычное» оружие просто для уничтожения зданий – сомнительная идея, особенно в военно-политическом плане.

Однако с тем, что красных линий больше нет, трудно не согласиться, как и с тем, что пора американские дроны отправлять на черноморское дно, как только они появятся в регионе и будут вести свою разведдеятельность с прицелом на Крым и Краснодарский край.
62 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тополь Звание
    Тополь
    +15
    Сегодня, 21:57
    Здесь на ВО уже давно говорится, что нужно сбивать эти железяки: предупредить, а потом сбивать.
    1. фигвам Звание
      фигвам
      -1
      Сегодня, 22:06
      Они будут население уничтожать, а мы дроны...
      1. Тополь Звание
        Тополь
        +9
        Сегодня, 22:15
        Вот чтобы население не уничтожали и нужно уничтожать дроны и не только дроны.
        1. фигвам Звание
          фигвам
          -2
          Сегодня, 22:24
          Цитата: Тополь
          Вот чтобы население не уничтожали и нужно уничтожать дроны и не только дроны.

          Для того чтоб бить атакамсами по Севастополю, дорон не нужен
          1. Тополь Звание
            Тополь
            +6
            Сегодня, 22:29
            Дрон нужен, чтобы бить по Севастополю и Крыму. И не важно чем: атакамсами или чем-то ещё. В данном случае прилетели атакамсы, в другой раз могут быть БПЛА или Точка-У.
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              +4
              Сегодня, 22:44
              Красных линий больше нет.

              А Путин знает об этом...??? request
          2. Rakovor Звание
            Rakovor
            +2
            Сегодня, 22:29
            Дрон нужен чтобы отслеживать действия ПВО, как ты этого понять не можешь?
            1. Тополь Звание
              Тополь
              +4
              Сегодня, 22:43
              Да, и не только ПВО, но и для определения целей тоже. Есть подвижные цели, бывают изменения и на стационарных объектах.
          3. ВПК-65 Звание
            ВПК-65
            +2
            Сегодня, 23:13
            Цитата: фигвам
            Для того чтоб бить атакамсами по Севастополю, дорон не нужен
            https://voenhronika.ru/
            При этом во время атаки и даже сейчас около Крыма спокойно летает американский дрон RQ-4, который осуществлял целеуказание, контроль за атакой и теперь осматривает "работу". В наших "центрах принятия решений" хорошо осведомлены о работе беспилотника, но сбивать не решаются.
            Линия недостаточно красная?
        2. topol717 Звание
          topol717
          +4
          Сегодня, 22:37
          Что бы уничтожать дроны, надо объявить там бесполетную зону. Почему это до сих пор не сделано, я не знаю. Только в Краснодар и Ростов не летают самолеты а вдоль черноморского побережья пожалуйста.
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +7
      Сегодня, 22:14
      Здесь на ВО уже давно говорится, что нужно сбивать эти железяки: предупредить, а потом сбивать.
      слово "предупредить" здесь лишнее. Просто сбивать. hi
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 22:33
        Возникает вопрос из предложения сбивать дроны США над Черным морем.
        Если мы имеем на это право, то имеет ли право дрон US Army сбить атакующий его истребитель перехватчик ВВС РФ? Ну, или не дрон, а прикрывающий его F-22...
        1. topol717 Звание
          topol717
          +3
          Сегодня, 22:39
          Если не объявлена бесполетная зона, то нет, не имеем мы права сбивать. Да и зачем туда самолет отправлять, даже С-300 достает на 270 км от побережья.
          1. Neo-9947 Звание
            Neo-9947
            +2
            Сегодня, 22:41
            Цитата: topol717
            зачем туда самолет отправлять

