Иранские власти осудили теракты в российском Дагестане

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Иранские власти осудили теракты в российском Дагестане

Представитель министерства иностранных дел Ирана осудил произошедшие накануне террористические нападения на религиозные здания в Дербенте и полицейский пост Махачкалы, в результате которых погибли и получили ранения граждане России.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Нассер Канаани выразил соболезнования российскому правительству и народу, выразил сочувствие семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате терактов в Дагестане.



Канаани подчеркнул, что Исламская Республика Иран рассматривает терроризм любого типа как угрозу человечеству и международной безопасности и подчеркивает необходимость серьезной решимости и эффективных усилий международного сообщества в противодействии этой общей угрозе.

Также осудили теракты в Дагестане и выразили соболезнования российскому народу власти КНР, Израиля, государств СНГ и ряда других стран. При этом правительства недружественных стран Запада отказались осудить произошедшие в воскресенье, 23 июня, теракты в Дагестане и Севастополе, в результате которых погибли и получили ранения более сотни мирных граждан. Более того - теракт в Севастополе был совершен при непосредственном содействии Запада, в частности США, снабдивших украинских боевиков дальнобойными ракетами с осколочной боевой частью и предоставляющими Киеву разведданные, полученные при помощи спутников и курсирующих над акваториией Черного моря беспилотников.

Минобороны России назвало атаку ВСУ на Севастополь преднамеренным террористическим ракетным ударом и возложило ответственность за атаку на гражданское население на Украину и США. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что все полетные задания в американские баллистические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки США.
4 комментария
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  1. ААК Звание
    ААК
    +5
    Сегодня, 14:16
    Дагестан - это результаты постоянного заигрывания с местными аульными "иблисами" со стороны нашего политического руководства, докатились - сыновья главы райадминистрации - террористы, непонятно уже становится - собака вертит хвостом, или уже хвост (диаспоры) стал вертеть собакой... для "иблисов" нужен новый Ермолов, а не сюсюкающий дядюшка Леопольд...
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 14:28
    При этом правительства недружественных стран Запада отказались осудить произошедшие в воскресенье, 23 июня, теракты в Дагестане и Севастополе, в результате которых погибли и получили ранения более сотни мирных граждан.

    Будто кто-то ожидал иной реакции западных "партнёров".
    Это только Россия спешит сочувствовать, соболезновать и оказывать посильную помощь всем и вся.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:30
    А США осудили теракты ? Может тут даже не надо искать заказчика ,он сам себя выдает
  4. nordscout Звание
    nordscout
    +3
    Сегодня, 14:44
    Тер. акт в Дагестане - результат отсутствия "внятной" внутригосударственной национальной политики, полное отсутствия, в ней, идеологических начал, специалистов - профессионалов в этой работе со всеми слоями населения национальных республик в составе России... И, конечно, "беззубость" и полный "пофигизм" к деятельности разнообразным "землячествам", нац, религиозным объединениям... Очень "мягкая" уголовная ответственность за терроризм и пособничество ему, в любой форме, начиная от "предоставления" гражданства РФ, найма на работу, "крышевание" нац. диаспор и им подобным объединениям, в любой форме...