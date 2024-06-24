«Хизбалла» применила ПТУР для удара по мобилизованным резервистам в самом северном городе Израиля Метуле

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«Хизбалла» применила ПТУР для удара по мобилизованным резервистам в самом северном городе Израиля Метуле

Ливанская «Хизбалла» в ответ на ночные бомбардировки территории Ливана нанесла удар по северной части Израиля. Целью удара были израильские силовики в самом северном городе страны – Метуле.

Сообщается о том, что «Хизбалла» использовала противотанковые управляемые ракеты.



По официальным израильским данным, в результате ударов ранения получили двое «сотрудников службы безопасности».

Из сообщения:

Медики оценили ранение одного сотрудника службы безопасности как тяжёлое. Состояние второго – удовлетворительное.

«Хизбалла» утверждает, что были ликвидированы как минимум 6 израильских военнослужащих.

Известно о том, что речь идёт об офицерах службы безопасности, командированных в приграничный район. Они числятся в ЦАХАЛ и являются мобилизованными резервистами.

Напомним, что в ночь на 24 июня израильские войска нанесли серию ударов по югу Ливана. Использовались в том числе зажигательные авиационные бомбы. Сообщается о попаданиях по зданию, якобы используемому «Хизбаллой», в Айтаруне (населённый пункт с численностью населения около 20 тысяч человек). Также сообщается об ударах по объектам инфраструктуры в Кафр-Киле и Хиаме.
9 комментариев
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  1. свой1970 Звание
    свой1970
    0
    Сегодня, 08:45
    Как в старом анекдоте:
    -ну хоть кота пивом обольем!! (С)
    1. Внештатный_комментатор Звание
      Внештатный_комментатор
      0
      Сегодня, 09:14
      И то неплохо, будь оно по вашему...
      Однако, мне это по другому видится ... Теперь, день ракетных войск с нами вместе и хуситы тоже отмечают наверное, вполне заслуженно, если так - никто не спорит.
      Вот и "Хизбалла" подтянулась. Теперь 19 ноября и их день, тоже - это День ракетных войск и артиллерии.
      Воинские праздники - это победы героев над врагом, достигнутые мастерством и силой оружия.
      На месте Европы и США я бы уже начал крепко думать, что может быть дальше в этом случае, когда террористы больше не могут быть террористами более, ... не меняя - ни своих взглядов, ни методов, ни целей. При этом, последние три составляющие, совершенно точно теперь, останутся неизменными до самого конца...
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 08:55
    Они числятся в ЦАХАЛ и являются мобилизованными резервистами.
    Жаль дурачков, может так до них что ни будь дойдет.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 09:11
      А мне вот лично до лампочки и эти хизбалла, и эти, по которым они бьют!
      Меня больше волнует, ЧТО происходит у нас с этим СВО! Севастополь!
      Зачем мне чужие заботы?!
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 09:40
        Есть маленькое "но", пока они там в войнушку играть будут, меньше оружия и денег получат украинцы, на передовой полегче будет, если это вообще возможно
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:41
      Цитата: Trapp1st
      Жаль дурачков, может так до них что ни будь дойдет.

      Не дойдет. Тут все уже известно ..Нетаньяху и тем кто стоит за ним нужна срочно война.Евреев никто не спрашивает.Демонстрации семей заложников сколько идут ,ну идут и идут
  3. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +3
    Сегодня, 09:34
    Израиль стал одним из самых крупных очагов войны и военных преступлений в мире ! Израильский фашизм (сионизм) должен быть запрещён во всём мире ,как преступная, бесчеловечная идеология ! Смерть израильским фашистам !
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -2
      Сегодня, 10:01
      Об этом еще в песне было в 70-е годы прошлого века:
      "Израильская военщина известна всему свету.
      Как мать говорю и как женщина:
      требую их к ответу!
      Хворая я и вдовая и жизнь вся - мимо...
      Но постоять готова я за дело Мира!"
      drinks
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    -2
    Сегодня, 09:59
    Офигеть (нет) новость мирового масштаба."""""