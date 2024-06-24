«Хизбалла» применила ПТУР для удара по мобилизованным резервистам в самом северном городе Израиля Метуле
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Ливанская «Хизбалла» в ответ на ночные бомбардировки территории Ливана нанесла удар по северной части Израиля. Целью удара были израильские силовики в самом северном городе страны – Метуле.
Сообщается о том, что «Хизбалла» использовала противотанковые управляемые ракеты.
По официальным израильским данным, в результате ударов ранения получили двое «сотрудников службы безопасности».
Из сообщения:
Медики оценили ранение одного сотрудника службы безопасности как тяжёлое. Состояние второго – удовлетворительное.
«Хизбалла» утверждает, что были ликвидированы как минимум 6 израильских военнослужащих.
Известно о том, что речь идёт об офицерах службы безопасности, командированных в приграничный район. Они числятся в ЦАХАЛ и являются мобилизованными резервистами.
Напомним, что в ночь на 24 июня израильские войска нанесли серию ударов по югу Ливана. Использовались в том числе зажигательные авиационные бомбы. Сообщается о попаданиях по зданию, якобы используемому «Хизбаллой», в Айтаруне (населённый пункт с численностью населения около 20 тысяч человек). Также сообщается об ударах по объектам инфраструктуры в Кафр-Киле и Хиаме.
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