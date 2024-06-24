Khmer Times: Армия РФ и ВС Камбоджи заключили соглашение о военном сотрудничестве

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Khmer Times: Армия РФ и ВС Камбоджи заключили соглашение о военном сотрудничестве

Королевская армия Камбоджи и Сухопутные войска ВС России заключили соглашение об укреплении военного сотрудничества на основе взаимного уважения и поддержки. Об этом информирует портал Khmer Times. В публикации отмечается, что соответствующий документ был подписан во время визита заместителя главнокомандующего Королевскими ВС Камбоджи Мао Софана в Россию.

С российской стороны, как утверждает издание, его подписал главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков. При этом обе стороны выразили гордость за дружеские отношения, доверие и взаимное уважение, «унаследованные от предыдущего поколения лидеров».



Подписанный меморандум стал первым в истории военным соглашением между двумя странами

– отмечается в публикации.

Напомним, Камбоджа стала одним из тех государств, которые отказались участвовать в так называемом мирном саммите по Украине в Швейцарии. Причиной такого решения Пномпеня стал тот факт, что на конференцию не была приглашена Россия.

Стоит отметить, что договор с Камбоджей стал третьим по счету документом, который Москва подписала со странами Азии за последние несколько дней. Ранее договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был заключен между РФ и КНДР, а также между Москвой и Ханоем.

Добавим, что в отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона крайне нервно отреагировали на заключение стратегического соглашения между РФ и Северной Кореей. В частности, в Сеуле уже пригрозили пересмотреть свою позицию по непоставке летальных вооружений на Украину.
28 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 09:46
    в Сеуле уже пригрозили пересмотреть свою позицию по непоставке летальных вооружений на Украину.
    Это очередной успех внешней политики.
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      -1
      Сегодня, 10:07
      Ой да ладно, как будто они до этого не поставляли. Поставляли все прекрасно, просто втихую. Теперь считай будет причина официально поставлять. Корейцы капиталисты до мозга костей, если есть возможность заработать, они заработают.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 10:08
        Ой да ладно, как будто они до этого не поставляли.
        Не поставляли.
        1. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 10:09
          Перед вами лично отчитывались?
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            +3
            Сегодня, 10:10
            Перед вами лично отчитывались?
            Это официальная позиция ЮК была. А Вы наверное лично снаряды разгружали?
            1. KukuRuzvelt Звание
              KukuRuzvelt
              +1
              Сегодня, 10:12
              У нас тоже официальная позиция была "их там нет" несколько лет назад. Однако все всё прекрасно понимали. Весь западный мир зарабатывает на этой войне, неужели вы думаете, что ЮК останется в стороне.
              1. Trapp1st Звание
                Trapp1st
                0
                Сегодня, 10:14
                Весь западный мир зарабатывает на этой войне, неужели вы думаете, что ЮК останется в стороне.
                ЮК поставляла снаряды США восполняя поставки в украину и израиль, прямыми поставками оружия на украину ЮК не занималась. А теперь вероятно будет и не только снаряды.
                1. KukuRuzvelt Звание
                  KukuRuzvelt
                  +1
                  Сегодня, 10:19
                  Ну а как это назвать, поставляли США, у тех заканчивалось они эти снаряды передавали Украине и так по кругу. Это их вообще не обеляет, по факту они поставляли Украине, понимали они прекрасно куда их снаряды пойдут дальше. Какая разница напрямую или нет. Я понимаю если они вообще никому ничего не поставляли и тут такие начали бухтеть, мол мы нейтральны были, а вот теперь придется. А тут, по факту просто уберут посредника в лице США. И то кстати не факт, США могут и не разрешить.
                  1. Trapp1st Звание
                    Trapp1st
                    -1
                    Сегодня, 10:21
                    Ну а как это назвать, поставляли США, у тех заканчивалось они эти снаряды передавали Украине и так по кругу.
                    Еще раз, снаряды на украину поставляли США и не факт что закупленные в ЮК.
                    1. KukuRuzvelt Звание
                      KukuRuzvelt
                      +2
                      Сегодня, 10:31
                      Это словоблудие, сути не меняет. ЮК находится в орбите США, является союзником США. Поставляет напрямую или через США тоже нет никакой разницы. Главная суть - эти боеприпасы оказываются на украине. Теперь если США разрешит убрать себя из схемы поставок (что врядли, я бы не разрешил) ЮК будет поставлять напрямую.
  2. Бускан Звание
    Бускан
    +7
    Сегодня, 09:51
    Ещё с Лаосом и Гондурасом надо такое соглашение заключить. Их армии сильны и огромны. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:53
      ...а как амеры боятся их армий.... вообще.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 10:20
      Обязательства не шибко большие. Им военная помощь, случись чего. А нам политическая поддержка с них. Тут важно не только качество, но и количество
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 10:23
        подписан был всего лишь меморандум о взаимопонимании....
        это ни о чем.

