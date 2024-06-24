В Rheinmetall представили танк KF-51U Panther с необитаемой башней и 130-мм орудием

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В Rheinmetall представили танк KF-51U Panther с необитаемой башней и 130-мм орудием

Немецкая оборонная компания Rheinmetall представила на выставке Eurosatory-2024 танк нового поколения KF-51U Panther, который, со слов разработчиков, в будущем должен прийти на смену ОБТ Leopard-2.

Известно, что особенностью новинки является полностью необитаемая башня и 130-мм гладкоствольная пушка, которая превосходит традиционные 120-мм орудия в дальности стрельбы и огневой мощи.



Экипаж KF-51U, включая командира и наводчика, размещается в специальном отсеке платформы. При этом оба вышеупомянутых члена экипажа могут пользоваться независимой оптикой дневного и ночного видения со встроенными лазерными дальномерами. Наводчик использует современную оптику SEOSS 400, которая также установлена и в MSSA командира. Такая конфигурация позволяет командиру и наводчику наблюдать за целями и поражать их независимо друг от друга. Кроме того, ситуационную осведомленность значительно расширяют небольшие бортовые дроны-разведчики.



В башне с электрическим приводом размещены система управления огнем, оборудование C4I (связь) и различные компоненты сенсорной системы, включая метрологический датчик. При этом система ситуационной осведомленности (SAS) обеспечивает экипажу превосходную скорость реагирования на поле боя.

Основным вооружением KF-51U является 130-мм пушка Rheinmetall с длиной ствола 51 калибр. Подача боеприпасов осуществляется с помощью автомата заряжания из двух магазинов, расположенных в задней части башни, с общим боекомплектом 25 снарядов.

Как заявили в немецкой компании, новое основное орудие танка KF-51U знаменует значительный прогресс в танковом вооружении, разработанный для противодействия растущим угрозам со стороны современной бронетехники. Это гладкоствольное орудие, обозначенное как 130-мм / L51, обладает превосходной огневой мощью и смертоносностью по сравнению с существующими 120-мм пушками L55 / L55A1.



Помимо пушки башня оснащена спаренным пулеметом калибра 50 мм. Кроме того, разработчики установили на танк пулемет Rheinmetall RMG762 с тремя вращающимися стволами, что обеспечивает непрерывную работу, даже если один ствол перегревается, а также дымовой гранатомет.

Помимо модернизации вооружения конструкторы позаботились и о защищенности перспективного танка. Так, KF-51U получил активную Rheinmetall Active Protection System (APS), а также пассивную MUSS и ROSY rapid obscurant system защиту.
41 комментарий
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 09:27
    Зеленский его уже потребовал? Ножками потопал? Пригрозил, что кашу есть не будет и начнёт писять мимо горшка, если не дадут?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 09:50
      Не доживёт он до серийного производства
      1. lukash66 Звание
        lukash66
        0
        Сегодня, 10:24
        Вчера вроде была статья о заказе 100 штук 2А8 до 30 года. Так что эти вундервафли явно раньше в серию не пойдут. А главное ценник интересно бы узнать. Тут вроде посчитали не поленились, 2А8 чуть ли не в 30 лямов получается, а этот под 50 наверное будет. Танк ценой чуть ли не в истребитель, а жизни ему пару тройку атак.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 10:32
          если КАЗ хорошо будет отрабатывать то намного больше пары атак.
        2. Woroshilow Звание
          Woroshilow
          +1
          Сегодня, 10:43
          Это демонстрационный образец технологий как Abrams X. А вот это меня реально удивило, хотя скорее просто опечатка аватара
          Помимо пушки башня оснащена спаренным пулеметом калибра 50 мм
          Как тебе такой пулемёт Илон Маск laughing
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 10:13
      Есть интересные подвижки в работе по беспилотным танкам. В России испытали роботизированный FPV-танк Т-72АМТ . В России испытали трофейный роботизированный FPV-танк на базе модернизированной версии советского Т-72 — Т-72АМТ. Разработка является результатом усовершенствования технологий удаленного управления боевыми машинами. Главной особенностью машины стала ее роботизация. Танк Т-72АМТ был оснащен модулем дистанционного управления. Он может интегрироваться с любой техникой, а с бортовой электроникой танка позволяет управлять машиной дистанционно, без нахождения экипажа внутри. Речь идет об аппаратной системе «Прометей», благодаря которой и получилось сделать машину безэкипажной. Разработано это ПО «Ростехом». Причём оно представлено не сегодня, это уже обкатанный модуль, который успешно проходит испытания. Особенностью системы дистанционного управления является технология FPV (First Person View), то есть передача видеосигнала с установленных на танке камер на специальные очки или дисплей оператора. Это позволяет ему погрузиться в «боевую обстановку» и управлять машиной, словно находясь внутри нее.
      Роботизация танков советской разработки, в частности, Т-72, возможна благодаря наличию в них автомата заряжания. Это позволяет обходиться без члена экипажа непосредственно в боевом отделении, что выгодно отличает такие машины от западных танков.В ближайшее время ожидается, что подобные системы дистанционного управления станут массовыми, особенно учитывая тот факт, что современные танки уже имеют значительную степень автоматизации систем управления огнем.

