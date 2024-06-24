Крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне шотландского Линвуда, где располагается и военное производство

Бернбрей-роуд в Линвуде, Пейсли, в настоящее время закрыты на развязке Линклайв из-за продолжающегося пожара в промышленной зоне Линвуда. На месте работают службы экстренной помощи, а представителей общественности просим избегать этого района до дальнейшего уведомления.

Из Шотландии приходят сообщения о вспыхнувшем крупном пожаре в промышленной зоне города Линвуд. Это юго-запад страны. В связи с пожаром перекрыты сразу несколько дорог в шотландском графстве Ренфрюшир.Пресс-служба местной администрации:Обращает на себя эта информация особое внимание в связи с тем, что в промзоне Линвуда находятся в том числе и мощности военно-промышленного кластера.Местные жители сообщают о том, что на месте пожара слышны взрывы. В связи со взрывами пожарные бригады не имеют возможности завершить тушение пламени. Что именно взрывается, официальных сообщение нет. В то же время в соцсетях расходятся комментарии местных жителей о том, что это могут быть компоненты для производства боеприпасов и готовая продукция.Столб дыма и огня столь высок, что его видно в Глазго - при учёте того, что этот город находится от Линвуда на расстоянии 23 км.