        «Командующие вооруженными силами Камбоджи и России подписали меморандум о взаимопонимании», — проинформировало издание со ссылкой на заявление армии Камбоджи.

        Уточняется, что это первое в истории военное соглашение между двумя государствами. Подписи под документом поставили заместитель главнокомандующего Королевскими вооруженными силами и командующий Королевской армией Камбоджи Мао Софан и главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.

        https://www.kp.ru/online/news/5867668/
    3. Shumi2010 Звание
      Shumi2010
      +1
      Сегодня, 11:23
      каждый боец пригодится!
  3. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 09:56
    Поставлять нам мотыги будут - страшное оружие в умелых руках
    1. Алексей Александрович Звание
      Алексей Александрович
      +1
      Сегодня, 10:35
      Вам первому мотыгу комбоджийскую выдадут, чтоб маршалу диванных войск было сподручнее врагов России крошить в мелкий венигрет)))
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:36
        Винегрет, вообще-то, вы уж пограмотнее
        1. Алексей Александрович Звание
          Алексей Александрович
          0
          Сегодня, 10:50
          Виноват, товарищ маршал диванных войск)) Исправлюсь
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 10:05
    Очень даже интересный расклад в Юго-Восточной Азии образовывается.
  5. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 10:05
    С Бангладеш ещё там ничего не заключили, кто-нибудь знает?
  6. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +3
    Сегодня, 10:08
    Цитата: Бускан
    Ещё с Лаосом и Гондурасом надо такое соглашение заключить. Их армии сильны и огромны. laughing

    С Гондурасом -то наxpeна чего-то там заключать?
    Банановая республика, испокон века лижущая корму пиндocaм!
    Вечный враг Никарагуа и Сальвадора!
    А с Лаосом - можно! С ним мы всегда дружили!
    У меня в кляссере потрясающие лаосские марки есть - домашние слоны со своими хозяевами!
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:17
    Стесняюсь спросить...
    Так "меморандум" и "соглашение"?
    Это же разные по сути юридические документы...
    А Сеулу... лучше бы сейчас красноречиво промолчать.
    Целее будет.
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      0
      Сегодня, 11:07
      А у нас журнализдам всеравно, главное с Камбоджи чего то кто то подписал, и заголовок пожирнее! Ну и ещё написать как Ивропах и Омерига нервно трепещет.)))))
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:18
    Как только в Иране выберут президента, оборонный союз будет заключён и с ними. Ирану это гарантирует безопасность, а нам подспорье в войне.
  9. Бускан Звание
    Бускан
    -2
    Сегодня, 10:19
    Цитата: Пауль Зиберт
    Цитата: Бускан
    Ещё с Лаосом и Гондурасом надо такое соглашение заключить. Их армии сильны и огромны. laughing

    С Гондурасом -то наxpeна чего-то там заключать?
    Банановая республика, испокон века лижущая корму пиндocaм!
    Вечный враг Никарагуа и Сальвадора!
    А с Лаосом - можно! С ним мы всегда дружили!
    У меня в кляссере потрясающие лаосские марки есть - домашние слоны со своими хозяевами!

    Лаосские марки бесценны, к сожалению, в наше время мало кто может их оценить по достоинству, особенно молодёжь.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:24
    Больше внимания Азии, Африке, да вообще, в те регионы, где полосатики и прочие уже поперёк горла встали.
    Конечно, для этого надо самим становится сильнее, тогда прям само и пойдёт!!!
  11. BARKAS Звание
    BARKAS
    -1
    Сегодня, 10:24
    Кхмеры опять что-то заддуумали похоже.