Глава Сергокалинского района Дагестана, сыновья которого устроили теракт, подал в отставку и был доставлен в отделение полиции

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Глава Сергокалинского района Дагестана, сыновья которого устроили теракт, подал в отставку и был доставлен в отделение полиции

Из Дагестана приходят сообщения о том, что глава Сергокалинского района Магомед Омаров подал в отставку. Эта новость обращает на себя особое внимание в связи с сегодняшними террористическими актами в республике. Напомним, что террористы атаковали пост ДПС в Махачкале и синагогу в Дербенте. По последним данным, в терактах участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района. При этом жертвами преступников стали 7 человек: шестеро правоохранителей и сторож синагоги.

По последним данным, двое ликвидированных спецназом террористов в Махачкале – и есть те самые сыновья главы упомянутого района. Это Адиль и Осман Омаровы.



Есть и схваченные террористы. Речь идёт о лицах, которых удалось нейтрализовать на махачкалинском пляже. По некоторым данным, с ним работает следствие.

Как минимум двое террористов находятся в розыске. В республике действует план «Перехват». При этом несколько минут назад поступили сообщения о ликвидации ещё двоих преступников.

По различным каналам распространяется информация об аресте главы Сергокалинского района. На самом деле, Омаров-старший доставлен в полицию для проведения следственных действий. Арест главы района не проводился. По крайней мере, пока. В настоящее время в его доме идёт обыск. Выясняются причины, побудившие его сыновей пойти на теракт в родной республике.
32 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 22:12
    Как отец террористов, находившийся на должности главы района, должен нести максимально возможное наказание - я так думаю.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +5
      Сегодня, 22:20
      Он бритый сын бородатый, он госслужащий сын боевик. Крутое воспитание, слов нет. Как минимум знал чем занимались его сын и племянник....но я думаю , у него рыло тоже в пуху. Силовиков, которые за ним приехали обстреляли...
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +3
      Сегодня, 22:24
      Цитата: Лешак
      должен нести максимально возможное наказание

      По законам гор.
      yes
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 22:29
        Цитата: Neo-9947
        По законам гор.

        Это конечно правильно все, однако это кончик каната, а тянется он из США , ЕС и оных с ними. Всё произошедшее сегодня, включая Севастополь срежиссировано одними и теми же людьми. Отсюда вопрос С кем мы готовы вести переговоры?
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 23:13
          Цитата: НИКНН
          С кем мы готовы вести переговоры?

          На переговоры идёт проигрывающая сторона, значит другая сторона выигрывает. А, зачем побеждающему переговоры? request
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 22:42
        Ну не знаю... не знаю... recourse
      3. g_ae Звание
        g_ae
        -2
        Сегодня, 22:52
        Значит понять и простить? Дети гор в России почти неприкосновенны.
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          -1
          Сегодня, 23:09
          Дело было в Дагестане..
          ........................
        2. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 23:15
          Цитата: g_ae
          Значит понять и простить? Дети гор в России почти неприкосновенны.

          Вряд-ли эти подонки имеют отношение к большим горам. К большим деньгам, это - да.
          1. g_ae Звание
            g_ae
            0
            Сегодня, 23:28
            Ну, а что? Тот же Хабиб вписался за участников погрома в аэропорту Махачкалы? За "братьев". Вписался. Дело на тормозах спустили? Спустили. Вот результат. И это после событий в Ростове.
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 22:43
      Я вот всё никак исполнителей терактов не могу понять.Не могу понять их мотивацию. Зачем? Для чего и с какой целью надо совершать убийства?Чего они хотели этим достигнуть?Заказчики с Запада понятно,что хотят посеять смуту.Но вот исполнители. Это же путь для них в один конец.
      1. Черный_Ватник Звание
        Черный_Ватник
        +1
        Сегодня, 23:13
        Ответ очень простой. За идею. За ту идею, которую вложили в их пустые головы.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 23:19
        Цитата: OrangeBigg
        Это же путь для них в один конец.

        Религиозная мотивация, деньги, наркотики и "убедительный" инструктаж об успешном отходе после теракции.
      3. Аргон Звание
        Аргон
        +1
        Сегодня, 23:22
        Не зарекайтесь. У пиндов есть препараты и методы вербовки любого человека! После их обработки люди родителей расстреливали. Тут вот главное не попасть в поле их интересов .
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 22:12
    Омаров-старший доставлен в полицию для проведения следственных действий. Арест главы района не проводился.

    По принципу - яблоня от яблока недалеко ушла... Дети за грехи отцов вроде как не отвечают, а отцы за грехи своих детей...??? "Хороший" подарочек сделали сыночки своему отцу... Не дай то бог вот такой же получить!!!
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +3
      Сегодня, 22:23
      Если детям меньше 18-ти - то однозначно отвечают. Но вот если больше - тут уж придётся следствию поработать, доказывая причастность.
  3. Комментарий был удален.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +4
    Сегодня, 22:24
    Мое мнение — это все звенья одной цепи! Дагестан, Крым и т. п. и т. д. США и Британии, ЕС и Украине надо хаос в РФ устроить! Возможно ошибочное мнение !
    1. Николай Николаевич Звание
      Николай Николаевич
      +2
      Сегодня, 22:31
      Цитата: opuonmed
      Возможно ошибочное мнение !

