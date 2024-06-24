Нетаньяху пообещал «вот-вот закончить» активную фазу войны против ХАМАС и переключиться на «Хизбаллу»

Я хочу подчеркнуть, что это не значит полное окончание войны против ХАМАС. Я говорю о том, что война на её нынешней стадии завершится в Рафахе. Мы продолжим свои действия (израильский премьер использовал дословную аллегорию «косить траву») позже.

В ночь на 24 июня израильские войска нанесли массированный удар по Ливану. Использовались в том числе зажигательные боеприпасы.За несколько часов до этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что активная фаза операции против ХАМАС «вот-вот закончится», после чего «акцент будет смещаться на борьбу с «Хизбаллой».Нетаньяху:Таким образом глава израильского правительства в очередной раз подчёркивает свою стратегию: вести войны против своих противников поочерёдно, ожидая, что пока идёт война с одними, другие будут «отсиживать в сторонке».Для реализации такого сценария Нетаньяху заявил, что «не отказывается от возможной сделки с ХАМАС по возвращению всех заложников». Почему же раньше Нетаньяху такую сделку не реализовал, израильский премьер не поясняет. А если и предпринимает соответствующие попытки, то в любом случае вину возлагает на ХАМАС.Напомним, что ранее вышедший из коалиционного «военного кабмина» Бени Ганц прямо обвинил Нетаньяху в том, что тот воспользовался атакой ХАМАС 7 октября в своих политических целях.