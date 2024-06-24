Глава ГУР Украины Буданов признал обстановку на фронте для ВСУ «довольно сложной»
Ситуация для украинских войск на линии фронта сложная, российские войска продолжают давление фактически на всех направлениях. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов).
Глава военной разведки Украины дал очередное интервью иностранной прессе, на этот раз американской, в котором признал, что обстановка для ВСУ на фронте «довольно сложная». При этом он заявил, украинским войскам необходимо продержаться месяц, после чего должно что-то случиться и станет легче. На что возлагает надежды Буданов*, не известно, он этого не раскрыл.
— заявил глава ГУР, добавив, что выступает категорически против переговоров с Россией.
О сложной обстановке на фронте на днях заявлял и главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, как минимум три направления на данный момент требуют особого внимания, так как там ситуация если не критическая, то близкая к ней. Речь идет о Харьковском, Купянском и Кураховском направлениях. На остальных тоже не все гладко, российские войска активизировались и прощупывают оборону ВСУ.
Как заявляли в Генштабе ВСУ, российское командование продолжает растягивать силы украинской армии, выбивая резервы. После начала наступления в Харьковской области в Киеве признали, что резервы ВСУ достигли минимума.
Информация