Гондола – длинная лодка для узких каналов
Туристы плывут на гондоле. Тельняшка на гондольере – это его профессиональный наряд!
Бледно-алым
Я движением усталым
Направляю лодку в море
К лиловатым островам…
Замок Дожей,
Непохожий
На дворцы, что знал прохожий,
Промелькнул подобный тонким
И воздушным кружевам.
О. Лещинский «В Венеции»
Люди и культура. «Больше о лодках хороших и разных!» – так коротко можно охарактеризовать просьбы целого ряда наших читателей и… Ничто, разумеется, этому не препятствует.
Правда, имеет значение вопрос выбора. Некоторые лодки интересны, но по ним у меня нет информации. Другие – любопытны, но не имею красивых фото.
Поэтому сегодня наш рассказ пойдет о такой лодке, как венецианская гондола. Благо и информация о ней у меня есть, и сам я видел их немало, буквально на расстоянии вытянутой руки.
Гондола – один из самых известных символов Венеции и очень запоминающийся, можно сказать – уникальный.
Вспомним, что люди плавали на плотах из тыкв и перевернутых горшков, на кожаных бурдюках, каноэ, лодках-долбленках, каяках и умиаках. Но вот только одной лишь гондоле удалось стать таким транспортным средством, что слова «гондола» и Венеция сегодня попросту неразделимы.
Гондола наших дней – это явление не только национальной, но и мировой культуры, и вот о ней-то и пойдет сегодня наш рассказ. А иллюстрировать его будут авторские фотографии, сделанные им в Венеции в 2019 году.
Вот так выглядела гондола, которую мог видеть А. Толстой. Находится она во дворе Дворца Дожей
Начнем с истории, вернее – с того, откуда и когда россияне узнали о венецианских гондолах.
А было так, что стольник А. Толстой (один из посланных Петром Первым в Европу учиться) в своем дневнике записал:
А у венецких прокураторей и у знатных купецких людей, также и у духовных особ, есть свои гундалы, которых есть в Венецы не одна тысяча. Те гундалы у многих есть нарядные, резной работы, золочёные, покрыты бархатами с круживами и с бахрамами золотными и иными изрядными парчами, и окончины великие; также в них посланы бывают шпалеры, или трипы цветные, или иные изрядные парчи, тому подобные.
А зделаны те гундалы особою модою: длинны да не широки, как бывают однодеревые лотки, а нос и корма острые, и на носу железные великие гребни, а на корме железом же оковано, а на средине зделан чердак с окончинами и з завесами изрядными покрытой, и в нём лавки изрядные с подушками.
А гребцы – один человек на носу, а другой на корме; а в котором гундале другого гребца нет, в том бывает человек на корме, гребёт стоя, тем же веслом и правит, а кормоваго весла, как бывает правило, на тех гундалах нет, однако без него управляют изрядно».
Коряво написано, увы, но что поделать, если так в то время писали. Но даже из этого описания видно, что гондола, какой она была в конце XVII века, таковой же и осталась! То есть их конструкция и внешний вид за столетия не изменились.
Гондолы на стоянке у Дворца Дожей
Как и прежде, гондолы узки, имеют большую длину, цвет корпуса – черный, а на носу – металлический гребень. Только чердак на них больше не встречается, так как туристам он не нужен. И гребет на гондоле все так же один гребец и, хотя руля у неё как не было, так и нет, она является очень маневренным судном, недаром плавают гондолы нередко по очень узким каналам.
Гондолы под мостом Вздохов
Стоянки гондол там повсюду. Так что найти лодку, чтобы прокатиться, очень легко. Нужно, кстати, торговаться и не стесняться, тогда можно очень прилично сэкономить!
Легенды говорят, что изначально гондолы раскрашивались в самые разные цвета. Однако некий венецианский дож, будучи влюблен в некую местную красавицу, заметил, что возле ее дома появляются лодки самых разных цветов, так что соседи её обо всех её поклонниках были хорошо осведомлены. Тогда он и придумал все гондолы выкрасить в черный цвет, и теперь выяснить, кто именно к ней приехал – булочник, врач или очередной любовник, стало невозможно!
Есть и другое объяснение.
В начале XVII века во время эпидемии чумы гондолы, перевозившие трупы, покрасили в черный траурный цвет. Но так как было их очень много, оказалось, что проще перекрасить в черный цвет и все оставшиеся, нежели перекрашивать их в первоначальные цвета. Недаром сказано, что нет ничего более постоянного, чем временное, и именно так черный цвет на гондолах и прижился.
Типичный интерьер венецианской прихожей, выходящей на канал. Открываешь дверь, и прямо на пороге плещется вода, а мимо проплывают гондолы!
Плавать гондолам приходится по узким венецианским каналам. Поэтому главным их качеством является не скорость, а маневренность.
И надо заметить, что конструкция гондолы, которая не менялась с XVIII века, полностью соответствует обеспечению маневренности. Длина гондолы должна составлять ровно 11,05 метра, ширина 140 сантиметров, дно плоское и киля не имеет. Весит такая лодка примерно 400 килограммов, и при таких размерах это немного.