            Что бы цель идентифицировать. Что б не получилось, что стреляли по дрону, а попали по эйербасу.
            1. topol717 Звание
              topol717
              +1
              Сегодня, 22:46
              Цитата: Neo-9947
              Что бы цель идентифицировать. Что б не получилось, что стреляли по дрону, а попали по эйербасу.
              Если там бесполетная зона, то это проблема тех кто туда залетел. Не надо думать за кого то, Сказал-Сделал, простые правила, пару раз так поступил и больше тебе никто проверять не будет. И даже не правильно посмотреть в твою сторону побояться, а не как сейчас, та-же Литва что то там может говорить.
              1. Neo-9947 Звание
                Neo-9947
                +1
                Сегодня, 22:52
                Как всё просто на бумаге.
                Но вроде нет там никакой бесполетной зоны.
                И всё Черное море закрыть нам никто не даст.
                Повторюсь, на бумаге просто. Но если дрон будет с прикрытием? Звено перехватчиков, летают никого не трогают, дрона охраняют.
                Сначала их мочить? А если они нас?
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  +2
                  Сегодня, 22:54
                  Как всё просто на бумаге.
                  Но вроде нет там никакой бесполетной зоны.
                  И всё Черное море закрыть нам никто не даст.

                  Что значит никто не даст?
                  У нас что нет С-400 триумф?
                  Наше дело заявить, всех предупредить и потом исполнить для тех кто плохо понимает.
                  Да и не надо все море, 250-300 км от берега Крыма.
                  1. Neo-9947 Звание
                    Neo-9947
                    0
                    Сегодня, 23:02
                    От Ялты до Синопа турецкого 280 по прямой.
                    Не, не дадут нам такой радиус.
                    Но как вариант... заявить, обсудить, мальца урезать.
                    А толк то будет? Результат? Атаки на Крым минимизируем?
                  2. Neo-9947 Звание
                    Neo-9947
                    0
                    Сегодня, 23:06
                    Кстати, Сочи придется закрывать.
  2. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 21:58
    Почему бы не применить какое нибудь оружие неподалеку от США?
    Без вреда для населения,но для обозначения серьезности ситуации.
    По сути,удар по Севастополю произвели США.Может даже и кнопочку они нажимали, и находились даже не в Николаеве,а на своей территории.
    А Украина просто предоставила им место для пуска ракет.
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 22:20
      То есть США дает оружие, наводит на граждан РФ, а вы боитесь ударить куда-то, где пострадают их граждане??????? Двойные стандарты у вас, я смотрю!
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:52
        24 февраля 2022 наш гарант много слов сказал в своей пламенной речи. Сначала все испугались, но потом поняли, что все его слова это блеф. Там то же не дураки, и медленно и верно наплевали на все его угрозы. Уже наших стратегов обстреляли, Радары дальнего обнаружения то же обстреляли. Даже по кремлю пытались пулять. А мы банально весь свет на краине до сих пор не выключили.
      2. Million Звание
        Million
        0
        Сегодня, 23:13
        вы новость то хоть читали?Или только сил на заголовок хватило?
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    -6
    Сегодня, 21:58
    Сладков в своём ТГ-канале написал следующее:
    "Красных линий больше нет."

    А какие есть, коричневые?
    По словам военкора, необходимым ответом также должен стать удар по административным кварталам Киева «с применением тактического необычного оружия

    Сладкову бы уж лучше помалкивать, а то вдруг в кремлёвских застенках его не так поймут.
    1. Dizel200 Звание
      Dizel200
      +2
      Сегодня, 22:06
      Почему помалкивать? Он озвучил то что давно все думают. У вас Украине зачесалось очко?
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +1
        Сегодня, 22:12
        Цитата: Dizel200
        У вас Украине зачесалось очко?

        А причём тут "очко" и "давно все думают", тем более к окраинскому свинарнику я никакого отношения не имею, но сильно недоволен размазыванием соплей нашим руководством по поводу ответных действий?
        Как по мне, то еще год назад центр Киева и Львова надо было по меньше мере превратить в груду обломков.
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +3
        Сегодня, 22:12
        Цитата: Dizel200
        Он озвучил то что давно все думают.

