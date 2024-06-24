Смогут ли аэростаты с сетью из тросов стать эффективным оружием против БПЛА
Появление широкой номенклатуры БПЛА в вооруженных силах разных стран навсегда изменило тактику ведения боевых действий. Так, небольшие и дешевые дроны-камикадзе сегодня способны эффективно сжигать танки и прочую бронетехнику на поле боя.
При этом еще больше проблем доставляют беспилотники дальнего радиуса действия, которые сегодня используются вместо ракет для нанесения ударов по объектам в глубоком тылу.
Стоит отметить, что в последнее время буквально каждый день поступают сообщения от Минобороны РФ об уничтожении украинских дронов-камикадзе в небе над разными регионами нашей страны.
В свою очередь, несмотря на профессиональную работу наших сил ПВО, вышеупомянутые беспилотники являются серьезной проблемой. Во-первых, они зачастую перемещаются на крайне низких высотах, что наряду с композитным корпусом осложняет их обнаружение радарами РЛС. Во-вторых, современные украинские дроны летят на расстояние свыше 1000 км, что требует огромного количества комплексов ПВО для прикрытия такой территории.
На фоне вышесказанного, многие военные эксперты сегодня рассуждают об альтернативных методах борьбы с БПЛА. В частности, нередко предлагается воспользоваться опытом британцев во Второй мировой войне, когда для защиты Лондона от немецкой бомбардировочной авиации использовали аэростаты. Но подойдет ли это нам?
Суть такого ноу-хау заключалась в том, что между расположенными на относительно небольшом расстоянии друг от друга воздушными шарами натягивалась сетка из металлических тросов, в которую и должны были попадать самолеты люфтваффе.
Стоит отметить, что на первый взгляд такая система защиты действительно может показаться эффективной. Однако статистика ее использования в СССР в ходе Великой Отечественной войны говорит об обратном.
Так, аэростаты с тросами стали причиной крушения лишь 0,5% от всех уничтоженных немецких самолетов. При этом показатель с прообразом современных крылатых ракет – ФАУ-2 выглядит немного лучше и достигает 6%.
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