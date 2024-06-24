Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров заявил, что знал об увлечении своих сыновей идеологией терроризма

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Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров заявил, что знал об увлечении своих сыновей идеологией терроризма

Задержанный российскими силовиками глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, двое сыновей которого участвовали во вчерашних терактах в Махачкале и Дербенте, признался, что был в курсе увлечения своих отпрысков идеологией терроризма.

Напомним, накануне вечером одновременно в двух городах республики произошли нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС. От рук террористов погиб священнослужитель и охранник храма. Кроме того, в ходе перестрелки нападавшие убили 15 сотрудников правоохранительных органов.



Как выяснилось в ходе расследования, в банду террористов входили двое из восьми сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова – Осман и Адиль. Оба они были ликвидированы. Кроме того, участником банды был и племянник чиновника. Самое же интересное выяснилось в ходе допроса Магомеда Омарова.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, чиновник признался, что был в курсе того, что его сыновья являются ваххабитами. По его словам, остальные шестеро братьев, а также другие родственники их не поддерживали. Сам же Магомед Омаров рассказал, что уже длительное время не общается со своими сыновьями.

Омарова задержали практически сразу после ликвидации его сыновей. Вскоре после этого стало известно, что он подал в отставку с должности главы района. Сейчас оперативники и следователи пытаются выяснить, кто мог завербовать сыновей главы района для участия в террористической организации.

Официально, ответственность за теракты в Дагестане на себя не взяла ни одна из известных террористических организаций. Однако вскоре после нападений в Сети появилось заявление от медиагруппы «Аль-Азаим», связанной с ИГ*, в котором возносились похвалы исполнителям терактов.

Добавим, что в Дагестане после терактов объявлен трехдневный траур.

* - запрещенная в РФ террористическая организация
58 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +17
    Сегодня, 12:52
    В Северной Корее есть хороший закон ближайшие родственники отвечают за противоправные действия их родичей (лепет что не знали не принимается), в дополнение можно как в Израиле под бульдозер все их халупы-дворцы.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +12
      Сегодня, 13:12
      Знал и ничего не сделал.

      Пособник врага!
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 13:25
      можно как в Израиле под бульдозер все их халупы-дворцы
      К сожалению, такое не помогает, хотя и дома сносить тоже надо
    3. ohka Звание
      ohka
      +5
      Сегодня, 13:26
      На протяжении столетий, а то и поболее в законодательстве государств население которых живет при родо-племенном строе (как сейчас практически весь Кавказ), существовало положение об коллективной ответственности родичей , как близких так и не очень. Предположить, что на Кавказе родственники не знают, чем дышит, интересуется, занимается один из членов семьи/клана/тейпа - нонсенс.
    4. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 13:32
      Как сказал Сталин, сын за отца не отвечает.
      Но он не говорил, что отец не отвечает за сына.
    5. ugos Звание
      ugos
      -1
      Сегодня, 14:34
      В СССР при Сталине тоже статья была ''Знал. Не Сказал'', 10 только так можно было схлопотать, но там не только родственников касалось.
  2. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +5
    Сегодня, 12:56
    чиновник признался, что был в курсе того, что его сыновья являются ваххабитами

    В этом и проблема. К ваххабитам формируется специфическое отношение как к чудакам, сектантам, типа адвентистов* или "свидетелей", а опасности уже не ждут.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 12:57
      Почитайте роман Достоевского "Бесы", на все времена актуален применительно ко в сем этим радикалам стремящимися изменить мир под себя, до поры до времени они чудаки, только потом дорого всем платить приходится.
      1. Knizhnik Звание
        Knizhnik
        +2
        Сегодня, 13:09
        Действительно, есть кое-что общее, если убрать местную специфику. Не зря у них последователи по всему миру.
      2. AdAstra Звание
        AdAstra
        -1
        Сегодня, 14:17
        Я предпочитаю читать Бестужева-Марлинского, где в "Аммалат-Бек" дана очень точная характеристика всем этим "независимым и гордым" кавказским народам.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +3
      Сегодня, 13:05
      Не знаю где формируются такое отношение к вовикам ,например в Узбекистане если вовик то сразу в тюрьму ,причем всех просеивают кто затянул ,кто знал и не сказал .
    3. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      -4
      Сегодня, 13:10
      Не так. Эти горячие юноши - ценный актив и инструмент давления в политических играх. И Москва по большому счёту была склонна уступать.
      1. Bulrumeb Звание
        Bulrumeb
        +3
        Сегодня, 13:16
        Отец от них недалеко стоит. Поясню: для ваххабитов все кто не исповедует ислам ваххабитского толка - неверные, которых нужно к ногтю, даже если это отец с матерью. Папашка на допросе показал, что он том что его сыновья ваххабиты он знал несколько лет. Но тем не менее общение у него с детьми было. Отсюда следует, что отец точно такой же ваххабит, только что резать пока никого не пошел.
        1. fif21 Звание
          fif21
          +3
          Сегодня, 13:31
          Цитата: Bulrumeb
          Папашка на допросе показал, что он том что его сыновья ваххабиты он знал несколько лет.

