Стоящий на вооружении боевых пловцов ВМФ РФ двухсредный автомат АДС пройдёт модернизацию
Тульское КБ приборостроения модернизирует автомат двухсредный специальный АДС, предназначенный для стрельбы как на суше, так и под водой. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Согласно сообщению, тульские оружейники проведут модернизацию автомата, сделав его производство менее трудоемким, также АДС получит глушитель новой конструкции и с меньшей массой. Стоит отметить, что первые сообщения о модернизации автомата АДС появились еще в прошлом году, в основном работы коснуться эргономики. Решение принято по итогам опытной эксплуатации.
- сообщает Ростех.
Двухсредный автомат АДС, способный вести огонь как на воздухе, так и под водой, был разработан тульским КБ Приборостроения для замены в подразделениях боевых пловцов автомата АПС. На вооружение принят в 2018 году. Переключение режимов ведения огня производится установкой в нужное положение переключателя «вода-воздух», для стрельбы под водой используется специальный патрон 5,45х39 ПСП.
Автомат создан по схеме «булл-пап», вес – 4,6 килограмма, длина — 68,5 сантиметра. Для удобства применения автомата как правшам, так и левшам, выброс гильз можно сделать с любой стороны. Дальность стрельбы на воздухе — 500 метров, данные стрельбы под водой не разглашаются, но, согласно открытым источникам, убойная сила патрона ПСП под водой сохраняется до 25 метров.
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