Житель Львова рассказал о том, как его насильно пытались мобилизовать в ВСУ
В украинском сегменте социальных сетей продолжают обсуждать видеокадры жесткого задержания сотрудниками ТЦК жителя Львова. Мужчину силой задержали на улице, а когда прохожие попытались отбить его у сотрудников военкомата, снимая происходящее на видео, людоловы и полицейские пошли на попятную. Однако, по признанию мужчины, говорить о благополучном окончании этой истории пока не приходится.
– рассказал счастливчик.
Он добавил, что произошедшее с ним является настоящим беспределом, и теперь ему страшно выходить из дома на улицу, поскольку обратно можно уже не вернуться.
Возмущение рядового жителя Львова сейчас могут разделить 99% мужского населения Украины. Все они являются потенциальными новобранцами украинской армии, вопрос отправки на передовую которых является лишь делом времени.
После вступления в силу на Украине нового закона о мобилизации, сотрудники ТЦК получили такие полномочия, которые позволяют им врываться в жилища граждан по малейшему подозрению, что там может скрываться так называемый ухилянт.
Действия людоловов, как прозвали на Украине работников ТЦК, уже спровоцировали массовые сопротивления в украинских городах, местные жители которых в отчаянии решаются на поджоги военных автомобилей.
Параллель с этим другая часть мужского населения страны предпочитает объединяться в группы для коллективных попыток пересечения украинской границы. Некоторое время назад, к примеру, пограничники задержали сразу 47 человек, которые пытались незаконно выехать на территорию Евросоюза.
Стоит напомнить, что новый закон о мобилизации допускает призыв в ВСУ лиц с инвалидностью, а также людей, страдающих расстройствами психики.
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