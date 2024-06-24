Украинские законодатели планируют дерусифицировать ещё 83 населённых пункта
Чем дольше преступный киевский режим, пришедший в ходе госпереворота в 2013 году, находится у власти, тем более абсурдными становятся его решения во внешней и внутренней политике.
Складывается впечатление, что каждый шаг, предпринимаемый украинскими властями, продиктован бессильной ненавистью к России. При этом страдают от подобных выпадов в адрес нашей страны в основном простые украинцы.
Так, согласно сообщениям от украинских СМИ, Верховная рада рассмотрела предложение по «дерусификации» и планирует переименовать очередные 83 населенных пункта с «русскими» названиями. В частности, Котляры на Котляри, Майское на Гайок, Победа на Перемога и т. д.
Стоит отметить, что, как уже было сказано выше, от подобных решений в большей степени страдают простые украинцы. Ведь теперь гражданам, проживающим в данных населенных пунктах, придется менять огромное количество документов и даже отметку о прописке в паспорте.
Впрочем, весьма затратной вышеупомянутая инициатива, одобренная парламентариями в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии», станет и для самих киевских властей.
Что характерно, буквально недавно в Налоговом комитете Верховной рады заявляли о необходимости увеличения НДС и военного сбора из-за острой нехватки средств на содержание ВСУ. Теперь же украинские законодатели поддерживают бесполезное переименование десятков населенных пунктов, на которое будут затрачены колоссальные средства из бюджета.
Стоит добавить, что ранее сообщалось о планах киевского режима переименовать в общей сложности более 500 населенных пунктов страны.
Информация