        Сладков имеет прямой выход на Путина, неоднократно руководил встречами с военкорами, мог бы и на прямую Путину сказать, думаешь сказал? - уверен нет, так болтает на глупенькую публику.
        1. Dizel200 Звание
          Dizel200
          0
          Сегодня, 22:22
          Я так думаю что вы просто поприкалывались, ну просто это не серьезно
  4. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    -1
    Сегодня, 21:59
    Давно пора сбивать и не только беспилотники , но и наносить удары по заводам производящим ракеты , которыми обстреливают Россию вояки из нато!!!
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 22:00
    Да, не пойдет наше руководство на это, - "Мать городов русских",
    - думал что Сладков не глупый . Хотя иногда и самому хотелось бы,
    но он то обязан мозги включать.
  6. Андрей1966 Звание
    Андрей1966
    -1
    Сегодня, 22:00
    По моей классификации Сладков не военкор, а блогер.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +5
      Сегодня, 22:06
      По моей классификации Сладков не военкор, а блогер.

      Разница в том что Сладков рискуя жизнью добывает репортажи на передовой а блогер сидит и стучит по "клаве" смотря и читая репортажи Сладкова.
  7. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +4
    Сегодня, 22:00
    Рупь за сто - сбивать не будут.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 22:04
      Цитата: antiaircrafter
      Рупь за сто - сбивать не будут.

      Конечно не будут, но возможно хуситам что нибудь дадут. Но это не точно! Ведь жизнь хуситов наверно дороже жизни севастопольцев.
  8. частное лицо Звание
    частное лицо
    -1
    Сегодня, 22:01
    «с применением тактического необычного оружия» с предупреждением Украины за сутки до такого применения, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

    Какое там мирное население? Они же люто ненавидят нас , буквально сейчас смотрел чат-рулетка "Северный поток 3" так вот там практически все нас ненавидят и желают смерти. Так зачем на жалеть этих скакунов.
    1. Кронос Звание
      Кронос
      0
      Сегодня, 22:05
      А каким образом их ненависть делает их не гражданскими ? Как бы любить вас украинцы и не обязаны.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 22:10
        Как бы любить вас украинцы и не обязаны.

        Так это не я скакал и кричал москаляку на гиляку. А гражданские они или нет лично мне глубоко по барабану я за то чтобы нанести по ним удар. Они ведь не против атаки наших городов.
  9. Джон22 Звание
    Джон22
    +1
    Сегодня, 22:04
    Камеры у дрона смотрят вниз. Зайти с задней полусферы и издалека ракетой шваркнуть. С 100-200 км.
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 22:04
    Конечно красных линий уже нет. Рисовать уже нечем, карандаш стёрся. Теперь кровью рисуем наших граждан.
  11. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 22:08
    "источник в Генштабе ВСУ рассказал, что ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов, на которые размещают пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль уходит в Черноморский или Одесский грузовой порт и сливается с другими сухогрузами, которые там стоят"
  12. tur-tur Звание
    tur-tur
    +1
    Сегодня, 22:09
    Я понимаю гнев и возмущение, но скажите зачем нужна разведка беспилотниками для удара по пляжу? С военной точки зрения, без эмоций.
  13. Андрей1966 Звание
    Андрей1966
    0
    Сегодня, 22:10
    Цитата: частное лицо
    По моей классификации Сладков не военкор, а блогер.

    Разница в том что Сладков рискуя жизнью добывает репортажи на передовой а блогер сидит и стучит по "клаве" смотря и читая репортажи Сладкова.

    [Репортажи ключевое слово. Ранее с интересом смотрел его именно репортажи ещё с 80-90 -ых. Теперь так..
  14. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 22:10
    "Капитан-очевидность" - военкор Сладков.

    Еще 9 июня, а кто-то может и раньше, об этом и не только вопрошала Елена Панина в своей статье о тактике российского Генштаба.

