Белорусский историк: Запад пытается фальсифицировать тему ВОВ, чтобы уничтожить связующее звено народов СССР

28
Белорусский историк: Запад пытается фальсифицировать тему ВОВ, чтобы уничтожить связующее звено народов СССР

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей белорусского парламента доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк подчеркнул, что Запад в попытках разрушить самый консолидирующий элемент исторической памяти всех народов СССР продолжает фальсифицировать исторические факты о Великой Отечественной войне.

Марзалюк напомнил, что на всем постсоветском пространстве важнейшим связующим звеном общей истории является память о Великой Отечественной войне, которая относится к сравнительно недалекому историческому периоду и в которой принимали участие все без исключения республики, входившие в состав великой страны.





Белорусский историк отметил, что при малейшем отходе от устоявшейся исторической традиции можно наблюдать победу так называемых "концептов открытого общества" Сороса и Поппера, предполагающих массированную атаку на Вторую мировую войну. При этом из исторического дискурса вычеркиваются национальные герои, умаляются либо выводятся за рамки факты участия абсолютного большинства граждан той или другой советской республики на правильной стороне. Все это делается для демонтажа общей памяти, и продвижения антисоветской и антироссийской повестки.

Марзалюк добавил, что эти процессы нередко включают в себя попытки изменить прочтение понятия "нацизм". Поскольку называться нацистом в Евросоюзе пока еще считается моветоном, создаются криптонацистские концепты, основной смысл которых заключается в том, что некоторые пособники Гитлера якобы служили нацистской Германии, чтобы бороться со сталинизмом и на самом деле любили свой народ и защищали его интересы больше, чем участники партизанского движения и подпольщики. Коллаборационистам отводится роль "борцов за национальную независимость".



Кроме того, доктор исторических наук констатировал, что с подачи западных структур используются мифы, в которых гиперболизируется роль сил союзников и умаляется роль Советского Союза и коллективных подвигов. В западном историческом мифе основные победы на полях сражений Второй мировой войны якобы одержали армии США и Великобритании, хотя ни один серьезный историк, в том числе западный, никогда не станет говорить подобных вещей, поскольку это является полной ахинеей.



28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ю-81 Звание
    Ю-81
    +8
    Сегодня, 13:01
    Отечественные политики, псевдоистрики и киноделы нанесли по истории ВОВ куда более серьёзный урон нежели кто-то там на западе.
    1. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      +2
      Сегодня, 13:07
      А откуда они черпали и на чьи гранты впяли свои лпусы.. Если на деньги Сороса учили и выпускали учебники... Плюс так называемая мода псевдоинтеллигенции вмегда быть как бы против официальной точки зрения.. Такая блевотная позиция..
      1. Ю-81 Звание
        Ю-81
        +5
        Сегодня, 13:11
        Ну вот у Никиты Михалкова можно спросить на чьи гранты он наснимал дрянь типа утомленных солнцем..
        1. Андрей ВОВ Звание
          Андрей ВОВ
          0
          Сегодня, 13:42
          Касательно Михалкова, сразу приходит на ум эппигоамма Валентина Гафта:
          "О Русь! Ты слышишь страшный зуд
          Три Михалкова по тебе ползут!!"
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 13:27
        Братья наши меньшие кастрируют себе память и без Сороса.
        И делается неспроста. Они мечтают стать обиженными, чтобы потребовать деньги.
        Позиция подленькая, но получающая всё большее распространение.
      3. Maxim G Звание
        Maxim G
        0
        Сегодня, 13:47
        Снимать позорные фильмы про ВОВ начали ещё при СССР.

        Причём ещё до Перестройки.
    2. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      +1
      Сегодня, 13:10
      Всё так,в современных учебниках истории про ВОВ пару страниц.На ютубе люди снимают офигительные короткометражки про ВОВ,центральные каналы тупо и нагло игнорируют....
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 13:27
        Так это же не наши центральные каналы.
    3. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Ю-81
      Отечественные политики

