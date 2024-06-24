США поставили Киеву тестовый образец 105-мм мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye

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США поставили Киеву тестовый образец 105-мм мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye

США отправили на Украину 105-мм мобильную гаубичную систему Humvee 2-CT Hawkeye для проведения испытаний в боевых условиях. Об этом заявил директор программы компании AM General Майк Эванс.

Американская компания AM General поставила Киеву тестовый образец новейшей мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye для проведения испытаний в реальной боевой обстановке. Причем систему передали еще в апреле, хотя об этом стало известно только сейчас. На сегодняшний день данная система продолжает проходить испытания в ВСУ.



Недавно мы поставили 105-мм систему в Украину. Мы отправили ее в апреле... Мы проводили обучение в ходе двух недель... Этой системе суждено стать одной из первых боевых систем с пониженной отдачей. Она отправляется в бой для испытаний по реальным целям.

- заявил Эванс.


Система Humvee 2-CT Hawkeye — это 105-мм гаубица Hawkeye («ястребиный глаз») на базе армейского внедорожника Humvee. Humvee 2-CT является двухдверным автомобилем M1152 со стандартной полной массой 6,4 тонны, двигателем мощностью 205 л.с. и антиблокировочной тормозной системой (ABS). Для размещения пушки была укреплена рама автомобиля, саму гаубицу M20 облегчили. Также автомобиль получил систему гидравлических анкеров, выполняющих роль амортизаторов при ведении огня.

В 2021 году Армия США заключила контракт с компанией AM General на поставку двух мобильных гаубичных систем Humvee 2-CT Hawkeye. Предполагалось, что испытания начнутся в 2022 и по их результатам будет принято решение по закупке данной гаубицы для американских войск. По-видимому, тесты затянулись.
18 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:11
    Мобильная, в бое готовность приводит я быстро, соответственно и линяет с позиции, шустро, если что.
    Для дронов цель лёгкая, вопрос, сколько таких дадут, сколько уцелеет, через месяц, другой?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 11:16
      Сама идея такой системы из прошлой эпохи, когда проблема была в радаре контрбатарейной борьбы. Быстро отстрелялся и уехал, а теперь когда на пороге рои дронов самых разных видов, это идея бессмысленна.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:25
        Так свидомым делать нечего, пользуются тем, что дают.
        Ничего шибко толкового им не дадут, ибо это пустая трата ресурсов, дают что самим уже не надо.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 11:37
      Для дронов цель лёгкая,

      может быть и так, но:
      до сих пор никем не было отмечено её поражение дроном...
      т.ч. не все так просто
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:45
        Лёгкая цель... все относительно, конечно.
        Цель реально шустрая, мелкая, подловить на месте, это надо ещё суметь... а поразить можно даже боеприпасом небольшой мощности, шрапрелью/осколками, т. е. не обязательно прям в неё.
    3. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:44
      «вопрос, сколько таких дадут, сколько уцелеет, через месяц, другой?»©
      Главный вопрос: "Скольких наших бойцов убить и покалечить успеет?"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:51
        Ну да, за своих мы переживаем, за всех, для кого существует угроза в любое время.
        Увы, быстро ничего не закончится...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:12
    США поставили Киеву тестовый образец 105-мм мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye

    И поставляют, и поставляют...
    Отчего Россия не поставляет ничего странам, желающим посчитаться с америкосами?
    Правда, для начала нужно разобраться со своими нуворишами и богатеями.
    1. Robocat Звание
      Robocat
      +2
      Сегодня, 11:18
      Отчего Россия не поставляет ничего странам, желающим посчитаться с америкосами?

      Уж не потому ли, что это нам сейчас самим нужно?
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -1
        Сегодня, 11:21
        Уж не потому ли, что это нам сейчас самим нужно?
        Вовсе не потому
    2. жучок120560 Звание
      жучок120560
      0
      Сегодня, 11:27
      В замечательном советском мультике "Трое из Простоквашино" есть такой эпизод, когда пес чтобы купить телевизор советует продать, что - то не нужное и на этот совет получает от кота Матроскина очень дельный совет: "чтобы продать, что - то не нужное, его надо иметь". Я думаю вы меня поняли.
  3. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 11:15
    ставка на террор от США, видать понравился укропский фургон с миномётом
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:20
    Судя по длине ствола оно стреляет совсем недалеко. Не для имеющегося вида боевых действий.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:20
    США поставили Киеву тестовый образец 105-мм мобильной гаубичной системы
    Протестировать на нас.....
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    -1
    Сегодня, 11:20
    Цитата: ROSS 42
    Отчего Россия не поставляет ничего странам, желающим посчитаться с америкосами?

    А откуда Вы то это знаете? Такие дела любят тишину.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:27
    Как они на картинке кучно стоят. и орудие и транспортёр с боеприпасами. Кинуть бы между 6-ти дюмовый гостинец, чтобы потрошка по округе развеялись! fellow lol
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:32
    США поставили Киеву тестовый образец 105-мм мобильной гаубичной системы Humvee 2-CT Hawkeye
    Надеюсь, мушку не забыли спилить?..
  9. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 11:51
    ни что просто так не делается, если поставили на тестирование, значит есть резон и там тоже не дураки сидят и делать оружие умеют, во всяком случае в этом убеждались и не раз, да где то отстают, а где то опережают, поэтому шапками закидаем-отставить, обжигались