      .Опубликовано видео о переделке танка в радиоуправляемый. Продемонстрированы военнослужащие с пультами и очками, что используются для управления fpv дронами, и передвижения самого танка.

      "В руках у военнослужащего пульт, согласованный с ним приемник внутри танка. Сигнал передается на большие дистанции, и дальше уже в зависимости от команд, которые прописываются на процессор, производятся определенные операции внутри боевой машины"
      , - пишет источник.

      Первые шаги к современным беспилотным танкам.


      https://m.vk.com/wall-118104170_794647
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 09:30
    Ну слава Богу, необитаемая башня есть, хорошая СУО и пушка тоже. Рукоплескание инженерам и маркетологам. Дальше только его обвесить экранами от дронов перед передачей покупателю..
    1. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 09:51
      Рукоплескание инженерам

      Помойму рано аплодировать, посмотрите сколько всякой оптики на башне. Что будет с осведомленностью экипажа когда всю эту красоту размолотит осколками или мелкокалиберкой?
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 09:55
        А это неважно. С точки зрения технологий и инженерной мысли там всё красиво, как было в старую эпоху.
      2. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        0
        Сегодня, 10:42
        Что будет с осведомленностью экипажа когда всю эту красоту размолотит осколками или мелкокалиберкой?
        То же самое, что в подобной ситуации, с экипажем любого другого танка. Хотя здесь прицел наводчика максимально утолен в корпус башни, а головка оптики командира, возможно способна поворачиваться в своей стойке пряча объективы оптики на манер Ка-52. Другое дело, сама компоновка исключает возможность для командира танка вести визуальную разведку из люка башни. Точно знаю, что очень и очень многие танкисты крайне негативно воспринимают эту особенность. И в "Армате" тоже.
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +3
      Сегодня, 10:14
      у них там КАЗ обещана , если он будет толково спроектированным , то дроны до него даже не долетят.
      у нас сейчас Лобаев пытается сделать антидроновую установку , там дробовик с РЛС связанный должен сбивать все на поделете. будем надеяться что с его работой будет не как с Ареной , которая уже много раз прошла все испытания а на танках ее до сих пор нет.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 10:22
        Ну установка с РЛС на башне для дронов, это логично и ожидаемо, но она будет страдать от осколков и малокалиберных снарядов как все остальные стекляшки.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +1
          Сегодня, 10:23
          в целом согласен, но бОльшая часть танков и других БМ атакуется именно дронами. малокалиберка редко использутеся, это чаще когда на бредли или другие БМП в засаде нарываешься.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 10:36
            Да в какой то степени такая установка поможет, но это такая же полумера как вообще всё сейчас. Вон смотришь видосик как наша бронегруппа идёт в атаку так её кроют кассетными и прочими снарядами воздушного подрыва ещё до дронов. Я сомневаюсь, что РЛС можно защитить бронёй.
            1. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              +1
              Сегодня, 10:44
              это да, арта у них работает отлично (вот такие видео надо показывать нашим упоротым типа патриотам которые считают что у нас всё оружие великолепно а у противника только одно фуфло потому что оно западное). и тут есть 2 варианта - 1) УФ камеры под нижним краем башни, они будут относительно защищены и они недороги для замены поврежденных, и могут отрабатывать по горизонтальным проекциям (ПТУР , РПГ и 80% дронов) 2) КАЗ и прочее прячутся за броней, и высосываются толко тогда когда сопровождающий БПЛА видит опасность и предупреждает экипаж о том что подлетает дрон. РЛС с дробовиком появляется, отрабатывает и прячется ,но это только против дронов, с ПТУРами и прочим не поможет. ну и в дальнейшем надо искать прочные радиопрозрачные материалы
