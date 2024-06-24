Власти Азербайджана уже переселили в Степанакерт (Ханкенди) около трёх тысяч человек

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Власти Азербайджана уже переселили в Степанакерт (Ханкенди) около трёх тысяч человек

После того, как в результате азербайджанской операции в сентябре 2023 года территория Нагорного Карабаха полностью перешла под контроль Баку, власти страны предпринимают шаги по так называемой адаптации региона.

Так, согласно сообщению от армянского новостного издания News.am, власти Азербайджана уже переселили в Степанакерт (Ханкенди) три тысячи человек.



В материале со ссылкой на заявление спецпредставителя Ильхама Алиева в столице Нагорного Карабаха Эльчина Юсубова говорится, что процесс переселения в Степанакерт и прилегающие районы продолжится. Это, в первую очередь, связано с открытием новых предприятий, учебных заведений и других объектов на территории вновь вошедшей в состав Азербайджана республики. Правда, теперь никакого республиканского статуса у этих территорий нет.

Что характерно, в СМИ Армении продолжают называть территорию Нагорного Карабаха оккупированной. Более того, в Ереване обвиняют азербайджанские власти в изгнании более 140 тысяч армян, ранее проживавших в Арцахе (армянское название НК).

При этом стоит напомнить, что за все время противостояния с Баку данная республика так и не была признана Ереваном. В конечном счете это стало «лазейкой» для армянских властей, которая позволила уклониться от защиты «изгнанного» населения Арцаха от азербайджанских войск в сентябре прошлого года.

Между тем, полностью отстранившись от проблемы Нагорного Карабаха, премьер Армении Никол Пашинян поспешил переложить ответственность за происходящее в регионе на Россию, обвинив нашу страну в нарушении партнерских договоренностей в рамках ОДКБ. Теперь у Пашиняна претензии возникли и к Белоруссии.
13 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +2
    Сегодня, 13:59
    одни получили комика во власть,другие сапожника, и теперь удивляются... а как так вышло то ?
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 14:23
      Некоторые считают, что США и НАТО влезают в Армению ради того, чтобы насолить нам и Китаю, с его маршрутами доставки товаров в ЕС различными путями.
      Возможно, правда у России с Арменией нет общей границы, а Китай если что будет использовать другие маршруты, которых у него ни один.
      Остаётся признать, что одним из главных объектов, который с территории будут давить максимально плотно и болезненно, это Иран.

      Представляется таким образом, что с Турцией и Азербайджаном Армения вскоре урегулирует споры (а может быть заморозит), по настойчивой просьбе США, и в Армении начнётся оголтелая компания по выкапыванию из небытия "иранское иго" над армянами, с подробностями и в красках о кровожадности персов, которые погубили армян больше чем османы, ну а дальше как в аналогичных случаях с Россией янки создадут для всех соседей страшный и ужасный образ Ирана, который нужно уничтожить в кротчайшие сроки, и Армения в этом процессе будет также участвовать. hi
  2. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +4
    Сегодня, 13:59
    А сколько народа армяне выгнали? Долг платежом красен.
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 14:01
    кто увиноват что Гагик воеват не хочет Гагик хочет торговать а если не воин зачем тебе земля? ))торговцы племя бродячее вся земля их мир в Адлере места хватит всем
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 14:07
      Всё таки социализм это лучшее изобретение человека. Я думаю армяне всё таки переселятся на запад.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 14:32
        . Я думаю армяне всё таки переселятся на запад
        Только не в Россию!
  4. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 14:12
    Итак, как вы все наверняка уже знаете, Никол Пашинян обиделся на Лукашенко за визит в Карабах. Да, прямо вот так вот - обиделся, как девочка в детском садике. Дескать, не то что-то белорусский лидер там сказал. И вообще. И, вполне естественно, президенту Беларуси Александру Лукашенко представители СМИ задали прямой вопрос по этому поводу - собирается ли он извиняться перед премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Слушайте, ну это же смешно! Он говорит: "Пусть Лукашенко извинится". Хорошо, я готов, прямо вот сейчас, при всех. Извини, дорогой, но ты г*ида! Ещё одна! У нас уже была такая гн*да, в зелёной кофточке, тоже постоянно что-то требовала. Ну, с ним уже всё ясно.
    А вот когда этот Пашинян мне ночью звонил, нашкодил там чего-то, просил помирить с Путиным, я же ему помог! Мне тогда Владимир Владимирович говорит: "Вы бы знали, Александр Григорьевич, как же этот Пашинян заколебал".
    Ну, он по-другому сказал, я тут смягчаю для вас. Я же тогда попросил, они встретились в Москве! Вот такая "благодарность" сейчас от него" , — Александр Лукашенко
    Это было отсюда - https://dzen.ru/a/ZmyVsAX44RSLYQ1P?sid=145525747167323499
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 14:23
    После того, как в результате азербайджанской операции в сентябре 2023 года территория Нагорного Карабаха полностью перешла под контроль Баку, власти страны предпринимают шаги по так называемой адаптации региона.
    recourse А что им бедным еще остается? request Пришлые все изгадили, деревья вырубали, мазанки свои разваливали, двери с корнев вырывали. request

    Так, согласно сообщению от армянского новостного издания News.am, власти Азербайджана уже переселили в Степанакерт (Ханкенди) три тысячи человек.
    belay А ваше какое собачье дело? Сами как собака на сене лежали, а теперь не завидуйте. feel
  6. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 14:28
    Ну молоддцы, земля не должна оставаться без присмотра.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 15:18
      Ханкенди (29,1 км²),то есть бывший Степанакерт, по площади как Авдеевка (29 км²).Думал что он побольше.
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 15:19
        Цитата: OrangeBigg
        Думал что он побольше.

        А я не думл. Мне как-то всё равно.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:31
    Что характерно, в СМИ Армении продолжают называть территорию Нагорного Карабаха оккупированной
    А в Азербайджане называют Армению "Временной Республикой Армении" или Западным Азербайджаном wink
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:34
    Одной хитростью не проживешь .Надо свои слова подкреплять делами .Пашинягу не легко будет скоро