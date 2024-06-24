Глава МИД Германии едет в Израиль в надежде убедить руководство страны отказаться от полномасштабного конфликта с «Хизбаллой»

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ближайшее время посетит Израиль и побывает на Западном Берегу реки Иордан. С руководством конфликтующих сторон она планирует обсудить катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, после чего у нее запланированы лекции на конференции по безопасности в Герцлии в Институте политики и стратегии и в Университете Райхмана.Бербок проведет переговоры с министром иностранных дел Израиля и новым главой палестинского правительства Мохаммедом Мустафой. Они пройдут в Иерусалиме и Рамалле соответственно. Основным вопросом, который будет обсуждаться в ходе этих встреч, станет создание Палестинского государства. В успех миссии немецкого министра верится с трудом. Израиль занимает по этому вопросу крайне непримиримую позицию, и вряд ли слова Анналены Бербок смогут ее изменить.Однако, как предполагают эксперты, главной целью поездки главы немецкого МИД являются переговоры с руководством Израиля о напряженной ситуации на севере страны, где ЦАХАЛ и «Хизбалла» уже ощетинились друг на друга стволами орудий и пусковыми установками ракет.На словах обе стороны демонстрируют решимость идти до конца. Израиль даже заявил об утверждении плана оперативного наступления на Ливан. «Хизбалла» в свою очередь усиленно набирает в свои ряды членов других ближневосточных группировок, и грозит Тель-Авиву массированными ракетными ударами.Увы, и здесь в успех немецкой дипломатии верится с трудом. Дело в том, что нынешний визит Анналены Бербок в Израиль станет восьмым по счету с начала полноценного противостояния Тель-Авива с ХАМАС. Последний раз глава МИД Германии была здесь в апреле, пытаясь убедить Израиль остановить наземную операцию в Рафахе. Тогда от ее увещеваний, мягко говоря, отмахнулись. И что-то подсказывает, что новый приезд Бербок на Ближний Восток не принесет долгожданного мира.

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