«Нечего сказать»: Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS

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«Нечего сказать»: Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS

Пентагон осведомлен о применении американских ракет ATACMS по Севастополю, но комментировать это не будет, поскольку «сказать нечего». Об этом заявил представитель Минобороны США.

Американское командование в курсе применения Киевом ракет по Севастополю, но никакой реакции от него не последовало. Как заявил на это представитель военного ведомства США, официальные заявления на данный момент не готовятся, комментарии отсутствуют.



Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать,

- приводит РИА Новости ответ чиновника на соответствующий запрос.

Напомним, что днем в воскресенье киевская хунта ударила по Севастополю американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, чтобы было как можно больше жертв. Российская ПВО четыре ракеты перехватила, пятая сработала над городом. В результате удара погибли четыре человека, в том числе 2 ребенка, 82 человека из 151 пострадавших госпитализированы.

В российском Минобороны прямо возложили ответственность за удар по городу на США, но американскому руководству «нечего сказать». С Киевом вообще разговаривать бесполезно, так как сама суть удара укладывается в западные интересы.
35 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:21
    Сво...чи .Они всегда говорят, что Крым и Севастополь это украина. Т.е. "по своей территории" могут бить как хотят. А кассеты - да, запрещены, вот и "нечего сказать"
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 06:30
      Цитата: Егоза
      А кассеты - да, запрещены, вот и "нечего сказать"

      Кем запрещены? Страны, являющиеся крупнейшими производителями и обладателями кассетных боеприпасов, — США, Россия, Китай, не подписали конвенцию. Так же как и Индия, Пакистан, Израиль, Южная и Северная Кореи...
      А, кстати, что по этому поводу говорят ваши знакомые у которых сын в СВУ служит и 4 осколками ранен? Они тоже осуждают удар по Крыму?
      1. C-Real Звание
        C-Real
        +3
        Сегодня, 06:38
        сын в СВУ служит

        То ли ВСУ, то ли СВО. Понимай, как хочешь. Не самодельное взрывное устройство же?
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 06:53
        Кем запрещены?

        Международный договор о запрещении кассетных боеприпасов был впервые согласован в мае 2008 года и вступил в силу 1 августа 2010 года. Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое применение, накопление, производство и передачу такого оружия.

        Если указанные Вами страны не подписали эту конвенцию, это их право, но не встречала я сообщений, что Россия их применяет
        Цитата: AllX_VahhaB
        что по этому поводу говорят ваши знакомые у которых сын в СВУ служит и 4 осколками ранен? Они тоже осуждают удар по Крыму?

        1. Я писала, что один осколок вытянули, так что не 4 а 3
        2. Я по этому поводу с ними еще не общалась. Да и вообще "знакомые" - не означает "друзья", которые разделяют твою точку зрения.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 07:16
          Цитата: Егоза
          но не встречала я сообщений, что Россия их применяет

          Невнимательно читаете значит или выборочно воспринимаете информацию.
          РБК-500 массово (!) применяется нашими войсками с осени прошлого года.
          Да и на ВО о применении кассетных боеприпасов писали:

          https://topwar.ru/240799-razovye-bombovye-kassety-rbk-500-v-specoperacii.html
      3. user1212 Звание
        user1212
        +2
        Сегодня, 07:07
        Страны, являющиеся крупнейшими производителями и обладателями кассетных боеприпасов, — США, Россия, Китай, не подписали конвенцию

        Применение в густонаселенной местности запрещено без всяких конвенций. По военным объектам и живой силе противника можно, если такие объекты/силы находятся в удалении от районов проживания мирного населения. Укры заявят что стреляли не в город, а дальше по курсу, сбили военные РФ ее сами. Вполне возможно для этого и пускали ракеты через город. Нулевой выхлоп от "международных организаций" гарантирован. Да и так был бы нулевой. "Международное право" оно кого надо право
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +3
          Сегодня, 07:23
          Цитата: user1212
          Применение в густонаселенной местности запрещено без всяких конвенций.

