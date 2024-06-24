Минобороны подтвердило удар по крупному логистическому узлу ВСУ с боеприпасами
Штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжают предпринимать попытки продвижения вперед на Северном направлении, но противник удерживает позиции, бросая в бой резервы. Ожесточенные встречные бои идут в Волчанске и под Липцами. Также наши нанесли ряд ударов по формированиям 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области. Отражена одна контратака.
Общие потери ВСУ на данном направлении составили: 220 военнослужащих, танк, три бронемашины, 14 автомобилей, гаубицы «PzH-2000», Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.
На остальных направлениях имеется продвижение на более «выгодные рубежи», как заявляют в Минобороны, но без каких-либо подробностей. Имеются заходы наших штурмовых групп в населенные пункты, но установления контроля над ними пока по официальным данным нет. ВСУ признают сложной ситуацию сразу на нескольких направлениях, продолжают держать оборону.
Министерство обороны подтвердило поражение ракетным ударом крупного логистического узла ВСУ, на котором производилось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, поставленного в рамках западной военной помощи. Как всегда, военные подробности не сообщают, но речь может идти о сегодняшнем утреннем ударе по Одесскому заводу тяжелого краностроения «Краян», который уже давно используется для хранения боеприпасов. К тому же проходила информация, что на нем хранили западные ракеты.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1785 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, две бронемашины, одна БМП и один БТР, 41 единица автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы М777, три гаубицы «Мста-Б», четыре Д-20, шесть Д-30, две гаубицы FH-70, два орудия М119, САУ PzH-2000 и «Гвоздика», две РСЗО «Град». Три станции РЭБ, семь полевых складов боеприпасов и один склад артиллерийских снарядов.
Средствами ПВО за сутки сбито 176 украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты «Patriot», а также 10 реактивных снарядов HIMARS и «Vampire».
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