          Соболезнование семьям погибших . Ваши родственники , соседи , друзья , отдали свои жизни в борьбе с шайтанами , исказившими суры священной книги мусульман Корана . Работайте братья ! Россия будет помнить о Вас ! hi
      2. goscha_04 Звание
        goscha_04
        +2
        Сегодня, 13:17
        Москва по большому счёту была склонна уступать. всё дело в том ,что религия ваххабитов идет от саудовцев
        1. ugos Звание
          ugos
          0
          Сегодня, 14:49
          Наш главный по этому поводу не стал сильно распространяться: Соболезнование и всё. Песков же вообще : ''По этому поводу никаких заявлений не ждите'' типа: пускай сами разбираются.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 12:56
    По всем законам он прямой соучастник.Странная власть в республике
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 12:59
      все все знают, но никто ничего не предпринимает , действительно странная
    2. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 13:17
      В чём соучастник? Не разделял. Не общался. Вполне допускаю. Конфликты отцов и детей были всегда, а уж взаимное отчуждение тем более.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 13:18
        Цитата: N-W
        В чём соучастник? Не разделял. Не общался.

        УК вам в помощь ,просто читайте
        1. N-W Звание
          N-W
          +1
          Сегодня, 13:36
          А не оживить ли вам в памяти ст.33 ч.1 УК? "Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник." Если что, "пособничество" предполагает прямое содействие и помощь.
          1. APASUS Звание
            APASUS
            +1
            Сегодня, 14:26
            Цитата: N-W
            А не оживить ли вам в памяти ст.33 ч.1 УК? "Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник." Если что, "пособничество" предполагает прямое содействие и помощ

            Да вы прямо Цицерон !
            Читайте лучше УК
            статье 205.6 УК РФ
            Гражданин будет нести уголовную ответственность, если не сообщит о достоверно известных ему фактах совершенных или готовящихся преступлений следующих категорий:

            Терроризм и смежные с ним деяния (содействие, призывы к террору и др.)
            • Захват заложников

            • Организация незаконного вооруженного формирования

            • Угон воздушного, водного судна или ж/д транспорта

            • Незаконные действия с ядерными и радиоактивными материалами

            • Посягательство на жизнь государственно или общественного деятеля

            • Насильственный захват власти

            • Вооруженный мятеж

            • Нападение на дипломатические представительства

            • Международный терроризм



            - Все подробности: https://www.kamgov.ru/emr/vulcangp/news/uridiceskij-likbez-susestvuet-li-obazannost-soobsat-o-prestuplenii-29947

            Терроризм и все его производные ,попадают под статью
      2. cast iron Звание
        cast iron
        -1
        Сегодня, 13:27
        Как должностное лицо обязан был доложить в органы правопорядка. Он не просто отец, но лицо, обличенное властью.
        1. N-W Звание
          N-W
          +1
          Сегодня, 13:58
          Доложить о чём? О своих подозрениях? Требовать от отца подобного - это даже для среднерусской равнины перебор. Если знал о подготовке теракта - другое дело.
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:59
    А в советское время говорили "сын за отца не отвечает".
    1. Замира Звание
      Замира
      +10
      Сегодня, 13:07
      Цитата: Копчёный
      А в советское время говорили "сын за отца не отвечает".

