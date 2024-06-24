Сотрудники ФСБ взяли в Симферополе старшего следователя МВД, работавшего на СБУ

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Сотрудники ФСБ взяли в Симферополе старшего следователя МВД, работавшего на СБУ

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру. Очередное задержание прошло в Крыму, там сотрудники ФСБ взяли майора полиции, работавшего на СБУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, силовики в Симферополе взяли старшего следователя МВД Крыма, работавшего на СБУ с 2016 года. Сотрудник МВД собирал и передавал своим кураторам в Киеве информацию о жителях полуострова, а учитывая, что он работал в МВД, возможности у него для этого были хорошие. Тем более, что он имел доступ к засекреченным базам МВД республики.



Как отмечается, задержанный устроился в МВД восемь лет назад и все это время передавал данные в СБУ. Причины работы на службу безопасности Украины не разглашаются, как и другие подробности. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются с целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного, а также выявления возможных пособников и соучастников.

На сегодняшний день задержанный уже экс-сотрудник находится под арестом, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей. Стоит отметить, что в настоящее время судьи с изменниками не церемонятся и выносят приговор по верхней планке.

За два с половиной года спецоперации российские силовые структуры хорошо проредили ряды украинских агентов по всей территории России, но работы в этом направлении еще много. А учитывая, что некоторые российские граждане хотят заработать по-быстрому, выполняя задания из Киева, задержания будут продолжаться еще долго.
20 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:22
    С такими агента и как происходит... если не раскрою, уцелеет, потом к другим хозяевам перейдёт и будет гадить, пока не поймают.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 10:27
      И ведь спокойно глядя в глаза своим коллегам и сослуживцам , предавал Родину . У таких нет национальности , единственная их ценность в жизни -материальная.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 10:30
        Кто его знает, что у таких в головах делается.
        Там ведь всякие есть... большинство именно за бабло, но попадаются и идейные.
        Увы, мозги им корячили опытные гады, могло всякое получится.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +8
    Сегодня, 10:23
    Походу... с информационной безопасностью в МВД ещё работать и работать...
    Может уже пора включать режим "война"? Хотя бы в силовых структурах РФ...
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    Сегодня, 10:26
    на общую зону его, хотя б на день..и не присматривать за ним
  4. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 10:28
    За два с половиной года спецоперации российские силовые структуры хорошо проредили ряды украинских агентов по всей территории России, но работы в этом направлении еще много.

    есть сомнения по этому поводу. основанные не на статьях.
    бывал в Крыму (не отпуск) периодически. где интервал посещения территории в 3-5 лет. да и само нахождение на территории не 28 дней, а минимум 180 дней
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 10:31
    Хорошо, что сроки по верхней планке - нечего церемониться с ушлепками.
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 10:33
    "Ему грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей".

    Про штраф понравилось, страшная часть наказания для данной статьи. Почему не конфискация имущества?
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 10:38
      Штраф назначается вместе с лишением свободы. По действующему УК конфискация не является мерой уголовного наказания и применяется самостоятельно, если есть материальный ущерб или доходы, полученные преступным путём.
  7. Семен Семенов_2 Звание
    Семен Семенов_2
    0
    Сегодня, 10:35
    Через 20 лет надеюсь поймет стоило ли оно этого. Если доживет.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +2
      Сегодня, 11:01
      Через 20 лет надеюсь поймет стоило ли оно этого.
      Да пофиг, что именно он там поймёт или не поймёт. Он конченый. Главное чтобы другие поняли и выводы сделали.
  8. Гость2024 Звание
    Гость2024
    +5
    Сегодня, 11:01
    Позабавило, что грозит МАЙОРУ МВД - "в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей." Как я понимаю, 500 тыс руб- это где то 5200 евро.Всего лишь!!! И это за "сброс" ВСУ секретных данных во время войны в течении минимум 2,5 лет! Классно! Может те, кто сочинял и утверждал этот закон, также являются членами "спящей ячейки"?!
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 11:06
      А срок в двадцадку вы, типа не заметили, или за наказание не считаете?
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      -4
      Сегодня, 11:25
      Ну насчет "секретных данных" автор статьи и Вы явно погорячились. Данные, которыми обладает по службе следователь уж точно не секретные и явно не влияют на обороноспособность страны. Допуск у следователя по форме №3 - к документам ДСП. Ну максимум, что может слить, так это устав патрульно-постовой службы wink Другое дело данные из баз МВД можно использовать в преступных целях. А так, госизмена по видимому в другом.
  9. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 11:02
    возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей.

    Немного странное решение в отношении некоего "штрафа" как будто он умышленно перешел на красный свет с жовто-блакитним прапором в центре Симферополя.
    Измена Родине однозначно должна, в случае доказанности обвинения, трактоваться как полное поражение в правах гражданских и имущественных, а в случае доказательства участия в содеянном ближайшего окружения в т.ч. и родственников - в их отношении так-же, то есть полная конфискация.
    И кстати, какие 20 лет?
    Что, у измены Родине есть срок давности? Или степень тяжести измены? Постоял в углу и больше не виноват?
    ВМН - одно решение!
    Иначе наступит то-же, давно практикуемый у нас, по отношению к казнокрадам сверхтяжелого уровня, судебный абсурд типа 20 лет условно, 30 лет условно и прочие недоразумения, получится что один сильно изменил, а другой слегка, чушь какая-то.
  10. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
    Р_С_Ф_С_Р_
    +4
    Сегодня, 11:05
    А министры и губеры с двойным - тройным гражданством на кого работают?
    Коррумпированая фээсбня, вы там полегче и по деликатнее, ловите только пену и мелочь, а не гарантов системы, введших в нашу жизнь правило "Всё и всех на продажу".
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Р_С_Ф_С_Р_
      Коррумпированая фээсбня, вы там полегче и по деликатнее, ловите только пену и мелочь, а не гарантов системы, введших в нашу жизнь правило "Всё и всех на продажу".

      Меня прикалывают такие интернет-герои. Отвечаете за свои слова?
      Коррумпированая фээсбня
      ?
  11. Владимириус Звание
    Владимириус
    +2
    Сегодня, 11:21
    за измену родине всегда и везде была одна мера - смертая казнь, вон америгадцы требуют выдачи ассанджа и сноудена, которых считают предателями и их ждет там именно такое наказание, у нас же посаженные сейчас предатели будут жить причем за счет наших же налогов, было бы понятно если бы их использовали на каких нибудь урановых рудниках или строителстве какого канала, все польза была бы, а так...
  12. sever41 Звание
    sever41
    0
    Сегодня, 12:06
    От сюда следует видимо и бесконтрольный завоз мигрантов, к слову...
    Те менты, что это допускают, ради нового редкого растения на своей безвкусной даче, да именно менты, а точнее волчары = это предатели!
  13. Turkir Звание
    Turkir
    0
    Сегодня, 12:09
    Девять лет этот гад наносил вред РФ. Да, трудно найти такого врага. Еле выковыряли.