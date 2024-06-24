Сотрудники ФСБ взяли в Симферополе старшего следователя МВД, работавшего на СБУ

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру. Очередное задержание прошло в Крыму, там сотрудники ФСБ взяли майора полиции, работавшего на СБУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.По имеющимся данным, силовики в Симферополе взяли старшего следователя МВД Крыма, работавшего на СБУ с 2016 года. Сотрудник МВД собирал и передавал своим кураторам в Киеве информацию о жителях полуострова, а учитывая, что он работал в МВД, возможности у него для этого были хорошие. Тем более, что он имел доступ к засекреченным базам МВД республики.Как отмечается, задержанный устроился в МВД восемь лет назад и все это время передавал данные в СБУ. Причины работы на службу безопасности Украины не разглашаются, как и другие подробности. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются с целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного, а также выявления возможных пособников и соучастников.На сегодняшний день задержанный уже экс-сотрудник находится под арестом, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей. Стоит отметить, что в настоящее время судьи с изменниками не церемонятся и выносят приговор по верхней планке.За два с половиной года спецоперации российские силовые структуры хорошо проредили ряды украинских агентов по всей территории России, но работы в этом направлении еще много. А учитывая, что некоторые российские граждане хотят заработать по-быстрому, выполняя задания из Киева, задержания будут продолжаться еще долго.