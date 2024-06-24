AP: Глава ОКНШ Браун не уверен, что США окажут помощь Израилю в случае вторжения в Ливан
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Соединенные Штаты не хотят ввязываться в полномасштабную войну, которую хочет развязать Израиль на территории соседнего Ливана. Это следует из заявления председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна.
По данным агентства Associated Press, Браун считает, что США вряд ли помогут Израилю, если он развернет полномасштабную войну с ливанским движением «Хезболлах». Кроме того, он предупредил руководство еврейского государства, что в случае начала боевых действий на помощь ливанскому движению с большой долей вероятности придет Иран, а это означает более масштабный конфликт в регионе. Втягивание Ирана в конфликт может угрожать силам США в регионе, а этого в Вашингтоне хотели бы избежать.
Браун заявил, что США, вероятно, будут не в состоянии помочь Израилю защитить себя против более широкой войны с «Хезболлах»
, - пишет агентство.
Между тем еще пару дней назад американская пресса писала о готовности Белого дома оказать помощь Израилю в случае начала боевых действий против ливанской «Хезболлах». Как заявлялось, США окажет помощь поставками необходимых вооружений, но своих военных размещать в зоне боевых действий не будет. В то же время американцы выступают против еще одного конфликта на Ближнем Востоке.
На данный момент Израиль и «Хезболлах» продолжают обмениваться угрозами, одни обещают полностью уничтожить ливанское движение, вторые грозят вторгнуться в Израиль. В то же время у Тель-Авива готовы планы по вторжению, ЦАХАЛ ждет команды.
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