НАТО усиливает логистические возможности в районе Сувалкского коридора, соединяющего Калининградскую область с Белоруссией

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НАТО усиливает логистические возможности в районе Сувалкского коридора, соединяющего Калининградскую область с Белоруссией

С того момента, как генерал Бен Ходжес, тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе, назвал Сувалкский коридор самой опасной точкой в Европе, прошло девять лет. Блок НАТО успел за это время укрепить базы на восточном фланге, но теперь альянс усиливает логистические возможности в этом районе, пишет польское издание Wiadomości.

Напомним, что так называемый Сувалкский коридор (назван по близлежащему польскому городу Сувалки) – это пограничная полоса длинною в 70 км между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным Евросоюзом, и которая в то же время является кратчайшим путем между Белоруссией и российской Калининградской областью.



Издание напоминает, что силы НАТО уже отрабатывали сценарий на случай необходимости защиты этой территории во время недавних маневров «Griffin Shock», которые проходили на полигоне в Бемово-Писке в Польше.

Для эффективных действий на экстренный случай военным НАТО необходимы хорошие дороги, связывающие Сувалкский коридор с остальной Польшей, но они стали появляться только сейчас, отмечают авторы Wiadomości. Издание напоминает, что решение об инвестициях в инфраструктуру этой местности было принято на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе.

По данным Wiadomości, изменения в этом направлении все же уже заметны. Так, в районе Бемово-Писке идет расширение шоссе. Большие дорожные работы ведутся также в окрестностях городов Пиша и Ожиша, что в Варминьско-Мазурском воеводстве, граничащем с Калининградской областью.

Когда инфраструктура будет готова, мы переместим силы в масштабе бригадной боевой группы

- заявил ранее в Конгрессе генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий союзными войсками в Европе.
13 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:24
    Можно пойти через Сувалки ,а можно через Алитус. Может по расстоянию будет дольше ,но и проблем должно быть меньше
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:59
      Проект так называемого "Сувалкского коридора". Впервые этот проект выдвинул в 1990 году тогдашний председатель Калининградского областного совета Юрий Семенов. После провозглашения "независимости" Литвы он обратился к правительству СССР с инициативой о передаче в состав РСФСР так называемого Вилкавишкского (Вылкавысского) выступа.

      Этот выступ представляет собой узкую полосу территории Литвы, протянувшейся от белорусского Гродно к городу Гусев в Калининградской области. Это коридор проходит мимо польского города Сувалки, откуда и его название – Сувалкский.

      В период Литовской республики 1918-1940 гг. Вилкавишкский район являлся спорной территорией. На этот коридор претендовали Литва и Германия. 10 января 1941 года СССР выплатил Германии за "Вылкавысский выступ" компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов США. Таким образом, территориальный спор был урегулирован. Тогда же Москва передала спорную территорию Литовской ССР.

      После провозглашения "независимости" власти Литвы объявили Литовскую ССР "оккупационной администрацией". По мнению Семенова, после этого Вильнюсу следовало вернуть территорию, которую Москва передала "оккупационной администрации". Поэтому он предлагал передать Вилкавишкский район в союзную юрисдикцию, после чего Москва передала бы Вылкавысский выступ в состав РСФСР. Тогда предложение главы Калининградской области было поддержано советским правительством, но отвергнуто президентом СССР Михаилом Горбачевым.
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:00
        Тем не менее сегодня за Россией, как за продолжательницей СССР, сохраняются права на так называемый "Сувалкский коридор".

        В то же время практически ничего не говорится, что у "калининградской проблемы" есть и другое решение. За Россией сохраняются права не только на "Сувалкский" или Вылкавысский коридор, но и на Белостокский коридор. Территориально этот Белостокский выступ расположен южнее Сувалки и некогда примыкал к германской Восточной Пруссии.

        До 1939 года Белосток, как и вся Западная Белоруссия, входил в состав Польши. Однако после воссоединения белорусских и украинских земель в составе СССР Белостокская область стала административной частью Белорусской ССР. Такое положение являлось восстановлением принципа исторической справедливости. Ведь Белостокская область была населена преимущественно белорусами.

        Летом 1941 года Белостокская область, как и вся территория Белорусской ССР, была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Спустя три года ее освободила Красная Армия, после чего здесь была восстановлена советская власть.

