Даже когда прошло более трех часов с тех пор, как Украина напала на группу мирных жителей на пляже Севастополя, всё равно ни одно американское СМИ об этом не удосужилось сообщить

Журналистка из США Джулия Канин раскритиковала отношение американских СМИ ко вчерашней трагедии в Севастополе, когда ВСУ нанесли удар по пляжу.- написала журналистка на своей странице в соцсети.Даже те популярные западные СМИ, которые упомянули об инциденте в Севастополе, как, например, Reuters, сообщили это в формате «Россия утверждает, что…», отметила Канин. Журналистка напомнила, что подобное молчание западных СМИ было, когда ВСУ бомбили Донбасс.Вчера днём украинский военные нанесли удар по пляжу в Севастополе ракетами ATACMS, которые им передали США. В результате удара по мирным жителям, отдыхавшим на пляже, пострадало около 130 человек. К сожалению пятеро человек, среди которых трое детей, погибли. По другим данным, погибших четверо.Киевские власти уже давно добиваются от Вашингтона снятия ограничений на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Ранее США дали согласие на их применение против наступающих в Харьковской области российских войск. Очевидно, что согласие американцев на удары по Крыму у ВСУ тоже есть.