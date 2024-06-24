Глава Дагестана Меликов назвал количество погибших в результате нападения террористов в Дербенте и Махачкале

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Глава Дагестана Меликов назвал количество погибших в результате нападения террористов в Дербенте и Махачкале

В Дагестане объявлен трехдневный траур, в результате атаки террористов погибли 15 правоохранителей и несколько гражданских лиц. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

На данный момент ситуация в Дагестане находится под контролем властей, силовики призывают сохранять спокойствие. Как заявил Меликов, в результате вчерашней атаки погибли 15 правоохранителей и несколько гражданских. Семьям всех погибших, как силовиков, так и мирных жителей, будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную.



Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана.

- заявил глава Дагестана, добавив, что оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек».

Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дербенте группа неизвестных обстреляла синагогу и церковь, также было совершено нападение на пост ДПС в Махачкале. Чуть позднее была предпринята попытка нападения на полицейских в селе Сергокала, неизвестные обстреляли полицейскую машину, ранив одного сотрудника полиции. В республике был объявлен режим КТО. В результате были ликвидированы шесть боевиков, являющихся членами одной из запрещенных в России террористических организаций.

На данный момент активная фаза операции завершена, но действия по розыску пособников террористов продолжаются.
32 комментария
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +5
    Сегодня, 07:10
    Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана.
    hi Скорбим и соболезнуем...
  2. Чёрный Звание
    Чёрный
    +10
    Сегодня, 07:11
    Что значит БОЛЕЕ 15?....Власти до сих пор не знают сколько погибло сотрудников?....Более 15 это и 16, и20, и 115......
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 07:40
      Вот меня тоже удивляет. Вчера семь, утром (Куликов на Вестях FM) озвучивается двенадцать, тут пятнадцать или больше... Ну, ладно, отдыхающие на пляже в Севастополе, там непросто сосчитать, а в Дагестане сотрудников полиции никто не считает что ли? sad
      1. ugos Звание
        ugos
        +4
        Сегодня, 07:58
        Там легко запутаться, сегодня он сотрудник полиции а завтра террорист, а может и совмещать, а отца этих извергов отпустят, скажут он ничего не знал, а сыновья попали под плохое влияние, руководить конечно не будет, но потихоньку гадить и мстить не перестанет.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +7
    Сегодня, 07:11
    Республиканская власть в Дагестане крайне слаба.Впрочем,это не изменно в течении этих гадостных десятилетий на Кавказе..
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +11
      Сегодня, 07:30
      *Республиканская власть в Дагестане крайне слаба*.
      в 2018 бывал по работе в Махачкале. Местные говорили : *эти, которые из Игил, приехали обратно, их никто не арестовывает, просто ставят на учет, они ходят и учат нас как верить правильно и как жить*
      1. Комментарий был удален.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +3
      Сегодня, 07:38
      Дети... Дети чиновников и силовиков - террористы.

      Потерянное поколение? Или с жиру бесятся?

      России срочно нужна идеология!
      Без идеологии мы никогда не победим.

      Потому что нет понимания, за что и за кого сражаемся.

      А за деньги капиталистов никто никогда и сражаться не хотел.
      1. fif21 Звание
        fif21
        -8
        Сегодня, 08:03
        Цитата: Ilya-spb
        России срочно нужна идеология!
        Без идеологии мы никогда не победим.

        fool Сначала идеология , потом борьба идеологий , потом кровь рекой ! К чему призываете ? hi
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 08:09
        Отцы такие же...Коротко,да.
      3. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 08:21
        России срочно нужна идеология!
        Без идеологии мы никогда не победим.


        Статья 13 Конституции Российской Федерации гласит:

        - В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

        - Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

        - В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.

        - Общественные объединения равны перед законом.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 08:25
          Цитата: Aken
          В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

          - Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

          Вот это и плохо. Не пора ли пересмотреть Статью 13?
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 08:28
            Да Вы что! Это же недемократично и нетолерантно.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +12
    Сегодня, 07:21
    Сдаётся мне что в Дагестане сохранилась и функционирует бандподполье...просмотрел видосы с перестрелками... Как так получилось террористы оказались младшими сыночками чиновника госслужбы, а сам чиновник состоял в рядах одной известной партии...охренеть... и ФСБ об этом ничего не знает. what
    Кроме того один из террористов ММАшник...слишком часто спортсмены из этой спортивной организации попадают в уголовную хронику... Нурмагомедов что то помалкивает о происшедшем в родном Дагестане.
    Вообщем там так клубок нарывов что просто голова кругом идёт.
    Дагестану моё сочувствие и соболезнование в связи с трагедией.
    Погибли люди...хорошие люди.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      -7
      Сегодня, 07:33
      Цитата: Леха с Андроида.
      ам так клубок нарывов что просто голова кругом идёт

      Похоже и здесь без украины с Зеленским и ЦРУ не обошлось. Наверняка деньги и оружие от туда, как и дальнейший план побега такой же как у таджиков Крокус Сити.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 07:37
        Навряд ли это Буданов...мелковат он для таких дел... Тут либо турки либо англосаксы либо все вместе...я так думаю.
        Зацепок для таких версий маловато... what
  5. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 07:24
    Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дербенте группа неизвестных обстреляла синагогу и церковь, также было совершено нападение на пост ДПС в Махачкале.

    Меня одного смущает, что под прицел попали конфессии относящиеся к религии появившейся на земле Израильской?!
    Лично мне кажется, что на лицо "заказуха", особенно когда посмотришь по сторонам в каком регионе это произошло.
    Видать кому-то выгодно столкнуть на религиозной почве Мусульманский мир с Христианством, Католичеством и Иудаизмом.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 07:29
      Цитата: A17ttt
      Меня одного смущает, что под прицел попали конфессии относящиеся к религии появившейся на земле Израильской?!

