Власти Азербайджана уже переселили в Степанакерт (Ханкенди) около трёх тысяч человек

После того, как в результате азербайджанской операции в сентябре 2023 года территория Нагорного Карабаха полностью перешла под контроль Баку, власти страны предпринимают шаги по так называемой адаптации региона.Так, согласно сообщению от армянского новостного издания News.am, власти Азербайджана уже переселили в Степанакерт (Ханкенди) три тысячи человек.В материале со ссылкой на заявление спецпредставителя Ильхама Алиева в столице Нагорного Карабаха Эльчина Юсубова говорится, что процесс переселения в Степанакерт и прилегающие районы продолжится. Это, в первую очередь, связано с открытием новых предприятий, учебных заведений и других объектов на территории вновь вошедшей в состав Азербайджана республики. Правда, теперь никакого республиканского статуса у этих территорий нет.Что характерно, в СМИ Армении продолжают называть территорию Нагорного Карабаха оккупированной. Более того, в Ереване обвиняют азербайджанские власти в изгнании более 140 тысяч армян, ранее проживавших в Арцахе (армянское название НК).При этом стоит напомнить, что за все время противостояния с Баку данная республика так и не была признана Ереваном. В конечном счете это стало «лазейкой» для армянских властей, которая позволила уклониться от защиты «изгнанного» населения Арцаха от азербайджанских войск в сентябре прошлого года.Между тем, полностью отстранившись от проблемы Нагорного Карабаха, премьер Армении Никол Пашинян поспешил переложить ответственность за происходящее в регионе на Россию, обвинив нашу страну в нарушении партнерских договоренностей в рамках ОДКБ. Теперь у Пашиняна претензии возникли и к Белоруссии.

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