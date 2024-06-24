Одесское подполье подтвердило утренний прилёт по складу с западными ракетами в Одессе

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Одесское подполье подтвердило утренний прилёт по складу с западными ракетами в Одессе

ВС России продолжают наносить точечные ракетные удары по выявленным целям на территории Украины, сегодня с утра прилет был по Одессе. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы.

Сирены воздушной тревоги в Одессе сработали в 07:49, в городе прозвучало два взрыва, на месте попадания поднимается большой столб черного дыма. До этого Воздушные силы ВСУ предупредили о полете двух российских ракет на юге Украины. Предварительно, одна из них шла на Николаев, вторая в сторону Одессы.



Местные власти подтверждают прилет, заявляя, что попадание было по инфраструктурному объекту, жертв нет. Сообщается о масштабном пожаре в месте попадания ракет или ракеты. Столб черного дыма виден с большого расстояния. По данным наших ресурсов, попадание было по заводу тяжелого краностроения «Краян», который по прямому назначению уже давно не используется, на его территории размещены мастерские по ремонту, а также различные склады для боеприпасов, имущества и т. д.

Подтверждает прилет по «Краяну» и одесское подполье. По их сведениям, поражен один из складов, где хранились ракеты западного производства, какие конкретно, данных нет. Подтверждением стала детонация после попадания ракеты, а также вспыхнувший пожар, который никто не торопится тушить.

Прилет в Одессу в стороне завода тяжелого краностроения «Краян». По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами. Удар нанесли около восьми утра, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма.

- приводит РИА Новости слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
16 комментариев
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  1. stels_07 Звание
    stels_07
    -8
    Сегодня, 09:43
    подполье видос сняла хотя бы
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +9
      Сегодня, 09:53
      Нам видосики не нужны, не в кино сидим. Главное чтобы подполье существовало, наводила, действовало и давала информацию.
      1. solar Звание
        solar
        +3
        Сегодня, 10:20
        Существует, но, похоже, только в лице одного человека в Москве, сотрудника РИА Новости, Сергея Лебедева :((
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 10:45
      Лучше пускай берегут себя и подставляются. Видосы я тоже люблю но в таких случаях лучше без них. Часто по видео и можно выявить того кто снимал. В мире цифровых технологий это не сложно. Даже простые принтеры оставляют метки
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:47
    Хорошая ответочка, надеюсь сегодня не последняя , можно и беспилот американский керосинчиком полить.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 09:53
      и потом зажигалочкой ширкнуть.
    2. Третий район Звание
      Третий район
      +3
      Сегодня, 11:06
      Какая ответочка и за что Ирек ? Если вы имеете в виду , вчерашний удар по жителям Севастополя , то это совсем не ответ... Ответить должны те , кто планировал и отдавал приказ на нанесение удара . А не какой-то сарай в Одессе.
  3. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    -1
    Сегодня, 09:54
    Цитата: stels_07
    подполье видос сняла хотя бы

  4. Черноречье Звание
    Черноречье
    +3
    Сегодня, 09:57
    Такое подполье? Его там отродясь не было. Лапшу вешают про подполье всякое. Это подполье ни одного фашиста бандеровца не уничтожило. Для чьих ушей сей мёд ? На Украине всё чётко, там врагов на раз вычисляют в отличии от России где враги повсюду да ещё и миллионы террористов завозят ежегодно с раздачей им гражданства. А кремлёвские леопольды разочаровали уже и явных своих фанатов своим бездействием и глупостью. Бездарной и опасной миграционной политикой которая обойдётся большой кровью коренных россиян.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:07
    ВС России продолжают наносить точечные ракетные удары по выявленным целям на территории...
    . Уничтожать ресурсы/резервы противника, особенно объекты, используемые для нападения на наши территории, это правильно, нужно...
    Но так войну не выиграть, это факт...
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +7
    Сегодня, 10:08
    Это типа ответка? По складу якобы с ракетами? Я думал преступления совершают люди, а не орудия преступлений
  7. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 10:10
    Есть уже видео и фото с места попадания. Машины стоят возле самого горящего здания, детонации явно не опасаются.
    приводит РИА Новости слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    который находится в Москве
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 10:26
      Там уже видосики есть прям с места, ошеломляющая детонация идёт. Видно картонные коробки с кондишами
  8. Задира Звание
    Задира
    +2
    Сегодня, 10:11
    Одесское подполье подтвердило утренний прилёт по складу с западными ракетами в Одессе

    Вот какой смысл в этой новости? Успокоить население, что мы тоже кое что могем? А достоверность написанного попробуй проверь: было попадание или это фантазия МО, что за одесское подполье (есть оно или нет?). Поэтому лучше всего руководствоваться результатами осязаемыми. Если есть результативные ракетные удары со стороны ВСУ, значит эффективность ракетных ударов ВС РФ крайне низка
  9. Arnok Звание
    Arnok
    +3
    Сегодня, 10:43
    Все время "после",
    Вечно "отвечаем",
    Когда уж поздно, что-то изменить.
    И лишь волна, игрушку детскую
    Качая
    Оплачет чью-то маленькую
    Жизнь.
  10. Cicerist98 Звание
    Cicerist98
    0
    Сегодня, 11:22
    "....the Air Force of the Armed Forces of Ukraine warned about the flight of two Russian missiles in southern Ukraine. Previously, one of them went to Nikolaev, the second towards Odessa."

    TWO missiles! Hard to even call it a pinprick!
    Until these bombings become intense and continuous, not mini-pinprick and occasional, don't expect any meaningful result...

    "Local authorities confirm the arrival, stating that the hit was on an infrastructure facility, there were no casualties."

    Russia's "retaliation" for a gruesome mass-casualty attack on Russian civilians on a beach by the Ukro-American terror forces, is a pinprick strike on a warehouse that causes... ZERO casualties for the enemies!!!
    There are no words!!!