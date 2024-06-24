В западной прессе: из-за удара по Севастополю и возможной реакции России растёт обеспокоенность в Вашингтоне
Западная пресса с явной осторожностью освещает вчерашний удар ВСУ по мирным жителям Севастополя. Напомним, что, по официальным данным, в результате атаки погибли 4 человека, более ста получили ранения. По сообщениям Минобороны РФ, обстрел осуществлялся американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью.
Информационная служба Reuters, явно лицемеря, пишет о том, что ей пока, видите ли, не удалось установить, каким именно оружием был нанесён удар. Явный прицел на то, чтобы попытаться обелить Вашингтон и, в случае чего, попросту переложить ответственность на Киев.
При этом российское военное ведомство сразу же указало на то, что полётное задание в ракеты ATACMS вводятся американским военными на основании данных с американских спутников и дронов (или самолётов) разведчиков. Или в Reuters теперь попытаются заявлять, что «это не ATACMS»?..
Тем временем в издании The Telegraph уже более предметно пишут, что удар по Севастополю «вновь усилит обеспокоенность администрации США относительно того смягчения, которое сделано для использования американского оружия против России». Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что Вашингтон разрешает использовать своё дальнобойное оружие на глубину до 100 км против «старых» регионов России и без ограничения в отношении тех территорий, которые считает украинскими (Крым в том числе).
Как заявляют в «Телеграф», перед Вашингтоном вновь встаёт вопрос о возможной новой эскалации конфликта ввиду того, что Россия может жёстко ответить на удар по Севастополю.
Немецкий бизнесмен и политолог Ким Дотком, комментируя удар американскими ракетами по Севастополю, советует американцам вспомнить о том, как конгрессмены в своё время размахивали американскими флагами, приветствуя Зеленского. По словам Доткома, когда Россия ответит на гибель своих детей в Севастополе, «вспомните, кто провоцирует ядерный конфликт с Москвой».
Дотком:
Один из возможных рассматриваемых военными экспертами ответов со стороны РФ - уничтожение американских разведывательных дронов над Чёрным морем. Однако в этом случае США вполне могут заменить их своими (уже пилотируемыми) разведывательными самолётами.
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