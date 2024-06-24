Чем дольше преступный киевский режим, пришедший в ходе госпереворота в 2013 году, находится у власти, тем более абсурдными становятся его решения во внешней и внутренней политике.Складывается впечатление, что каждый шаг, предпринимаемый украинскими властями, продиктован бессильной ненавистью к России. При этом страдают от подобных выпадов в адрес нашей страны в основном простые украинцы.Так, согласно сообщениям от украинских СМИ, Верховная рада рассмотрела предложение по «дерусификации» и планирует переименовать очередные 83 населенных пункта с «русскими» названиями. В частности, Котляры на Котляри, Майское на Гайок, Победа на Перемога и т. д.Стоит отметить, что, как уже было сказано выше, от подобных решений в большей степени страдают простые украинцы. Ведь теперь гражданам, проживающим в данных населенных пунктах, придется менять огромное количество документов и даже отметку о прописке в паспорте.Впрочем, весьма затратной вышеупомянутая инициатива, одобренная парламентариями в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии», станет и для самих киевских властей.Что характерно, буквально недавно в Налоговом комитете Верховной рады заявляли о необходимости увеличения НДС и военного сбора из-за острой нехватки средств на содержание ВСУ. Теперь же украинские законодатели поддерживают бесполезное переименование десятков населенных пунктов, на которое будут затрачены колоссальные средства из бюджета.Стоит добавить, что ранее сообщалось о планах киевского режима переименовать в общей сложности более 500 населенных пунктов страны.

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