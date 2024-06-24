Минобороны подтвердило удар по крупному логистическому узлу ВСУ с боеприпасами

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Минобороны подтвердило удар по крупному логистическому узлу ВСУ с боеприпасами

Штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжают предпринимать попытки продвижения вперед на Северном направлении, но противник удерживает позиции, бросая в бой резервы. Ожесточенные встречные бои идут в Волчанске и под Липцами. Также наши нанесли ряд ударов по формированиям 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области. Отражена одна контратака.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили: 220 военнослужащих, танк, три бронемашины, 14 автомобилей, гаубицы «PzH-2000», Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.



На остальных направлениях имеется продвижение на более «выгодные рубежи», как заявляют в Минобороны, но без каких-либо подробностей. Имеются заходы наших штурмовых групп в населенные пункты, но установления контроля над ними пока по официальным данным нет. ВСУ признают сложной ситуацию сразу на нескольких направлениях, продолжают держать оборону.

Министерство обороны подтвердило поражение ракетным ударом крупного логистического узла ВСУ, на котором производилось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, поставленного в рамках западной военной помощи. Как всегда, военные подробности не сообщают, но речь может идти о сегодняшнем утреннем ударе по Одесскому заводу тяжелого краностроения «Краян», который уже давно используется для хранения боеприпасов. К тому же проходила информация, что на нем хранили западные ракеты.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1785 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, две бронемашины, одна БМП и один БТР, 41 единица автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы М777, три гаубицы «Мста-Б», четыре Д-20, шесть Д-30, две гаубицы FH-70, два орудия М119, САУ PzH-2000 и «Гвоздика», две РСЗО «Град». Три станции РЭБ, семь полевых складов боеприпасов и один склад артиллерийских снарядов.

Средствами ПВО за сутки сбито 176 украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты «Patriot», а также 10 реактивных снарядов HIMARS и «Vampire».
5 комментариев
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  1. ААК Звание
    ААК
    +1
    Сегодня, 14:10
    Должно быть минимум так: 1 наш погибший мирный - 100 "200-х" бандер, 1 наш погибший ребёнок - 1000 "200-х" бандер и никак не меньше... ну и возможное замещение - 1 "200-й иностранный инструктор" - 5 "200-х" бандер...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 14:33
      Из Генштаба ВСУ по линии инсайдеров пришло странное сообщение: «В городе Волчанск российская армия начала зачистку позиций к югу от улицы Гагарина после отхода украинских войск на другой берег Волчьи».По всей видимости, под контроль ВС РФ перешла излучина реки, после удара РСЗО «Солнцепек» по засевшим в застройке на улице Духовной подразделениям 36-й ОБрМП.Похоже, никакой эвакуации захисников не было — все украинские морпехи погибли. Об этом косвенно говорится на армейском чате бригады
      22 июня к Бандере или в лекарни отправилось порядка 250 украинских военнослужащих, а также уничтожено большое количество военной техники: САУ PzH-2000, гаубица М777, четыре гаубицы Д-30, пять 120-мм минометов, РЛС AN/TPQ-50, станция РЭР, БТР-4Е, пункт управления БПЛА. Это только то, что визуально подтверждено.Что любопытно: месторасположение САУ PzH-2000 раскрыла берлинская газета Bild, чем и воспользовались «иксоводы» группировки «Север», нанеся по натовской самоходке два удара «Ланцетами». Само собой, наши бойцы сказали большое спасибо немецкому изданию.

      О больших потерях ВСУ говорят сами украинские военные, причем крайне нецензурно. Один из них на камеру высказал в крайне грубой форме претензии к тем, кто отправил его в «мясорубку». Он заявил, что от его роты осталось 8 человек, и с этим нужно что-то срочно делать, поскольку, если прилетит очередной ФАБ, он уже не сможет выйти в эфир.

      Липцовское направление. Как выяснилось, бригады Нацгвардии Украины (13-я "Хартия" и 3-я "Спартан"), прибывшие в Липцы, и которые командование ВСУ планировало задействовать для прорыва обороны в районе н.п. Глубокое укомплектованы лишь на 17%.

      Недавние удары ФАБами по ПВД еще больше проредили ряды и без того потрепанных подразделений. Командование ОТГ "Харьков" экстренно пытается собрать из них боеспособное подразделение.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 14:11
    Как то странно почему потери ВСУ кратно увеличиваются сразу после их терактов...??? А нельзя сделать как то так, чтобы это увеличение от терактов не зависело и имело постоянный характер...??? am
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:22
      Ну так "мы же мстители, а не предотвратители". laughing
  3. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    0
    Сегодня, 14:55
    в Одессе что-то хорошо горит