Чехия обещает до конца месяца передать Киеву боеприпасы, закупленные в рамках её инициативы
Власти Чехии обещают до конца текущего месяца передать Украине первую партию артиллерийских боеприпасов, закупленных в рамках инициативы Праги.
По словам главы чешского Минобороны Яны Черноховой, перед отправкой украинской армии боеприпасы будут осмотрены соответствующими специалистами и в случае необходимости отремонтированы.
В эфире телеканала CNN Prima Чернохова отметила, что боеприпасы, поставленные из разных стран, отличаются по качеству, при этом некоторые страны поставляют некачественные снаряды, однако, ввиду того, что в мире их осталось весьма ограниченное количество, Прага вынуждена принимать их такими, какие они есть.
Ранее сообщалось, что половина боеприпасов, закупленных ранее в рамках чешской инициативы, оказались с существенными дефектами, из-за чего их поставка украинской армии заняла дополнительное время, необходимое для доработки с использованием недостающих компонентов.
Всего до конца текущего года Прага планирует поставить боевикам киевского режима сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Объемы ежемесячных поставок в рамках чешской инициативы составят несколько десятков тысяч снарядов.
По словам главы чешского правительства Петра Фиала, 15 стран Евросоюза и НАТО к настоящему времени уже внесли в "снарядную инициативу" Праги 1,6 миллиарда евро. В частности, средства выделили власти Германии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Литвы, Бельгии, Дании, Канады и ряда других стран.
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