      Сын не отвечает, а вот отец за сына - очень даже отвечает... Кто его воспитывал? Не отец? Не в детдом же он его сдал...
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        +1
        Сегодня, 13:27
        Почитайте имена погибших. Я думаю там и отцу и прочим родственникам все зачтется, кровная месть, хоть и пережиток, но местами еще существует
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +4
    Сегодня, 13:05
    Задержанный российскими силовиками глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, двое сыновей которого участвовали во вчерашних терактах в Махачкале и Дербенте, признался, что был в курсе увлечения своих отпрысков идеологией терроризма.
    Даже страшно предположить увлечения отпрысков чиновников рангом выше чем глава Сергокалинского района Дагестана lol
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +5
    Сегодня, 13:06
    Из Дагестана немало радикалов поехали в Ирак-Сирию и присоединились к ИГИЛ.
    После разгрома ИГИЛ, кто выжил, вернулись.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: voyaka uh
      Из Дагестана немало радикалов поехали в Ирак-Сирию и присоединились к ИГИЛ.
      После разгрома ИГИЛ, кто выжил, вернулись.
      Ну и продолжение этого, границу они пересекали где? В паспортах отметки есть? Пограничники о таких людях знают да/нет? А погранцы и ФСБ это вроде как одна структура. Одним словом, каждый такой "турист" должен быть на особом контроле.
  7. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 13:06
    К стенке этого знающего. Чтоб другим неповадно было.
  8. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +3
    Сегодня, 13:07
    По его словам, остальные шестеро братьев, а также другие родственники их не поддерживали. Сам же Магомед Омаров рассказал, что уже длительное время не общается со своими сыновьями.

    Брешет як кобель! Свою и их шкуры спасает.
    Всех родствеников-упырей в зиндан.
  9. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:10
    Сам же Магомед Омаров рассказал, что уже длительное время не общается со своими сыновьями.

    Стопудово врет, но поскольку их завалили, можно брехать все подряд. Знакомый базар, у него и самого, вполне возможно, рыло в пуху. Иметь родственника - главу района и никак его не использовать, это не по-вахабитски.
    Я думаю, там не дурачки с ним общаются, начнут раскручивать и на других глав с их родней выйдут.
    Главное правильную музыку сыграть, а уж, если все сделать как надо, он под нее запоет как соловей, всех сдаст.
    1. bars042 Звание
      bars042
      +5
      Сегодня, 13:26
      Омаров раньше был банкиром и его уже подозревали в помощи террористам.
      Омаров занимал должность председателя правления банка "Эльбин", штаб-квартира которого находилась в Махачкале.

      Банк "Эльбин" был лишён лицензии Центробанком РФ ещё в апреле 2018 года после того, как регулятором были выявлены "многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю".

      Известно, что контролёры ЦБ РФ неоднократно ловили "Эльбин" на операциях по обмену валют без соответствующего оформления в бухгалтерских документах. Иными словами, кредитная организация, имеющая 22 филиала (включая Москву), работала "вчёрную".

      С апреля 2013 года банк привлекался к административной ответственности, однако руководство и собственники "Эльбина" так и не предприняли мер по нормализации своей деятельности. С 2018 года учреждение находится в процессе банкротства

      И сколько таких там во власти.
    2. Замира Звание
      Замира
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Романенко
      Стопудово врет

