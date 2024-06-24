Одесское подполье подтвердило утренний прилёт по складу с западными ракетами в Одессе
ВС России продолжают наносить точечные ракетные удары по выявленным целям на территории Украины, сегодня с утра прилет был по Одессе. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы.
Сирены воздушной тревоги в Одессе сработали в 07:49, в городе прозвучало два взрыва, на месте попадания поднимается большой столб черного дыма. До этого Воздушные силы ВСУ предупредили о полете двух российских ракет на юге Украины. Предварительно, одна из них шла на Николаев, вторая в сторону Одессы.
Местные власти подтверждают прилет, заявляя, что попадание было по инфраструктурному объекту, жертв нет. Сообщается о масштабном пожаре в месте попадания ракет или ракеты. Столб черного дыма виден с большого расстояния. По данным наших ресурсов, попадание было по заводу тяжелого краностроения «Краян», который по прямому назначению уже давно не используется, на его территории размещены мастерские по ремонту, а также различные склады для боеприпасов, имущества и т. д.
Подтверждает прилет по «Краяну» и одесское подполье. По их сведениям, поражен один из складов, где хранились ракеты западного производства, какие конкретно, данных нет. Подтверждением стала детонация после попадания ракеты, а также вспыхнувший пожар, который никто не торопится тушить.
- приводит РИА Новости слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
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