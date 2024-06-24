Беспилотные технологии стали хитом международной выставки вооружений Eurosatory 2024

20
Беспилотные технологии стали хитом международной выставки вооружений Eurosatory 2024

На прошедшем в Париже международном военно-техническом салоне Eurosatory 2024 внимание большинства посетителей было приковано к новинкам беспилотной военной техники, ставших настоящим, если можно так выразиться, хитом На выставке были представлены различные беспилотные системы, как воздушного и морского, так и наземного применения.

В частности, французские производители презентовали свой образец патрульного БПЛА, который в ближайшее время может поступить на вооружение армии Пятой республики. Отдельно стоит отметить стенд с украинской продукцией. На нем были представлены как безэкипажные катера «Магура», с помощью которых киевский режим планирует и дальше атаковать корабли Черноморского флота РФ, так и ударные дроны, которые, по сути, являются копией разработок российских конструкторов.



Речь идет о БПЛА «Булава», который внешне практически невозможно отличить от ставшего легендарным российского дрона-камикадзе «Ланцет». Этот беспилотник уже стал одним из символов специальной военной операции. С его помощью были поражены более двух тысяч единиц военной техники, как украинского, так и западного производства.

В течение длительного времени украинские военные не могли ничего противопоставить действиям российских «Ланцетов». Однако некоторое время назад из Киева стали поступать сообщения о разработке украинского аналога отечественного барражирующего боеприпаса. Пока неизвестно, когда и в каком количестве киевский режим сможет применить свои разработки непосредственно в зоне СВО, но сам факт того, что они есть, требует особого внимания российских военных.

В целом же, как отмечают эксперты, повышенное внимание публики именно к беспилотным технологиям, говорит о том, что именно они будут определять рисунок и реальность не только настоящих, но и будущих военных конфликтов.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 15:49
    Враг не только добился численного преимущества над нашими дронами-камикадзе, но и постоянно находит новые ниши для применения своих машин. Если врагу удастся закрепиться своими дронами в новой нише, создав из них эффективную истребительную авиацию, мы может потерять весь накопленный прогресс и скатиться к ситуации лета 2022-го, когда наша артиллерия неделями стреляла по площадям, а противник выбивал наши склады высокоточными ударами.
    Противник начал сопровождать медленные и неуклюжие агродроны "Баба-яга" парами FPV-дронов с ночными камерами и тепловизорами. Такая связка стала ответом на выстраивание нашими подразделениями противодроновой обороны, в которой ключевую роль играют пулемётчики с тепловизорами. Теперь если расчёт открывает огонь по ночному бомбовозу — а "Баба-яга" может нести до 40 кг боеприпасов, — его тут же атакуют FPV-дроны.

    Также противник активно использует беспилотники для минирования дорог в тылу наших позиций. "Яги" просто сбрасывают обычные мины в сумерках, рассчитывая, что водители не заметят и наедут на мины.FPV-дроны используются хитрее: аппарат садится недалеко от дороги и ждёт появления подходящей цели. Если в поле зрения появляется машина или группа людей, дрон поднимается и атакует из засады.

    Но в последнее время противник шагнул ещё дальше: модернизированные FPV-дроны начали применяться для охоты за нашими разведывательными беспилотниками.

    Профильные ресурсы отмечают появление украинских FPV-дронов на высотах более 1200 м, которые действуют в режиме дежурных средств ПВО и при появлении в зоне ответственности российских разведывательных БПЛА поражают их,
    — сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".

    Украинцы стали часто сбивать наши "крылья". Это тревожный сигнал. Последствия могут быть серьёзнее, чем от поставки десятков "Абрамсов". FPV-дроны могут летать на скорости до 500 км в час. Все тихолёты, включая "Герани", находятся в зоне риска. Украинцы планируют сбивать наши ударные вертолёты, которые подходят близко к передовой,
    — пишет в своём канале военкор Александр Харченко.

