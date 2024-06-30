Гондола – длинная лодка для узких каналов



Туристы плывут на гондоле. Тельняшка на гондольере – это его профессиональный наряд!

По каналам

Бледно-алым

Я движением усталым

Направляю лодку в море

К лиловатым островам…

Замок Дожей,

Непохожий

На дворцы, что знал прохожий,

Промелькнул подобный тонким

И воздушным кружевам.

О. Лещинский «В Венеции»



Вот так выглядела гондола, которую мог видеть А. Толстой. Находится она во дворе Дворца Дожей

«В Венецы есть извозничьих лодак, которые называют гундалами, немало тысяч, а все чёрные и покрыты чёрными сукнами, с окончинами великими, и во всяком гундале по одному человеку-гребцу, а на ином и по два человека. И кому куды потребно ехать морем в ближние места от Венецы или в самой Венецы по каналам, то есть по улицам, то в тех гундалах ездят, нанимая их; а плата бывает на целой день от гундала, которой с одним гребцом, дукат венецкой, а московских денег 15 алтын; и за тое плату весь день повинен возить, где изволит.



А у венецких прокураторей и у знатных купецких людей, также и у духовных особ, есть свои гундалы, которых есть в Венецы не одна тысяча. Те гундалы у многих есть нарядные, резной работы, золочёные, покрыты бархатами с круживами и с бахрамами золотными и иными изрядными парчами, и окончины великие; также в них посланы бывают шпалеры, или трипы цветные, или иные изрядные парчи, тому подобные.



А зделаны те гундалы особою модою: длинны да не широки, как бывают однодеревые лотки, а нос и корма острые, и на носу железные великие гребни, а на корме железом же оковано, а на средине зделан чердак с окончинами и з завесами изрядными покрытой, и в нём лавки изрядные с подушками.



А гребцы – один человек на носу, а другой на корме; а в котором гундале другого гребца нет, в том бывает человек на корме, гребёт стоя, тем же веслом и правит, а кормоваго весла, как бывает правило, на тех гундалах нет, однако без него управляют изрядно».



Гондолы на стоянке у Дворца Дожей



Гондолы под мостом Вздохов



Стоянки гондол там повсюду. Так что найти лодку, чтобы прокатиться, очень легко. Нужно, кстати, торговаться и не стесняться, тогда можно очень прилично сэкономить!



Типичный интерьер венецианской прихожей, выходящей на канал. Открываешь дверь, и прямо на пороге плещется вода, а мимо проплывают гондолы!



В разное время ферро сильно различались. Фотография из морского музея Венеции, что находится рядом с Арсеналом



Ферро современного типа



Гондола «Бучинторо». Увидеть её можно в морском музее Венеции, который расположен неподалеку от здания Арсенала



Старинная съемная каюта для пассажиров



Лодка для отходов