          Кем запрещено? Может соответствующий приказ нашего Генштаба есть? Не ознакомите?
          Цитата: user1212
          По военным объектам и живой силе противника можно, если такие объекты/силы находятся в удалении от районов проживания мирного населения.

          Где это прописано? Ссылку на документ привести можете?
          Цитата: user1212
          Укры заявят что стреляли не в город, а дальше по курсу, сбили военные РФ ее сами. Вполне возможно для этого и пускали ракеты через город.

          Кстати, тоже вполне вероятный вариант...
          1. user1212 Звание
            user1212
            0
            Сегодня, 08:25
            Кем запрещено? Может соответствующий приказ нашего Генштаба есть? Не ознакомите?

            Там же, где вы взяли свой предыдущий абзац про США, РФ и прочие страны, не присоединившиеся к конвенции, только на строчку ниже
            В то же время на кассетные бомбы распространяются общие ограничения, налагаемые на оружие неизбирательного действия, — в частности, запрет на их использование в густонаселённых районах. Это норма обычного права, обязательная для всех государств, независимо от их участия в Конвенции по кассетным боеприпасам
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 07:08
      Надо начать сбивать беспилоьники над Черным морем и наносить из Сирии удары по американским и британским базам и тоже не комментировать!!!
  2. Владимириус Звание
    Владимириус
    +4
    Сегодня, 06:22
    а как им комментировать, если этими ракетными установками управляют америгадские же экипажи, те самые якобы инструктора про которых совсем недавно тут и писали и самолетами поставляемымыми укропам так же будут управлять они же и другие натовцы потому, чтобы воевать на этой технике нужно серьезно и немало учиться, а вся якобы учеба украинцев на их базах лишь прикрытие для участия в войне их же спецвойск
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 06:31
      Цитата: Владимириус
      а как им комментировать, если этими ракетными установками управляют америгадские же экипажи

      Ну теперь то, думаю, нет причин не сбивать ВСЕ американские разведчики над Чёрным морем? Поводов уже немерянно...
      1. alexandreII Звание
        alexandreII
        +1
        Сегодня, 06:38
        Вот и посмотрим есть ли смелость в штанах у некоторых,будет очередное бла-бла-бла или ответ по американским базам....карать надо сволочей...
        1. Морриган Звание
          Морриган
          +7
          Сегодня, 06:59
          Ничего не будет. Как обычно. В след. раз ударят еще сильнее. И будут специально бить по гражданским - тем самым показывая беспомощность МО РФ.
        2. Sofievka Звание
          Sofievka
          0
          Сегодня, 08:14
          Всех на дно!!!!торпедоносцы, был такой фильм, так будет ответ???
      2. BecmepH Звание
        BecmepH
        +3
        Сегодня, 06:42
        Цитата: AllX_VahhaB
        Цитата: Владимириус
        а как им комментировать, если этими ракетными установками управляют америгадские же экипажи

        Ну теперь то, думаю, нет причин не сбивать ВСЕ американские разведчики над Чёрным морем? Поводов уже немерянно...

        Вы верите, что будем сбивать? Я-нет.
        И хвалёные средства РЭБ будут бездействовать. Продемонстрировали и хватит.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +10
    Сегодня, 06:22
    В результате удара погибли четыре человека, в том числе 2 ребенка, 82 человека из 151 пострадавших госпитализированы.

    А чего говорить - цифры погибших и пострадавших говорят сами за себя... Американцы никогда ничего не поймут пока бомбы и ракеты не будут падать на их, заccpaнные сказками об американском величии, американские головы... am
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +7
    Сегодня, 06:25
    Американское командование в курсе применения Киевом ракет по Севастополю
    Вот и весь ответ
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +3
      Сегодня, 07:04
      Цитата: Голландец Михель
      Американское командование в курсе применения Киевом ракет по Севастополю
      Вот и весь ответ

      Они даже не отнекиваются. Со слабыми не разговаривают...
  5. A17ttt
    A17ttt
    +11
    Сегодня, 06:34
    Хочу задать вопрос, а МО РФ что ожидало он США, какую реакцию?
    Что те упадут в ножки и будут просить прощения и предлагать "ништяки", чтобы их простили?!

