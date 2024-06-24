В западной прессе: из-за удара по Севастополю и возможной реакции России растёт обеспокоенность в Вашингтоне

54
В западной прессе: из-за удара по Севастополю и возможной реакции России растёт обеспокоенность в Вашингтоне

Западная пресса с явной осторожностью освещает вчерашний удар ВСУ по мирным жителям Севастополя. Напомним, что, по официальным данным, в результате атаки погибли 4 человека, более ста получили ранения. По сообщениям Минобороны РФ, обстрел осуществлялся американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью.

Информационная служба Reuters, явно лицемеря, пишет о том, что ей пока, видите ли, не удалось установить, каким именно оружием был нанесён удар. Явный прицел на то, чтобы попытаться обелить Вашингтон и, в случае чего, попросту переложить ответственность на Киев.



При этом российское военное ведомство сразу же указало на то, что полётное задание в ракеты ATACMS вводятся американским военными на основании данных с американских спутников и дронов (или самолётов) разведчиков. Или в Reuters теперь попытаются заявлять, что «это не ATACMS»?..

Тем временем в издании The Telegraph уже более предметно пишут, что удар по Севастополю «вновь усилит обеспокоенность администрации США относительно того смягчения, которое сделано для использования американского оружия против России». Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что Вашингтон разрешает использовать своё дальнобойное оружие на глубину до 100 км против «старых» регионов России и без ограничения в отношении тех территорий, которые считает украинскими (Крым в том числе).

Как заявляют в «Телеграф», перед Вашингтоном вновь встаёт вопрос о возможной новой эскалации конфликта ввиду того, что Россия может жёстко ответить на удар по Севастополю.

Немецкий бизнесмен и политолог Ким Дотком, комментируя удар американскими ракетами по Севастополю, советует американцам вспомнить о том, как конгрессмены в своё время размахивали американскими флагами, приветствуя Зеленского. По словам Доткома, когда Россия ответит на гибель своих детей в Севастополе, «вспомните, кто провоцирует ядерный конфликт с Москвой».

Дотком:

Готовы ли вы умереть за этого умалишённого?

Один из возможных рассматриваемых военными экспертами ответов со стороны РФ - уничтожение американских разведывательных дронов над Чёрным морем. Однако в этом случае США вполне могут заменить их своими (уже пилотируемыми) разведывательными самолётами.
54 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +6
    Сегодня, 07:32
    В Вашингтоне не обеспеоенность должна расти, а паника!
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      0
      Сегодня, 07:34
      Паника в США , в России закончились фломастеры , теперь все скупят в США
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +14
        Сегодня, 07:51
        К сожалению это влажные мечты наших политиков. Никто там нас уже не боится и не уважает. Боялись бы - ракеты не запускали. Мы прглотили трагедию Крокуса, бесконечные обстрелы Белгорода,Крыма. Чего им нервничать? Боятся они только северокорейцев и хуситов . Оно и понятно, у них дети в парижах, лондонах и лас-вегасах не живут.
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      +1
      Сегодня, 07:35
      С чего это вдруг? От очередного приступа озабоченности?
    3. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Сегодня, 07:35
      Нет в Вашингтоне обеспокоенности, да и с чего ему беспокоиться. Стоит признать запад (США и Британия) достаточно грамотно действует.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        -2
        Сегодня, 07:48
        вы общественных баранов со своими не путайте )))выражение озабоченности и может быть даже .....внеочередной созыв Совета Безопасности ООН должно остудить горячие головы американских ястребов и их гнусных подпевал из нато ну а не остудит мы на них Небензю натравим
      2. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 07:56
        Вы маленько грамотность с наглостью спутали. Если бы Западу было не о чем беспокоиться, то никакой заварушки не было бы изначально.
      3. Внештатный_комментатор Звание
        Внештатный_комментатор
        -4
        Сегодня, 07:57
        ... растёт обеспокоенность в Вашингтоне

