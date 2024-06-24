Опубликованы кадры подготовки украинских школьников к боевым действиям против российской армии
Журналисты немецкого издания побывали в лагере подготовки украинских мальчишек к ведению боевых действий против армии РФ. Сообщается, что он расположен в населенном пункте Шепетовка в Хмельницкой области Украины. Здесь после занятий в обычной школе украинские дети осваивают азы обращения с оружием и тактические приемы ведения боевых действий в группах продленного дня.
– рассказал представителям немецкой прессы один из обитателей лагеря по имени Данил.
Он добавил, что в тренировочном лагере он получает базовые навыки владения оружием, которые помогут ему в дальнейшей учебе.
На кадрах, которые публикуют немецкие журналисты, видно, как украинские школьники осваивают основы тактической подготовки с деревянным оружием в руках. Но после окончания этих занятий им выдают боевые автоматы Калашникова, которые они учатся быстро разбирать и собирать.
Корреспонденты особо подчеркивают, что в этом лагере старшие по возрасту дети обучают младших и следят за их дисциплиной, формируя тем самым привычку беспрекословного подчинения.
Мальчишка лет десяти по имени Степан в общении с журналистами подчеркнул, что не исключает вероятности того, что в будущем ему придется стать военным.
– признался мальчик.
В публикации подчеркивается, что этому военному клубу уже десять лет. Но в свете российско-украинского военного конфликта он стал особенно актуальным в контексте подготовки смены для тех военнослужащих ВСУ, которые сейчас находятся на передовой.
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