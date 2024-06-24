Американская журналистка: СМИ США промолчали об ударе ВСУ по мирным жителям в Севастополе

40
Американская журналистка: СМИ США промолчали об ударе ВСУ по мирным жителям в Севастополе

Журналистка из США Джулия Канин раскритиковала отношение американских СМИ ко вчерашней трагедии в Севастополе, когда ВСУ нанесли удар по пляжу.

Даже когда прошло более трех часов с тех пор, как Украина напала на группу мирных жителей на пляже Севастополя, всё равно ни одно американское СМИ об этом не удосужилось сообщить

- написала журналистка на своей странице в соцсети.



Даже те популярные западные СМИ, которые упомянули об инциденте в Севастополе, как, например, Reuters, сообщили это в формате «Россия утверждает, что…», отметила Канин. Журналистка напомнила, что подобное молчание западных СМИ было, когда ВСУ бомбили Донбасс.

Вчера днём украинский военные нанесли удар по пляжу в Севастополе ракетами ATACMS, которые им передали США. В результате удара по мирным жителям, отдыхавшим на пляже, пострадало около 130 человек. К сожалению пятеро человек, среди которых трое детей, погибли. По другим данным, погибших четверо.

Киевские власти уже давно добиваются от Вашингтона снятия ограничений на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Ранее США дали согласие на их применение против наступающих в Харьковской области российских войск. Очевидно, что согласие американцев на удары по Крыму у ВСУ тоже есть.
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +6
    Сегодня, 10:30
    Конечно промолчали. Им это не интересно.
    Граздо важней ответ на вопрос - почему молчит наш Верховный главнокомандующий?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 10:34
      ....и даже ДАМ уже не обещает в Твиттере амерам и какелам все громы и молниии анальных кар.....
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +6
        Сегодня, 10:45
        .и даже ДАМ уже не обещает

        так были выходные: "кино, вино и домино"
      2. Peter1First Звание
        Peter1First
        -5
        Сегодня, 10:50
        Видите ли, в чем тут дело -ракета АТАКМС летела не по пляжу, над пляжем она оказалась из-за действий нашей РЭБ/ПВО, о чем наши так же сообщили. Так что амеры/украинцы могут цинично ответить -не надо было отклонять/сбивать нашу ракету, тогда бы она не упала на пляж, а благополучно поразила бы ваш военный объект! И мы же сами такое уже говорили -помните, когда украинская С-300 упала на православный храм в Одессе, пытаясь сбить нашу ракету? -что виновата криворукая украинская ППО!
        1. topol717 Звание
          topol717
          +7
          Сегодня, 11:03
          Цитата: Peter1First
          Видите ли, в чем тут дело -ракета АТАКМС летела не по пляжу, над пляжем она оказалась из-за действий нашей РЭБ/ПВО
          А зуб дадите? Это баллистическая ракета. Она летит через космос. Там всякие РЭБ не работают, и сбивают ракету на финальной части траектории. Т.е. в любом случае целью был пусть не пляж а другой объект, но в черте города. Кассетным боеприпасом по мирному городу? Это вы считаете нормально?
          1. Peter1First Звание
            Peter1First
            -3
            Сегодня, 11:17
            В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты.

            Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.


            Это то что было признано нашими СМИ. И да, палить по городам ракетами конечно не хорошо, вот только в тот же день наш искандер разнёс госпиталь МВД в Харькове, зацепив попутно городской автовокзал...
            1. topol717 Звание
              topol717
              +4
              Сегодня, 11:21
              Разницу между Кассетным и обычным боеприпасом знаете?
        2. hazarn Звание
          hazarn
          +2
          Сегодня, 11:17
          Цитата: Peter1First
          ракета АТАКМС летела не по пляжу, над пляжем она оказалась из-за действий нашей РЭБ/ПВО

          Да не важно куда она летела и почему может свернуть - это проблемы производителя. Наведение - США, сама ракета - из США. И главное- она взорвалась над мирным пляжем, убиты и ранены дети. В США существенное влияние на принятие решений имеет общественное мнение - почему МИД не выступил с официальным заявлением и не обвинил США в убийствах мирных жителей РФ? Эффект был бы более серьезным чем обозначение каких-то мифических красных линий.
        3. BecmepH Звание
          BecmepH
          0
          Сегодня, 11:48
          Цитата: Peter1First
          Так что амеры/украинцы могут цинично ответить

          Но, они же отказались от комментариев...
      3. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Nexcom
        ....и даже ДАМ уже не обещает в Твиттере амерам и какелам все громы и молниии анальных кар.....