        Отнюдь, написано же - растёт. Производителям западных новостей лучше знать - большинство из них родом как-раз из того племени, которому сейчас и нужно беспокоиться. Только, это не индейцы, конечно же. Индейцам уже всё равно - их поезд ушёл. А вот вашингтонским "еврейцам" есть о чём беспокоиться. Америку они не завоёвывали - они её выменяли, у настоящих завоевателей, вместе со всем добром. И, как теперь всё это защищать, они не знают - никогда так не делали...
        Так что - растёт обеспокоенность. Лишь бы этот рост не был напрасным. Но, зависит это уже не от США теперь. И не от одного президента Путина. Сказать своё слово должны все сейчас. Время пришло. Время, начинать мыслить и действовать коллективно...
        1. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +2
          Сегодня, 08:21
          Хоть я старик, но не хочу брюзжать по поводу очевидной надоевшей всем "карикатурности" и ожидаемости действий наших властей после очередного удара. Начиная от называния вылазки врага очередным террористическим актом,далее через сарказм Захаровой и заканчивая утверждением о том что надо сохранять холодную голову и не стрелять себе в ногу. Я ИМХО думаю, что такое происходит от боязни как бы чего не вышло в кабинетах власти. Типа, а вдруг Его Величество не одобрит. тянут... Раз такие ситуации будут повторяться. Почему бы заранее не согласовать и обеспечить материальными ресурсами грядущий ответ на наглость. Например, всем очевидно, почему мосты через Днепр целесообразно разрушать. Скептики отвечают, что мостов много. Но если разрушить хотя бы один, но важный, то на остальных возникнут пробки, и это затруднит логистику. И далее по порядку один теракт - один мост..
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 08:21
      Как не печально, но все в ответ ограничится болтовней и нанесением ударов по сельским электроподстанциям 404 am не будет сбитых дронов США наводящих ракеты, не будет ударов по правительственным зданиям в Киеве, не будет ударов по железнодорожным узлам Западной Украины........ хуситы в сланцах более решительны в своих действиях.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +15
    Сегодня, 07:34
    Если не будет ответки Вашингтону за эту агрессию и убийство наших граждан то я потеряю всякое уважение к тем от кого зависит эта ответка.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 07:48
      Ну вот ночь прошла, какой-то ответ последовал? Нет, сейчас, конечно, найдётся куча стратегов, которые заявят, что "месть - это блюдо, которое подаётся холодным", сейчас подготовим, а потом как... А потом заседание в ООН, выступят Небензя, Захарова, ударят по складам и электроподстанциям, и скажут, что "в ответ на бесчеловечные атаки". И всё пойдёт как шло.
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +4
        Сегодня, 08:05
        Цитата: Pharmacist
        "месть - это блюдо, которое подаётся холодным"

        Все не дождусь, когда за поток американцы ответят. То блюдо заледенело уже с тех пор. Его будут подавать вообще?
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +7
          Сегодня, 08:09
          То блюдо уже протухло, есть нельзя, забудьте, а то партнёры обидятся. Сейчас ещё с Газпром и денежку стрясут. И не нулевая вероятность, что заплатит.
    2. Grania Звание
      Grania
      +3
      Сегодня, 07:51
      да будет ответка..вот озабоченность вчера уже выразили..теперь через недельку ну или через пару днейбахнем где нтбудь под полтавой или львовом по пустому аэродрому и пару ударов по зданиям неработающих заводов.но только не НПЗ..на это нам не разрешали...
    3. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Леха с Андроида.
      Если не будет ответки Вашингтону за эту агрессию и убийство наших граждан то я потеряю всякое уважение к тем от кого зависит эта ответка.
      МО и выше! В МО бороться с коррупцией получается, а вот воевать.... request как всегда.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 08:12
        В МО бороться с коррупцией получается
        антикоррупционные ракеты к сожалению уже кончились, их всего пару штук изготовили при Шойгу
    4. Попандос Звание
      Попандос
      +11
      Сегодня, 08:05
      Если не будет ответки Вашингтону за эту агрессию

      Я перестал уважать наше руководство страны после того, как они сглотнули обстрелы Белгорода и окрестностей, там тоже погибли дети, ну и что - утёрлись, и нахмурились, вот и весь ответ.
      А Донецк, это российский город, или нет?
      1. Попандос Звание
        Попандос
        +3
        Сегодня, 08:11
        Пора кому-то вспомнить про свои слова, о ударах по центрам принятия решений, а то и так выглядит балаболом. А если потом война, значит пойдём воевать, иначе нас просто потихоньку исподтишка перебьют, пока руководство хмурится.
      2. Тикси-3 Звание
        Тикси-3
        +4
        Сегодня, 08:17
        полностью вас поддерживаю, ответки Фашингтону нет, БПЛА над Черным морем не сбиваем, Куев в кафешках гуляет, зомбоящик смотрят, вино пьют, работают лучше ужасный конец, чем ужас бес конца
  3. Дес Звание
    Дес
    +6
    Сегодня, 07:36
    "Один из возможных рассматриваемых военными экспертами ответов со стороны РФ - уничтожение американских разведывательных дронов над Чёрным морем. Однако в этом случае США вполне могут заменить их своими (уже пилотируемыми) разведывательными самолётами." У какая прелесть из анонимной статьи))). Т.е. таки можно сбивать беспилотники США над Ч.морем )). Но тогда, в ответ, они (США) самолётами ответят.
    Браво ВО.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 07:37
    И какой же будет наш сокрушительный ответ? Ну-ка МИД выдайте свои коронные фразы!
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +2
      Сегодня, 07:51
      Ну-ка МИД выдайте свои коронные фразы!

