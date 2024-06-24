Крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне шотландского Линвуда, где располагается и военное производство

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Крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне шотландского Линвуда, где располагается и военное производство

Из Шотландии приходят сообщения о вспыхнувшем крупном пожаре в промышленной зоне города Линвуд. Это юго-запад страны. В связи с пожаром перекрыты сразу несколько дорог в шотландском графстве Ренфрюшир.

Пресс-служба местной администрации:



Бернбрей-роуд в Линвуде, Пейсли, в настоящее время закрыты на развязке Линклайв из-за продолжающегося пожара в промышленной зоне Линвуда. На месте работают службы экстренной помощи, а представителей общественности просим избегать этого района до дальнейшего уведомления.

Обращает на себя эта информация особое внимание в связи с тем, что в промзоне Линвуда находятся в том числе и мощности военно-промышленного кластера.

Местные жители сообщают о том, что на месте пожара слышны взрывы. В связи со взрывами пожарные бригады не имеют возможности завершить тушение пламени. Что именно взрывается, официальных сообщение нет. В то же время в соцсетях расходятся комментарии местных жителей о том, что это могут быть компоненты для производства боеприпасов и готовая продукция.

Столб дыма и огня столь высок, что его видно в Глазго - при учёте того, что этот город находится от Линвуда на расстоянии 23 км.
13 комментариев
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  1. Orso Звание
    Orso
    +3
    Сегодня, 06:45
    На войне,как на войне. Борьба идет по всем фронтам, в том числе и на "невидимом".
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 06:46
    Ну это уж точно дело рук Баширова и Петрова... Если нет, то будет обидно...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 08:19
      Что бы не произошло,ВСЕ эти ЧП на ВОЕННЫХ заводах- косяки в плане охраны труда, провокации англосакков-"повесят" на Россию.А это повод для дальнейшей эскалации конфликта на Украине ,возможность присвоения замороженных капиталов РФ и т.д.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 06:46
    Кто ж это там так пошалил?
    Шалунишке мой большой респект.
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 06:49
    Что именно взрывается, официальных сообщение нет.
    belay Да все что угодно, начиная от газового баллона, до цистерны с химикатами. Подбросить бы дровишек, где там Баширов? recourse
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Mavrikiy
      Что именно взрывается, официальных сообщение нет.
      Да все что угодно, начиная от газового баллона, до цистерны с химикатами. Подбросить бы дровишек, где там Баширов?

      Неужто кондиционер взорвался? laughing
  5. N.O.M.A.D.E. Звание
    N.O.M.A.D.E.
    +2
    Сегодня, 06:58
    Сейчас опять раструбят о Российском следе. Да, пусть их военные заводы и инфраструктура полыхают почаще.
  6. Загребун Звание
    Загребун
    +4
    Сегодня, 07:02
    Лето. Дачники траву жгут. Один вопрос, когда два бравых парня дачи по всему миру прикупить успели? Роль кота в статье не отражена.
  7. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 07:12
    Чего там на мужиков в интервью наезжали?Вовсе не новички они,вполне хорошо с британскими достопримечательностями знакомятся...
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +4
    Сегодня, 07:15
    Цитата: Lev_Russia
    Ну это уж точно дело рук Баширова и Петрова... Если нет, то будет обидно...

    ХЗ однако! Я из своих многочисленных поездок по европским промышленным предприятиям сделал вывод, что с противопожаркой у них очень не очень.
    Цех в виде жестяной коробки, отделанной изнутри пенопластом, совсем не редкость.
    Такое впечатление, что там все традиционно рассчитано на потомственного высокосознательного белого рабочего, а в том же ЛондОне или, прости Господи, Бирмингеме на улице встретить белого человека, большая удача.
    P.S. но хочется надеяться, что Вы правы wink!
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:19
    А что, кто то сомневается, что там были нарушения ТБ и производственной дисциплины?
  10. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 07:23
    Гори, гори ясно...
    До тла!
  11. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 07:51
    ALAGER COM ALAGER.
    Админы: а мнн ваше мнение до фанаря. Несет смысл или нет.