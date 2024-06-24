Житель Львова рассказал о том, как его насильно пытались мобилизовать в ВСУ

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Житель Львова рассказал о том, как его насильно пытались мобилизовать в ВСУ

В украинском сегменте социальных сетей продолжают обсуждать видеокадры жесткого задержания сотрудниками ТЦК жителя Львова. Мужчину силой задержали на улице, а когда прохожие попытались отбить его у сотрудников военкомата, снимая происходящее на видео, людоловы и полицейские пошли на попятную. Однако, по признанию мужчины, говорить о благополучном окончании этой истории пока не приходится.

Я никак не провоцировал военкомов, меня задержали во время молитвы. Я не стал убегать и добровольно проследовал с ними к микроавтобусу, где меня сразу же попытались скрутить. Повестку мне не вручали, а удостоверение военнообязанного забрали

– рассказал счастливчик.



Он добавил, что произошедшее с ним является настоящим беспределом, и теперь ему страшно выходить из дома на улицу, поскольку обратно можно уже не вернуться.

Возмущение рядового жителя Львова сейчас могут разделить 99% мужского населения Украины. Все они являются потенциальными новобранцами украинской армии, вопрос отправки на передовую которых является лишь делом времени.

После вступления в силу на Украине нового закона о мобилизации, сотрудники ТЦК получили такие полномочия, которые позволяют им врываться в жилища граждан по малейшему подозрению, что там может скрываться так называемый ухилянт.

Действия людоловов, как прозвали на Украине работников ТЦК, уже спровоцировали массовые сопротивления в украинских городах, местные жители которых в отчаянии решаются на поджоги военных автомобилей.

Параллель с этим другая часть мужского населения страны предпочитает объединяться в группы для коллективных попыток пересечения украинской границы. Некоторое время назад, к примеру, пограничники задержали сразу 47 человек, которые пытались незаконно выехать на территорию Евросоюза.

Стоит напомнить, что новый закон о мобилизации допускает призыв в ВСУ лиц с инвалидностью, а также людей, страдающих расстройствами психики.
15 комментариев
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  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 13:37
    за что скакали, то и получили!!!
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +4
      Сегодня, 13:52
      Цитата: Василенко Владимир
      за что скакали, то и получили!!!

      Та не, они скакали за другое, я помню... За трусики с кружавчиками. Красиво смотрятся на голове, сразу после кастрюли, там борозда вминается.feel Бомбить Донбасс пожалуйста, воровать газ - ноу проблем, Украина по над усе, они орали с утра до ночи, как коты. А теперь, "нас то за шо!"
      Действия людоловов, точнее крысоловов, всех западенцев за ушко и на солнышко!
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +3
        Сегодня, 13:57
        Цитата: Mavrikiy
        Та не, они скакали за другое, я помню... За трусики с кружавчиками.

        а это в нагрузку к трусикам, там мелким шрифтом в конце договора приписка была, наверное не прочитали
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 13:40
    Какая жалиствая история вот к чему она, про людоловов уже только ленивый не писал, показать какой зверский режим Зеленского да сколько можно.
  3. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 13:46
    меня задержали во время молитвы. Я не стал убегать и добровольно проследовал с ними к микроавтобусу, где меня сразу же попытались скрутить.

    По-моему дальше и читать не нужно... Молился он, ну это наверное он полякам интервью давал.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +6
    Сегодня, 13:51
    Мы что должны их пожалеть и посочувствовать? Ну уж нет.
    Получают то к чему стремились. Правда вместо кружевных труселей армейские, а вместо кавы в Вене - вода из лужи в окопе ну так это издержки евроинтеграции. request
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 13:54
    Какие-то несерьёзные людоловы. Как только начнёт упираться, сразу бить шокером, и паковать. Чего с ними сопли разводить.
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 14:04
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Какие-то несерьёзные людоловы. Как только начнёт упираться, сразу бить шокером, и паковать.
      belay Профессионал сразу чувствуется, может подъедите, курс молодого крысолова провести. feel Окопались в Москве, а надо на Неньке, ошиблись, темно было?. feel
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 14:31
        С таких жалостливых эти мобики кожу будут живьём снимать. Для счастья бандеровцу нужно немного.
  6. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    +3
    Сегодня, 14:10
    Ну, что сказать уклонистам-"хатоскрайникам"? Если вы "ЗА" такую власть или "НЕ против", то идите на фронт и не нужно жалиться, что вы скакали на майдане, но не успели свалить\сбежать\пролезть в "богатую Европу"! А тем, кому власть и её политика не нравиться и сохранилась сила духа, можно посоветовать "ходить за хлебом" группами в 5-10 человек, положив в авоську кирпич...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 14:13
      Цитата: puskarinkis
      положив в авоську кирпич...

      можно газетку скрутить и с ней ходить
    2. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 14:37
      Цитата: puskarinkis
      можно посоветовать "ходить за хлебом" группами в 5-10 человек, положив в авоську кирпич...

      Уточнение: В униформе, строем и распевая строевые песни (чтоб не привлекать внимания) feel Но хуторяне никогда кирпичами разбрасываться не станут, а где подберут, то в хату снесут. request
  7. izGOI Звание
    izGOI
    0
    Сегодня, 14:27
    Десять лет назад львовяне на Майдане от гордости лопались, что бандервойска перешли через Днепр. А сейчас, когда надо отстаивать свои завоевания, они и за границу посбегали,и от военкомов прячутся.
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 14:28
    Он добавил, что произошедшее с ним является настоящим беспределом, и теперь ему страшно выходить из дома на улицу, поскольку обратно можно уже не вернуться.

    Скакал без страха, а оно, вона, как повернулось...request
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:34
    людоловы и полицейские
    А людоедов у них ещё нет? wink