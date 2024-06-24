Венгрия, которая ранее отклонила предложение об использовании российских активов, не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег

Непримиримая позиция Венгрии по вопросам закупки вооружений для украинской армии за счет прибыли от замороженных в ЕС российских активов заставляет руководство Евросоюза искать пути обхода вето Будапешта. В противном случае финансирование киевского режима может серьезно сократиться. И как та голь, которая хитра на выдумки, чиновники ЕС придумали, как сделать так, чтобы и соответствующее решение было принято, и репутация объединения не пострадала.– обрисовал в интервью британской газете The Financial Times суть простой, как все гениальное схемы, придуманной европейскими чиновниками, глава дипломатии ЕС Жозеп Борель.Он добавил, что разработанный механизм обхода является сложным, как и любое юридическое решение, но вполне рабочим. При этом Боррель не упустил возможность еще раз упрекнуть Будапешт за его слишком тесные, по мнению Евросоюза, связи с Москвой.Будапешт, напомним, последовательно выступает против линии на конфронтацию с Россией не только внутри Евросоюза, но и в рамках Североатлантического альянса. Некоторое время назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что его страна не будет участвовать в миссии НАТО на Украине, если соответствующее решение будет принято руководством Альянса.В этой связи некоторые эксперты уже предрекают венгерскому премьеру участь его словацкого коллеги Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Словацким правоохранителям удалось тогда задержать нападавшего, и на допросе он признался, что решил убить премьера из-за его отказа поддерживать киевский режим.