    Тактика Генштаба: Победа и медленное выдавливание несовместимы

    На пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин обозначил тактику российского Генштаба в отношении наступления на Украине. "Если мы хотим это делать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся другой тактики - мы выдавливаем противника из тех территорий, над которыми у нас должен быть контроль", - сказал он.

    • Эта тактика медленного выдавливания противника, позволяющая сократить потери, не милитаризировать экономику и избежать мобилизации, имеет целью снижение издержек войны. Казалось бы, довольно целостная концепция - с чёткими приоритетами, подкреплённая арифметикой соотношения мобилизации и потерь ВСУ с выводом о том, что их численность не растёт, а только компенсируются потери, при этом качество личного состава постоянно снижается.

    Однако, если Генштаб действительно предлагает такую тактику, стараясь прежде всего учесть политические ограничители, то надо сделать уточнение: с учётом фактора времени такая концепция перестаёт работать.

    Если у противника не происходит изменений в структуре вооружений и просто перемалываются его ресурсы, то расчёт верный. Но Россия на Украине имеет дело с НАТО, чей совокупный ресурс выше российского. И если этот ресурс начинает вкачиваться в ВСУ, даже с опозданием, то расклад сил совсем иной. Пополнение ВСУ новыми, ранее не использовавшимися западными системами вооружений, в сочетании с вводом наёмников и военнослужащих стран НАТО меняет дело.

    • Тактика выдавливания и перемалывания ресурса противника без опережающего расширения вводимых в сражение сил и средств приводит к растрате собственного ресурса без качественного изменения линии фронта. А если нет изменений на ЛБС, то нет и сильной переговорной позиции. Такая тактика, без прорывов и охватов, прочитывается как расчёт на заморозку и ожидание усталости Запада.

    Верен ли этот расчёт? Оправданно ли сеять иллюзии о таких намерениях военного и политического руководства РФ? Ведь такие иллюзии толкают Запад к мысли о том, что Москва стеснена в ресурсах и что надо лишь усилить давление, чтобы русские уступили.

    Путин сформулировал два тезиса:
    а) Россия будет вести войну до победы;
    и
    б) Россия будет медленно выдавливать противника с тех территорий, которые намерена контролировать.
    Но здесь получается противоречие. Победить врага медленным выдавливанием невозможно. Для победы нужно не только наращивать силы и средства, но и более динамично применять их на различных направлениях.

    • Каждый день американские разведывательные БПЛА-корректировщики над Чёрным морем наводят ночные удары ВСУ западными ракетами по городам России. Это - прямая агрессия, но существует гипноз статуса нейтральных вод, и потому эти БПЛА не сбиваются. Мотив - не хотим повода к эскалации. Это не оправданно, это как раз лучший повод показать наш жёсткий ответ, тем более что уничтожение таких БПЛА не несёт за собой человеческих жертв среди военных НАТО.

    Мы уже однажды нейтрализовали над Чёрным морем американский ударно-разведывательный БПЛА, распылив перед ним струю топлива из нашего истребителя. Кроме того, хуситы и другие антиамериканские силы уже давно должны были начать применять наше оружие. Отсутствие подобных действий вызывает у руководства США и НАТО чувство безнаказанности и толкает к эскалации.

    • Лучшая оборона - это нападение. Этому нет альтернативы. Как это работает? Так, 6 июня было широко анонсировано массовое применение натовских ракет и БПЛА противника по югу России. Однако в ночь на 7 июня корабли и ракетные подлодки ЧФ вышли из баз Севастополя и Новороссийска на стартовые позиции в море, а с аэродромов взлетели наши "стратеги". И та ночь на нашем юге прошла спокойно. НАТО и ВСУ нашлось чем заняться.

