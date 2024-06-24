Противник под натиском российских войск потерял свои позиции в западной части Красногоровки

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Противник под натиском российских войск потерял свои позиции в западной части Красногоровки

Российские Вооружённые силы продолжают успешное продвижение на разных участках фронта. В течение минувших суток одно из направлении продвижения – городская черта Красногоровки. Там под натиском наших бойцов пали сразу несколько опорных пунктов ВСУ в западной части города.

Противник, понеся потери, оставил свои позиции вдоль нескольких улиц, включая Покровскую (Чкалова) и Суворова. Российские войска продвигаются в направлении северо-запада Красногоровки, одновременно создавая «огневой мешок» для тех формирований противника, которые остаются в районе центра – на улицах Административная и Ярослава Мудрого.



Для снабжения своей группировки в Красногоровке у ВСУ «в распоряжении» осталась одна автомобильная дорога, если не считать накатанных по полям. Дорога эта ведёт со стороны Желанного и Галицыновки.

К настоящему моменту российские войска освободили около 50 процентов территории Красногоровки, продолжая двигаться вперёд на ряде участков. При это ещё около 20 процентов территории города - так называемая серая зона. Основные позиции ВСУ остались лишь в северной и северо-западной частях города.



При этом Красногоровка продолжает оставаться единственным на данный момент частично контролируемым ВСУ городом, примыкающим к Донецку.