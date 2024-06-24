Американские депутаты подталкивают Подразделение оборонных инноваций (DIU) Пентагона к расширению сотрудничества с Тайванем и Израилем

Подразделение оборонных инноваций (DIU) Пентагона должно расширить партнёрские отношения с Израилем и Тайванем для укрепления их оборонно-промышленных баз. Такую точку зрения высказала группа законодателей из палаты представителей Конгресса США. По мнению американских парламентариев, необходимо наладить стратегическое партнерство между оборонными ведомствами США, Израиля и Тайваня.Подчеркивается, что оно должно включать в себя координацию по вопросам приоритетов оборонной промышленности и разработки технологий двойного назначения, а также помощь в поиске путей для исследований и разработок стартапов.Эксперты, комментируя инициативу американских парламентариев, обращают внимание на тот факт, что Тайбэй, вероятно, будет заинтересован в налаживании подобного сотрудничества, а вот Израилю оно, мягко говоря, неинтересно. Дело в том, что Израиль и без США является одним из лидеров в области разработок различных БПЛА и систем противодействия им. И делиться своими планами со Штатами, несмотря на статус партнера, вряд ли захочет. Если, конечно, всё не упрётся в очередные американские «инвестиции».Еще одна странность в инициативе американских законодателей заключается в том, что Подразделение оборонных инноваций изначально создавалось вовсе не для того, чтобы противостоять кому бы то ни было, как теперь предлагают члены палаты представителей. Они подчеркивают, что налаживание сотрудничества между Пентагоном и министерствами обороны Израиля и Тайваня необходимо для успешного противостояния разработке Ираном оборонных технологий двойного назначения. При этом реальных мер и инструментов такого противостояния парламентарии из США не предлагают.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»