        В смысле?
        В телеге он быстро отписался.
        По моему в твитор ему смысла ходить нет(разве что "на западную аудиторию"), он же в РФ заблокирован.
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +2
      Сегодня, 10:38
      а че им сказать? я давно писал что кастрюли могут ударить по пляжам что бы сорвать курортный сезон и если будет большое количество погибших то за Крымом репутация кровавых плажей укоренится в сознании на таком уровне что даже после войны туда никто не захочет ехать . меня убеждали что кастрюли не будут тратить дорогие ракеты на невоенные цели. и вот итог.....
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +2
        Сегодня, 10:52
        Цитата: LuckyBlog
        за Крымом репутация кровавых плажей укоренится в сознании на таком уровне что даже после войны туда никто не захочет ехать

        Не.
        На Пхукет же ездили.
        Более того прям после того как там всё смыло вполне среди трупов купались.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          -1
          Сегодня, 10:59
          блин, люди реально временами больные на всю голову .... дай Бог что бы такое больше нигде в мире не повторялось.
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            +1
            Сегодня, 11:02
            Цитата: LuckyBlog
            блин, люди реально временами больные на всю голову .... дай Бог что бы такое больше нигде в мире не повторялось.

            А вот ересь.
            Дай Бог что бы побережья США смывало ежедневно так же как тогда смыло Пхукет.
            1. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              -2
              Сегодня, 11:05
              вот и разница между нами, я не желаю смерти мирного населения никому. ни США , ни Израилю, ни Японии. простые амеры также не желают смерти нашим людям, они банально не в курсе про то что творят кастрюли, а те кто в курсе , те осуждают и свою страну и кастрюль , и они на нашей стороне. а вот руководство , тех да, надо гробить так что бы у них детей пагали тем что если они будут плохо себя вести то их отправлят в политики.
              1. Hitriy Zhuk Звание
                Hitriy Zhuk
                +3
                Сегодня, 11:24
                Цитата: LuckyBlog
                вот и разница между нами

                Ну да, я просто давно не играю в святошу.
                Это заведомо проигрышная позиция.
                И вообще, пока мы играем в "человечность" идет непрерывная череда жертв.
                (уж лучше иметь на руках кровь врага потму что сделал то-то и то-то чем своих потому что не сделал что-то)
                Это худшее на войне - жалеть врагов.

                Цитата: LuckyBlog
                я не желаю смерти мирного населения никому

                И очень зря.
                1) С их налогов вот этот весь "праздник", и устроен он их страной. Не выйдет быть "не при чем".
                2) Они то нам желают(если не все явно, то уж не против - все)
                3) Они явные враги в агрессивном блоке НАТО
                4) Око за око

                Цитата: LuckyBlog
                тех да, надо гробить так что бы у них детей пагали тем что если они будут плохо себя вести то их отправлят в политики

                Проще что бы обыватель срался от мысли что его страна может взбесить РФ.
                Тогда они надают по ушам политикам.
                Но для этого внешняя политика РФ должна быть не такой травоядной, скорее напротив.
                1. LuckyBlog Звание
                  LuckyBlog
                  0
                  Сегодня, 11:28
                  поверьте, война идет не с их налогов. ФРС напечатает сколько нужно. а если не хватит, то возьмут с наших активов которые мы бережно передали под их управление.
                  и фермер из Айовы или сантеник из Айдахо хочет войны не больше чем наш сторож из детского садика или таджик на стройке. Вы судите элитам обо всем народе а простые люди одинаковы везде и они просто хотят мирно жить. все остальное инструмент манипуляции которая из кого хочешь сделает идиота (даже из нашего населения)
                  1. Hitriy Zhuk Звание
                    Hitriy Zhuk
                    +2
                    Сегодня, 11:30
                    Цитата: LuckyBlog
                    и фермер из Айовы или сантеник из Айдахо хочет войны не больше чем наш сторож из детского садика или таджик на стройке

