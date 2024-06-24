Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта,

Грузия может лишиться права на вступление в Евросоюз, если продолжит проводить свою политику. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Запад не устраивает политика, проводимая грузинскими властями. Вместо того чтобы выполнять все указания Вашингтона и Брюсселя, правительство Грузии принимает законы, которые «противоречат демократии». Речь идет о пресловутом «Законе об иноагентах». А то, что аналогичные законы приняты в США и некоторых странах Европы, никого не волнует. Пословицу про Юпитера и быка не зря же придумали.В общем, престарелый «европейский ястреб» Боррель грозит Тбилиси возможным «закрытием двери» в ЕС, если грузины продолжат принимать законы, не устраивающие западный мир. Кроме того, под угрозой финансовая поддержка Грузии, осуществляемая Западом, а также политические контакты с властями Грузии на «самом высоком уровне».— пригрозил европейский чиновник.Ранее в Евросоюзе назвали принятый в Грузии закон об иноагентах противоречащим европейским принципам и ценностям. Это они, наверное, не знают, что грузины еще и ЛГБТ запретили.