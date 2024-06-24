Нетаньяху пообещал «вот-вот закончить» активную фазу войны против ХАМАС и переключиться на «Хизбаллу»

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Нетаньяху пообещал «вот-вот закончить» активную фазу войны против ХАМАС и переключиться на «Хизбаллу»

В ночь на 24 июня израильские войска нанесли массированный удар по Ливану. Использовались в том числе зажигательные боеприпасы.

За несколько часов до этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что активная фаза операции против ХАМАС «вот-вот закончится», после чего «акцент будет смещаться на борьбу с «Хизбаллой».



Нетаньяху:

Я хочу подчеркнуть, что это не значит полное окончание войны против ХАМАС. Я говорю о том, что война на её нынешней стадии завершится в Рафахе. Мы продолжим свои действия (израильский премьер использовал дословную аллегорию «косить траву») позже.

Таким образом глава израильского правительства в очередной раз подчёркивает свою стратегию: вести войны против своих противников поочерёдно, ожидая, что пока идёт война с одними, другие будут «отсиживать в сторонке».

Для реализации такого сценария Нетаньяху заявил, что «не отказывается от возможной сделки с ХАМАС по возвращению всех заложников». Почему же раньше Нетаньяху такую сделку не реализовал, израильский премьер не поясняет. А если и предпринимает соответствующие попытки, то в любом случае вину возлагает на ХАМАС.

Напомним, что ранее вышедший из коалиционного «военного кабмина» Бени Ганц прямо обвинил Нетаньяху в том, что тот воспользовался атакой ХАМАС 7 октября в своих политических целях.
8 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 06:37
    Биньямин Нетаньяху заявил о том, что активная фаза операции против ХАМАС «вот-вот закончится», после чего «акцент будет смещаться на борьбу с «Хизбаллой».

    Это никогда не закончится... Как только ЦАХАЛ переключится на "Хизбаллу", тут же активизируется ХАМАС... Так и будут драть израильского ястреба с двух сторон... Договариваться нужно с палестинцами и идти в вопросе создания палестинского государства им на уступки... По другому никак не получится остановить эту вечную войну...
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 08:18
      В Газе никак не могут поймать двух последних главарей Хамаса.
      Они отсиживаются в каких-то бункерах-туннелях.
      Спецназы прочесывают местность.
      А так, остались одиночные боевики. Выскакивают из оставшихся
      шахт из взорванных туннелей. Стреляют. Обычно их сразу убивают.
      Но недавно одному удалось взорвать БТР.
      Почти вся армия из Газы уже вышла.
      (Воевать с исламистами России тоже предстоит вскоре. Это - общий враг,
      если кто еще не понял yes )
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:48
    Цитата: Lev_Russia
    Биньямин Нетаньяху заявил о том, что активная фаза операции против ХАМАС «вот-вот закончится», после чего «акцент будет смещаться на борьбу с «Хизбаллой».

    Это никогда не закончится... Как только ЦАХАЛ переключится на "Хизбаллу", тут же активизируется ХАМАС... Так и будут драть израильского ястреба с двух сторон... Договариваться нужно с палестинцами и идти в вопросе создания палестинского государства им на уступки... По другому никак не получится остановить эту вечную войну...

    Не забывайте хуситов. love
  3. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 06:49
    Жить с соседями мирно,уважать их мнения и уклад жизни, хотя о чем это я ,звериная суть избранных изначально всех считает холопами и рабами
    .
  4. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 06:54
    С ХАМАСом закончат, а ХАМАС с ними?
    "Жестокость порождает террор"© Ладно с войной, а жить как дальше? Живая память и ненависть на три поколения террористов.
  5. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 07:01
    Нет такого государства Израиль, есть штат СШП, или наоборот. Израиль самое агрессивное государство в своём регионе, как и США во всём мире. Чувствуете аналогию? Лично я не вижу особой разницы
  6. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    0
    Сегодня, 07:08
    Успехов Хизбалле и всем союзникам, воюющим против фашистского образования! Смерть сионацистам!
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:28
    Хизбалла не по зубам евреям, её столько движений подпитывает и снабжает, что война на истощение это её конёк. Да и вооружены они как регулярная армия