Khmer Times: Армия РФ и ВС Камбоджи заключили соглашение о военном сотрудничестве
Королевская армия Камбоджи и Сухопутные войска ВС России заключили соглашение об укреплении военного сотрудничества на основе взаимного уважения и поддержки. Об этом информирует портал Khmer Times. В публикации отмечается, что соответствующий документ был подписан во время визита заместителя главнокомандующего Королевскими ВС Камбоджи Мао Софана в Россию.
С российской стороны, как утверждает издание, его подписал главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков. При этом обе стороны выразили гордость за дружеские отношения, доверие и взаимное уважение, «унаследованные от предыдущего поколения лидеров».
– отмечается в публикации.
Напомним, Камбоджа стала одним из тех государств, которые отказались участвовать в так называемом мирном саммите по Украине в Швейцарии. Причиной такого решения Пномпеня стал тот факт, что на конференцию не была приглашена Россия.
Стоит отметить, что договор с Камбоджей стал третьим по счету документом, который Москва подписала со странами Азии за последние несколько дней. Ранее договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был заключен между РФ и КНДР, а также между Москвой и Ханоем.
Добавим, что в отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона крайне нервно отреагировали на заключение стратегического соглашения между РФ и Северной Кореей. В частности, в Сеуле уже пригрозили пересмотреть свою позицию по непоставке летальных вооружений на Украину.
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