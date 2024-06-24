Глава МИД Германии едет в Израиль в надежде убедить руководство страны отказаться от полномасштабного конфликта с «Хизбаллой»

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Глава МИД Германии едет в Израиль в надежде убедить руководство страны отказаться от полномасштабного конфликта с «Хизбаллой»

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ближайшее время посетит Израиль и побывает на Западном Берегу реки Иордан. С руководством конфликтующих сторон она планирует обсудить катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, после чего у нее запланированы лекции на конференции по безопасности в Герцлии в Институте политики и стратегии и в Университете Райхмана.

Бербок проведет переговоры с министром иностранных дел Израиля и новым главой палестинского правительства Мохаммедом Мустафой. Они пройдут в Иерусалиме и Рамалле соответственно. Основным вопросом, который будет обсуждаться в ходе этих встреч, станет создание Палестинского государства. В успех миссии немецкого министра верится с трудом. Израиль занимает по этому вопросу крайне непримиримую позицию, и вряд ли слова Анналены Бербок смогут ее изменить.



Однако, как предполагают эксперты, главной целью поездки главы немецкого МИД являются переговоры с руководством Израиля о напряженной ситуации на севере страны, где ЦАХАЛ и «Хизбалла» уже ощетинились друг на друга стволами орудий и пусковыми установками ракет.

На словах обе стороны демонстрируют решимость идти до конца. Израиль даже заявил об утверждении плана оперативного наступления на Ливан. «Хизбалла» в свою очередь усиленно набирает в свои ряды членов других ближневосточных группировок, и грозит Тель-Авиву массированными ракетными ударами.

Увы, и здесь в успех немецкой дипломатии верится с трудом. Дело в том, что нынешний визит Анналены Бербок в Израиль станет восьмым по счету с начала полноценного противостояния Тель-Авива с ХАМАС. Последний раз глава МИД Германии была здесь в апреле, пытаясь убедить Израиль остановить наземную операцию в Рафахе. Тогда от ее увещеваний, мягко говоря, отмахнулись. И что-то подсказывает, что новый приезд Бербок на Ближний Восток не принесет долгожданного мира.
17 комментариев
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  1. lukash66 Звание
    lukash66
    +5
    Сегодня, 09:20
    Это ж надо догадаться послать туда эту фееричную дурынду. Дай бог её какой нить старший дворник встретит и выслушает.))
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:25
      Ну а что, скатается за гос.счёт, прикупит израильской косметики себе там, почешет языком на встрече, развернётся на 360 градусов и полетит себе домой.... ЗП отработана.
      1. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +1
        Сегодня, 10:16
        Бербок может подарить израильскому руководству набор жёлтых нашивок - звёзд Давида на верхнюю одежду!
        Ну так, по старой памяти...
        Чтоб евреи вспомнили, с кем дело имеют!
        Может тогда они лучше прислушаются к словам имбицилки?
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:08
      Цитата: lukash66
      Это ж надо догадаться послать туда эту фееричную дурынду.
      Как раз в этом случае, как мне думается, её хозяева не посылали. Возможно, до Берлина дошло, что чёрт бы сними, пусть евреи где-то там воюют...
      Но рано или поздно США, развязавшие всё это, точно так же, как Украину, начнут и снабжение-финансирование евреев спихивать на Европу. А им Украина-то уже поперёк горла стоит, мешает выговаривать слова про "поддержку Украины до полной победы над Россией". А тут ещё и евреи свалятся...
      Вот она и проявила инициативу. Додумалась, конечно, не сама. И даже не "ливерная колбаса" посоветовала.

      Ой! А не сама ли Америка так "огородами" хочет себя от лишних расходов и последующего позора оградить? Внезапно подумалось...
  2. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +3
    Сегодня, 09:21
    И что-то подсказывает, что новый приезд Бербок на Ближний Восток не принесет долгожданного мира.

    Шакал не может быть миротворцем, не та это порода.
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +1
      Сегодня, 10:50
      едет в Израиль в надежде убедить руководство страны отказаться от полномасштабного конфликта с «Хизбаллой»

      Да уж… Аналену встретят и первым делом, ее немытую и непричесанную, привезут в Яд Вашем - мемориал жертвам Холокоста. Дадут ей расписаться в VIP - Книге.

      «Так по какому вопросу Вы прилетели в Израиль…?» - и весь ее комсомольский запал пропадет… и она смиренно ответит «я приехала слушать и познавать…»

      Вот и вся трагикомедия..
  3. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +3
    Сегодня, 09:23
    Мне, вот , интересно. Немцы тоже анекдоты сочиняют о сих деятелях?
    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +3
      Сегодня, 09:32
      Немцам слово никто не давал)))
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 09:47
      Дипломаты с крепким телом
      Ты ей в дверь, она в окно...
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 09:28
    Хаббека бы еще захватила..своего пихаря судя по тому как они общаются...два потомка реальных фашистов.
  5. kvv Звание
    kvv
    +3
    Сегодня, 09:36
    нацистка решила уговорить первородных нацистов, это конечно эпично
  6. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 09:38
    Ага, прям послушают ее,два раза. Ес вобшемто должен беспокоится, у них арабов всяких полно. Но есть но, дядя сэм такие вольности не простит ибо он на этом деньги делает которые частично и на этих понаехавших идут. В общем ждем погромов в саду.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 09:48
    Кто тебя дурочку будет слушать?
  8. Essex62 Звание
    Essex62
    +2
    Сегодня, 09:50
    А немцам есть что предложить? Когда хотят просить чего- то не делать предлагают плюшки,хотя- бы частично компенсирующие выгоду от задуманного. Или теперь дипломаты ,как в детском садике, пальчиком грозят и увещевают,даже конфетки не пообещав? Израиль использует ситуацию и желает решить свои проблемы. Они не остановятся, пока потери и ЦАХАЛ и мирняка, станут неприемлемыми.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:32
    Тут с немкой разговаривал ,немцы просто в ужасе от Анналены Бербок
  10. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 10:46
    а она голову намыла?
    или опять с грязными волосами?
  11. Cicerist98 Звание
    Cicerist98
    0
    Сегодня, 11:04
    "German Foreign Minister Travels to Israel in Hope of Persuading the Country's Leadership to Abandon a Full-Scale Conflict with Hezbollah"

    But she NEVER travels to Ukraine in hope of persuading the country's leadership to abandon its full-scale conflict with Russia before it grows into WWIII! (Maybe because she doesn't fear WWIII from Russia's current ruling elites, no matter how badly Russia is attacked?)