НАТО усиливает логистические возможности в районе Сувалкского коридора, соединяющего Калининградскую область с Белоруссией
С того момента, как генерал Бен Ходжес, тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе, назвал Сувалкский коридор самой опасной точкой в Европе, прошло девять лет. Блок НАТО успел за это время укрепить базы на восточном фланге, но теперь альянс усиливает логистические возможности в этом районе, пишет польское издание Wiadomości.
Напомним, что так называемый Сувалкский коридор (назван по близлежащему польскому городу Сувалки) – это пограничная полоса длинною в 70 км между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным Евросоюзом, и которая в то же время является кратчайшим путем между Белоруссией и российской Калининградской областью.
Издание напоминает, что силы НАТО уже отрабатывали сценарий на случай необходимости защиты этой территории во время недавних маневров «Griffin Shock», которые проходили на полигоне в Бемово-Писке в Польше.
Для эффективных действий на экстренный случай военным НАТО необходимы хорошие дороги, связывающие Сувалкский коридор с остальной Польшей, но они стали появляться только сейчас, отмечают авторы Wiadomości. Издание напоминает, что решение об инвестициях в инфраструктуру этой местности было принято на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе.
По данным Wiadomości, изменения в этом направлении все же уже заметны. Так, в районе Бемово-Писке идет расширение шоссе. Большие дорожные работы ведутся также в окрестностях городов Пиша и Ожиша, что в Варминьско-Мазурском воеводстве, граничащем с Калининградской областью.
- заявил ранее в Конгрессе генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий союзными войсками в Европе.
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