            2. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 10:47
              Стало известно, что испытания версии танка Т-14 с повышенной огневой мощью, находятся на завершающем этапе. Об этом сообщают осведомленные в ОПК источники.Отмечается, что испытания версии танка Т-14 с повышенной огневой мощью проводятся в 38-м Научно-исследовательском испытательном институте Министерства обороны РФ.О том, что корпорация «Ростех» все же продлжает занимается разработкой версии танка Т-14 «Армата» с повышенной огневой мощью стало известно еще в декабре 2023 года. Об этом ранее сообщил глава Госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.
              Позже в сети появилась информация от осведомленного в ОПК источника, что речь идет о новой версии танка Т-14, которая вместо 125-мм пушки 2А82-1М длиной 56 калибров получила мощное модифицированное 152-мм гладкоствольное орудие 2А83-1А с хромированным покрытием ствола и длинной 48 калибров.Ранее информагентство ТАСС сообщило, что согласно попавшим в их распоряжение материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники, помимо крунокалиберного ствола калибра 152-мм, танк поличил новую необитаемый боевой модуль. Тем не менее, каких конкретно изменений коснулось необитаемой башни, не сообщается.Однако ряд источников в сети ранее сообщали, что необитаемая сварная башня с многослойным бронированием новой версии танка Т-14 "повышенного могущества" имеет измененный силуэт противоосколочного стелс-кожуха, где расположены элементы приборов, датчиков и другого оборудования.С большой долей вероятности это связано с тем, что некоторое оборудование боевого модуля, типа видеокамер кругового обзора, РЛС-панелей, ультрафиолетовых пеленгаторов, элементов КАЗ, РЭБ и т.д, на этой машине распложено как-то иначе.Также сообщалось, что данная машина получит новейший артиллерийский выстрел семейства «Краснополь» с донным газогенератором и спутниковой системой навигации.Помимо этого, ствол 2А83-1А позволяет использовать противотанковую управляемую ракету семейства 9М133ФМ калибра 152-мм для ПТРК «Корнет» с возможным бронепробитием до 1400 мм гомогенной брони и 1200 мм брони за динамической защитой на дальности от 150 метров до 10 км.Помимо этого, ряд осведомленных источников в ОПК ранее сообщали, что в отличие от базовой версии Т-14, этот опытный танк получил другую модификацию комплекса наведения и новую цифровую систему управления огнем, которые позволяют наносить высокоточные удары по артиллерийской системе. Об этом также ранее заявлял и глава Ростеха.
              1. LuckyBlog Звание
                LuckyBlog
                0
                Сегодня, 10:58
                вот это отличная новость, мне старый вариант Арматы сильно не нравился как раз из за этого стелс кожуха и тем что Афганит не защищает верхнюю полусферу ( только КОЭП а это полумера). кожух тот держал только мелкие осколки стрелковку , то есть бредля дает очередь по Армате и сносит нахрен все навесное оборудование , в том числе и КАЗ. и смысл в таком танке? надеюсь что башню сделали нормальную и Афганит улучшили ( а то на Армате первого типа для экономии предложили защищать только переднюю полусферу , типа если угроза сзади то танк башню должен развернуть и лбом башни нейтрализовать угрозу , вот только если бахнут с РПГ сзади то хрен какая башня успеет развернуться. и еще претензия к снарядчикам , матрасы делают составные БОПСЫ под каждый новый тип нашей ДЗ, у нас с этим вообще не заморачиваются а ведь скоро ДЗ будет стоять на всех натовских танках. но то что наши все же поставили 2а83 говорит о том что наши взялись за проект серьезно
  3. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    +2
    Сегодня, 09:31
    А чего гусеничные траки то ржавые? laughing
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 09:32
    Экипаж KF-51U, включая командира и наводчика, размещается в специальном отсеке платформы.