      Ну вряд ли мусульмане будут стрелять по своим мечетям. А буддийских храмов и прочих пагод наверно не нашли в Дагестане.
  6. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +5
    Сегодня, 07:28
    Соотношение 15 к 6 как-то не в пользу силовых структур.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +2
      Сегодня, 07:36
      Цитата: antiaircrafter
      Соотношение 15 к 6 как-то не в пользу силовых структур.

      Почему? При таких нападениях внезапность всегда дает подавляющее преимущество. Основное количество жертв наверняка в этот период. А когда уже целенаправленно уничтожали, соотношение скорее всего другое.
  7. Дес Звание
    Дес
    +3
    Сегодня, 07:30
    "Как заявил Меликов, в результате вчерашней атаки погибли 15 правоохранителей и несколько гражданских."
    Это ведь в РФ. Так ведь? Т.е. равнозначно как в Москве убили при исполнении сл. обязанностей 15 милиционеров. Знаю, что ноне полиция. Но сути то не меняет. В Дагестане нет российской власти. Там свои порядки. Впрочем, др. т.н. "республики" рядом - так же "самостоятельны".
  8. Million Звание
    Million
    +7
    Сегодня, 07:32
    оперативно-розыскные и следственные мероприятия будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек».

    Удивляет,что террористами были не нищие дехкане,а сыновья главы района,у которых все хорошо было в жизни.
    Но! Поступила команда и они,понимая ,что их не оставят в живых,что они подведут своего отца,пошли убивать ни в чем не повинных людей.
    А теперь представьте: поступит команда диаспорам в России- и мигранты тоже начнут убивать нас,россиян.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 08:27
      А теперь представьте:

      А не надо представлять. Надо сидеть и ждать. Это будет. Скоро, не скоро, но будет.
      Спросите, почему ждать? А если попытаетесь сработать на упреждение, сядете за терроризм и расовую ненависть. А когда они придут к Вам домой, Вы будете на зоне.
      Но это я не лично к Вам обращаюсь, не подумайте. Я обращаюсь и к себе тоже.
      Одна надежда на резких парней из СВО. На Росгвардию я не рассчитываю.
  9. ugos Звание
    ugos
    +7
    Сегодня, 07:39
    Сольют по тихому, и руководству РФ не выгодно нагнетать, а тем более руководству самого Дагестана, заметили как резко перестали упоминать про погибшего христианского священника, а про тех людей которые прятались в церкви вообще ничего не сказали. Глава Дагестана будет говорить красивые слова, а сам потихоньку выгораживать своих, так всё и затихнет, до следующего ещё более масштабного теракта.
  10. Konnick Звание
    Konnick
    +6
    Сегодня, 07:40
    Выпустили джина, т.е. религию, на волю, теперь пожинаем плоды " просвещения. Ждем еще "черные сотни" для расправы с атеистами?
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 08:11
      Цитата: Konnick
      Выпустили джина, т.е. религию, на волю, теперь пожинаем плоды " просвещения. Ждем еще "черные сотни" для расправы с атеистами?

      Вот тут и вспомним тупых гуманистов , это же наши граждане , мы обязаны обеспечить их защитой государства ! Создать комфортабельные условия отбывания наказания . А то , что имеют дело с животными в человеческом облике , это до них не доходит . Что ждут от сторонников ИГИЛ вернувшихся в Дагестан , в Чечню , другие республики РФ ? Когда те начнут убивать и устанавливать вахабитские порядки ? Может их заранее в целях профилактики терактов уничтожить ? hi
  11. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 07:44
    там интересный расклад с главой этого самого Сергокала Омарова впрочем Рамзан Ахматович заявил что у преступников нет ни веры ни национальности ясно понятно их американцы забросили и конечно контролировала ЦРУ))ЦРУ ваще конкретно так работает по многонационалам и конечно же религии мира явно хотят раскочать этнограбли но мы закаленные интернационализмом и советским воспитанием их генетику на Дыбенко геликоптерили клянусь своим черепомером)
    1. vik669 Звание
      vik669
      0
      Сегодня, 08:25
      Как "жареный петух в .опу клюнет" так сразу нет ни веры ни национальности!
  12. Luminman Звание
    Luminman
    -2
    Сегодня, 07:45
    Люблю Дагестан, бывал и бываю там неоднократно, но вот эти му...ки делают Дагестан именно таким, каким его представляют большинство людей...
    1. vik669 Звание
      vik669
      0
      Сегодня, 08:20
      Цитата: Luminman
      Люблю Дагестан

      Гадюшник он и есть гадюшник уж даги везде прославились
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +4
    Сегодня, 07:50
    Хочется сказать уб.....м, которые сидят в башнях кремля, что доигрались в терпимость, вас крестики на куполах церквей раздражали, вам на день России фестивали плова надо проводить. Православных священнослужителей в храмах режут, вам и этого ещё мало?
  14. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +2
    Сегодня, 07:52
    Полюбопыиствовал. Мусульман в России 5-7 % по разным источникам. Буддисты, иудеи, христиане... террором не занимаются. Может, пора к ним относиться как к секте террористической?
  15. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 08:27
    Цитата: Luminman
    Люблю Дагестан, бывал и бываю там неоднократно, но вот эти му...ки делают Дагестан именно таким, каким его представляют большинство людей...

    вам там работу кирпичного завода не показывали изнутри? очень зря люди хорошие и условия просто майями