      Памятные доски Манергейму
      Цитата: Ю-81
      псевдоисторики

      Резун-Суворов
      Цитата: Ю-81
      киноделы

      Штрафбат, Сволочи, Утомленные солнцем и еще куча некчемушних киноподделок...
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 13:23
      Отечественные политики, псевдоистрики и киноделы нанесли по истории ВОВ куда более серьёзный урон нежели кто-то там на западе
      Волкогонов тому пример
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:04
    И ведутся же целые страны на эти западные бредни. Вы не хотите отмечать 9 мая с русскими ,так просто помяните своих погибших . Там все п нации принимали участие ,так нет ,находятся паршивцы типа Зеликлоуна
  3. Понаехавший Звание
    Понаехавший
    +1
    Сегодня, 13:11
    Может хватит уже про народы СССР?Отпустите войну, ради Бога. И займитесь народом своей страны. Или кроме войны нечем скреплять?
    1. Aken Звание
      Aken
      -4
      Сегодня, 13:29
      Ещё скрепляют русский язык, русская культура и русский городской менталитет.
      Отпустите это и требуйте с русских деньги.
      У русских элита добрая, она заплатит, как платили при СССР.
    2. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 13:37
      Что бы я хотел сказать? Грубо говоря фарш обратно не провернуть. Нам нужно идти вперёд. То что сейчас строят в стране позволит нам победить? Хватить ли нам воли уничтожить Лондон, Париж, Львов, Варшаву, Берлин т.д. Всех кто связан с Шойгу сможем расстрелять? Мы от Волги до Берлина за два года дошли а сейчас что? soldier
    3. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      0
      Сегодня, 14:18
      Как отпустить то? Херню не несите., или у вас никого не убили в той войне? Если нет, тогда вы не русский и вообще не из СССР.
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 13:12
    Консолидация народов советской цивилизации закончилась в 1991 году. Далее, это уже частное дело капиталистического правящего класса, какую придумывать историю для податного населения.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:12
    Всем, в мозги, свою правду не вложиш...
    Воевать и в информационно поле придётся, увы, увы, много гадов желают перекорячить восприятие истории в свою пользу.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 13:25
      Ой ладно Вам душнить. Ну мечутся люди, курс пропаганды, к примеру у нас, от "России которую мы потеряли" до "СССР который мы потеряли", ну и пусть. Забавно же наблюдать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:38
        Иллюзии давно растворилась, как утренний туман.
        Всё стремятся в своей зоне влияния привить именно свою точку зрения.
  6. Pavel73 Звание
    Pavel73
    -3
    Сегодня, 13:20
    Запад фальсифицирует тему ВОВ, чтобы снять с себя ответственность за неё.
  7. Архонт Звание
    Архонт
    +1
    Сегодня, 13:46
    Безусловно, западные "историки" наносят некоторый вред нашему обществу, но делают это не всегда намеренно. То есть намеренно, когда на территории стран СНГ с помощью различных подконтрольных НКО. Но есть и обратная сторона - когда история искажается в целях сгладить острые углы общества, для объединения разных сторон. Это было ярко проявлено, когда американцы сносили собственные памятники первооткрывателям и героям. Так и Евросоюз пытается усреднить и своих граждан, сделать вид что это не внутренний конфликт, а снаружи под видом борьбы с коммунизмом, Сталиным и т.д.
    Но практика показывает, что снаружи как будто все примирились, друзья, бизнес и мир, а внутри достаточно людей, которые всё помнят, кто-то жаждет реванша, а кто-то боится по старой памяти родителей.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    -2
    Сегодня, 13:57
    По роду работы общаюсь с выпускниками технических ВУЗов. Их знания об истории настолько незначительны, что вряд ли какое-либо искажение истории наших врагов может им повредить.
  9. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 14:10
    Цитата: APASUS
    И ведутся же целые страны на эти западные бредни. Вы не хотите отмечать 9 мая с русскими ,так просто помяните своих погибших . Там все п нации принимали участие ,так нет ,находятся паршивцы типа Зеликлоуна

    Ну хватит уже про разные даты. Просто в Москве при подписании капитуляции уже был час ночи 9 мая, а в Карлхорсте 23 часа 8 мая. Ну а "мудрые" вукраинцы решили войти задним местом в Европу. а так мы празднуем одновременно с США, вот такой парадокс.
  10. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 14:24
    Почитал комментарии - сборище предателей. Не всё конечно, но очень много.
  11. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    0
    Сегодня, 14:59
    Фильмы, книши, учебники... А 22 июня на ВОВ не было ни одной добротной статьи посвященной этой дате.. О чем говорить дальше?
  12. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:08
    Белорусский историк: Запад пытается фальсифицировать тему ВОВ, чтобы уничтожить связующее звено народов СССР

    Это наверное одна из целей Запада. Параллельно же, Запад пытается прибрать все лавры той войны себе и выставить себя единственных победителем над той коричневой чумой.

    Только события сегодняшних дней все их потуги выглядеть "добренькими" умножает на ноль. Особенно в глазах всего мира.
  13. Кмон Звание
    Кмон
    0
    Сегодня, 15:13
    "Пытается"? Там давно уже успешно переписали историю. На Западе практически все поголовно уверены что СССР такое же зло как и Рейх и что они были союзниками, совместно начавшими ВМВ. Что русские варвары умели только трупами закидывать, и легко были бы разгромлены цивилизованными европейцами, если бы не зима, ленд-лиз и второй фронт.
    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 15:25
      Все, да не все, видать. Раз продолжает в дуду свою дудеть.