    Фактически противник взялся за уничтожение критически важного звена в нашем разведывательно-ударном контуре. Сбитые разведывательные БПЛА означают конец нашего огневого превосходства:

    слепая артиллерия не будет знать, куда стрелять;
    операторы "Ланцетов" не смогут отправить своих "птиц" на охоту за вражеской артиллерией и техникой;
    расчёты "Солнцепёков" не знают, какие посадки заняты нашими, а какие врагом.
    Утрата возможности вести разведку в ближнем тылу противника критически снизит эффективность нашей авиации и "Искандеров".
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 15:55
      В продолжении поста.
      Уничтожение наших "глаз" в небе отбросит нас на поколение назад, и мы будем вынуждены сражаться в двухмерном пространстве, а противник продолжит вести войну 3D. FPV-дроны дёшевы, а большие "птицы" — нет. Если раньше украинцы ждали поставок дефицитных западных ракет для ПВО, то теперь их часть можно заменить дронами-истребителями,
      — резюмирует Харченко.

      Когда же у нас наконец то создадут беспилотные войска по примеру той же Украины?Кто то вообще кроме неравнодушных энтузиастов занимается у нас этим вопросом на системном уровне?

      Telegram-канал Atomic Cherry отмечает, что если судить по сообщениям с фронта, можно подумать, что FPV-дроны — это "абсолютное оружие", против которого нет эффективных методов защиты. Однако это не так. Проблема в другом.

      Выработка таких мер входила, прежде всего, в прерогативу генеральных штабов, ряд отделов которых целенаправленно специализировался на систематичном и детальном изучении боевого опыта и подготовке выводов и решений на основе этого опыта. Наблюдаем ли мы реализацию каких-либо централизованных, комплексных решений, связанных с противодействием на поле боя угрозам с воздуха со стороны "беспилотников"? Риторический вопрос.

      Atomic Cherry подчёркивает, что все решения пока носят бессистемный характер, так как являются следствием низовой инициативы отдельных подразделений.
      1. кредо Звание
        кредо
        -1
        Сегодня, 16:22
        ...Наблюдаем ли мы реализацию каких-либо централизованных, комплексных решений, связанных с противодействием на поле боя угрозам с воздуха со стороны "беспилотников"? Риторический вопрос...

        Вы не один такой, нас миллионы, тех кто задаётся вопросом - "А где же те люди в высоких кабинетах, с необъятным интеллектом и непомерными амбициями, которые не смогли предвидеть положительный эффект от использования БПЛА, которые начали применяться ещё задолго до 2022 года, например в Сирии?".
        Вопрос риторический и ответ будет такой же - "Они были и есть, но это не вашего (нашего) ума дела. Работа "кипит"." hi
        Дождём ся ли выхлоп, не знаю.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 16:25
          Нет ну то что работа по БПЛА кипит в том же Иране судя по их успехам это понятно.А вот что у нас?Одних Ланцетов и Гераней уже недостаточно.
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 16:43
            Нет ну то что работа по БПЛА кипит в том же Иране судя по их успехам это понятно.А вот что у нас?Одних Ланцетов и Гераней уже недостаточно.

            Наверно всё мы рады за Иран, но нас то интересуют собственные "пенаты" и что в них происходит.
            Я больше радуюсь тому, что у нас в реальности летает, плавает и ездит по дорогам, а не то, что возится за границу на выставки и представляется как действующие новинки.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 16:24
        Это вы сами выводы сделали, проанализировав и обобщив ТГ-каналы различных "военкоров" или откуда то копипастнули? Первоисточник есть?
        Просто многое, что вы написали, очень спорно и вызывает много вопросов, если не сказать недоумения... Напри мер про скорость FPV-дроны в 500 км\час...
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -2
          Сегодня, 16:27
          FPV-дроны могут летать на скорости до 500 км в час. Все тихолёты, включая "Герани", находятся в зоне риска. Украинцы планируют сбивать наши ударные вертолёты, которые подходят близко к передовой,
          — пишет в своём канале военкор Александр Харченко.

          Братья Люк и Майк Беллы из Южной Африки разработали самый быстрый FPV-дрон, способный разгоняться почти до 500 км/ч.
          Их достижение было признано официальным рекордом и внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

          Создание дрона, способного развивать такую скорость, требовало месяцы работы. Особое внимание уделялось избежанию риска возгорания проводов, что является распространенной проблемой при разработке высокоскоростных дронов.

          Итогом усилий братьев стал беспилотный летательный аппарат, способный разгоняться до 480.23 км/ч.

          Этот показатель превышает возможности даже того дрона, который создавался для Red Bull и имел пиковую скорость 350 км/ч. Разработка дрона была связана с мероприятием, посвященным гонкам «Формулы-1».

          Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал жителю США Райану Ладеманну, чей самодельный дрон развивал среднюю скорость 360 км/ч, а на отдельных участках дистанции достигал 414 км/ч.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 16:33
            Цитата: OrangeBigg
            FPV-дроны могут летать на скорости до 500 км в час. Все тихолёты, включая "Герани", находятся в зоне риска. Украинцы планируют сбивать наши ударные вертолёты, которые подходят близко к передовой,
            — пишет в своём канале военкор Александр Харченко.

            То есть сами вы, вообще, не в теме? Просто капипастите...
            Мировой рекорд скорости для FPV-дронов (установленный в мае этого года) 480 км\час. Стоит говорить, что это специально построенная машина?
            Не летают FPV-дроны с такой скоростью.
            Качество "военкоров"и - ниже плинтуса!
          2. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 16:33
            В продолжении поста.Видео по ссылке ниже.

            . В Южной Африке создали самый быстрый в мире FPV-дрон — разгоняется до 510 км/ч.

            Над проектом в свободное время работали отец и сын. Коптер уже внесли в Книгу Гиннесса, но в зачет пошла скорость 480 км/ч, так как берется средняя по итогам двух полетов.


            https://m.vk.com/wall-158352267_839210
            1. Простой Звание
              Простой
              0
              Сегодня, 17:01
              Александр, как плотно работают военные вузы и стартапы в странах НАТО по теме песпилотников и КИ , можно судить по этой статье:
              https://defence-network.com/kiew-mit-marc-wietfeld-von-arx/

              "...Вопрос: Насколько важны модульность и адаптируемость в современном военно-технологическом развитии? Как ARX учитывает эти аспекты во время разработки продукта?

              Ответ: Военные системы требуют постоянных изменений . На новом поле боя технологии и оперативные процедуры меняются в течение нескольких недель. Системы, особенно беспилотные, которые адаптируются и воспроизводятся только на заводе или не воспроизводятся вообще, имеют эксплуатационную ценность только в течение очень короткого периода времени.
              Наблюдения показывают, что то, что очень хорошо работает вначале, через несколько недель перестает работать вообще, потому что война и боевые действия заценили это и затормозили. В области беспилотных систем мы не можем позволить себе определять требования на десятилетия или годы вперед и надеемся, что мы правильно предвидим технологические разработки, которых еще нет, которые приводят к оперативным процедурам, которых никогда не существовало до войн, которых у нас еще нет. знать о. Мы думаем о модульности и адаптируемости с первого винтика и первой строки кода, а также об открытой архитектуре интерфейса для бесшовной интеграции систем и передачи технологического суверенитета самим вооруженным силам.

              "...Вопрос: Немецким оборонным стартапам не всегда бывает легко. С какими препятствиями вы сейчас сталкиваетесь? Что вам нужно от политики, бизнеса и армии, чтобы иметь возможность реализовать свои будущие проекты?


              Ответ: Дроны — это игра с числами. Украина потребляет 100-400 дронов в день. Вы можете оценить сравнительные возможности, необходимые НАТО для ведения такого типа войны, а затем осознать, что у нас пока нет в Европе компании, которая могла бы это сделать. Это именно то, что мы хотим реализовать с помощью ARX.
              Но невозможно построить европейского чемпиона только по беспилотным системам и автономии, для этого необходимы европейская воля и приверженность, которые НАТО и Бундесвер готовы предоставить; Поскольку для развития такой масштабируемой технологической компании в качестве основы также требуется объем капитала, необходимо создать две предпосылки: быстрое размещение заказов в области беспилотных систем и упрощенное регулирование инвестиций в сфере двойного назначения. В принципе у нас есть все необходимое, чтобы внести свой вклад в укрепление устойчивости и технологического суверенитета Европы. ..."
  2. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 15:50
    А еще, на салон Eurosatory 2024 был закрыт доступ израильским компаниям, а также всем, кто мог бы выступить для них в качестве посредников.

    Такое решение принял в пятницу 14 июня суд города Бобиньи.

    Но в отместку на это, коммерческий суд Парижа уже во вторник 18 июня обязал организаторов салона Eurosatory приостановить действие запрета, направленную против израильских компаний, посчитав эту меру дискриминационной. Истцами выступили Франко-израильская торговая палата в лице Патрика Клюгмана, Coges Events в лице Патрика Мезоннёва и израильская компания Draco в лице фирмы Veil Jourde.

