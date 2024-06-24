Чехия обещает до конца месяца передать Киеву боеприпасы, закупленные в рамках её инициативы

3
Чехия обещает до конца месяца передать Киеву боеприпасы, закупленные в рамках её инициативы

Власти Чехии обещают до конца текущего месяца передать Украине первую партию артиллерийских боеприпасов, закупленных в рамках инициативы Праги.

По словам главы чешского Минобороны Яны Черноховой, перед отправкой украинской армии боеприпасы будут осмотрены соответствующими специалистами и в случае необходимости отремонтированы.



В эфире телеканала CNN Prima Чернохова отметила, что боеприпасы, поставленные из разных стран, отличаются по качеству, при этом некоторые страны поставляют некачественные снаряды, однако, ввиду того, что в мире их осталось весьма ограниченное количество, Прага вынуждена принимать их такими, какие они есть.

Ранее сообщалось, что половина боеприпасов, закупленных ранее в рамках чешской инициативы, оказались с существенными дефектами, из-за чего их поставка украинской армии заняла дополнительное время, необходимое для доработки с использованием недостающих компонентов.

Всего до конца текущего года Прага планирует поставить боевикам киевского режима сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Объемы ежемесячных поставок в рамках чешской инициативы составят несколько десятков тысяч снарядов.

По словам главы чешского правительства Петра Фиала, 15 стран Евросоюза и НАТО к настоящему времени уже внесли в "снарядную инициативу" Праги 1,6 миллиарда евро. В частности, средства выделили власти Германии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Литвы, Бельгии, Дании, Канады и ряда других стран.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 12:05
    пусть рванут они вместе с заводом...а что доставят до передовой - вместе с орудием и расчётом
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:06
    Чехи опять в подручных у кого угодно, лишь бы бабки платили...
    Очевидно, что ребятки настроены враждебно, гадостей от них много...
    Вот уж кого можно смело причесать/прищучить, за все и про все, ЗАСЛУЖИЛИ!
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:06
    Стараются для какелов, пронацистские негодяи чешские....
    Во время ВОВ так же пахали на гитлеровских нацистов, теперь на зеленских нацистов пашут вовсю.