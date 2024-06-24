Глава ГУР Украины Буданов признал обстановку на фронте для ВСУ «довольно сложной»

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Глава ГУР Украины Буданов признал обстановку на фронте для ВСУ «довольно сложной»

Ситуация для украинских войск на линии фронта сложная, российские войска продолжают давление фактически на всех направлениях. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов).

Глава военной разведки Украины дал очередное интервью иностранной прессе, на этот раз американской, в котором признал, что обстановка для ВСУ на фронте «довольно сложная». При этом он заявил, украинским войскам необходимо продержаться месяц, после чего должно что-то случиться и станет легче. На что возлагает надежды Буданов*, не известно, он этого не раскрыл.



Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче,

— заявил глава ГУР, добавив, что выступает категорически против переговоров с Россией.

О сложной обстановке на фронте на днях заявлял и главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, как минимум три направления на данный момент требуют особого внимания, так как там ситуация если не критическая, то близкая к ней. Речь идет о Харьковском, Купянском и Кураховском направлениях. На остальных тоже не все гладко, российские войска активизировались и прощупывают оборону ВСУ.

Как заявляли в Генштабе ВСУ, российское командование продолжает растягивать силы украинской армии, выбивая резервы. После начала наступления в Харьковской области в Киеве признали, что резервы ВСУ достигли минимума.
8 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 06:42
    Когда вижу самодовольную рожу Буданова, с грустью понимаю, как жаль что нет сегодня с нами Павла Судоплатова... Умел казнить он таких мpaзей... am
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 07:15
      Lev Russia hi, а он это делал по собственному желанию или по приказу выше стоящего начальства?!
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 07:46
        Всех поднимать. И тех, и этих.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 07:57
        Вряд ли конечно он сам участвовал в вынесении приговора, но к его исполнению относился вполне ответственно и творчески... Этого сейчас и не хватает... Впрочем, сбежавшего и расстрелявшего свой экипаж лётчика, всё же достали... Но с Будановым будет намного труднее, так как он и сам этим вполне успешно занимается... hi
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 06:51
    Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче,
    recourse Спорно, скорее перспективно. feel
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:11
    Так оно ещё говорить может , ведь половину мозга после ранения вырезали , а оставшаяся половина на муйдане высохла.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:27
    Для шпиёна он болтлив чрезмерно и для чего он всё это вещает сказать трудно. winked
  5. invisible_man Звание
    invisible_man
    0
    Сегодня, 07:38
    Никаких серьезных проблем под Харьковом мы ВСУ не создаем. Да и на остальных направлениях успехи весьма скромные. При этом потери с обеих сторон - значительные.