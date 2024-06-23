Глава Сергокалинского района Дагестана, сыновья которого устроили теракт, подал в отставку и был доставлен в отделение полиции
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Из Дагестана приходят сообщения о том, что глава Сергокалинского района Магомед Омаров подал в отставку. Эта новость обращает на себя особое внимание в связи с сегодняшними террористическими актами в республике. Напомним, что террористы атаковали пост ДПС в Махачкале и синагогу в Дербенте. По последним данным, в терактах участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района. При этом жертвами преступников стали 7 человек: шестеро правоохранителей и сторож синагоги.
По последним данным, двое ликвидированных спецназом террористов в Махачкале – и есть те самые сыновья главы упомянутого района. Это Адиль и Осман Омаровы.
Есть и схваченные террористы. Речь идёт о лицах, которых удалось нейтрализовать на махачкалинском пляже. По некоторым данным, с ним работает следствие.
Как минимум двое террористов находятся в розыске. В республике действует план «Перехват». При этом несколько минут назад поступили сообщения о ликвидации ещё двоих преступников.
По различным каналам распространяется информация об аресте главы Сергокалинского района. На самом деле, Омаров-старший доставлен в полицию для проведения следственных действий. Арест главы района не проводился. По крайней мере, пока. В настоящее время в его доме идёт обыск. Выясняются причины, побудившие его сыновей пойти на теракт в родной республике.
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