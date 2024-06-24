Naval News: Российские корабли, вероятно, собирают разведданные о новейшей израильской подлодке

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Naval News: Российские корабли, вероятно, собирают разведданные о новейшей израильской подлодке

Новейшая подводная лодка Израиля INS Drakon, построенная компанией ThyssenKrupp Marine Systems в немецком Киле, готовится к прохождению ходовых испытаний. Но, очевидно, ей составят компанию два российских корабля-разведчика «Сибиряков» и «Василий Татищев», которые уже прибыли на предполагаемое место испытаний, пишет западное издание Naval News.

Ходовые испытания - невероятно ответственное время для новых подводных лодок, но они часто подвергаются «нежелательному вниманию» со стороны военно-морских сил других стран, отмечают авторы издания, добавляя, что собрать нужные сведения о субмарине во время ходовых испытаний, как правило, проще, чем ждать, пока она поступит в эксплуатацию.



Издание напоминает, что слежка за чужими кораблями и подлодками во время их испытаний была обычным явлением в годы холодной войны и продолжается по сей день. Теперь же два российских разведывательных корабля «Сибиряков» и «Василий Татищев» находятся недалеко от Киля и, возможно, их целью является сбор разведданных об испытаниях израильской подлодки, считают авторы Naval News.

Нужно ли в таком случае делать вывод о том, что любые корабли стран НАТО, находящиеся в водах Балтики ведут слежку за кораблями России и базом Балтфлота?

Приводится заявление западного военно-морского аналитика, который утверждает: анализ перемещений «Сибирякова» соответствуют месту вероятных испытаний подводной лодки INS Draken. Он добавил, что с 13 по 17 июня этот корабль действовал к западу от Дании. Откуда у него данные о месте вероятных испытаний подлодки, военный эксперт не говорит.

Подводная лодка INS Drakon была спущена на воду в августе прошлого года. Ожидается, что, когда она поступит на вооружение, будет нести часть израильских средств ядерного сдерживания.
18 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    -1
    Сегодня, 12:22
    Зачем Израилю подлодка ? В случае заварушки она им не поможет.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Silver99
      Зачем Израилю подлодка ?

      будет нести часть израильских средств ядерного сдерживания.
      Вот и ответ !
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 12:30
      У Израиля подводный флот с 1959 года. В конфликтах с арабами они были совсем не лишними. Сейчас в строю 6 ПЛ и Израиль регулярно обновляет подводный флот.
    3. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +1
      Сегодня, 12:52
      зачем-зачем... что бы смыться можно было в нужное время hi
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 13:20
      Зачем Израилю подлодка ?
      На восточном Средиземноморье найдены запасы газа. Израиль, Турция и Кипр собираются их делить. Наверное, для более весомого аргумента Израилю и нужна эта ПЛ
    5. Кмон Звание
      Кмон
      0
      Сегодня, 15:15
      На ней будут ядерные ракеты. Из всех компонентов ядерной триады подлодки сложнее всего уничтожить.
  2. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +3
    Сегодня, 12:22
    Нужно ли в таком случае делать вывод о том, что любые корабли стран НАТО, находящиеся в водах Балтики ведут слежку за кораблями России и базом Балтфлота?

    Естественно. Слежка за чужими кораблями и подлодками - обычное явление. Плоха та страна, которая этого не делает.
  3. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +1
    Сегодня, 12:31
    Цитата: Silver99
    Зачем Израилю подлодка ? В случае заварушки она им не поможет.

    Чтобы Нетаньяху в любой момент смог "встать на лыжи"!
    Ему - повестку в международный суд, а он "бульк" - и во Флориде у дяди Мойши и тёти Фаи!..
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      -2
      Сегодня, 12:38
      Ваш ответ самый близкий к истине wink , все остальные крики про эффективность против арабов это не серьезно, для арабов это не нужно, а вот персы их и без подводного флота сотрут с их узкой приморской полоской.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 12:33
    «Сибиряков» и «Василий Татищев» находятся недалеко от Киля и, возможно, их целью является сбор разведданных об испытаниях израильской подлодки, считают авторы Naval News.

    Ни в коем случае! Ребята в отпуске решили на рыбалку смотаться... bully
    Так "Draken" или "Drakon"? what
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +1
      Сегодня, 12:53
      просто пива попить, чего пристали? drinks
  5. спас Звание
    спас
    0
    Сегодня, 12:59
    Российские корабли, вероятно, собирают разведданные о новейшей израильской подлодке
    Звучит так будто Израиль сам построил супер пупер подлодку. А мы как отсталые будем выведывать секреты.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 13:03
      Лодка построена немцами по израильским спецификациям.
      Она нестандартная.
      Оружием и всеми боевыми системами они будет оснащаться уже по прибытии в Израиль.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:15
    Зачем России информация по еврейской ДЭПЛ? Кто-то верит в войну между Россией и евреями?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 13:21
      Зачем России информация по еврейской ДЭПЛ?
      Она построена в Германии, а это технологии
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 13:25
        Думаю, что германские технологии и так достаточно известны пр 209/212 ходит практически во всех морях и океанах планеты.
  7. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 13:16
    Странно было бы если не собирали.Врага надо изучать.
  8. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 13:32
    Откуда у него (развед. корабля) данные о месте вероятных испытаний подлодки, военный эксперт не говорит.
    Да небось сам и сдал, за денюжку немалую!