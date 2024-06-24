Орбан назвал Трампа единственным человеком во Вселенной, который может завершить конфликт на Украине двумя звонками
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Президент США является единственным человеком во Вселенной, который может завершить российско-украинский конфликт двумя телефонными звонками. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом он уточнил, что этим президентом может только Дональд Трамп в случае его избрания на пост главы Белого дома.
Трамп – единственный человек во Вселенной, который мог бы сделать два решающих звонка в Москву и в Киев
– подчеркнул Орбан.
Он добавил, что если бы сейчас канцлером ФРГ оставалась бы Ангела Меркель, российско-украинский конфликт не разросся бы до нынешних масштабов.
Напомним, завершение российско-украинского конфликта в течение 24 часов является одним из ключевых обещаний, которые Дональд Трамп дал в ходе своей предвыборной кампании. Он не раз упрекал действующую американскую администрацию в чрезмерной поддержке и финансировании киевского режима. Потерявшего легитимность Владимира Зеленского Трамп называет не иначе как величайшим торгашом в истории, который после каждого визита в США уезжает домой с $60 миллиардами.
Стоит отметить, что уже в скором времени между двумя основными кандидатами на пост президента США – действующим главой Белого дома Джо Байденом и Дональдом Трампом должны состояться телевизионные дебаты. Безусловным фаворитом на них считается именно республиканец, который помимо своего врожденного красноречия, обладает серьезным набором аргументов, способных дискредитировать Байдена в глазах американских избирателей.
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