    Вот образец лучшей тактики и стратегии. Надо признать, что тактика медленного выдавливания, превращаясь в стратегию, не ведёт ни к победе, ни к минимизации потерь. Только перехват и наращивание инициативы позволят обеспечить безопасность России на долгие годы.
  15. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 22:14

    Сладков:

    Поэтому сбивать эти (американские, натовские) беспилотники при их появлении у Крыма.
    Говорит то он хорошо, и правильно. А что толку от его слов?
    Ждем официоза от МО РФ. ( в смысле реакцию. скорее всего - ни какой кроме словесной типа "озабоченности")
  16. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 22:15
    Красные линии пишутся кровью. what
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 22:18
    Давно пора сбивать, США наводит, УкрР говорит, куда бить!
  18. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 22:24
    Что значит предупредить? Ну будет этот дрон в сопровождении 2-3 истребителей летать и дальше что? Нет уж, сбивать без предупреждения.
  19. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 22:27
    Сладков может говорить - видимо у него нет счетов за бугром и дети не учатся в зарубежных вузах.
  20. Штааль Звание
    Штааль
    -2
    Сегодня, 22:28
    Ничего не будет.
    Если мы начнём сбивать их БПЛА над Черным морем, "они" начнут уничтожать наши морские и воздушные суда и перерезать коммуникации по воде и воздуху с сирией и африкой.
    1. Владимириус Звание
      Владимириус
      +2
      Сегодня, 22:42
      не будут, из за бпла войну не начнут не бзди
  21. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 22:28
    Он отметил, что это не могло бы «ошибкой артиллериста» по определению.

    Он разве не понял, что их сбили и они не долетели до цели?
  22. Горий Звание
    Горий
    +2
    Сегодня, 22:34
    Может хуситов с пзрк на плоту притащить в Черное море ?....
  23. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 22:36
    какой то идиотизм - сколько должно погибнуть наших людей, чтобы наконец начали сбивать эти дроны разведчики, если пво бессильно, значит нужно лишить врага возможности шпионить. Совершенно странная война, мы боимся сделать любой решительный шаг, те же хуситы не боятся сбивать их дроны и никакой войны, почему наша ядерная держава обсирается при этом
  24. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 22:41
    До военкора только дошло, Сладков бывший вояка, хотя дело не в его предложениях. Кремль, вот кто должен проработать этот вопрос, если с Крыма страшно нужно, проработать этот вопрос на стороне.
  25. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 22:51
    Кстати, (вдруг подумалось) а если дать суверенной и независимой Абхазии современные комплексы ПВО, и они начнут сбивать эти дроны, а мы скажем что не имеем к этому отношения, это сработает?
  26. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 22:53
    они как выбили все наши А50, причем выбили очень грамотно ( очень напоминает работу израильских летчиков в сирии, увы А100 не заменит А50, но так их еще и сделать надо, а пока вообще ничего нет на замену) так и закрыли окончательно чм для флота и пво для Крыма практически уронили
  27. garik77 Звание
    garik77
    +1
    Сегодня, 23:02
    Больше на трёп похоже, что будут что-то реальное делать. А по хорошему давно попа объявить над нейтральными водами Чёрного моря бесполётную зону
  28. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +1
    Сегодня, 23:08
    давно пора, и по банковской что б даже руин не осталось
  29. Nesvoy
    Nesvoy
    -2
    Сегодня, 23:17
    Цитата: topol717
    Если не объявлена бесполетная зона, то нет, не имеем мы права сбивать. Да и зачем туда самолет отправлять, даже С-300 достает на 270 км от побережья.

    Ну в таком случае, если мы объявим бесполетную зону над черным морем, что помешает нато в ответ ввести такую же зону над территорией украины?
    1. Владимириус Звание
      Владимириус
      +1
      Сегодня, 23:21
      а нато уже участник конфликта или нет? с чего это они могут и почему не можем мы?
  30. ArtPilot Звание
    ArtPilot
    0
    Сегодня, 23:22
    Ну вот, пальцем на США показали, считай, предупредили. Пора сбивать!
  31. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +1
    Сегодня, 23:24
    Да неужели??? Пару недель назад меня тут тапками закидали только за одну мысль о том что их сбивать надо.