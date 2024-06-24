Ситуация для украинских войск на линии фронта сложная, российские войска продолжают давление фактически на всех направлениях. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов).Глава военной разведки Украины дал очередное интервью иностранной прессе, на этот раз американской, в котором признал, что обстановка для ВСУ на фронте «довольно сложная». При этом он заявил, украинским войскам необходимо продержаться месяц, после чего должно что-то случиться и станет легче. На что возлагает надежды Буданов*, не известно, он этого не раскрыл.— заявил глава ГУР, добавив, что выступает категорически против переговоров с Россией.О сложной обстановке на фронте на днях заявлял и главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, как минимум три направления на данный момент требуют особого внимания, так как там ситуация если не критическая, то близкая к ней. Речь идет о Харьковском, Купянском и Кураховском направлениях. На остальных тоже не все гладко, российские войска активизировались и прощупывают оборону ВСУ.Как заявляли в Генштабе ВСУ, российское командование продолжает растягивать силы украинской армии, выбивая резервы. После начала наступления в Харьковской области в Киеве признали, что резервы ВСУ достигли минимума.

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