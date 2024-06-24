Орбан назвал Трампа единственным человеком во Вселенной, который может завершить конфликт на Украине двумя звонками

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Орбан назвал Трампа единственным человеком во Вселенной, который может завершить конфликт на Украине двумя звонками

Президент США является единственным человеком во Вселенной, который может завершить российско-украинский конфликт двумя телефонными звонками. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом он уточнил, что этим президентом может только Дональд Трамп в случае его избрания на пост главы Белого дома.

Трамп – единственный человек во Вселенной, который мог бы сделать два решающих звонка в Москву и в Киев

– подчеркнул Орбан.



Он добавил, что если бы сейчас канцлером ФРГ оставалась бы Ангела Меркель, российско-украинский конфликт не разросся бы до нынешних масштабов.

Напомним, завершение российско-украинского конфликта в течение 24 часов является одним из ключевых обещаний, которые Дональд Трамп дал в ходе своей предвыборной кампании. Он не раз упрекал действующую американскую администрацию в чрезмерной поддержке и финансировании киевского режима. Потерявшего легитимность Владимира Зеленского Трамп называет не иначе как величайшим торгашом в истории, который после каждого визита в США уезжает домой с $60 миллиардами.

Стоит отметить, что уже в скором времени между двумя основными кандидатами на пост президента США – действующим главой Белого дома Джо Байденом и Дональдом Трампом должны состояться телевизионные дебаты. Безусловным фаворитом на них считается именно республиканец, который помимо своего врожденного красноречия, обладает серьезным набором аргументов, способных дискредитировать Байдена в глазах американских избирателей.
33 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 10:48
    Забавляют такие, эм, верующие люди. Конфликт развился из покатушек в 2022 году в экзистенциальную войну и двумя звонками тут уже не закончишь.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +3
      Сегодня, 11:03
      Сомневаюсь, что он верующий. Просто в ЕС есть группа политиков, для которой Трамп предпочтительнее Байдена.
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 11:21
      Умиляет вера западников в исключительность, капитанов америк и прочую вундервафельную шляпу. Они ж реально думают что две страны друг по другу ракетами лупили, артой сажали, наплодили вдов и сирот, но тут появляется мистер исключительность и говорит "пацаны хорош" и все такие "а ну ладно".
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +6
    Сегодня, 10:49
    Слишком много уделяется внимания и возлагается надежд на персону Дональда Трампа.
    С его возвращением в кресло президента не изменится ничего.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 11:06
      изменится и очень много изменится. но все же не так быстро как вещает Орбан. хотя может и он прав, все же он имеет доступ к такой инфе о которой мы понятия не имеем.
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        +1
        Сегодня, 11:42
        Цитата: LuckyBlog
        изменится и очень много изменится. но все же не так быстро как вещает Орбан. хотя может и он прав, все же он имеет доступ к такой инфе о которой мы понятия не имеем.

        Да ничего не изменится. Это всего лишь предвыборные обещалки.
        Он добавил, что если бы сейчас канцлером ФРГ оставалась бы Ангела Меркель, российско-украинский конфликт не разросся бы до нынешних масштабов.
        И это чушь собачья. Она была у истоков конфликта. Кто подписывал Минские соглашения? Кто потом говорил, что это всё делалось для затягивания времени?
        Потерявшего легитимность Владимира Зеленского Трамп называет не иначе как величайшим торгашом в истории, который после каждого визита в США уезжает домой с $60 миллиардами.
        Ха-ха-ха! Он - катала, а вы - терпилы.
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 10:49
    Орбан назвал Трампа единственным человеком во Вселенной, который может завершить конфликт на Украине
    Только он не указал, как он это будет делать. И в угоду кого этот конфликт будет завершен
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 10:55
      Без войны США очень трудно будет вытаскивать свою экономику. Так что страновой элите парочку больших конфликтов всегда надо иметь в загашнике. Поэтому Трамп будет выполнять их волю и никуда он не денется. При Трампе вооружали чубатых и готовили их к войне. Вот и всё.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +4
        Сегодня, 10:59
        Без войны США очень трудно будет вытаскивать свою экономику
        Вы забываете, что оружие Украине не продается, а даётся. Кое-что даётся в долг. Американская прибыль в этой войне заключается в ослаблении России и, если получится, в закабалении Украины. Если только что от последней что-либо останется
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +1
          Сегодня, 11:02
          То что Россию ослабить это понятно, но главное что США бесплатно ничего не даёт, они продают Европе, а те уже бесплатно отправляют. Вот тут у матрасников и выгода. Они отлично просчитывают на года и десятилетия где разжечь конфликты военные - и делают.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 10:50
    Трамп такой же чудак на буквы "М", как и Джо.
    Только ещё пока под себя не ходит.
    1. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      +1
      Сегодня, 10:56
      Полностью согласен...........
    2. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 11:12
      Цитата: Смею_заметить_
      Только ещё пока под себя не ходит.

