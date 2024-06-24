В Одессе уничтожен крупный склад РАВ и около десяти иностранных военных
В ходе так называемого удара возмездия, осуществленного российскими военными этим утром, в Одессе уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, под удар попали иностранные специалисты, которые занимались обслуживанием западных ракет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, российские ракеты «Калибр» поразили помещения завода тяжелого краностроения «Краян». Это предприятие националисты переоборудовали для размещения западных ракет. Здесь же находились иностранные военнослужащие, которые занимались обслуживанием этих боеприпасов.
– рассказал собеседник ТАСС.
Украинские мониторинговые каналы этим утром сообщали о многочисленных случаях повторной детонации боеприпасов после попадания российской ракеты в цеха предприятия «Краян». Сразу после этого над городом поднялись клубы густого черного дыма.
Пораженное российскими ракетами предприятие расположено в портовой зоне Одессы. С этой точки зрения оно является удобным местом для хранения ракет, которые поступают в руки националистов с Запада. Пусковые установки, с помощью которых был вчера нанесен удар по пляжу в Севастополе, где отдыхали мирные жители, также располагались в Одесской и соседней Николаевской областях.
Добавим, что накануне корабли Черноморского флота РФ атаковали крылатыми ракетами авиабазу ВСУ в предместьях Киева. Примечательно, что в этом случае сигнал воздушной тревоги был объявлен лишь в тот момент, когда «Калибры» подлетали к аэродрому.
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