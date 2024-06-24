Российские войска закрепляют успех на Покровском направлении. Противник признаёт продвижение Вооружённых сил России к западу от Очеретино. Напомним, что этот пгг был освобождён российской армией несколько недель назад.Теперь российские войска освободили большую часть села Сокол и продолжили продвижение в соседней Евгеновке.Ресурсы противника пишут о том, что ВС РФ в районе Евгеновки продвинулись в глубину на расстояние до полутора километров, а в черте села Сокол – до 800 м.Общая площадь перешедших под контроль российской армии территорий на данном участке фронта за сутки превысила 2 кв. км. На этих участках были уничтожены сразу несколько позиций противника, включая наблюдательный пункт и позиции «птурщиков» и гранатомётчиков.Это говорит о том, что так называемый Очеретинский цветок продолжает распускаться. Российские войска всё ближе подходят к важному для ВСУ транспортному узлу Прогресс, от которого одно из направлений ведёт к дороге Покровск-Константиновка.

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