Главная же хитрость её конструкции заключается в том, что корпус у неё асимметричный, и поэтому обвод левого борта гондолы на целых 24 сантиметра длиннее, чем правого. Нос и корма лодки приподняты, что уменьшает площадь контакта днища с водой, что также помогает гребцу в управлении лодкой.
Необычная форма корпуса дает возможность гребцу-гондольеру управлять своим суденышком с помощью одного только весла. При этом он всегда находится справа от её диаметральной линии. Он работает веслом, которое играет ещё и роль руля и может свободно направлять нос гондолы по своему усмотрению.
Правда, и техника гребли на гондоле очень непростая. Гондольеру от воды не нужно отталкиваться. Он совершает движение веслом по сложной траектории, и создает поток воды, который идет от кормы назад, что и заставляет гондолу двигаться вперед!
Вот как до этого додумались средневековые венецианцы? А кто их знает… Додумались, ведь парными веслами работать в узких каналах невозможно!
Впрочем, не только очертания корпуса гондолы традиционны. Материалы, из которых её строят, это тоже традиция. Нужно ровно девять сортов древесины, и ни больше ни меньше. Готовый корпус покрывается черным лаком и потому напоминает рояль. В гондоле 280 деталей, и деревянных, и металлических. А строят её ровно полгода, причем профессия строителей гондол является наследственной, и никого из посторонних в неё просто не пускают!
Весло гондолы опирается на хитроумно изогнутую деревянную стойку, называемую «форкола». Устроена она так, что позволяет гондольеру и быстро гнать гондолу вперед, и вращать её на одном месте, и даже плыть задним ходом. И все при помощи одного весла!
В разное время ферро сильно различались. Фотография из морского музея Венеции, что находится рядом с Арсеналом
Странное украшение на носу гондолы называется – ферро (железо), и его и в самом деле делают из железа. Цель у ферро по сути одна: это противовес гондольеру, находящемуся сзади. А ещё с его помощью определялась высота мостов, чтобы гондолы могла под ними пройти.
Но эстетика присутствует и здесь: шесть выступов на ферро – это число районов города, на которые Венецию поделили ещё в 1169 году; седьмой же выступ сзади символизирует остров Джудекка, ну а закругление вверху – не что иное как головной убор венецианского дожа.
Ферро современного типа
Как уже отмечалось, все гондолы похожи друг на друга, как братья-близнецы, однако есть исключения. Это гоночные лодки, участвующие в регате гондол, и специальные транспортные и церемониальные суда. Так, гондола венецианского дожа – «Бучинторо» – предназначенная для обряда «обручения Венеции с морем», оборудована банками для 12 гребцов.
Гондола «Бучинторо». Увидеть её можно в морском музее Венеции, который расположен неподалеку от здания Арсенала
Если вам вдруг придет в голову заказать себе гондолу и стать венецианским гондольером (ну мало ли чего иной раз хочется людям), готовьтесь выложить за неё не меньше 90 тысяч долларов.
Правда, все местные жители единогласно утверждают, что эта сумма быстро окупится, так как от туристов, которые хотят прокатиться на гондоле в прямом смысле нет отбоя. Обычная загрузка гондолы шесть человек, и каждый платит 20 евро за 20 минут плавания. В сильное солнце или в дождь на гондолы ставят съемные каюты и… продолжают возить туристов. Хотя моторные катера-такси в Венеции тоже есть.
Есть и большие длинные лодки с мотором для перевозки… бытовых отходов! Да-да, наличие канализации, из которой ничего в каналы не сбрасывается, в Венеции обязательно. Лодки ассенизаторов проходят регулярно, все отходы собирают и вывозят. И платят за эту работу хорошо, иначе вы сами понимаете, во чтобы превратились бы тамошние каналы.
Старинная съемная каюта для пассажиров
Профессия гондольера традиционно пользуется всеобщим уважением. Работа тяжелым веслом – дело не из легких. Так что и эта профессия была наследственной.
Но сегодня, всякий, кто пожелает, может записаться на курсы гондольеров. Срок обучения девять месяцев, потом сдача экзамена, где проверяют не только умение грести, но и знание… иностранных языков и… городских каналов, которых очень много!
И нужно указать маршрут, как добраться по этим самым каналам куда надо. Хотя людей это не смущает, тем более что сегодня гондольерам (как и таксистам) помогают компьютерные навигаторы. Заработок хороший, работа на свежем воздухе, встречи с разными людьми – романтика!
Гондольеры даже свои особые песни поют, которые называются баркарола (от итал. «барка» – лодка).
А ещё в 2009 году среди гондольеров появилась первая женщина-гондольер. Так что женщины и тут понемногу теснят мужчин даже в этой профессии.
Лодка для отходов
Ежегодно в каждое первое воскресенье сентября в Венеции проходит знаменитая «Историческая регата». Перед зрителями, заполняющими берега Гранд-канала, проплывают гондолы-участницы. Потом начинается сама гонка на дистанции семь километров!
Каждый район, каждый остров отправляет на состязание своего самого лучшего гонщика, и все дружно за него болеют. Заключают пари, делают ставки на победителя, словом, веселятся венецианцы от души, да ещё и карманы свои пополняют!
Так что, попадете в Венецию – не забудьте покататься на гондоле. Ощущение самое что ни на есть непередаваемое!
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