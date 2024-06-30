Франция 1944 года: взорванные мосты и порты
Мосты во время боев во Франции не щадили ни свои, ни враги. Этот мост у Лимузина был взорван французским Сопротивлением
На участие Франции во Второй мировой войне у нас принято смотреть с некоторым пренебрежением, причем нередко повторяется фраза, которую генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель сказал на подписании акта о капитуляции 8 мая 1945 года: «Ба! И французы здесь».
Кейтель подписывает акт капитуляции
Это цитата из мемуаров Шарля де Голля, который в 1945 году был не только руководителем движения «Свободная Франция», но и возглавлял Временное правительство Французской республики, образованное 3 июня 1944 года. Впоследствии эту фразу неоднократно переиначивали, кто во что горазд.
Французский вклад в войну
Между тем Франция внесла серьезный вклад в последний год войны в Германии. Французские силы F.F.I (French Forces of the Interior), участвовавшие в разгроме немецкой группировки во Франции, в октябре 1944 года насчитывали 400 тысяч человек. Часть сил F.F.I. после образования в сентябре 1944 года единого Западного фронта была включена в состав 1-й французской армии численностью около 320 тысяч человек, участвовавшей в ряде сражений на Рейне, прорыве линии Зигфрида, взятии Страсбурга, Карлсруэ и Штуттгарта.
Во время сражения в Нормандии немецкая группировка около 380 тысяч человек с подкреплениями – до 450 тысяч человек, была разгромлена, наполовину уничтожена, были потеряны почти все танки и самолеты.
В ходе Южно-французской наступательной операции, начавшейся с десанта на южное побережье Франции 15 августа 1944 года и соединением с правым флагом наступавших в северной Франции союзнических войск 14 сентября 1944 года, была разбита немецкая группировка численностью до 300 тысяч человек, из которых более трети было взято в плен.
Кроме того, к сентябрю 1944 года немецкие силы во Франции были разделены на две части. Одна часть отступила на север Франции и потом в Германию, а другая часть была блокирована на юго-западе Франции и в ряде портов на атлантическом побережье. Впоследствии эти войска были разгромлены или сдались в плен.
Во всех этих сражениях участвовали и французские войска «Свободной Франции».
В качестве напоминания: общая схема боев во Франции в 1944 году
Военный итог сражений во Франции в 1944 году состоял в том, что немецкая группировка войск численностью примерно 1,5 млн человек, потерпела поражение, понесла большие потери в живой силе, и особенно технике, и была обращена в отступление.
Интересно, что в истории войны этот момент как-то проскакивается как малозначительный. После высадки в Нормандии почему-то сразу идет немецкое контрнаступление в Арденнах. Конечно, сражения в Арденнах были очень драматическими, однако же боям во Франции уделяется незаслуженно мало внимания. Освобождение Франции – это была важная операция, по своему значению сопоставимая с разгромом немецких войск в Белоруссии, потом в Румынии и Польше.
Франция понесла основной ущерб не в начале, а в конце Второй мировой войны, как раз во время сражений в июле – декабре 1944 года.
В 1946 году вышел обзор положения, составленный французским министерством национальной экономики и финансов, в котором были конкретные сведения о масштабах военных разрушений.
Результаты оценок были поразительны. Промышленное производство в сентябре 1944 года упало до 22 % к уровню 1938 года, в январе 1945 года – до 32 %, а в ноябре 1945 года, после весьма интенсивных восстановительных работ, на которых также использовались немецкие военнопленные, составило 69 % к уровню 1938 года.
Самые тяжелые утраты оказались на транспорте: автомобильном, железнодорожном и морском. Транспорт пострадал намного сильнее промышленности, что, очевидно, было связано с тем, что боевые действия во Франции, весьма быстротечные, в стиле блицкрига, оказывались привязанными к дорогам, и соответственно объекты транспорта попадали в зону боевых действий в первую очередь.
