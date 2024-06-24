Украинские законодатели планируют дерусифицировать ещё 83 населённых пункта

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Украинские законодатели планируют дерусифицировать ещё 83 населённых пункта

Чем дольше преступный киевский режим, пришедший в ходе госпереворота в 2013 году, находится у власти, тем более абсурдными становятся его решения во внешней и внутренней политике.

Складывается впечатление, что каждый шаг, предпринимаемый украинскими властями, продиктован бессильной ненавистью к России. При этом страдают от подобных выпадов в адрес нашей страны в основном простые украинцы.



Так, согласно сообщениям от украинских СМИ, Верховная рада рассмотрела предложение по «дерусификации» и планирует переименовать очередные 83 населенных пункта с «русскими» названиями. В частности, Котляры на Котляри, Майское на Гайок, Победа на Перемога и т. д.

Стоит отметить, что, как уже было сказано выше, от подобных решений в большей степени страдают простые украинцы. Ведь теперь гражданам, проживающим в данных населенных пунктах, придется менять огромное количество документов и даже отметку о прописке в паспорте.

Впрочем, весьма затратной вышеупомянутая инициатива, одобренная парламентариями в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии», станет и для самих киевских властей.

Что характерно, буквально недавно в Налоговом комитете Верховной рады заявляли о необходимости увеличения НДС и военного сбора из-за острой нехватки средств на содержание ВСУ. Теперь же украинские законодатели поддерживают бесполезное переименование десятков населенных пунктов, на которое будут затрачены колоссальные средства из бюджета.

Стоит добавить, что ранее сообщалось о планах киевского режима переименовать в общей сложности более 500 населенных пунктов страны.
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:59
    Пир во время чумы... впрочем, они очумелых были с самого начала, а большинство и до избрания такими были.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 12:08
      Когда безопасности вашего государства угрожают названия улиц и городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут, и русский язык - вероятно, вы строите своё государство на чужой территории.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:11
        Захватчики, окупанты... не зря наглы взращивали там нацистскую нечисть, по другому они и не умеют.
    2. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      0
      Сегодня, 12:14
      "Вам не нужны ни бомбы, ни снаряды —
      Не раздувайте вы войны пожар, —
      Мы нанесём им, если будет надо,
      Ответный термоядерный удар.

      А если зуд — без дела не страдайте,
      У вас ещё достаточно делов:
      Давите мух, рождаемость снижайте,
      Уничтожайте ваших воробьёв!"
      Письмо рабочих Тамбовского завода китайским руководителям...
      Прав был Высоцкий - зуд это страшная сила!
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 12:00
    Верховная рада рассмотрела предложение по «дерусификации» и планирует переименовать очередные 83 населенных пункта с «русскими» названиями.
    recourse Мдяяяя. Зеленский - просрочка, Рада - реальная власть, предположим, ногде адекватные правители в Укропостане? request
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 12:03
      Ногде-ногде... В нигде!
  3. BecmepH Звание
    BecmepH
    0
    Сегодня, 12:07
    При этом страдают от подобных выпадов в адрес нашей страны в основном простые украинцы.
    Да наплевать на них. Уже не жалко их. Они достойны своих правителей. Они сами голосовали за "шапито".
    Что характерно, буквально недавно в Налоговом комитете Верховной рады заявляли о необходимости увеличения НДС и военного сбора из-за острой нехватки средств на содержание ВСУ.
    Не верится что-то. Запад им миллиардами отстёгивает.
    Нам твердят, что у них "снарядный голод", а снаряды и прочее вооружение у них не заканчиваются. Какой голод, если они мирные города обстреливают? С голоду что-ли? Они прям опухли с такого голода...
  4. ААК Звание
    ААК
    0
    Сегодня, 12:08
    "...Теперь же украинские законодатели поддерживают бесполезное переименование десятков населенных пунктов, на которое будут затрачены колоссальные средства из бюджета..."(С).
    Я не понял, а чего это автор возмущается "нецелевым расходованием средств" бюджета у бандер? На мой взгляд, чем больше они там у себя всякой фигнёй страдать будут, тем лучше для нас... да и на момент заседания ВРУ неплохо было-бы по домику со стеклянной крышей в Мариинском парке влепить "Кинжалом" или "Искандером"... или коллеги из ГД просили не беспокоить?
  5. Опториус Звание
    Опториус
    +1
    Сегодня, 12:09
    Коклы засуетились. Перемогу организовывают в неотложном порядке из подручных средств.