      Пора это уже и самому знать - озабоченность, переходящая в красную линию. Ну и Медведев что-нибудь ляпнет...
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 07:41
    перед Вашингтоном вновь встаёт вопрос о возможной новой эскалации конфликта

    В том-то и дело, что эскалация может произойти только на территории б.украины и последствия для США от такой эскалации не просматриваются.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 07:42
    Можно много тарахтеть по поводу и без, все равно будем ждать, а потом смотреть, что делается и как.
  7. T-100 Звание
    T-100
    +8
    Сегодня, 07:45
    Реальные люди в США, мало этим озабочены, ведь дети\родственники наших руководителей в их доступности. Пощекочут им причинное место и соски покрутят, наши выразят озабоченность и недопустимость такого (в смысле, удар по городам нашим), на этом всё и устаканится. А если кто сомневается, задумайтесь, кто-то помнит чтобы родственники руководителей США (здесь не только я про президентов, но хотя бы следующие 10 человек в иерархии после него) учились\проживали\имели гражданство в России или Белоруссии, а может в Казахстане???
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 08:20
      И парадокс что дети важных родителей даже и не думают ехать в РФ, им там под присмотром западных спецслужб видимо комфортнее чем в Москве
    2. Grania Звание
      Grania
      0
      Сегодня, 08:23
      В ТОЧКУ!!!!!!!!!!!!!!.не один не приехал к нам и не купил и не построил замок.не пришвортавал в сочи или новороссийске яхту.а там их держат за одно место всем этим..Поддерживаю!!!!
  8. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 07:45
    Как сейчас России не хватает Сталина!
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +2
      Сегодня, 07:49
      Как сейчас России не хватает Сталина!

      Зато у нас есть Путин. А до него был Ельцин...
  9. Копчёный Звание
    Копчёный
    -2
    Сегодня, 07:47
    Так это, врут или нет, что не всё смогли сбить над морем и таки долетело до сбивавших?
  10. Luminman Звание
    Luminman
    +1
    Сегодня, 07:48
    Один хороший налет на Киев - и Зеленский вместе со всей своей администрацией на ПМЖ у Бандеры. Такие же методы надо применять и к следующему презику. И к последующему тоже...
    1. Million Звание
      Million
      +2
      Сегодня, 08:00
      Нельзя!Путин пообещал Израилю не убивать Зеленского.Евреи попросили об этом Путина.
  11. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 07:50
    Один из возможных рассматриваемых военными экспертами ответов со стороны РФ - уничтожение американских разведывательных дронов над Чёрным морем. Однако в этом случае США вполне могут заменить их своими (уже пилотируемыми) разведывательными самолётами.
    belay И что, это ухудшит наше положение? fool fool
    1. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      0
      Сегодня, 08:00
      Нет но после десятка сбитых беспилотников экипажи самолётов будут летать в памперсах и под успокоительными. И платить им Пентагону придётся в разы больше как за боевой вылет. Понятно что это слону дробина но всё равно мелкая зубная боль для амеров.
  12. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +1
    Сегодня, 07:55
    Однако, хотелось бы доказательств, что это именно ATACMS. А не какая-нибудь "Точка" или "Ольха" с кассетой.
  13. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 07:56
    Америкосы,как нашкодившие коты.....сначала нагадят,а потом "беспокоятся"....и так всегда,но бить то не их будут.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 07:57
      Беспокоится издание "Телеграф", для своих читателей, а не представитель Гос.депа.
  14. avia12005 Звание
    avia12005
    +1
    Сегодня, 07:57
    Вся Россия бы напилась от радости, если бы обеспокоенность в Вашингтоне имела бы основания.
  15. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +3
    Сегодня, 07:57
    растёт обеспокоенность в Вашингтоне
    - это конечно насмешили. Да те очень рады что гибнут украинцы и русские. Нашим уже хватит верещать во всех СМИ, а дать по дипломатическим каналам - какая будет ответка. А если её не придумали, так вообще помалкивать. Понятно что разведка, наводка, сами пуски с американских установок и сами приказы отдают натовское командование.
  16. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 07:57
    . Россия может жёстко ответить на удар