      Может умело скрывает это?
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 10:50
    Мне кажется, больше шансов того, что Трамп может повторить судьбу Кеннеди, чем в его силах, повлиять на местную элиту и лоббистов. request
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Сегодня, 10:58
      Ну так то он уже был президентом США.
      И чото Донбасс не перестали тогда обстреливать, бандеровцев не пересажали.
      Наоборот.
      Так что брешет он.
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 11:09
      сын сороса уже намекал на то что Трампа постараются убрать, а по конспирологам так он вообще в политику пошел что бы выдавить глубинное государство и стоит сказать что там здравые идеи подтверждающие такое мнение.
    3. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 11:29
      Трамп - фигляр! Не политик.
      На него даже пулю тратить... "западло".
      Вот Кеннеди-самый младший - это да!..
      Потомственный политик... представитель реальной элиты...
      Был бы я американцем... в этой ситуации голосовал бы на него.
  6. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +3
    Сегодня, 10:50
    Единственное, чем Трамп может остановить конфликт на Украине - перестать поставлять xoxлам оружие.
    Тогда чубатые сдуются за месяц - два...
    А про звонки - это пусть Орбан бабушке своей рассказывает!
    Она сказки любит...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 10:57
      Может и остановит на какое-то время, выгодное для них, но не для нас. А вот напрямую поставлять оружие может и не будет, а для этого есть Европа и скандинавия -их уже впрягли по полной. Схема проста: США продаёт оружие за деньги в европу, а те обязаны бесплатно типа "кредита" отправлять на украину. США с деньгами и с бизнесом, Европа в дураках, а чубатые в земле.
    2. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Пауль Зиберт
      перестать поставлять xoxлам оружие.

      А это и РФ имеет все средства сделать.
      Взорвать туннели, мосты, депо, все нефтехранилища.
      И останется вести охоту за скоплениями фур и поездами.
      Почему не делаем - вопрос.
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:10
      Вполне достаточно остановить финансирование...
      А "безвозмездно- то есть даром"(с) капитализм не работает. Никто после этого свою технику и вооружения Украине не даст
  7. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 10:56
    Орбан назвал Трампа единственным человеком во Вселенной, который может завершить конфликт на Украине двумя звонками

    Спасибо конечно за доброе пожелание, но вынуден ответить словами Русского дипломата и поэта Александра Сергеевича Грибоедова - "Блажен кто верует, тепло ему на свете"
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:59
    Трамп – единственный человек во Вселенной, который мог бы сделать два решающих звонка в Москву и в Киев

    – подчеркнул Орбан.
    Странно что Орбан не упомянул такие города как Брюссель, Париж и Лондон. Кстати голубиная почта надёжнее crying recourse what
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 10:59
    Трамп – единственный человек во Вселенной, который мог бы сделать два решающих звонка в Москву и в Киев

    то есть РФ не может ??????????? (Гигимон США всё решает.)
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 11:14
      Там ключевые слова - "за два звонка". И РФ это естественно не может. А вот Трамп - может. Если позвонит ВВП и скажет, что укроп пойдет на все условия России, а торчку прикажет на них пойти. Только так можно это всё решить за "два звонка", и никак по другому. Но это - утопия. Трамп такого не сделает.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        +1
        Сегодня, 11:17
        Цитата: Уарабей
        А вот Трамп - может. Если позвонит ВВП и скажет, что укроп пойдет на все условия России, а торчку прикажет на них пойти.

        Я в такую фантастику не верю, не ради этого США всё затевали и британцы!
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 11:19
          Да никто в это не верит. Весь этот фуфел разгоняют те, кому нужна победа Трампа.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:04
    Орбан назвал Трампа единственным человеком во Вселенной, который может завершить конфликт на Украине двумя звонками
    . Вопрос... это просто сомнительно или стоит высказаться категоричнее?
  11. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 11:07
    Орбан имел в виду, что Трамп позвонив в Киев и угрожая полностью прекратить поддержку США, может заставить украинцев согласиться на мирные переговоры. И второй звонок в Москву с подтверждением переговоров и согласием по ряду ключевых требований российской стороны. Основной аргумент европейских сторонников продолжения этого конфликта то, что заключив перемирие Россия накопит силы и через несколько лет снова нападет на Украину. Однако без США ЕС, чтобы обеспечить достаточную военную поддержку Украины, нужно будет провести (временную) национализацию ряда ключевых предприятий ВПК, которые предпочитают продавать снаряды (155мм) по 5-7 тыс. долларов за штуку, а не по $2000 как до 2022 г. или даже дешевле за счет увеличения масштабов производства.
  12. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 11:11
    И этот туда же . А вроде казался неглупым . А может просто за Трампа агитирует .
  13. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 11:15
    Дожились... вся Вселенная - престарелый Трамп...
    Куда катится мир negative
  14. deathtiny Звание
    deathtiny
    0
    Сегодня, 11:17
    ну как бы да... может завершить, а может и не завершить... )
    50/50%, как "шанс встретить динозавра на улице" )
  15. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 11:28
    На этот раз Орбан несколько тормознул. Позвонить конечно можно и даже поговорить но! Должен быть и ещё один звонок - из Киева в Москву с запросом места и времени сдачи вооружений и подписание протокола о прекращении огня.