      Согласна. Врёт.
      Он - глава семьи! И сыновья против его воли и пикнуть бы не посмели...
      Ну, если только он не какой-нить маргинал (ну, типа алкоголик, наркоман, отброс общества).
      А он так, на минуточку, целый глава района... С районом справлялся, а с собственными сыновьями не справился?
      Врёт!!!.
  10. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    -3
    Сегодня, 13:14
    На мой взгляд Дагестан находится в таком состоянии что его проще отрезать чем пытаться что либо там исправить.Потому что исправить можно только назначением генерал-губернатора,полной заменой местных силовиков и прокуроских на выходцев из русских регионов,а такие действия неумолимо приведут к вооружённому конфликту.
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 13:23
      Да полно ребят после сво с Дагестана они и республику очистят от всякого мусора
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +3
        Сегодня, 13:36
        "надежды юношей питают".....
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      -2
      Сегодня, 13:34
      На мой взгляд Дагестан находится в таком состоянии что его проще отрезать чем пытаться что либо там исправить.Да ты заслонный казачок , главное зкинуть зерно раздора людям а там просто поддерживать ненависть?
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        +3
        Сегодня, 13:39
        "Уважаемый" я прожил в бывших Дагестанской АССР и ЧИАССР двадцать пять лет и знаю о чём говорю.
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          -3
          Сегодня, 13:41
          Уважаемый" я прожил в бывших Дагестанской АССР и ЧИАССР двадцать пять лет и знаю о чём говорю.Прожил и не стал своим .
          1. Пионер1984 Звание
            Пионер1984
            +2
            Сегодня, 13:46
            "Своим" это танцевать зикр,нет уж увольте.?Я жил в ,тогда ещё русском Тарумовском районе и в Грозном который тоже был на 80% русским городом.
    3. N-W Звание
      N-W
      -2
      Сегодня, 13:40
      Ну, пошло-поехало... Может дешевле будет вас в бункер переселить?
      1. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        -1
        Сегодня, 13:43
        Я согласен,если бункер будет размером с Россию,с границей по левому берегу Терека,до Северной Осетии,а там уже по административной границе с ингушами.
        1. N-W Звание
          N-W
          -3
          Сегодня, 13:50
          В вас уживаются несовместимые стремления: жить в империи и сохранять монолитность страны. Так не бывает. У империи есть свои плюсы и свои минусы. С центробежными вызовами боролись все империи. Тем не менее, империи всегда рулят. Во всём. Империя - это жизнь. Моно этническая лимитрофия - это провинциализм и деградация.
          1. Пионер1984 Звание
            Пионер1984
            +2
            Сегодня, 14:12
            Если часть организма поражена метастазами,то хирургия один из путей.
          2. Пионер1984 Звание
            Пионер1984
            +1
            Сегодня, 14:14
            И к сожалению, наша "имперская элитка" живёт только проблемами в пределах Садового кольца.
          3. voyaka uh Звание
            voyaka uh
            -1
            Сегодня, 14:34
            "Моно этническая лимитрофия - это провинциализм и деградация."///
            ---
            Японцы с Вами не согласятся.
            Они говорят: "
            пусть к нас будет не 120 млн, а 80.
            Зато - все японцы.
            Внутренние расколы по национальному признаку невозможны"
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 13:15
    Всё как по нотам - всё как по нотам. good Накачка России радикальными исламистами, параллельно развитие национализма. Одно другое питает. Половине населения пора в чекистов переводиться, чтобы всё это добро контролировать. Товарищей майоров на всех не хватает. laughing
  12. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 13:17
    Ну значит посадить пожизненно и с пристрастием допросить всю его родню, независимо от пола и и возраста, если уже сознательно может отдавать отчёт своим действиям.
  13. Пивасик Звание
    Пивасик
    +3
    Сегодня, 13:18
    И сколько ещё таких глав, чиновников в Дагестане и в других землях и территориях России, которые знают, но отношений не поддерживают..?
  14. Роман_ Звание
    Роман_
    +3
    Сегодня, 13:54
    А морда на фото - такая довольненько-лощенная с хитровыпердунотым прищуром. Ты трынди, трынди начальник, а я твои песни послушаю.
  15. Jarys_Valach Звание
    Jarys_Valach
    0
    Сегодня, 14:01
    Kdo za tím vším stojí? kdo to zorganizoval a zaplatil ? MI 6 ?
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +1
      Сегодня, 14:15
      Там и без "англичанки" много желающих.
    2. мордвин 3 Звание
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Jarys_Valach
      MI 6 ?

      Скорее последователи ИГИЛ.
  16. ALARI Звание
    ALARI
    +1
    Сегодня, 14:09
    Почему не пишут что он был правоверным единоросом? мундир боятся замарать? Или табу
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 14:16
      Один из убитых террористов вообще был членом "Справедливой России".Правда они его уже исключили,задним числом.
  17. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 15:05
    двое из восьми сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова – Осман и Адиль. Оба они были ликвидированы. Кроме того, участником банды был и племянник чиновника.
    Да это просто крестный отец какой то....Семья..... request
    Сам же Магомед Омаров рассказал, что уже длительное время не общается со своими сыновьями.
    Он должен ответить за них. Отдать его родственникам убитых, пусть эта рожа вымаливает прощение за своих детей-убийц. angry