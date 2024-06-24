ВС РФ срезали Владимировский выступ ВСУ на Угледарском направлении в ДНР, освободив около 13 кв. км территории

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ВС РФ срезали Владимировский выступ ВСУ на Угледарском направлении в ДНР, освободив около 13 кв. км территории

Российские военные продолжают успешное продвижение вглубь обороны националистов в Донецкой Народной Республике. Наиболее результативные действия ВС РФ сейчас отмечаются к западу от Угледара, где штурмовые подразделения российской армии овладели территорией площадью около 13 кв. километров, и смогли срезать так называемый Владимировский выступ ВСУ.

Успешный маневр позволил российским войскам продвинуться на два с половиной километра вглубь обороны противника, осложнив и без того непростое положение его угледарской группировки. Однако, несмотря на тактический успех, ВС РФ не торопятся штурмовать сам Угледар.



Дело в том, что все предыдущие попытки овладения городом оборачивались проблемами для российских военных. Оборона ВСУ здесь достаточно прочна, и для того чтобы проломить ее необходимо осуществить обходные маневры. Этим сейчас и занимаются войска. До трассы Угледар – село Константиновка им осталось преодолеть чуть более двух километров. После этого можно будет говорить о блокировании ключевой транспортной артерии ВСУ.

Стоит отметить, что этот локальный успех российских войск не стал единственным. Параллельно продолжается продвижение армии РФ на Торецком и Покровском направлениях в ДНР, а также на Запорожском направлении, где российские подразделения постепенно приближаются к заказнику Балка Успеновская, который расположен в трех с половиной километрах к северо-востоку от Работино.
3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:02
    Судя по всему, противника выдавил в поля...
    Вопрос в том, есть ли у них там линия обороны... если есть, как она оборудована?
    Опять опорные пункты вдоль дорог, в лесопосадках или сплошной окоп и минирование?
  2. vovochkarzhevsky Звание
    vovochkarzhevsky
    -1
    Сегодня, 12:07
    Даже если допустим что такое продвижение всего за сутки... по получим, что такими темпами освобождать оставшуюся территорию Украины нужно будет... более 100 лет.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 12:10
      Вы душните т.к используете мозговую деятельность, а в нашей ситуации нужно просто верить.