                    Не противление означает молчаливое согласие.
                    1. LuckyBlog Звание
                      LuckyBlog
                      0
                      Сегодня, 11:35
                      Китай сейчас поставляет комплектующие для дронов руины. а они по сути сейчас дронами и обороняются , при чем очень успешно их применяют , у них есть связка РЭР и РЭБ с БПЛА. Китай запишем во враги? кстати Индия поставляет боеприпасы для кастрюль , у нас еще 1.5 млрд врагов ? Сербы тоже продавали боеприпасы на 800 млн евро. вычеркиваем из друзей всех сербов? у нас СВО начали в 2022 году, а майдан и война на Донбасе началась в 2014 году . наше население тоже упыри которые хотели крови детей Донбасса? все намного сложнее чем Вы думаете. большая часть даже нашего населения понятия не имеет что происходит , и Вы (заранее прошу прощения если задел) в том числе (Вы в курсе что военные в 2022 году пытались осуществить госпереворот?).
                      1. Hitriy Zhuk Звание
                        Hitriy Zhuk
                        0
                        Сегодня, 11:44
                        Цитата: LuckyBlog
                        Вы в курсе что военные в 2022 году пытались осуществить госпереворот?

                        Мне казалось что в 2023.
                        Ну когда по итогам одного подорвали гранатой в самолете("оно само") а другого генерала(Суровикин?) куда то дели.

                        Цитата: LuckyBlog
                        все намного сложнее чем Вы думаете

                        Да уже не важно уже.
                        Чото чем дольше это всё, тем больше желание просто устроить ядерную войну и пойти на крышу "смотреть звездопад".
                      2. LuckyBlog Звание
                        LuckyBlog
                        0
                        Сегодня, 11:48
                        нет , осенью 2022 года, при чем нейтрализовали их те кто потом пошел в тот поход про который Вы написали. и да , Путин не говорил что предатели именно вагнера.
                        и ядерная война уже могла быть в тот же период времени (осень 2022 года), при чем применяться должно было ТЯО с обеих сторон, то есть учитывая что у кастрюль ТЯО нет, то наглосаксы даже не скрывали что это все их рук дело
    3. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 10:38
      почему молчит наш Верховный главнокомандующий?
      Что он может сказать и кому еще это интересно?
    4. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 10:44
      Цитата: antiaircrafter
      Конечно промолчали. Им это не интересно

      Когда бомбили Ирак, Сирию и Ливию, в сша никто даже не писал, им это не интересно было сколько погибло и куда попали !
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:33
    Американская журналистка: СМИ США промолчали об ударе ВСУ по мирным жителям в Севастополе
    . Промолчали, чего ещё можно было ожидать. С другой стороны, информация обще доступна, кто хотел, все мог узнать, без проблем.
    Вопрос, кого это волнует вообще, там за бугром и за океяном?
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 10:35
      Действительно, это ж не по пляжу в Майами кассетным боеприпасом ударили.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:40
        Увы, общем яровое мнение, это вообще миф, а в конкретных государства, обывателя интересуют внутренние дела, больше всего на свете!!! Главное, тест холодильника, а остальное все, это для персон особо впечатлительных или конкретных групп по интересам.
        В общем, все как всегда.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 10:39
    Ну, дык...
    Если по телеку ничего не сказали, так этого (события) и не было.
    Это все знают...
    А то, что наши молчат... Думают, надеюсь!, ответ готовят (хоть вариантов всё меньше и меньше...).
    Это лучше, чем визжать без последствий.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 10:51
      Ага, вона уже наши СМИ пишут - Мощный удар по ВСУ (большим шрифтом)
      Поменьше шрифтом - убито 10 наёмников.
      Читаем текст: в тексте уже "от 8 до 10 наёмников"..... laughing
      Ага, в реалии наверно вообще 3 - 4 тушки.....

