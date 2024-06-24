Опубликованы кадры подготовки украинских школьников к боевым действиям против российской армии

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Опубликованы кадры подготовки украинских школьников к боевым действиям против российской армии

Журналисты немецкого издания побывали в лагере подготовки украинских мальчишек к ведению боевых действий против армии РФ. Сообщается, что он расположен в населенном пункте Шепетовка в Хмельницкой области Украины. Здесь после занятий в обычной школе украинские дети осваивают азы обращения с оружием и тактические приемы ведения боевых действий в группах продленного дня.

Готов ли я идти на передовую? Думаю, я готов, потому что это мой долг

– рассказал представителям немецкой прессы один из обитателей лагеря по имени Данил.



Он добавил, что в тренировочном лагере он получает базовые навыки владения оружием, которые помогут ему в дальнейшей учебе.

На кадрах, которые публикуют немецкие журналисты, видно, как украинские школьники осваивают основы тактической подготовки с деревянным оружием в руках. Но после окончания этих занятий им выдают боевые автоматы Калашникова, которые они учатся быстро разбирать и собирать.

Корреспонденты особо подчеркивают, что в этом лагере старшие по возрасту дети обучают младших и следят за их дисциплиной, формируя тем самым привычку беспрекословного подчинения.

Мальчишка лет десяти по имени Степан в общении с журналистами подчеркнул, что не исключает вероятности того, что в будущем ему придется стать военным.

Но пока я надеюсь поступить на гражданскую работу

– признался мальчик.

В публикации подчеркивается, что этому военному клубу уже десять лет. Но в свете российско-украинского военного конфликта он стал особенно актуальным в контексте подготовки смены для тех военнослужащих ВСУ, которые сейчас находятся на передовой.
17 комментариев
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  1. PASus Звание
    PASus
    +1
    Сегодня, 12:13
    Своими руками, под местячковым руководством актеришки-зелебобы, чуботориусы готовы выпилиться под ноль. А может оно и к лучшему, чем иметь вечного бесноватого врага под боком...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -2
      Сегодня, 12:25
      он стал особенно актуальным в контексте подготовки смены для тех военнослужащих ВСУ
      Так скоро и до детских садов дело дойдет !
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:16
    Гитлерюгент готовят ,вернее Зелиюгент.А ведь это только подтверждает агонию государства
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:18
    Опубликованы кадры подготовки украинских школьников к боевым действиям против российской армии
    . Какая цель у зелебобика, вернее у его хозяина... любой ценой нанести вред России...
    Очевидно, что краина со всеми скакуасам идёт на заклание...
  4. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 12:19
    Эти тренировочные лагеря надо уничтожать сейчас; пока пополнение не не начало стрелять нам в спину.
    1. Трус Звание
      Трус
      0
      Сегодня, 12:31
      Вот и спалился ципсошник.
      Эти тренировочные лагеря надо уничтожать

      Именно для этого этот лагерь и засветили, а чтобы наверняка ещё и дали команду на подобные комментарии.
      Хорошо, что у нас во власти с головой дружат и прекрасно понимают, к чему приведёт уничтожение этого и подобных лагерей.
  5. С.З. Звание
    С.З.
    +4
    Сегодня, 12:35
    Ничего нового, это было в СССР, называлось НВП, часть военно-патриотического воспитания.

    Мы ездили на сборы летом на 4 дня во время летних каникул, бросали учебные гранаты и рыли окопы. В школе нас учили разбирать АК, и мы ездили однажды на стрельбы из автомата. Из малокалиберной винтовки стреляли иногда в тире в подвале школы. Это был самый интересный урок :)

    Думаю, такие уроки пригодились бы и сегодня и завтра, как и служба в армии для всех.
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 12:35
    Западные сатанисты писаются от счастья и хлопают в ладоши в кулуарах от такого расклада дел.
  7. acetophenon Звание
    acetophenon
    -1
    Сегодня, 12:39
    Цитата: Трус
    Вот и спалился ципсошник.

    Диванный часовой...
    1. Трус Звание
      Трус
      0
      Сегодня, 12:43
      Прочти коммент ниже, быстро твои сослуживцы начали методичку отрабатывать.
  8. Сергей_Белый Звание
    Сергей_Белый
    -3
    Сегодня, 12:39
    Пора будущих убийц познакомить с ФАБ 1500.
    Так сказать, чтобы сразу отложилось на подкорку, что оружие - это больно, горько и печально.
  9. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:22
    Как назовут? КлоунЮгенд, или почестнее НАТОЮгенд?
    Хотя разницы никакой, повезет тому кто выживет, а таких почти не будет.
    В детстве знал одного немца из ГитлерЮгенда, он в 1945 с винтовкой отправился за славой, а в итоге с поротой задницей в лагерь для военнопленных в Восточном секторе оккупации Германии. Был очень рад, что так закончилось.
    Урок пошел впрок, он видел своих сврстников, или то, что от них осталось, которым не "повезло" как ему. Замечательный был мужик и отличный спортсмен стендовик. А по национальности он был сорб, есть такая славянская прослойка в Германии, земля Саксония.
  10. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 13:31
    У них есть идеология и детей воспитывать в соответствии с ней легче. У нас нет идеологии, окромя хапни здесь и сейчас, а там посмотрим, а без идеологии, нормальной идеологии здоровое общество не построишь.
    1. Курганец-45 Звание
      Курганец-45
      +1
      Сегодня, 14:23
      Воспитывать у детей любовь к Родине или ненависть к другой стране это совершенно разные вещи. Это все равно, что сравнить нациста с националистом. "все женщины люди, но не все люди женщины". Надстройка из русофобии сыграет с ними злую шутку.
  11. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 13:45
    С чего такой ажиотаж? В России точно так же есть военные детские клубы и всегда были.
  12. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    0
    Сегодня, 14:03
    Все по лекалам 3Р. Гитлерюгенд появился.
    Фолксштурм уже есть ( ТРО ).
  13. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 14:54
    Без деукраинизации по возможность большей части 404 толку не будет.