    Наивность в подходе решения стоящих задач зашкаливает, как и те дыры, которые не первый год видны со стороны в обработке больших данных.
    Все как-то рафинировано и сладко и с опозданием.
    Сколько уже погибло людей на территории РФ без учета вошедших в состав республик?!
    А воз и ныне не двинулся.

    Я так же удивляюсь большинству тем, кто думает что все прилеты БПЛА только с территории Украины.
    Буд-то Финляндия никуда не вошла и их территории ну вот никак не близко к территории РФ. Что от туда ну вообще ничего не может залетать.

    Повторю тезис - любой прилет с повреждениями на территории РФ, Украина с удовольствием возьмет на себя. Им это просто выгодно.
  6. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +3
    Сегодня, 06:38
    Пентагон осведомлен о применении американских ракет ATACMS по Севастополю, но комментировать это не будет, поскольку «сказать нечего». Об этом заявил представитель Минобороны США.
    fool Точнее, "нечего говорить", они с нами воюют, а то что «сказать нечего» - точная цитата? Сомневаюсь. Разведка и наведение ракет производилась с помощью американского разведчика над нейтральными водами. Вопросы.... А не пора ли закрыть небо для БПЛА над Черным морем, если не над всем, то расширить прибрежную зону на 100 км. Идут БД, и всех просим удалиться на безопасное расстояние. angry
    Почему до сих пор, над морем не столкнулись 2 БПЛА? feel
  7. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +12
    Сегодня, 06:39
    2 ребёнка погибли, 27 детей ранено... 124 человека пострадали от атаки американской ракеты по Севастополе.
    Что происходит???
    Масштабные потери гражданских уже не скроешь.
    Если так дальше будет и происходить то вопросы уже будут к нашему Верховному.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 06:55
      вот здесь даже я вас поддерживаю.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +4
      Сегодня, 07:53
      Если так дальше будет и происходить то вопросы уже будут к нашему Верховному.

      так давно уже стоят вопросы без ответа
  8. Старый еврей Звание
    Старый еврей
    +6
    Сегодня, 06:43
    Может хватить закрывать глаза? Идет не сво, а полноценная война, причем гражданская, самая ожесточенная. Да, в ней участвует нато или антанта. Считаю, что на территориях, прилегающих к линии фронта - Белгород, Луганск, Донецк, Крым и т.д. - должен быть введен режии военного положения, в т.ч. для исключения жертв среди мирного населения. Курортный сезон в Крыму отменить - возможность отдохнуть и смерть детей не сравнимы.
    1. Sofievka Звание
      Sofievka
      0
      Сегодня, 08:22
      Вчера утром куча автобусов с ж/д вокзала встречала детей, не в детях проблема, это же дети, дело в нас самих, всё очень нехорошо
  9. Stas157 Звание
    Stas157
    +4
    Сегодня, 06:46
    . В российском Минобороны прямо возложили ответственность за удар по городу на США, но американскому руководству «нечего сказать».

