США поставили Киеву тестовый образец 105-мм мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye

США отправили на Украину 105-мм мобильную гаубичную систему Humvee 2-CT Hawkeye для проведения испытаний в боевых условиях. Об этом заявил директор программы компании AM General Майк Эванс.Американская компания AM General поставила Киеву тестовый образец новейшей мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye для проведения испытаний в реальной боевой обстановке. Причем систему передали еще в апреле, хотя об этом стало известно только сейчас. На сегодняшний день данная система продолжает проходить испытания в ВСУ.- заявил Эванс.Система Humvee 2-CT Hawkeye — это 105-мм гаубица Hawkeye («ястребиный глаз») на базе армейского внедорожника Humvee. Humvee 2-CT является двухдверным автомобилем M1152 со стандартной полной массой 6,4 тонны, двигателем мощностью 205 л.с. и антиблокировочной тормозной системой (ABS). Для размещения пушки была укреплена рама автомобиля, саму гаубицу M20 облегчили. Также автомобиль получил систему гидравлических анкеров, выполняющих роль амортизаторов при ведении огня.В 2021 году Армия США заключила контракт с компанией AM General на поставку двух мобильных гаубичных систем Humvee 2-CT Hawkeye. Предполагалось, что испытания начнутся в 2022 и по их результатам будет принято решение по закупке данной гаубицы для американских войск. По-видимому, тесты затянулись.