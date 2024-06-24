Naval News: Российские корабли, вероятно, собирают разведданные о новейшей израильской подлодке

Новейшая подводная лодка Израиля INS Drakon, построенная компанией ThyssenKrupp Marine Systems в немецком Киле, готовится к прохождению ходовых испытаний. Но, очевидно, ей составят компанию два российских корабля-разведчика «Сибиряков» и «Василий Татищев», которые уже прибыли на предполагаемое место испытаний, пишет западное издание Naval News.Ходовые испытания - невероятно ответственное время для новых подводных лодок, но они часто подвергаются «нежелательному вниманию» со стороны военно-морских сил других стран, отмечают авторы издания, добавляя, что собрать нужные сведения о субмарине во время ходовых испытаний, как правило, проще, чем ждать, пока она поступит в эксплуатацию.Издание напоминает, что слежка за чужими кораблями и подлодками во время их испытаний была обычным явлением в годы холодной войны и продолжается по сей день. Теперь же два российских разведывательных корабля «Сибиряков» и «Василий Татищев» находятся недалеко от Киля и, возможно, их целью является сбор разведданных об испытаниях израильской подлодки, считают авторы Naval News.Нужно ли в таком случае делать вывод о том, что любые корабли стран НАТО, находящиеся в водах Балтики ведут слежку за кораблями России и базом Балтфлота?Приводится заявление западного военно-морского аналитика, который утверждает: анализ перемещений «Сибирякова» соответствуют месту вероятных испытаний подводной лодки INS Draken. Он добавил, что с 13 по 17 июня этот корабль действовал к западу от Дании. Откуда у него данные о месте вероятных испытаний подлодки, военный эксперт не говорит.Подводная лодка INS Drakon была спущена на воду в августе прошлого года. Ожидается, что, когда она поступит на вооружение, будет нести часть израильских средств ядерного сдерживания.

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