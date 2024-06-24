Пресса США: на встрече глав МИД ЕС Боррель объявит о первом транше Киеву из российских активов

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Пресса США: на встрече глав МИД ЕС Боррель объявит о первом транше Киеву из российских активов

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель на ближайшей встрече глав МИД объединения планирует заявить о первом транше Украине прибыли, полученной от замороженных на Западе российских активов.

Как сообщает американское издание Politico, на мероприятии, которое пройдет 24 июня в Люксембурге, глава европейской дипломатии намерен объявить о передаче Киеву суммы в размере 1,4 миллиарда евро. При этом средства предполагается направить Киеву через Германию, Данию и Чехию, правительства которых совершат закупки необходимых для Киева вооружений и боеприпасов.



Второй транш денег, изъятых Западом из прибыли, полученной от использования российских активов, планируется перевести в фонд помощи Украине весной 2025 года при посредничестве Италии, Латвии, Румынии и Швеции.

Чтобы получить возможность направлять российские средства на поддержку Украины, Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на закупки вооружений и боеприпасов для украинской армии за счет доходов, получаемых от использования замороженных российских активов.

Как сообщил Боррель в интервью изданию Financial Times, отклонивший соответствующую инициативу Будапешт попросту отстранили от участия в принятии решений об использовании этих средств. Боррель при этом отметил, что механизм обхода вето Будапешта является "сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим".
13 комментариев
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +3
    Сегодня, 10:47
    Если я кому-то дала деньги в займы, то мне без разницы куда тот денет их и как будет использовать. Главное что всё-равно он мне будет должен и всё-равно отдаст, в противном случае отдаст своим имуществом, то бишь европейскими актива у нас.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:47
    А чего там заявлять?..
    Весь "транш" пойдёт на погашение кредита.
    И произойдёт вся эта операция на одном бухгалтерском столе, не покидая границ кабинета.
    Надеюсь наш ответ будет адекватным и выйдет за границы "ожидаемого".
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 10:51
      То что они там на 5 лет типа "выделают" деньги в размере 50 млрд, то эти деньги они берут займ в банках, чтобы затыкнуть у себя финансовые дыры своей расточительной политикой и воровством. А что дальше будет, так это будут расхлебать их последователи, вся эта европейская свора может не оказаться у руля в ближайшее время - там везде выборы. Вот и пытаются урвать что можно.
  3. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 10:49
    Может пора уже этих стариков в Европе кончать? Где Баширов с Петровым? Эта Европа страна не пуганых идиотов. Пинды например так и решают "вопросы". Потому их и боятся
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 11:24
      Мы тоже, но почему-то только со своими перебежчиками
  4. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 10:52
    нам нужно тоже деньги, которые требуются для погашения Российского долга западу и сша пустить на нужды Российской экономики и Российского бюджета.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 11:02
    laughing
    Как Кремль провел пенсионную реформу в России , так и ЕС провел пенсионную реформу для Кремля))
  6. GrandDao Звание
    GrandDao
    0
    Сегодня, 11:03
    Ну вот вам инвесторы. Вкладываете деньги куда-то в запад, чтобы получить прибыль или обеспечить стабильность.

    Проходит время. И ваши деньги будут использоваться на то, чтобы произвести оружие против вас же. И хрен вам, что отдадут назад. Стоит ли вкладывать туда деньги?
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 11:04
    о первом транше Украине прибыли, полученной от замороженных на Западе российских активов.
    Как сообщает американское издание Politico, на мероприятии, которое пройдет 24 июня в Люксембурге, глава европейской дипломатии намерен объявить о передаче Киеву суммы в размере 1,4 миллиарда евро. При этом средства предполагается направить Киеву через Германию, Данию и Чехию, правительства которых совершат закупки необходимых для Киева вооружений и боеприпасов.

    То есть украли у РФ, за такое суверенные страны войны объявляли и даже за куда меньшее !
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 11:06
    А этот Жозеп не хочет присесть за кражу в особо крупном размере?
    Пора ему обрисовать перспективу жизни у параши...
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:07
    Пресса США: на встрече глав МИД ЕС Боррель объявит о первом транше Киеву из российских активов
    . Самое Примечательно... чиновничья верхушка евробюрократии не рискует вообще ничем и никак. Фэйсы абсолютно безответственные, ни перед кем и никак!
    Хорошо пристроились. Работа мечты!
  10. Владимириус Звание
    Владимириус
    -1
    Сегодня, 11:10
    на самом деле до киева много чего доходит и не только современное вооружение, но и экипажи которые обеспечивают применение этого вооружения и целые натовские подразделения, постепенно насыщая их армию всем необходимым и вот что получается - происходит выравнивание ситуации и переломить ее в ту или иную сторону может что угодно, в том числе и появление натовской авиации под видом украинской. Это уже происходит на примере чм эскадры практически уничтоженной англичанами своими морскими дронами, а вчерашнее событие? собственно даже америгадский разведывательный дрон как висел так и висит продолжая свое убийственное дело, а у нас никто не чешется до сих пор, все никак не могут решить сбивать или нет. Они используют абсолютно любую возможность не взирая ни на что, у нас воюют по правилам как будто своих 9 жизней как у кошек, убили - встал пошел воевать дальше. У нас увы человеческий ресурс ограниче, это у них воюет вся европа с англосаксами бесконечны
  11. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 11:42
    Обидно, когда против тебя воюют за твои же деньги. Что поделаешь, нас опять обманули.