Без автомобилей и мостов
Во время войны большие потери понес автотранспорт. Перед войной во Франции насчитывалось 1 850 тысяч бензиновых, 7,2 тысячи газогенераторных и 1,1 тысячи электрических автомобилей. На момент освобождения осталось: 244 тысячи бензиновых, 136 тысяч газогенераторных, 7,7 тысяч электрических и 24 тысячи на газовом топливе. До войны всего было 1 858,3 тысячи автомобилей, а осталось – 411,7 тысячи или 22,1 % от довоенного парка.
О том, куда делись автомобили, в отчете министерства нет конкретных сведений. Часть из них была угнана в Германию во время оккупации и захвачена немцами в ходе боевых действий. Часть – уничтожена. Некоторая часть, видимо, была попросту брошена из-за отсутствия топлива и запчастей, и эти брошенные автомобили ржавели в самых разных местах.
Оставшийся на ходу автопарк сталкивался с нехваткой топлива, особенно бензина. Если до войны автотранспорт потреблял 337 тысяч кубометров топлива в эквиваленте бензина, то на момент освобожения – 61,2 тысячи кубометров или 18,1 %. Бензина было распределено лишь 4 тысячи кубометров или 1,3 % от довоенного количества.
Впрочем, кроме нехватки топлива возникла еще и другая проблема. Автомобильные мосты во Франции были разрушены в совершенно непредставимой степени. В 1940 году было разрушено 2 500 мостов. Из них 1 050 мостов были восстановлены во время оккупации, а по 945 мостам было устроено временное движение. За период оккупации бомбардировками и диверсиями сопротивления было уничтожено 300 мостов.
Взорванные мосты, как автомобильные, так и железнодорожные, восстанавливали немцы, но им удалось далеко не все
Но когда начались бои в 1944 году, разрушения мостов стали местами тотальными. Например, немцы подорвали все мосты через Рону, Сону и Дуб, полностью изолировав юго-восток Франции, в явной попытке помешать наступлению сил союзников, высадившихся на южно-французском побережье. Им это, впрочем, не помогло.
После завершения освобождения во Франции было разрушено порядка 6 000 мостов так, что даже французское правительство затруднялось с точным подсчетом.
Разрушенный мост в Руане
Если автодороги, видимо, пострадали сравнительно мало, и в отчете о них нет сведений, то вот разрушения мостов фактически разорвали французскую автодорожную сеть на множество изолированных или частично изолированных участков. Войскам это обстоятельство мешало мало, поскольку они наводили переправы и временные мосты, но для экономики это было серьезным ударом. Трудности послевоенной французской экономики во многом вытекали из-за невозможности поддерживать нормальный грузооборот.
Восстановление мостов, должно быть, затянулось надолго, минимум на несколько лет.
Железные дороги фактически выпали из экономики
То же самое было и с железными дорогами. По ним есть более подробные и точные данные.
Нормальное движение по железным дорогам во Франции прекратилось где-то в середине июля 1944 года и в дальнейшем по мере продвижения наступления союзников все больше расстраивалось, пока в сентябре-октябре 1944 года не упало до своего минимума.
Возобновление железнодорожных перевозок столкнулось с серьезными трудностями.
Из 66,2 тысячи км французских железных дорог было уничтожено 2 100 км, однако на 1 сентября 1944 года 18 тысяч км железных дорог были непригодны к движению из-за разрушений зданий, сооружений, устройств. 1 декабря 1944 года в эксплуатации находилось 35 тысяч км железных дорог или 52,8 % довоенной протяженности.
Из 17 тысяч паровозов – 251 паровоз был уничтожен, а 3 919 паровозов угнаны немцами. Итого потери тяги составили 24,4 %.
Из 505,8 тысячи вагонов 15,5 тысячи были уничтожены, а 295,7 тысячи угнаны немцами. Потери вагонов составили 61,5 %. По некоторым видам вагонов потери были еще больше. Например, из 7 850 цистерн для нефти и нефтепродуктов на момент освобождения осталось 1 300 или 16,5 % от их довоенного количества.
Впрочем, с учетом подвижного состава, который был непригоден из-за аварий, повреждений или требовал ремонта, положение с подвижным составом складывалось очень тяжелое. В ноябре 1944 года на ходу было 5,3 тысячи паровозов или 31,1 % довоенного парка, а также 66 тысяч полувагонов – 35,2 % и 42 тысячи крытых вагонов – 20,6 % довоенного парка.