    На выставке должны были быть представлены ни много ни мало 74 израильских экспоната.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:00
    Ничего нового не скажу/напишу ... необходимо создавать эффективные средства противодействия беспилотника противника.
    Пока этого не произойдёт, все будет идти сложно, с торможением.
    На счёт противника итех средств, той тактики, которую они применяют... надо понимать, что там устроили полигон по испытанию различной беспилотный техники, новой тактике применения, многие страны, многие фирмы, разработчики и прочие...
    Всё не просто, но преодолеть необходимо!
    Нессиметричный ответ, не важно каким образом, ситуацию надо, как минимум выровнять, а лучше переломить в свою пользу!!!
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 16:35
      Наше закостенелое руководство не понимает серьёзность ситуации и медленно реагирует. А цена за это - жизни солдат и гражданских. Почему не привлечь разработки Китая и Ирана..и вместе с ними противостоять западн фирмам на полях укрии. Так же необходима срочная разработка ср-в противодействия, тактик противодействия и их постоянная эволюция. На это должны работать НИИ с результатом каждый месяц...а не годы разработок.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:01
        Фиг её знает, что, как, зачем и почему...
        Нельзя сказать, что ничего не делается, но...
        В общем, дай то бог, что б наши кулибины создали то, что надо...
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 16:02
    Цитата: OrangeBigg
    FPV-дроны могут летать на скорости до 500 км в час. Все тихолёты, включая "Герани", находятся в зоне риска. Украинцы планируют сбивать наши ударные вертолёты, которые подходят близко к передовой,
    — пишет в своём канале военкор Александр Харченко.

    Он с ума сошел этот Харченко?
    В мае этого года прошла новость. Откуда взялось столько военкоров с фейками??7

    Создание дрона, способного развивать такую скорость, требовало месяцы работы. Особое внимание уделялось избежанию риска возгорания проводов, что является распространенной проблемой при разработке высокоскоростных дронов.

    Итогом усилий братьев стал беспилотный летательный аппарат, способный разгоняться до 480.23 км/ч.

    Этот показатель превышает возможности даже того дрона, который создавался для Red Bull и имел пиковую скорость 350 км/ч. Разработка дрона была связана с мероприятием, посвященным гонкам «Формулы-1».

    Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал жителю США Райану Ладеманну, чей самодельный дрон развивал среднюю скорость 360 км/ч, а на отдельных участках дистанции достигал 414 км/ч.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -2
      Сегодня, 16:12
      Если дрон вертолетного типа - до 300 км/ч
      Но если конвертоплан (есть ли такие? ) - до 500 км/ч
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 16:14
    Цитата: voyaka uh
    Но если конвертоплан (есть ли такие? ) - до 500 км/ч

    Пример в студию. Ну заодно и про "FPV-дроны могут летать на скорости до 500 км в час" по утверждению некоторых. Конвертоплан и FPV разница есть?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Konnick
      Пример в студию.

      Написано же
      Цитата: voyaka uh
      есть ли такие?

      Цитата: Konnick
      про "FPV-дроны могут летать на скорости до 500 км в час"

      Ну... так то 120 км\час это ведь ДО 500 км\час... Так что никакого противоречия wassat
      Просто сегодняшние "военкоры" это всего лишь разновидность блогеров. И работают они по тем же принципам!
  6. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 16:29
    Укрия делает ставку на то, чему мы можем слабо противодействовать - бпла. И за счёт западн технологий развивает это эту нишу вооружения оч быстро..и массово, потому как дешево. А мы медленно реагируем, это чревато последсвиями. Украм много стран предоставляют и готовые бпла и комплектующие, мы гордо "сами". Укры нехватку людей компенсируют бпла во всех сферах войны-помните в нач года зеля план в млн дронов выдвигал...вот они упорно в этом направлении двигают. У них все сферы экономики работают на войну, а у нас только ВПК. Тревожные это звонки для нас
  7. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 16:38
    Все тихолёты, включая "Герани", находятся в зоне риска. Украинцы планируют сбивать наши ударные вертолёты, которые подходят близко к передовой,

    Для ПВО против тихоходних целей не надо никаких ФПВ дронов. Ракета или авимодель с телевизионном наведение может разогнатся до большей скорости.
    Весь вопрос что при таких скоростей сближения сбит Геран или вертолет которие маневрируют без самонаведение дрона весьма сложно. Кроме того не только скорост но и дальност и потолок у ФПВ дрона ПВО должна бить намного больше ченм у обичного дрона и соответственно его размер и цена.