Смогут ли аэростаты с сетью из тросов стать эффективным оружием против БПЛА

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Смогут ли аэростаты с сетью из тросов стать эффективным оружием против БПЛА

Появление широкой номенклатуры БПЛА в вооруженных силах разных стран навсегда изменило тактику ведения боевых действий. Так, небольшие и дешевые дроны-камикадзе сегодня способны эффективно сжигать танки и прочую бронетехнику на поле боя.

При этом еще больше проблем доставляют беспилотники дальнего радиуса действия, которые сегодня используются вместо ракет для нанесения ударов по объектам в глубоком тылу.



Стоит отметить, что в последнее время буквально каждый день поступают сообщения от Минобороны РФ об уничтожении украинских дронов-камикадзе в небе над разными регионами нашей страны.

В свою очередь, несмотря на профессиональную работу наших сил ПВО, вышеупомянутые беспилотники являются серьезной проблемой. Во-первых, они зачастую перемещаются на крайне низких высотах, что наряду с композитным корпусом осложняет их обнаружение радарами РЛС. Во-вторых, современные украинские дроны летят на расстояние свыше 1000 км, что требует огромного количества комплексов ПВО для прикрытия такой территории.

На фоне вышесказанного, многие военные эксперты сегодня рассуждают об альтернативных методах борьбы с БПЛА. В частности, нередко предлагается воспользоваться опытом британцев во Второй мировой войне, когда для защиты Лондона от немецкой бомбардировочной авиации использовали аэростаты. Но подойдет ли это нам?

Суть такого ноу-хау заключалась в том, что между расположенными на относительно небольшом расстоянии друг от друга воздушными шарами натягивалась сетка из металлических тросов, в которую и должны были попадать самолеты люфтваффе.

Стоит отметить, что на первый взгляд такая система защиты действительно может показаться эффективной. Однако статистика ее использования в СССР в ходе Великой Отечественной войны говорит об обратном.

Так, аэростаты с тросами стали причиной крушения лишь 0,5% от всех уничтоженных немецких самолетов. При этом показатель с прообразом современных крылатых ракет – ФАУ-2 выглядит немного лучше и достигает 6%.

15 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 11:20
    Дроны, в отличие от самолётов, зачастую летят очень низко над землёй. Как должны висеть эти сети? belay
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:22
      Дроны, в отличие от самолётов, зачастую летят очень низко над землёй
      Очень низко лететь не позволят деревья и сооружения
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 11:30
        А им всё время и не надо, под сеткой поднырнут, и всё.
        1. Ratmir_Ryazan Звание
          Ratmir_Ryazan
          +1
          Сегодня, 11:46
          А им всё время и не надо, под сеткой поднырнут, и всё.


          Дрон не управляется напрямую и не маневрирует, он летит к цели по заданному курсу и на заданной высоте.
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 11:46
        Все было изобретено до нас
  2. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:32
    В частности, нередко предлагается воспользоваться опытом британцев во Второй мировой войне, когда для защиты Лондона от немецкой бомбардировочной авиации использовали аэростаты. Но подойдет ли это нам?

    ха-ха-ха
    так они облетят всю эту.....
    проблема в том, что у них постоянно висят в воздухе самолеты ДРЛО или беспилотники сканирующие воздушное пространство, мы только взлетели - а там уже воздушная тревога...
    и как в такой обстановке это поможет?
    1. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      0
      Сегодня, 11:48
      Думаю очень поможет защитить по периметру любые важные объекты.

      Были бы деньги, я бы сам такое оплатил, построил и поднял бы над рязанским нефтеперерабатывающем заводом.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        -1
        Сегодня, 11:54
        нам бы больше помогли аэростаты с РЛС, а сами дроны низкоскоростные, их вертушками сбивать можно
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:01
      Ну - если трос капроновый а дирижабль из шкуры молодого дермантина, радары тут как бы и не шибко помогут.. what
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 11:33
    При этом показатель с прообразом современных крылатых ракет – ФАУ-2

    НО 2ка это баллистика.
    Может таки фау-1? Та была с крыльями прямо таки.
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 11:35
    Так, аэростаты с тросами стали причиной крушения лишь 0,5% от всех уничтоженных немецких самолетов.

    Это крушения. Совсем дятлы слепошарые видать.
    Но работать из за аэростатов им приходилось с больших высот.
    Или сначала уничтожать аэростаты(под огнем ПВО).
    Эффективность аэростата не только в уничтожении так то.,
    Это еще и забор\пугало.
  5. Владимириус Звание
    Владимириус
    -2
    Сегодня, 11:39
    ну, то что они будут мешать гражданской авиации вне сомнения, особенно после участившихся в последнее время ураганных ветров, нужно будет всем пересаживаться на поезда, вот только что то говорит, что эта мера бесполезна, если на околоземной арбите над нами тысячи спутников маска, которые имеют возможность показывать всю территорию нашей страны в сверхвысоком разрешении, чего не могут даже наши спутники. Поэтому путь до цели для своих бпла они проложат совершенно точно как уже показала практика
  6. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -1
    Сегодня, 11:45
    Стоит отметить, что на первый взгляд такая система защиты действительно может показаться эффективной. Однако статистика ее использования в СССР в ходе Великой Отечественной войны говорит об обратном.

    Так, аэростаты с тросами стали причиной крушения лишь 0,5% от всех уничтоженных немецких самолетов. При этом показатель с прообразом современных крылатых ракет – ФАУ-2 выглядит немного лучше и достигает 6%.


    Суть аэростатов того времени это не столько сбитие самолётов, сколько препятствие из-за чего штурмовики противника не могли прицельно метать бомбы, а их уровень даже того времени позволял попасть в танк на ходу!!!

    А против малых и хрупких БЛА подобные сетки натянутые между тросами аэростатов станут непреодолимым препятствием. Поэтому надо не оправдывать бездействие, а пробовать вообще все варианты и проверять на практике.

    Стрелять в городской черте из крупнокалиберных пулеметов и пушек не всегда безопасно, а поднять по периметру какого-то главного цеха или строения нефтезавода или подстанции аэростаты с натянутой между ними сеткой стоит ка минимум попробовать.

    В СВО сетки натянутые перед орудиями, вокруг техники на стоянке и по пути движения вдоль тыловых дорог дают положительный результат, причем дёшево и сердито.
  7. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 11:46
    В частности, нередко предлагается воспользоваться опытом британцев во Второй мировой войне, когда для защиты Лондона от немецкой бомбардировочной авиации
    fool fool Даже если использовать, только для защиты Москвы, "Да, но во что это выльется?" (сколько КМ подвесить, да и проблемы у нас на всей территории РФ)
    Суть такого ноу-хау заключалась в том, что между расположенными на относительно небольшом расстоянии друг от друга воздушными шарами натягивалась сетка из металлических тросов, в которую и должны были попадать самолеты люфтваффе.
    Дроны могут подрывать шары и в брешь птички улетят, да и вся сеть завалится. request
  8. vertirex
    vertirex
    -1
    Сегодня, 11:49
    Переоборудовать Як 152 установить оружие, и курсантов 4-5 курсов на боевую практику. 23мм с шрапнелью.И практика и подготовка и безопасность в одном флаконе.