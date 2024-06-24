Противник признал продвижение российских войск в Евгеновке и на большей части территории села Сокол на Покровском направлении

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Противник признал продвижение российских войск в Евгеновке и на большей части территории села Сокол на Покровском направлении

Российские войска закрепляют успех на Покровском направлении. Противник признаёт продвижение Вооружённых сил России к западу от Очеретино. Напомним, что этот пгг был освобождён российской армией несколько недель назад.

Теперь российские войска освободили большую часть села Сокол и продолжили продвижение в соседней Евгеновке.



Ресурсы противника пишут о том, что ВС РФ в районе Евгеновки продвинулись в глубину на расстояние до полутора километров, а в черте села Сокол – до 800 м.

Общая площадь перешедших под контроль российской армии территорий на данном участке фронта за сутки превысила 2 кв. км. На этих участках были уничтожены сразу несколько позиций противника, включая наблюдательный пункт и позиции «птурщиков» и гранатомётчиков.



Это говорит о том, что так называемый Очеретинский цветок продолжает распускаться. Российские войска всё ближе подходят к важному для ВСУ транспортному узлу Прогресс, от которого одно из направлений ведёт к дороге Покровск-Константиновка.
3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:36
    Продвижение идёт, но "огненный километров" впереди, ещё много.
    Противник держится, резервы у него, пока есть...
    В некоторых местах их командиры упускаю управление из своих рук, но это не повсеместно,...
    1. Ermak_415 Звание
      Ermak_415
      +1
      Сегодня, 12:05
      Эх... Иногда думаешь сколько ещё Бахмутов, Волчансков и Авдеевок нас ждёт...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:09
        Все очень не просто... от радужных обещал ок остался... да ничего не осталось. Суровая реальность приходит и накрывает сама.