      Да нет, это без очков видно.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 23:21
        Цитата: Николай Николаевич
        Цитата: opuonmed
        Возможно ошибочное мнение !

        Да нет, это без очков видно.

        ... и без наушников отчётливо слышно! yes
  5. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +2
    Сегодня, 22:28
    Вот только на въезде в село машину расстреляли. Поэтому там сейчас спецназ.
    У самого омарова десять сыновей. И есть чуйка, что там все село такое.
    1. Сергей_Белый Звание
      Сергей_Белый
      +1
      Сегодня, 22:35
      Вот только на въезде в село машину расстреляли. Поэтому там сейчас спецназ.
      У самого омарова десять сыновей. И есть чуйка, что там все село такое.

      Валить всех сыновей этого чинуши.
      А его внуков по детдомам и жестко промывать мозг. Внуки должны ненавидеть деда и отца из этой семейки!
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 23:24
        Цитата: Сергей_Белый
        Вот только на въезде в село машину расстреляли. Поэтому там сейчас спецназ.
        У самого омарова десять сыновей. И есть чуйка, что там все село такое.

        Валить всех сыновей этого чинуши.
        А его внуков по детдомам и жестко промывать мозг. Внуки должны ненавидеть деда и отца из этой семейки!

        Вот, как-бы в соседней Чечне Кадырову виднее, какую политику и какими методами проводить среди маленьких, но блин, до невозможности гордых народностей winked
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 22:52
    На поле боя не получается англосаксов. Это не первая и, к сожалению, не последняя попытка взорвать ситуацию изнутри. Санкции не работают, навальнята и другая мерзость либо свалила из страны либо затихла и не бликует. И раскачать ситуацию на недовольстве в центральной части России не получается. Теперь достали из кармана радикальных исламистов - сначала Крокус,теперь Дагестан. Вот хрен у них получится - ни у шароварных ни у бородатых ушлепков прикрывающихся исламом. Рамзан у себя шайтанов зачистил и гриву поднять им не позволяет. А в Дагестане из-за клановости, многонациональности с этой пакостью бороться сложнее. Но справимся.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 23:26
      Цитата: убей фашиста
      На поле боя не получается англосаксов. Это не первая и, к сожалению, не последняя попытка взорвать ситуацию изнутри. Санкции не работают, навальнята и другая мерзость либо свалила из страны либо затихла и не бликует. И раскачать ситуацию на недовольстве в центральной части России не получается. Теперь достали из кармана радикальных исламистов - сначала Крокус,теперь Дагестан. Вот хрен у них получится - ни у шароварных ни у бородатых ушлепков прикрывающихся исламом. Рамзан у себя шайтанов зачистил и гриву поднять им не позволяет. А в Дагестане из-за клановости, многонациональности с этой пакостью бороться сложнее. Но справимся.

      Да, слава Богу, у России "прививка" против названных Вами подонков надёжная.
  7. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 22:53
    Евреем сейчас быть не модно да и противно особенно после военных действий против России, не нужны у нас храмы сектантов. Другие действия нападение на ДПС осуждаю.
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +3
      Сегодня, 22:58
      То бишь, уничтожение евреев, мирных граждан России, вы поддерживаете? У вас шарики за ролики заехали?
      1. Олег Апушкин Звание
        Олег Апушкин
        -3
        Сегодня, 23:15
        У нас в России живёт их (евреев) порядка 80к. Вы слышали, видели что - бы они ( диаспора) организовала помощь для солдат СВО? Извините но на Ваш вопрос отвечать не буду.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 23:28
      Цитата: Олег Апушкин
      Евреем сейчас быть не модно да и противно

      Важно, не кто ты, а какой ты!?
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 23:02
    Пока скороварки не начнут разрываться на бостонских марафонах,парижских ,берлинских,лондонских улицах- Запад не успокоится. . . winked
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 23:30
      Цитата: андрей мартов
      Пока скороварки не начнут разрываться на бостонских марафонах,парижских ,берлинских,лондонских улицах- Запад не успокоится. . . winked

      Там все пресекается жёстко. Посмотрите западную статистику применения полицией оружия при пресечении правонарушений. Стреляют на поражение не задумываясь о последствиях для себя. Государство за них.
  9. Черный_Ватник Звание
    Черный_Ватник
    0
    Сегодня, 23:11
    Настоятельно рекомендую всем посмотреть (пересмотреть) цикл роликов Василия Павлова и Андрея Филатова про "Сирийский сценарий в России".
  10. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 23:15
    Как минимум,надо всю родню Омвровых арестовывать.