      Это мощный удар ????

      https://www.kp.ru/online/news/5867767/
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 11:37
        Ну... а чего об этом писать?
        Это же не ответ. Так... рутина.
  4. Черноречье Звание
    Черноречье
    +2
    Сегодня, 10:43
    Да американским обывателям глубоко пофигу что там у папуасов происходит. Россия для них бедная и отсталая страна с огроной коррупцией. Поэтому и промолчали в СМИ. Так же американцев не интересует Украина от слова совсем.
  5. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +5
    Сегодня, 10:44
    Ну давайте уже кабели взорвем, Гуантанамо раздолбаем, поможем ПКР Хусситам чтоб они авианосец потопили, посла США убьем(зачем он нам?), ну хоть что то.
  6. Deadушка Звание
    Deadушка
    +3
    Сегодня, 10:46
    Они написали(завизжали) бы если Россия (или с помощью) по амерам вдарила.
    А теперь "поздно пить боржоми".
    Когда только намечались(начинались) поставки оружия и "специалистов-добровольцев" нужно было долбануть "ядерным чугунием" по Новой земле и заявить - "следующие цели пункты поставок и снабжения!"
    В 14-ом году "проминдальничали", спустили операцию на тормоза и теперь все за это расплачиваются.
    А дальше будет только хуже.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 10:47
      А дальше будет только хуже.
      У них все нормально.
      1. Deadушка Звание
        Deadушка
        +1
        Сегодня, 10:48
        у кого "у них"?
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -1
          Сегодня, 10:49
          у кого "у них"?
          Тех кто в 14 проминдальничал
  7. Черноречье Звание
    Черноречье
    +4
    Сегодня, 10:49
    Цитата: Hitriy Zhuk
    Ну давайте уже кабели взорвем, Гуантанамо раздолбаем, поможем ПКР Хусситам чтоб они авианосец потопили, посла США убьем(зачем он нам?), ну хоть что то.

    Мечты , мечты. Никогда такого не будет. Слишком много бабла за бугром осталось у особо приближённых и детишек ихних, любовниц всяких.
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 10:50
    Ну я жду жёсткого ответа РФ (что бы другие даже не думали так делать) за такие преступления против граждан РФ! А если ответа не будет, а будет типа это провокация, отвечать не надо, то это просто есть над чем подумать кто правит РФ(ну либо все так плохо что отвечать РФ не может) ! это мое личное мнение возможно ошибочное !
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:56
      ИМХО чем дальше тем всё яснее ответ на этот вопрос насчёт того кто именно правит нами.....
  9. Черноречье Звание
    Черноречье
    +1
    Сегодня, 11:03
    Цитата: opuonmed
    Ну я жду жёсткого ответа РФ (что бы другие даже не думали так делать) за такие преступления против граждан РФ! А если ответа не будет, а будет типа это провокация, отвечать не надо, то это просто есть над чем подумать кто правит РФ(ну либо все так плохо что отвечать РФ не может) ! это мое личное мнение возможно ошибочное !

    Жизнь граждан РФ сильно обесценилась в РФ. Вон, иностранные специалисты, каждый день убивают , насилуют и калечат россиян и самым страшным наказанием для них являются извинения на камеру с довольной рожей. Пока не будет порядка внутри России не будет и побед на фронте. Всё взаимосвязанно. Пока ребята на фронте здесь бесчинствуют толпы исламистов со своими замоташками, личинками и дикими законами. Законы РФ они не признают как и наше право жить на свой земле.
  10. GrandDao Звание
    GrandDao
    -1
    Сегодня, 11:08
    Уверен, что в комментах животные на той стороне захлебывались слюной от радости. Позабыв, что то, чему радуешься с такой же радостью приходит и в твою жизнь.
  11. Комментарий был удален.
  12. Комментарий был удален.