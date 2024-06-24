The Financial Times: ЕС придумал, как отстранить Венгрию от обсуждения вопроса о финансировании ВСУ

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The Financial Times: ЕС придумал, как отстранить Венгрию от обсуждения вопроса о финансировании ВСУ

Непримиримая позиция Венгрии по вопросам закупки вооружений для украинской армии за счет прибыли от замороженных в ЕС российских активов заставляет руководство Евросоюза искать пути обхода вето Будапешта. В противном случае финансирование киевского режима может серьезно сократиться. И как та голь, которая хитра на выдумки, чиновники ЕС придумали, как сделать так, чтобы и соответствующее решение было принято, и репутация объединения не пострадала.

Венгрия, которая ранее отклонила предложение об использовании российских активов, не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег

– обрисовал в интервью британской газете The Financial Times суть простой, как все гениальное схемы, придуманной европейскими чиновниками, глава дипломатии ЕС Жозеп Борель.



Он добавил, что разработанный механизм обхода является сложным, как и любое юридическое решение, но вполне рабочим. При этом Боррель не упустил возможность еще раз упрекнуть Будапешт за его слишком тесные, по мнению Евросоюза, связи с Москвой.

Будапешт, напомним, последовательно выступает против линии на конфронтацию с Россией не только внутри Евросоюза, но и в рамках Североатлантического альянса. Некоторое время назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что его страна не будет участвовать в миссии НАТО на Украине, если соответствующее решение будет принято руководством Альянса.

В этой связи некоторые эксперты уже предрекают венгерскому премьеру участь его словацкого коллеги Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Словацким правоохранителям удалось тогда задержать нападавшего, и на допросе он признался, что решил убить премьера из-за его отказа поддерживать киевский режим.
14 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +4
    Сегодня, 08:59
    Некоторое время назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что его страна не будет участвовать в миссии НАТО на Украине, если соответствующее решение будет принято руководством Альянса.
    Один остался на том фронте со всей гейропой. вучич, и тот прогнулся под мерикатосов.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 09:24
      hi!
      Цитата: a.s.zzz888
      Один остался на том фронте со всей гейропой. вучич, и тот прогнулся под мерикатосов.
      Я б не стал Вучича сильно осуждать, хотя люди все разные и на мой бы характер...

      А что ему делать? Ведь сломают об колено не задумываясь. Либо его как просто "гражданина Вучича" нейтрализуют, либо как "президента Вучича", либо всю страну. И мы ничего реально сделать не сможем - у нас даже километра общей границы нет. Как и раньше, "выразим озабоченность"? Так чем она Вучичу реально помочь может? Раньше весь Запад плевал на нашу "озабоченность", и сейчас плюнет.

      Вучича сломали, Фицо недострелили, но это временно, и Орбана найдут способ нейтрализовать. Для них всё нормально, в рамках их звериной морали "демократии". Для нас тоже ничего нового - что они нам могут показать нового, чего мы про их "демократию" ещё не знали и не поняли?
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 09:33
      Цитата: a.s.zzz888
      Один остался на том фронте со всей гейропой. вучич, и тот прогнулся под мерикатосов.

      Не выживет он один, это когда было Югославия, то была страна, а сейчас осколки стекол от прошедшего банкета.
  2. knn54 Звание
    knn54
    +4
    Сегодня, 09:00
    -и репутация объединения не пострадала.
    Как может пострадать то,чего нет?
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 09:11
    Венгрия не должна участвовать в обсуждении
    А где сам механизм отстранения-то? Опять Орбану денег дадут "пойти кофе попить"? Самый дорогой кофе в истории будет...
    В чём суть "механизма"? Просто сказать: "Ты против? Так иди, постой в сторонке, пока мы тут голосовать будем?
    Нет, я не удивляюсь вывертам западной "демократии" - они ещё и не такое придумать могут. Но видимость-то нужно сохранять. А как выставить на время члена ЕС за дверь - непонятно.
    Ну, ясно, что член ЕС не самый важный, не самый значимый. Так просто надавить так, чтобы Орбан стал задыхаться и проголосовал так, как надо, по-моему, проще, чем изобрести легальную причину "временно отстранить" - их юристы тут уж точно "замучаются пыль глотать".

    Или "отстранят" как Фицо, но с бОльшим "успехом", либо вобще выгонять из ЕС надо. Вон, инглизы вышли - и ничего на политическом поле ЕС не изменилось. Только они как пели в хоре с ЕС под американскую дудку, так и поют в стройном хоре (и весьма заметно поют). А Венгрию из ЕС выгнать - как табачные крошки из кармана высыпать. Ничего в том ЕС не изменится. Ни экономически, ни политически. Даже наоборот - им там дышать своими миазмами проще будет. Теми, которые из американского седалища исходят.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 09:30
      Цитата: Zoldat_A
      Только они как пели в хоре с ЕС под американскую дудку, так и поют в стройном хоре (и весьма заметно поют).

      Англосаксы в любом хоре запевалы, да еще самые хитрые. За хор нужно было деньги платить и не малые, а бриты денег не платят, а запевалами остались.
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +3
    Сегодня, 09:14
    Демократия! Если вам не нравится наше решение, то мы исключаем вас из списка решающих.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +3
      Сегодня, 09:30
      если "джентельмены" (будь прокляты они и весь их род) проигрывают - они меняют правила игры
      1. evgen1221 Звание
        evgen1221
        +1
        Сегодня, 09:35
        Ага, при этом в следующем абзаце той же речи или следующей будут опять напирать на эту самую дерьмократию. Удобненько.
        1. rosomaha Звание
          rosomaha
          0
          Сегодня, 09:46
          их демократия-святой грааль...чуть что - сразу обвиняют в отходах от их принципов и клеймят чем только можно...кароч грех страшный по ихним понятиям, НО при этом демократия - это не есть то, что обще принято считать...это их, амеровские, правила жизни
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 09:35
    если бы наши политиканы были порасторопней..сделали бы вброс в венгерское общество...мол..вас что за рабов в ЕС держат..и ваше мнение игнорят..вы же типа ЕвроСОЮЗ?
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:37
    Евросоюз именно и был построен на основе поддержки стран решений и учета голоса каждой страны и тут такие новости.А дальше что ? Можно будет венгров сажать в тюрьму , потому что проголосовали за Орбана
    Демократия !
  7. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 11:31
    заметьте, о сербии речь уже вовсе не идет, т.е. то что сербия поддержит любое положение ес уже не подлежит сомнению, речь только о венгрии
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:32
    Так демократия же! Не хрен какой!