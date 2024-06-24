В Одессе уничтожен крупный склад РАВ и около десяти иностранных военных

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В Одессе уничтожен крупный склад РАВ и около десяти иностранных военных

В ходе так называемого удара возмездия, осуществленного российскими военными этим утром, в Одессе уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, под удар попали иностранные специалисты, которые занимались обслуживанием западных ракет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, российские ракеты «Калибр» поразили помещения завода тяжелого краностроения «Краян». Это предприятие националисты переоборудовали для размещения западных ракет. Здесь же находились иностранные военнослужащие, которые занимались обслуживанием этих боеприпасов.



Под удар попали до 10 иностранных военных специалистов, обслуживающих ракеты западного производства

– рассказал собеседник ТАСС.

Украинские мониторинговые каналы этим утром сообщали о многочисленных случаях повторной детонации боеприпасов после попадания российской ракеты в цеха предприятия «Краян». Сразу после этого над городом поднялись клубы густого черного дыма.

Пораженное российскими ракетами предприятие расположено в портовой зоне Одессы. С этой точки зрения оно является удобным местом для хранения ракет, которые поступают в руки националистов с Запада. Пусковые установки, с помощью которых был вчера нанесен удар по пляжу в Севастополе, где отдыхали мирные жители, также располагались в Одесской и соседней Николаевской областях.

Добавим, что накануне корабли Черноморского флота РФ атаковали крылатыми ракетами авиабазу ВСУ в предместьях Киева. Примечательно, что в этом случае сигнал воздушной тревоги был объявлен лишь в тот момент, когда «Калибры» подлетали к аэродрому.
14 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 11:06
    Да там хорошо попали , местные источники сообщают, что до сих пор идет детонация . Видимо какой то логистический центр по БП и РАВ был .
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 11:07
    Под удар попали до 10 иностранных военных специалистов, обслуживающих ракеты западного производства

    Это мощнейшее возмездие........
    (ирония)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Nexcom
      Под удар попали до 10 иностранных военных специалистов, обслуживающих ракеты западного производства

      Это мощнейшее возмездие........
      (ирония)

      Давно пора перестать ракетные атаки ВС РФ по целям на б/у Украине называть "ответными" и "возмездием". Разве не заявлена одной из задач СВО демилитаризация? Для чего нужны эти эпитеты? Они звучат, словно оправдание наших действий. Перед кем РФ должна оправдываться? Перед теми, кто навёл ракеты ATACMS на Крым? По-моему, должно звучать так: "в рамках планомерной демилитаризации Украины уничтожен такой-то очередной объект, продолжается выявление других целей". И пора уже прекращать постоянные безнаказанные полёты американских беспилотников-наводчиков поблизости от Крыма. Объявить заранее границы воздушного пространства, после пересечения которых разведчики будут сбиваться, по-другому эту наглую назойливость не пресечь. Пора сдерживать обещания серьёзного ответа на эскалацию конфликта, открыто проводимую Западом.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +9
    Сегодня, 11:08
    Не моё предложение, но очень понравилось.
    Предупреждение и три дня на эвакуацию и начинать стирать Николаев, Одессу, Киев...Словом, откуда наносятся удары по России - может что-то дойдёт?
    1. Пензяк Звание
      Пензяк
      +7
      Сегодня, 11:11
      Нет, не стоит ждать, что там кому-то что-то дойдет. Просто уничтожать тотально и не утруждать себя предупреждениями и гуманизмом.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +7
      Сегодня, 11:11
      Киев можно и не предупреждать, по центру уже давно пора
    3. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 11:25
      Цитата: ROSS 42
      и начинать стирать Николаев, Одессу, Киев...

      Это русские города, не надо их стирать. Лучше Львов, Варшава.
  4. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 11:15
    Хорошо конечн попали, только поздно.
  5. bars042 Звание
    bars042
    +2
    Сегодня, 11:46
    Про "удар возмездия" в заметке у ТАСС`а ни слова:
    https://tass.ru/armiya-i-opk/21179711

    Автор, приписками занимаешься?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 11:57
      Зато тут потом пена поднимается. Кто-то решил, что последовал "удар возмездия", после чего это приписывается словам МО. Ну и пошло-поехало в стиле сидел Пушкин на заборе и делал что-то неприличное.....
  6. Perun61 Звание
    Perun61
    +3
    Сегодня, 11:48
    А если бы не украинский удар по Севастополю с жертвами среди мирных жителей, был бы нанесен этот "удар возмездия" по складу с ракетами или нет?
  7. Cicerist98 Звание
    Cicerist98
    0
    Сегодня, 12:03
    Headline of the article: "A large RAV depot and about ten foreign military personnel were DESTROYED in Odessa"

    And then, from the body of the article: "UP TO 10 foreign military specialists servicing Western-made missiles were HIT..."

    Again, crude deception... "About 10" is not the same as "up to 10" (which could be anything between 0 and 10). And "hit" is not the same as "destroyed" (which implies DEAD, for SURE).

    In fact, based on the information in the article (which is actually no more than SPECULATION), it cannot be unequivocally confirmed that even a SINGLE foreign military personnel was killed!

    Self-deception does not win wars; and fake speculative phrases do NOT increase the numbers of enemy actually killed.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 12:05
    Надеюсь, информация о десяти забугорных двухсотых подтвердится.
  9. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 12:13
    А вчера нельзя было это сделать? Или только что выявили цели?