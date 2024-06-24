«Нечего сказать»: Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS
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Пентагон осведомлен о применении американских ракет ATACMS по Севастополю, но комментировать это не будет, поскольку «сказать нечего». Об этом заявил представитель Минобороны США.
Американское командование в курсе применения Киевом ракет по Севастополю, но никакой реакции от него не последовало. Как заявил на это представитель военного ведомства США, официальные заявления на данный момент не готовятся, комментарии отсутствуют.
Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать,
- приводит РИА Новости ответ чиновника на соответствующий запрос.
Напомним, что днем в воскресенье киевская хунта ударила по Севастополю американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, чтобы было как можно больше жертв. Российская ПВО четыре ракеты перехватила, пятая сработала над городом. В результате удара погибли четыре человека, в том числе 2 ребенка, 82 человека из 151 пострадавших госпитализированы.
В российском Минобороны прямо возложили ответственность за удар по городу на США, но американскому руководству «нечего сказать». С Киевом вообще разговаривать бесполезно, так как сама суть удара укладывается в западные интересы.
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