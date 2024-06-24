Российский военкор: Всё идёт к тому, что в ближайшее время в зоне СВО появятся специальные подразделения на мотоциклах

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Российский военкор: Всё идёт к тому, что в ближайшее время в зоне СВО появятся специальные подразделения на мотоциклах

В составе российских войск, участвующих в специальной военной операции, в ближайшее время могут появиться отдельные моторизированные подразделения. Об этом в своем ТГ-канале сообщает военкор Александр Сладков.

По мнению Сладкова, все идет к тому, что в составе полков и бригад появятся свои моторизованные подразделения, в частности, мотовзвод, на оснащении которого будут стоять мотоциклы. Эксперименты с созданием таких мотовзводов в зоне СВО идут, в 5-й бригаде 1-го армейского корпуса ЮВО такой взвод на мотоциклах уже появился. Задача этого взвода — курсирование между тылом и передовой, доставка грузов и эвакуация раненых.



По моим данным, даже вводится такая новая военно-учетная специальность. И по ней с 1 октября этого года начинают обучать людей в ДОСААФ

— пишет Сладков.

Кроме того, в батальонах существуют боевые мотоциклисты, которые атакуют позиции ВСУ на мотоциклах. Российские ресурсы уже несколько раз писали об атаках на мотоциклах. Бойцы, оседлав своих «железных коней», на большой скорости прорываются к позициям противника, где спешиваются и вступают в бой. Предварительно с помощью разведывательных дронов прокладывается маршрут.

В Минобороны признали такой опыт весьма полезным, в тыловых районах ведется подготовка штурмовиков к атакам опорников ВСУ на кроссовых мотоциклах.
23 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:14
    Издали в быструю, мельтешащую цель попасть не просто, надо плотность огня поднимать в разы.
    Впрочем, у любого действия, тактики, есть ограничения...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      -1
      Сегодня, 12:24
      Тогда под эти цели лучше "багги" заточить, на двух колесном мотике только почту развозить.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:02
        Зона боевых действий опасное место вообще, абсолютно защиты нет, да и не будет никогда, скорее всего.
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 13:07
        Квадроцикл, конечно, лучше и стоит немногим дороже. Но выпускается без защитных дуг и опрокидывание становится для седока фатальным.
      3. Оби Ван Кеноби Звание
        Оби Ван Кеноби
        0
        Сегодня, 13:20
        Мотоцикл Урал. Новый. С завода. С коляской. Цена от 1 650 000 руб.
    2. Морской Кот Звание
      Морской Кот
      +1
      Сегодня, 13:15
      А что, нужно просто грамотно использовать имеющийся опыт. laughing
      Виктор, привет! good
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:22
        Привет Константин soldier
        Лёгкий, кроссовый мотоцикл, вещь привлекательная, а во многих случаях весьма удобная!
        У меня ещё юношеский опыт, занимался мотоболом и мотокроссом, это было КРУТО!!!
        Понятно, что играть на перегонки с дроном, при должном умении и подходящее ланшафте, можно, но нужен не малый опыт вождения мотоциклом.
        В общем, для всего нужно... да много чего нужно, особенно РЭБ, которую установить на мотоцикл, не сложно, дронами от неё реально плохеет, значит вернутся будет проще.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 12:14
    Во-первых, с мест говорят, скоро от обилия дронов и мотоцикл не спасёт. Во-вторых, можно посмотреть видео с той стороны, что с такими происходит.
  3. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    0
    Сегодня, 12:19
    Мобильность это конечно хорошо, но кроссовый мотоцикл слышно за пару километров. Скрытно не прорвешся. Ну а сама идея нормальная. Хотя не так давно смеялись здесь над электоро мотоциклами противника.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:30
      Хотя не так давно смеялись здесь над электоро мотоциклами противника - электрика проблемнее значительно. Единственный плюс - бесшумность и без горячего движка
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +6
    Сегодня, 12:28
    Легкая кавалерия возрождается в новом качестве.
    1. sub307 Звание
      sub307
      +1
      Сегодня, 13:17
      Похоже на то....Перефразируя Остапа, можно сказать - "железный конь" пришёл на смену боевой кавалерийской лошадке.... winked
  5. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 12:29
    по бездорожью конечно параметр скорости не так важен, как скажем бесшумность и наверное тут интереснее были бы электробайки, но там скорость не высокая, хотя есть и выше 120 развивают, зато малошумны и потому более эффективны, вопрос где заряжать, тоже бесшумо
  6. Комментарий был удален.
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +3
    Сегодня, 12:31
    Эксперименты с созданием таких мотовзводов в зоне СВО идут, в 5-й бригаде 1-го армейского корпуса ЮВО такой взвод на мотоциклах уже появился. Задача этого взвода — курсирование между тылом и передовой, доставка грузов и эвакуация раненых.



    По моим данным, даже вводится такая новая военно-учетная специальность. И по ней с 1 октября этого года начинают обучать людей в ДОСААФ

    — пишет Сладков.
    Хочу увидеть в зоне проведения СВО боевые самокаты, моноколёса и велосипеды с электроприводом crying lol
  8. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 12:32
    Ночных волков пусть позовут. 1 гвардейская имени Залдостанова мотоциклетная штурмовая бригада))))
  9. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 12:40
    Цитата: Silver99
    Тогда под эти цели лучше "багги" заточить, на двух колесном мотике только почту развозить.

    Для багги дорога нужна, особо через лесополосу, да и просто по лесу не проедешь.
  10. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 12:41
    Цитата: ASSAD1
    Мобильность это конечно хорошо, но кроссовый мотоцикл слышно за пару километров. Скрытно не прорвешся.

    Смотря какой глушитель
  11. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 12:59
    Электромотоциклы должны использовать. Если бензиновые, то тарахтением, только демаскируют себя.
    Ранее, на сайте была информация, что враг использует электромотоциклы.
  12. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 13:21
    Всё идёт даже не по спирали, а по кругу. В начале ВОВ в Красной Армии было, если мне склероз не изменяет, 19 мотоциклетных полков! К концу войны остался только один. Не оправдали мотоциклисты надежд. Возможно, в новых реалиях, получится лучше. Хотя, речь идёт пока только о мотоциклетных взводах. В каких-то определённых условиях, например, на открытых пространствах, мотоцикл может быть полезен.
  13. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -2
    Сегодня, 13:29
    Нужны инструкторы, имеющие боевой опыт и полигоны для подготовки. А чтобы два раза не подходить - объявить мобилизацию всех владельцев мотоциклов и скутеров. Пусть со своей техникой и приходят. Только про стимулирование забывать не надо.
  14. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 14:10
    В составе российских войск, участвующих в специальной военной операции, в ближайшее время могут появиться отдельные моторизированные подразделения. Об этом в своем ТГ-канале сообщает военкор Александр Сладков.

    а подразделения БПЛА - появились?
    или то, что есть в войсках - это самодеятельность?
  15. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:01
    Современный аналог боевой конницы! Точнее, уменьшенная копия славной тачанки о двух колесах!
  16. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    0
    Сегодня, 15:03
    однако позднее зажигание у наших генералов :-) мотоциклы как средство передвижения боевых групп уже десятки лет используют ряд арабских военизированных организаций ... вот только производства мотоциклов в России нет ... вместо того чтобы выкупить у чехов лицензию на производство ЧЗ-350 или Ява-350 - машины простые и несложные - их можно было выпускать в Коврове - красовались в телевизоре и организовывали различные спортивные шоу .... а в это время производство Иж сдохло, а Уралы теперь делают не в Ирбите, а в Казахстане