    Те даже оправдываться не собираются. После уничтожения потока, уничтожения флагмана на море, взрывов на Крымском мосту... поняли, что им теперь можно всё.
  10. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    +7
    Сегодня, 06:54
    Всего лишь ночь понадобилась для смены риторики с:
    Ответственность за удар по мирным жителям Севастополя несёт в первую очередь Вашингтон, так как полётные задания в ATACMS вводились американскими военными
    На:
    Напомним, что днем в воскресенье киевская хунта ударила по Севастополю американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS
    Короче опять переобулись в воздухе.
    Теперь стало понятно, что во всем виноват Мыкола которого вчерась поймал ТЦК - он эти ATACMS у себя в подвале собирал, он же и полётные задания в них вводил и т.п. а "уважаемые американские партнеры" из пентагона заявившие: "хренячили, хренячим и будем продолжать" ни в чем не виноваты (оно и понятно - отберут ведь все что наворовывалось непосильным трудом и отправлялось к ним на запад).
  11. юрий Л Звание
    юрий Л
    -2
    Сегодня, 07:08
    Нечего сказать...Конечно ,что говорить с трусом,который умеет только переносить красные линии поближе к Кремлю( а уже и Кремль был под ударом.Причем абсолютно безнаказанно)Труса надо бить как можно сильнее.Такова Суть Западного Бандита.А вот если ты в кои то веки вдруг(?) ответишь, разметаешь например пр.Воздухофлотский ,6 с бункерами,тогда с тобой начнут серьезнее говорить,а если ещё опять же вдруг разнесёшь Банковую ,11,тогда ты только станешь Серьезным Парнем ,Ковбоем( оказывается,Ты уже не боишься Самого Израильского Премьера,которому поклялся на своей крови нежно и вечно лизать зад убивающему сотнями твоих граждан укрошакалу).Вот только тогда с тобой можно будет серьезно говорить.А пока не сделал этого - надо от скуки только лупить твою страну( радуйся,ты абсолютно добровольно вступил в ряды стран Терпил,наряду с Ливией и Ираком(Афганистан тут самовычеркнулся из этого "почетного" ряда т.к. зубы ,увы показал))Не дорос Ты из за малодушия своего до Высшей Лиги(США .хуситы, северокорейцы( и те придут ли тебе на помощь по новому Союзному договору,далеко не факт)
  12. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 07:14
    Жду удара по любой американской базе в любой точке мира со стороны любой организации российским оружием по российским целеуказаниям. С сопоставимыми жертвами.
    1. Был Мамонт Звание
      Был Мамонт
      0
      Сегодня, 07:44
      Цитата: antiaircrafter
      Жду удара по любой американской базе в любой точке мира со стороны любой организации российским оружием по российским целеуказаниям. С сопоставимыми жертвами.

      Ждите. Никак с момента подрыва "Северного потока" ждете?
      Нет политической воли не то, что бы утопить американские беспилотники в Черном море , но но и "неизвестной " РЭБ посадить ( утопить) их нет.
      "В российском Минобороны прямо возложили ответственность за удар по городу на США, но американскому руководству «нечего сказать».
      Чё, даже и посла вызывали? belay
      Из хорошего. Сосед в отпуск из СВО вернулся.
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        +1
        Сегодня, 07:52
        Цитата: Был Мамонт
        с момента подрыва "Северного потока"

        Там люди не погибли.
        1. Был Мамонт Звание
          Был Мамонт
          -1
          Сегодня, 07:54
          Цитата: antiaircrafter
          Цитата: Был Мамонт
          с момента подрыва "Северного потока"

          Там люди не погибли.

          Так "ответки" весомой не было. Аппетит приходит во время еды.
  13. Пахарь Звание
    Пахарь
    0
    Сегодня, 07:45
    Это как у Высоцкого "как школьнику драться с отборной шпаной". У них НАТО, ЕС, а мы Варшавский договор разогнали, из стран Европы "поспешно" ушли без всяких договоренностей. Спасибо Чубайсам и Гайдарам.
  14. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 08:06
    Ну что же- ждем очередных глубоких озабоченностей с возбуждений от СК. Что там у нас еще есть? Цветные линии и грозные твитты от онванедимона?
  15. дрозд68 Звание
    дрозд68
    0
    Сегодня, 08:22
    Наше руководство живет какими то илюзиями о каких то международных законах.рисует не понятно безполезные красные линии .нет законов для амеров и бритов.с ними можно только с позиции силы(если хватит воли).партнеры все,партнеры.ВОРЫ И ПИРАТЫ.с ними только с позиции силы.