Применение авиационных бомб ФАБ-3000 с УМПК по позициям националистов приобретает массовый характер

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Применение авиационных бомб ФАБ-3000 с УМПК по позициям националистов приобретает массовый характер

В Сети опубликованы кадры очередного применения ВКС РФ авиационной бомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации формирований ВСУ. На них видно, как после удара сверхмощного боеприпаса здание, в котором, судя по всему, размещался личный состав одного из подразделений националистов, складывается, словно карточный домик.

Это уже как минимум третий случай применения подобного боеприпаса в зоне проведения специальной военной операции на Украине.





До недавнего времени российские летчики атаковали позиции боевиков киевского режима менее мощными бомбами ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Это объяснялось тем, что для трехтонных боеприпасов еще не был разработан универсальный модуль планирования и коррекции. Однако российским конструкторам удалось решить эту проблему.

И хоть первые случаи применения ФАБ-3000 продемонстрировали незначительные отклонения авиационных боеприпасов, оснащенных новым УМПК от цели, их мощности оказалось достаточно для гарантированного уничтожения выбранного объекта. По всей вероятности, в войсках результаты испытаний были признаны удовлетворительными, и применение ФАБ-3000 начинает приобретать массовый характер.

По многочисленным признаниям боевиков ВСУ, именно применение авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции сыграло решающую роль в штурме Авдеевки. Российские летчики применяли эти боеприпасы не только для поражения укрепленных объектов националистов, но и для уничтожения опорных пунктов. Причем, в этом случае ВКС РФ могли сбросить на окопы ВСУ сразу несколько боеприпасов, обеспечив сплошную зону поражения в несколько сотен метров.

Еще более мощные авиационные боеприпасы, по признанию националистов, страшны не только своим разрушительным действием, но и тем деморализующим влиянием, которое они оказывают на оборону украинской армии.

Добавим, что накануне потерявший легитимность Владимир Зеленский заявил, что только в июне этого года ВКС РФ сбросили на позиции ВСУ 2400 авиационных бомб, 700 из них пришлись на укрепления украинской армии в Харьковской области.
28 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 11:14
    Применение авиационных бомб ФАБ-3000 с УМПК по позициям националистов приобретает массовый характер
    О чем спорят наши диванные експерты... как лучше, одна 3000 или три 1500 за раз???
    Наверно, вести с полей, самые нужные сейчас, что хоть как то разрешить сомнения, остановить спорящих...
    1. HAM Звание
      HAM
      +4
      Сегодня, 11:42
      Это спор примерно о том- что лучше три по "сто".или сразу "триста".....от трёх кайф больше и дольше. hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:49
        Понятно, что мнения будут разные и с передовой писать бойца некогда, да и возможности ограничены.
        А так, все в дело и результаты, видимые/не видимые, они есть...
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 11:47
      Касаемо эффективности того или иного ФАБа.Может лучше начать производство ОДАБ-3000?Думаю что от ОДАБ-3000 будет больше пользы.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:57
        Вопрос... такие боеприпасы не применялись вообще?
        Боеприпас со специфический параметрами, применять его где попало, не будут.
      2. Владимир Михалев Звание
        Владимир Михалев
        0
        Сегодня, 11:59
        Пока идет разговор о их "реализации". На складах завалялись.
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:04
      как лучше, одна 3000 или три 1500 за раз

      Лучше - три по 3000 за раз..
  2. Тима Звание
    Тима
    +1
    Сегодня, 11:14
    А действительно удар нанесён ФАБ-3000?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 11:32
      Какой то детский лепет,после того,что случилось в Севастополе
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +2
        Сегодня, 12:01
        Без "перемог" будет совсем грустно. А так СМИ расскажут про удары возмездия и часть населения вздохнет с облегчением.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 11:45
      Думаю да, вот только скорее всего не новой, а пролежавшей на складах со времен Хрущева....
  3. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +6
    Сегодня, 11:15
    Добавим, что накануне потерявший легитимность Владимир Зеленский
    Смысл постоянно твердить про легитимность? Детский сад...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 11:34
      А постоянно ставить * и помечать (запрещённая в России организация) не детский сад? negative
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 12:06
        Это детский сад самого высокого уровня.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +8
    Сегодня, 11:19
    Это уже как минимум третий случай применения подобного боеприпаса
    Всю Украину завалить ФАБами надо, а они про третий случай
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 11:20
    После такой бомбы ВСУкам наверное,и скакать,не хочется.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 11:33
      Это да. Как до этого от других чудооружий типа Града, Урагана, Торнадо, Буратино, ТочкиУ, Калибра и прочая прочая прочая. Бегут всей армией волосы назад.
      1. Neutral Neutral Звание
        Neutral Neutral
        +2
        Сегодня, 11:54
        В Укро "СМИ" пишут что теперь начались массовые отказы выполнять приказ, так что тенденция есть.
        https://www.politnavigator.net/proryv-pod-toreckom-shest-batalonov-vsu-otkazalis-vypolnyat-prikaz.html
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          -1
          Сегодня, 11:56
          А, ну раз пишут, значит всё хорошо. Глядишь и всё закончится и будет как прежде, да.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 11:21
    [quote][Применение авиационных бомб ФАБ-3000 с УМПК по позициям националистов приобретает массовый характер/quote]
    Ну наконец то разродились! Да после севастопольского пляжа их самих нужно в песок превратить! am
  7. popul
    popul
    +5
    Сегодня, 11:22
    ничего толком не видно - дом стоит, только угол обвалился
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 11:29
      точность у ФАБ-3000 с УМПК пока не очень . но имхо через месяц другой исправят , ФАБ-500 тоже поначалу не сильно меткие были.
  8. Владимириус Звание
    Владимириус
    +8
    Сегодня, 11:28
    2 раза сбросили и это массовый характер? как то вот не комильфо такое читать, массовый характер это хотя бы несколько десятков штук в день, считаю нужно чаще применять подобные заряды и сразу после этого солнцепеками, возможно после этого и правда побегут, а так воевать можно до морковкиного заговенья, а затем и надо дождемся
  9. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 11:34
    И хоть первые случаи применения ФАБ-3000 продемонстрировали незначительные отклонения авиационных боеприпасов, оснащенных новым УМПК от цели, их мощности оказалось достаточно для гарантированного уничтожения выбранного объекта.

    ну это так мы считаем, а как там на самом деле - никто не знает
    попробовать ОДАБ такой же мощности, но их видимо на складах - нет
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 11:45
    По всей вероятности, в войсках результаты испытаний были признаны удовлетворительными, и применение ФАБ-3000 начинает приобретать массовый характер.
    Применение сверхмощных боеприпасов типа ФАБ-3000 свидетельствует о том что к вопросом тактики общевойскового боя есть вопросы, мягко сказать. Кстати такими темпами в самом деле и до применения ТЯО не далеко, в виду откровенной тупости командования. Победные новости по ТВ для широкой общественности о занятии какого-то очередного села и исчезнувшие сводки от Канашенкова не в счёт.
    1. Neutral Neutral Звание
      Neutral Neutral
      +2
      Сегодня, 12:01
      Просто где-то выгребли почти всех людей, а где-то и мобилизации толком нет, вот и выправляют перекос в мясе применением таких батонов. Но вообще с ТЯО надо было начинать.
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 12:08
        Но вообще с ТЯО надо было начинать.

        По доктрине не можем начинать. Только в ответку.
  11. ескела Звание
    ескела
    +1
    Сегодня, 11:54
    У ФАБ-3000 воздушный подрыв сделали ?,не вижу воронки, а она должна быть не маленькой.