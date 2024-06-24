Боррель пригрозил Грузии «закрытием двери» в ЕС, если Тбилиси продолжит принимать не устраивающие запад законы

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Боррель пригрозил Грузии «закрытием двери» в ЕС, если Тбилиси продолжит принимать не устраивающие запад законы

Грузия может лишиться права на вступление в Евросоюз, если продолжит проводить свою политику. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Запад не устраивает политика, проводимая грузинскими властями. Вместо того чтобы выполнять все указания Вашингтона и Брюсселя, правительство Грузии принимает законы, которые «противоречат демократии». Речь идет о пресловутом «Законе об иноагентах». А то, что аналогичные законы приняты в США и некоторых странах Европы, никого не волнует. Пословицу про Юпитера и быка не зря же придумали.



В общем, престарелый «европейский ястреб» Боррель грозит Тбилиси возможным «закрытием двери» в ЕС, если грузины продолжат принимать законы, не устраивающие западный мир. Кроме того, под угрозой финансовая поддержка Грузии, осуществляемая Западом, а также политические контакты с властями Грузии на «самом высоком уровне».

Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта,

— пригрозил европейский чиновник.

Ранее в Евросоюзе назвали принятый в Грузии закон об иноагентах противоречащим европейским принципам и ценностям. Это они, наверное, не знают, что грузины еще и ЛГБТ запретили.
22 комментария
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  1. Iron_69 Звание
    Iron_69
    +4
    Сегодня, 12:35
    До кучи еще погрозите своим хозяевам заокенаским, лицемеры позорные!
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 12:40
      Ха, уже вижу гомиков на улицах Тбилисобо в кепках "аэродром" wink , а без этого ну ни как в ЕС не вступить.
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        -1
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Silver99
        Ха, уже вижу гомиков на улицах Тбилисобо в кепках "аэродром" wink , а без этого ну ни как в ЕС не вступить.

        А я немного другое представляю. В кружевных трусиках и в усах.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 13:45
          ЕС с 25 июня запретит доступ к российским СМИ, включая РИА Новости.Вот она свобода слова в ЕС.

          .БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем СМИ, в том числе РИА Новости, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
          "Ограничительные меры будут применяться к указанным организациям с 25 июня 2024 года", — говорится в документе.


          https://ria.ru/20240624/smi-1955011345.html
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 12:36
    Грузия может лишиться права на вступление в Евросоюз, если продолжит проводить свою политику. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    "За рога – и в стойло на укол"©wassat
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:00
      А не будут брать - отключим газ! ( бриллиантовая рука)
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +3
    Сегодня, 12:38
    Диктат в ЕС так и прёт со всех щелей. Антикриминальные законы в Грузии Брюссель не интересуют. Главное, ЛГБТ и прочая отрава для общества.
    1. Strannik96 Звание
      Strannik96
      +2
      Сегодня, 12:47
      Так вот в ЕС входить, если не пустят, то хоть в дверях зажмут
  4. dimy44 Звание
    dimy44
    +1
    Сегодня, 12:52
    Кроме того, под угрозой финансовая поддержка Грузии, осуществляемая Западом
    Ясен пень Западу не нравится - Грузия денюшку исправно берет, а тут внезапно динамо включает)
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 12:57
    В БРИКСе покруче будет, деньги на Украину никто не собирает, перед американцами не лебезит, трансгендеров не продвигает. Скоро вашей Европе кердык , европеец !
  6. БЕЛОВОЛОД Звание
    БЕЛОВОЛОД
    +2
    Сегодня, 12:58
    Скорее.. это Грузия закрыла дверь, а европейские шавки лезут в грузинское окно..
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:59
    Когда говорят о двойных стандартах Запада ,так становится просто смешно. Требуется не соблюдение стандартов ,а рабское подчинение. Это в США закон об иноагентах признан демократическим ,а в Грузии он тоталитарный ?
    Чудеса демократии
  8. troza
    troza
    +1
    Сегодня, 13:04
    Ну что, гордые кавказские генацвале, уже и мерзкий старикашка Боррель возит вас мордой по столешнице? Где же гордость горняков? ой, простите, горцев? Или она, гордость и смелость, избирательная? Только против Цхинвала? Подождите, вас ещё за закон о педерастах (печатное) носом повозюкают!
  9. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 13:06
    Можно перевести так: просят определиться с ЕС они или с Турцией.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:15
    Все это занимательно, а вот будет ли, образцов показательно, поучительно, поживём, увидим.
  11. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +4
    Сегодня, 13:17
    Грузия может лишиться права на вступление в Евросоюз, если продолжит проводить свою политику.

    Ага. А Турция значит уже в Евросоюзе.
    Экономика Турции на 2 порядка превосходит экономику Грузии и все равно не берут.
    1. Kreta25 Звание
      Kreta25
      0
      Сегодня, 13:34
      У них вроде бы какие-то терки с Кипром - это официальный повод, чтобы не брать
      1. Оби Ван Кеноби Звание
        Оби Ван Кеноби
        +1
        Сегодня, 13:35
        Ну в НАТО и Турцию и Грецию быстро записали.
        1. Kreta25 Звание
          Kreta25
          0
          Сегодня, 13:36
          "Так ведь это же другое"))))
  12. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 13:21
    Угрозы Борреля тут читать неинтересно.
    Тут ответ грузин интереснее почитать hi
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 13:28
    Боррель пригрозил Грузии «закрытием двери»
    Перспектива вступления в ЕС, замечательная морковка, которой можно долго трясти перед носом просящего wink
  14. Kreta25 Звание
    Kreta25
    +1
    Сегодня, 13:33
    А то кто-то еще верит, что они прямо собираются принять Грузию?