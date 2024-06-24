Американские депутаты подталкивают Подразделение оборонных инноваций (DIU) Пентагона к расширению сотрудничества с Тайванем и Израилем

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Американские депутаты подталкивают Подразделение оборонных инноваций (DIU) Пентагона к расширению сотрудничества с Тайванем и Израилем

Подразделение оборонных инноваций (DIU) Пентагона должно расширить партнёрские отношения с Израилем и Тайванем для укрепления их оборонно-промышленных баз. Такую точку зрения высказала группа законодателей из палаты представителей Конгресса США. По мнению американских парламентариев, необходимо наладить стратегическое партнерство между оборонными ведомствами США, Израиля и Тайваня.

Подчеркивается, что оно должно включать в себя координацию по вопросам приоритетов оборонной промышленности и разработки технологий двойного назначения, а также помощь в поиске путей для исследований и разработок стартапов.



Эксперты, комментируя инициативу американских парламентариев, обращают внимание на тот факт, что Тайбэй, вероятно, будет заинтересован в налаживании подобного сотрудничества, а вот Израилю оно, мягко говоря, неинтересно. Дело в том, что Израиль и без США является одним из лидеров в области разработок различных БПЛА и систем противодействия им. И делиться своими планами со Штатами, несмотря на статус партнера, вряд ли захочет. Если, конечно, всё не упрётся в очередные американские «инвестиции».

Еще одна странность в инициативе американских законодателей заключается в том, что Подразделение оборонных инноваций изначально создавалось вовсе не для того, чтобы противостоять кому бы то ни было, как теперь предлагают члены палаты представителей. Они подчеркивают, что налаживание сотрудничества между Пентагоном и министерствами обороны Израиля и Тайваня необходимо для успешного противостояния разработке Ираном оборонных технологий двойного назначения. При этом реальных мер и инструментов такого противостояния парламентарии из США не предлагают.
5 комментариев
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  1. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 13:54
    Вот где Бесы то заседают. Это они тащат мир к большой войне.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:00
      Вот где Бесы то заседают. Это они тащат мир к большой войне.

      А война всё ближе, ближе, ближе... И уже в затылок нам всем дышит... Раньше всё говорили про часы , которые отсчитывают время до глобальной, мол там то 5, то 10 минут осталось... Я так понимаю, время пошло уже на секунды...??? am
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 14:03
    По территории Израиль чуть больше Содома и Гоморры. За что Бог уничтожил их? И в этом месте сейчас
    Израиль. Что происходит? Опять Бог нас чему то учит.
    1. Talon
      Talon
      0
      Сегодня, 14:56
      в этом месте сейчас Иордания, где точно никто не знает но это точно на восточном берегу иордана или северовосток мертвого моря, в любом случае, сейчас это Иордания
    2. Talon
      Talon
      0
      Сегодня, 15:03
      однако на территории израиля есть куда более интересное место, Ар Мегидо, а недолеко от него здоровенная авиабаза, и если куда и пулять ядрен батоном то именно туда, не толко туда конечно, но и туда тоже обязательно, и вот тут как не поверить про армагидон и финальную битву добра со злом, но есть нюанс, если верить этой книге, и это пророчество сбудется, то там как бы и победитель зарание прописан