        В этот же период на территориях Польши, освобожденных Красной Армией, был образован временный исполнительный орган под названием Польский комитет национального освобождения (ПКНО). СССР, а затем и другие члены антигитлеровской коалиции признали этот комитет в качестве временного польского правительств. Опираясь на свой статус, лидеры ПКНО обратились к Москве с просьбой передать под их контроль некоторые территории, ранее входившие в состав довоенной Польши. Объяснялось это тем, что послевоенная Польша станет союзником СССР, а передача ряда областей повысит ее экономическую самодостаточность.

        Советское правительство решило пойти навстречу союзникам. 20 октября 1944 года Президиум Верховного Совета СССР своим указом передал под управление ПКНО 17 районов Белостокской области, включая город Белосток. Данная уступка являлась жестом доброй воли, но только на условии, что послевоенная Польша станет союзником СССР. Только на таком условии были сделаны территориальные уступки.
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 14:02
          23 марта 1945 года в качестве еще одного жеста доброй воли Советский Союз передал под управление польской администрации южные районы германской Восточной Пруссии. Польше был передан город Алленштейн (Ольштын) с прилегавшими к нему районами. Именно к этим территориям примыкал Белостокский выступ. Вся Восточная Пруссия на тот момент была занята Красной Армией и административно подчинялась РСФСР. Таким образом, уступка была сделана за счет Российской СФСР. При этом Польша взяла на себя обязательство по обеспечению советских военных баз на переданных территориях.

          Юридически советско-польская граница была установлена Договором о советско-польской границе, подписанным в Москве 16 августа 1945 года. Одна деталь: этот договор был подписан с Республикой Польша, учрежденной ПКНО и позднее переименованной в Польскую Народную Республику. Современная Польша не является правопреемницей этого образования. Она проводит враждебную политику по отношению к продолжательнице Советского Союза. Республика Польша и Польская Народная Республика определяются в польском законодательстве как «советские оккупационные администрации».

          Но если Белостокская область и Ольштинский район были переданы "оккупационной администрации", то эта передача является недействительной. Это значит, что Белостокская область юридически является частью правопреемницы Белорусской ССР, а Ольштинский район – частью правопреемницы РСФСР.

          Таким образом, у вопроса разблокирования калининградского эксклава есть три решения. Первый – это добровольное открытие Польшей и Литвой транспортного коридора в Калининград и предоставление гарантий по его функционированию. Два других решения – это передача Союзному государству Сувалкского и Белостокского коридоров. Последние два решения пока юридические.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 13:32
    мы переместим силы в масштабе бригадной боевой группы
    И закроют коридор ?
  3. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +2
    Сегодня, 13:32
    соединяющего Калининградскую область с Белоруссией

    Скорее РАЗЪЕДИНЯЮЩЕГО
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:36
    Когда инфраструктура будет готова, мы переместим силы в масштабе бригадной боевой группы

    нато готовится
  5. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    -1
    Сегодня, 13:48
    И подумать только, что до СВО этот альянс был практически мертв, большинство стран разоружались и заводы по производству боеприпасов зарастали травой. И сегодня мы имеем новую гонку вооружений и русофобию в Европе беспрецедентного масштаба. В Греции уничтожали российские автобусы с туристами, а в Турции российских туристов забрасывали полотенцами, полными фекалий. И это даже не самые большие русофобы в Европе.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:51
    Перекрытие связи с Калининградской областью это казус бейли. Хоть кто в этих условиях пробил бы коридор.
    Сейчас в этих санкциях и хреновых отношениях с Западом самое время отбить сухопутный коридор вплоть до возвращения пусть не в СССР но в Российскую Федерацию Литву. Исторически она переходила из рук руки. Я как то работал с литовцем, и мы разговаривали за жизнь. Лучше чем в СССР литовцам не было. soldier
    1. Bianconeri Звание
      Bianconeri
      -1
      Сегодня, 14:14
      Дат тут чуть ли не каждый день уже казус бейли.. А у нас все, мама мия ешь долмио..
  7. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    -1
    Сегодня, 14:12
    Вот чисто гипотетически.. Калининград будет считаться для кремлежителей, или еще нет? Или будем озабочены, сильно так, по взрослому?
  8. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 14:51
    Даже интересно готовит ли что нибудь в ответ уважаемых шахматист, кроме озабоченностей и последнего хода?
  9. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:59
    НАТО усиливает логистические возможности в районе Сувалкского коридора, соединяющего Калининградскую область с Белоруссией

    опять машинный перевод?
    или мысль корявая?
    должно быть "разъединяющий"