    Теоретически или практически? На практике-то американцы когда получали по рукам по приказу нашего руководства?
  17. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 07:57
    Простите за тупой вопрос, а в каком месте и у кого в Вашингтоне растёт обеспокоенность? Вот плохо что данная вещь как обеспокоенность не растёт у руководства Российской Федерации, ведь наше руководство создало себе параллельную реальность и сама в этой реальности себя удовлетворяет.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 08:23
      Обеспокоенность есть только по поводу внутренних смутьянов, которые могут нацелиться на их кресла. А вот внешние враги видимо не целятся на титулы и лужайки перед домом, потому им ничего не грозит
  18. Александр Куксин Звание
    Александр Куксин
    +1
    Сегодня, 07:58
    Иногда наш Главнокомандующий мне напоминает кота Леопольда с его неизменным - Ребята давайте жить дружно! Скольким ещё надо погибнуть русским в Крыму чтобы закрыть небо над Черным морем и начать отвечать адекватно?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 08:07
      Иногда комментаторы мне напоминают не живых людей с мозговой деятельностью, а ботов. Сколько ещё нужно времени им понять, что разведывательные беспилотники летают в нейтральных водах. Сколько ещё времени нужно им понять, что ПВО не всесильное у неё ограничены средства поражения и само оно так же уязвимо. Сколько ещё времени им нужно понять, что с той стороны сидят такие же упрямые русские, которые стерпят любые жёсткие ответки. Сколько ещё им нужно времени понять, что когда у военных действий нету достижимой конечной цели, будет ужас без конца, а не ужасный конец. Когда они начнут адекватно осмысливать происходящее?
    2. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 08:13
      Специалистами из Средней Азии всегда можно заменить. Это, кстати, и уже делается в промышленных масштабах.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 08:24
        Есть такое. А для своих есть скрепное:
  19. air wolf Звание
    air wolf
    +1
    Сегодня, 08:00
    Думаю, это попытка сорвать пляжный сезон, и теперь интенсивность обстрелов бандеровцев и число вылетов с управляемымы фаб возрастёт и надеюсь договорняки уйдут в прошлое, и все бандеровские мрази уйдут срочным экспрессом к бандере am
  20. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 08:03
    Как всегда получит стрелочник, в данной ситуации "самостийные" лакеи, а главный гад будет потирать ручонки и ехидно хихикать. Все, в том числе и мы, будут знать, что на этих ручонках кровь севастопольцев, но рубануть по ним решительности не хватит.
  21. Last centurion Звание
    Last centurion
    +2
    Сегодня, 08:04
    Странное беспокойство. Эти - абсолютно безопасные. Ну - с лампасами адидас в мозгу из 90-х и всякими канцтоварами наперевес. И им до лампы пешеходы с соседних улиц. Зато они всё надеются лодки длинные спасти и прочие домики, и послать своих женщин не тяжёлого поведения снова за лабутенами, а отмороженных отпрысков по елям
  22. kartalovkolya Звание
    kartalovkolya
    0
    Сегодня, 08:09
    Хватит болтать,вы господа правители разберитесь с теми "на верху" у кого дети в США и Европе,а потом мы может быть поверим вашим сказочкам! Народ звереет от лжи тех,кто якобы отвечает за безопасность народа-за свой карман они пекутся и отвечают!
  23. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 08:18
    Цитата: Леха с Андроида.
    Если не будет ответки Вашингтону за эту агрессию и убийство наших граждан то я потеряю всякое уважение к тем от кого зависит эта ответка.

    Ядерный удар вас устроит?
  24. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 08:21
    И что, опять утремся от очередного плевка и нарисуем ещё одну красную линию?
  25. никникник Звание
    никникник
    0
    Сегодня, 08:22
    При этом российское военное ведомство сразу же указало на то, что полётное задание в ракеты ATACMS вводятся американским военными на основании данных с американских спутников и дронов (или самолётов) разведчик.
    И что из этого? раньше это не было известно? Наше руководство нарисует очередную "красную линию", "выразит соболезнования пострадавшим", "пообещает принять адекватные ответные меры и оказать полную поддержку пострадавшим", поноет на публику по зомбоящикам и поплачется мировому сообществу от которых получит соболезнование, популяет по территории Украины с так называемыми "ответными мерами" и т.д. и продолжит вялотекущее СВО (конечно наши бойцы молодцы - герои, дай бог им всем вернуться домой с победой), но без "фас" сверху, они бессильны