    Хм, а водитель где или его совсем нет и там автопилот по голосу командира управляет.
    Неплохая концепция с 130 мм пушкой.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 10:15
      там экипаж 3 человека как и у нас в Армате в носовой части в изолированой капсуле . но не факт что этот танк пойдет в серию , у них емнип 3 подобных концепта, есть даже вариант с 140мм пушкой.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 09:34
    Пулемет калибра 50мм??? Может 50ый калибр? Явно перевод неверный
    1. Maxim G Звание
      Maxim G
      +3
      Сегодня, 09:51
      Конечно 50 калибр.
      12,7 × 99 мм НАТО.
    2. Gado Звание
      Gado
      +1
      Сегодня, 10:00
      Кто-то с переводом обляпался, да и редактировать явно никто не желает, вот и результат.
  6. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +3
    Сегодня, 09:35
    Это, что за пулемет такой -50 мм? Или все же 12,7мм- 50 калибра?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:54
      Цитата: Хибинский Пластун
      Это, что за пулемет такой -50 мм?
      Счётверённый такой "пулемёт", как у "Шилки" - ему и пушка не нужна... laughing
      1. Хибинский Пластун Звание
        Хибинский Пластун
        0
        Сегодня, 10:25
        Ну да, реинкарнация "Маус", у того тоже две пушки. Как не хрюкали, а тоже в концепцию "Арматы"- необитаемая башня и капсула для экипажа, только экипаж 2 Ганса. В нас -3.
  7. Sancheas Звание
    Sancheas
    +2
    Сегодня, 09:35
    спаренным пулеметом калибра 50 мм
    Может 0,5 дюйма?
  8. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 09:36
    Спаренный пулемёт калибра 50мм...Фига се пулемётик. Это уже не пулемёт, автоматическая пушка наверное. Я так понял справа над стволом? Что то как то на 50мм не похоже.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 09:43
    Ну, судя по тому, что дважды повторяется "превосходный"- это реклама. Но, концепция вполне ясна. И, хаять ее не надо, а надо искать противоядие.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:51
      Слепить, датчики сильно не защитишь, лазером их и мелким калибром.
  10. Ham59 Звание
    Ham59
    -1
    Сегодня, 09:57
    Экипаж два человека? Кто функции мехвода выполняет? Наводчик или командир?
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      -1
      Сегодня, 10:30
      Экипаж два человека?
      Экипаж KF-51U, включая командира и наводчика
      "Включая" здесь в значении "в том числе", т.е. механик-водитель находится на своём традиционном месте, в связи с чем, в статье не упоминается.
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:34
      Яндекс-таксист, наверное... feel
  11. Комментарий был удален.
  12. МорякЧФ Звание
    МорякЧФ
    +1
    Сегодня, 10:22
    Серьёзная "Кошка", но ПТУРу или дрону всё равно.
  13. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 10:23
    Никто не мешает установить доп. камеры внутри, за стандартными защищенными приборами для наблюдения. На случай, если внешние снесут. А вот антенны внутри не установишь. Или установишь?
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 10:31
      вот РЛС на борту от осколков очень уязвимы, на Армате дожны убираться за бронешторки, но это тоже полумера ибо во время атаки РЛС то как раз и нужна, и как раз в этот момент арта и будет работать. имхо надо думать в сторону прочного радиопрозрачного пластика. и хз есть ли радиопрозрачная керамика, она бы здорово улучшила защиту внешнего оборудования.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:28
    А зачем они что то новое делают, коль значения тяжёлой бронированный техники, на поле боя, сильно снижается, по утверждения некоторых диванных експертов???
    Али мы чего то не заем, не понимаем??? Чего то нам не договаривают?
  15. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:31
    Как это так ,автомат заряжания поставили на западный танк , в место негра ?
  16. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:31
    В Rheinmetall представили танк KF-51U Panther с необитаемой башней и 130-мм орудием
    На выставке представили?!..
    Слабаки!
    Наша "Армата" уже даже в параде на Красной площади участвовала... bully
  17. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 11:00
    Цитата: Woroshilow
    А вот это меня реально удивило, хотя скорее просто опечатка аватара
    Помимо пушки башня оснащена спаренным пулеметом калибра 50 мм
    Как тебе такой пулемёт Илон Маск laughing

    В оригинале наверное было 50-й калибр. Автор просто не отличает калибр от миллиметров.
  18. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 11:07
    Цитата: LuckyBlog

    имхо надо думать в сторону прочного радиопрозрачного пластика. и хз есть ли радиопрозрачная керамика, она бы здорово улучшила защиту внешнего оборудования.

    Тут всё просто - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. По соотношению прочности и веса превосходит все массовые конструкционные материалы. Любая керамика по радиопрозрачности будет хуже.