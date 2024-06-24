Белорусский историк: Запад пытается фальсифицировать тему ВОВ, чтобы уничтожить связующее звено народов СССР
Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей белорусского парламента доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк подчеркнул, что Запад в попытках разрушить самый консолидирующий элемент исторической памяти всех народов СССР продолжает фальсифицировать исторические факты о Великой Отечественной войне.
Марзалюк напомнил, что на всем постсоветском пространстве важнейшим связующим звеном общей истории является память о Великой Отечественной войне, которая относится к сравнительно недалекому историческому периоду и в которой принимали участие все без исключения республики, входившие в состав великой страны.
Белорусский историк отметил, что при малейшем отходе от устоявшейся исторической традиции можно наблюдать победу так называемых "концептов открытого общества" Сороса и Поппера, предполагающих массированную атаку на Вторую мировую войну. При этом из исторического дискурса вычеркиваются национальные герои, умаляются либо выводятся за рамки факты участия абсолютного большинства граждан той или другой советской республики на правильной стороне. Все это делается для демонтажа общей памяти, и продвижения антисоветской и антироссийской повестки.
Марзалюк добавил, что эти процессы нередко включают в себя попытки изменить прочтение понятия "нацизм". Поскольку называться нацистом в Евросоюзе пока еще считается моветоном, создаются криптонацистские концепты, основной смысл которых заключается в том, что некоторые пособники Гитлера якобы служили нацистской Германии, чтобы бороться со сталинизмом и на самом деле любили свой народ и защищали его интересы больше, чем участники партизанского движения и подпольщики. Коллаборационистам отводится роль "борцов за национальную независимость".
Кроме того, доктор исторических наук констатировал, что с подачи западных структур используются мифы, в которых гиперболизируется роль сил союзников и умаляется роль Советского Союза и коллективных подвигов. В западном историческом мифе основные победы на полях сражений Второй мировой войны якобы одержали армии США и Великобритании, хотя ни один серьезный историк, в том числе западный, никогда не станет говорить подобных вещей, поскольку это является полной ахинеей.
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