Это само по себе уже крайне серьезные экономические последствия войны, дезорганизовавшие работу хозяйства. Однако и железные дороги постигла та же участь, что автомобильные – масштабные разрушения мостов. Из 426 железнодорожных мостов – 181 был разрушен в 1940 году и 213 подорвали в 1944 году. Всего было взорвано 394 моста или 92,4 % их общего количества.
Кое-что потом исправили союзники для обеспечения перевозок грузов снабжения. По всей видимости, им удалось открыть движение на некоторых линиях. Но в конце 1944 – начале 1945 года железные дороги Франции фактически выпали из экономики: они либо не работали совсем, либо работали на войска или на самые жизненно важные перевозки.
Жизненно важные порты
Немцы прекрасно понимали, что Франция будет удобным плацдармом для наступления на Германию, и потому постарались максимально затруднить использование французских портов для снабжения союзнических войск. Все им разрушить не удалось, но уничтожили они весьма многое.
В основных морских портах портовые сооружения были разрушены на 65–70 %, а портовое оборудование – на 80 %. К примеру, из 1 755 портовых кранов и другого грузоподъемного оборудования 1 316 единиц было уничтожено в ходе боев, 237 единиц вывезено немцами, итого осталось 202 единицы или 11,5 % довоенного парка.
Осталось лишь 95 единиц дноуглубительных земснарядов или 9 % довоенного парка. Были потоплены все 10 плавучих доков. Из 1 546 тысяч кв. метров складов и ангаров уцелело 333,2 тысячи кв. метров или 21,5 % довоенной площади.
Французский Брест после капитуляции 20 сентября 1944 года. Вид зданий показывает, что за город и порт шли тяжелые бои
Как следствие, резко сократился объем перевалки в портах.
Если в 1938 году Марсель обрабатывал 9,9 млн тонн грузов в год, то в сентябре 1945 года тот же Марсель мог перевалить 45 тысяч тонн в неделю или примерно 2,3 млн тонн в год – 23,2 % довоенного объема. Это, заметим, через год после завершения войны и довольно значительных восстановительных работ, поскольку Марсель был важным портом для снабжения войск союзников, наступавших в конце 1944 – начале 1945 года в Германию.
Руины припортовых кварталов Марселя после боев 21–26 августа 1944 года
Или Руан до войны обрабатывал 7,7 млн тонн морских и 4,8 млн тонн речных перевозок. В сентябре 1945 года мощности порта составляли 40 тысяч тонн в неделю или около 2 млн тонн в год – 16 % от довоенного объема. Подобное же положение было и по другим крупным портам.
Это заметим, через год после окончания войны и проведенных восстановительных работ. В отчете министерства подчеркивалось, что положение с портами было и оставалось крайне тяжелым, и они с большим трудом поддавались восстановлению. На момент освобождения порты были в руинах.
Для Франции, в экономике которой морской грузооборот всегда играл значительную роль, это был тяжелый удар. Между прочим, в 1945 году республике требовалось 6,8 млн тонн зерна, а урожай того же года составил 4,3 млн тонн. Дефицит покрывался ввозом, как от союзников, так и их Северной Африки. Ввоз зерна – это порты, на восстановление которых нажимали всеми силами.
Так что Франция сражалась и понесла серьезный ущерб во время этой войны.
Чему же так удивлялся Кейтель?
Он что, не знал, что против него во Франции сражалось порядка 660 тысяч французских солдат: до 260 тысяч в 1-й французской армии на юге и до 400 тысяч в F.F.I., которая воевала на севере?
Всего во Франции было на сентябрь 1944 года порядка 3,3 млн войск союзников, из них французские солдаты составляли около 20 %.
Танки 2-й французской бронетанковой дивизии на бульваре Сен-Мишель в Париже 25 августа 1944 года. Получается, для Кейтеля этих танков не существовало?
Если Кейтель не знал, то это довольно ярко характеризует, как немецкое командование оценивало ситуацию в конце войны.
Остается еще один вопрос, весьма немаловажный: кто, зачем и с какой целью повторяет теперь это восклицание разбитого немецкого генерал-фельдмаршала?
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