Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров заявил, что знал об увлечении своих сыновей идеологией терроризма
Задержанный российскими силовиками глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, двое сыновей которого участвовали во вчерашних терактах в Махачкале и Дербенте, признался, что был в курсе увлечения своих отпрысков идеологией терроризма.
Напомним, накануне вечером одновременно в двух городах республики произошли нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС. От рук террористов погиб священнослужитель и охранник храма. Кроме того, в ходе перестрелки нападавшие убили 15 сотрудников правоохранительных органов.
Как выяснилось в ходе расследования, в банду террористов входили двое из восьми сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова – Осман и Адиль. Оба они были ликвидированы. Кроме того, участником банды был и племянник чиновника. Самое же интересное выяснилось в ходе допроса Магомеда Омарова.
Как сообщает телеграм-канал BAZA, чиновник признался, что был в курсе того, что его сыновья являются ваххабитами. По его словам, остальные шестеро братьев, а также другие родственники их не поддерживали. Сам же Магомед Омаров рассказал, что уже длительное время не общается со своими сыновьями.
Омарова задержали практически сразу после ликвидации его сыновей. Вскоре после этого стало известно, что он подал в отставку с должности главы района. Сейчас оперативники и следователи пытаются выяснить, кто мог завербовать сыновей главы района для участия в террористической организации.
Официально, ответственность за теракты в Дагестане на себя не взяла ни одна из известных террористических организаций. Однако вскоре после нападений в Сети появилось заявление от медиагруппы «Аль-Азаим», связанной с ИГ*, в котором возносились похвалы исполнителям терактов.
Добавим, что в Дагестане после терактов объявлен трехдневный траур.
* - запрещенная в РФ террористическая организация
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