Пресса США: на встрече глав МИД ЕС Боррель объявит о первом транше Киеву из российских активов
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель на ближайшей встрече глав МИД объединения планирует заявить о первом транше Украине прибыли, полученной от замороженных на Западе российских активов.
Как сообщает американское издание Politico, на мероприятии, которое пройдет 24 июня в Люксембурге, глава европейской дипломатии намерен объявить о передаче Киеву суммы в размере 1,4 миллиарда евро. При этом средства предполагается направить Киеву через Германию, Данию и Чехию, правительства которых совершат закупки необходимых для Киева вооружений и боеприпасов.
Второй транш денег, изъятых Западом из прибыли, полученной от использования российских активов, планируется перевести в фонд помощи Украине весной 2025 года при посредничестве Италии, Латвии, Румынии и Швеции.
Чтобы получить возможность направлять российские средства на поддержку Украины, Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на закупки вооружений и боеприпасов для украинской армии за счет доходов, получаемых от использования замороженных российских активов.
Как сообщил Боррель в интервью изданию Financial Times, отклонивший соответствующую инициативу Будапешт попросту отстранили от участия в принятии решений об использовании этих средств. Боррель при этом отметил, что механизм обхода вето Будапешта является "сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим".
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