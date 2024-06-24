Иранские власти осудили теракты в российском Дагестане
Представитель министерства иностранных дел Ирана осудил произошедшие накануне террористические нападения на религиозные здания в Дербенте и полицейский пост Махачкалы, в результате которых погибли и получили ранения граждане России.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Нассер Канаани выразил соболезнования российскому правительству и народу, выразил сочувствие семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате терактов в Дагестане.
Канаани подчеркнул, что Исламская Республика Иран рассматривает терроризм любого типа как угрозу человечеству и международной безопасности и подчеркивает необходимость серьезной решимости и эффективных усилий международного сообщества в противодействии этой общей угрозе.
Также осудили теракты в Дагестане и выразили соболезнования российскому народу власти КНР, Израиля, государств СНГ и ряда других стран. При этом правительства недружественных стран Запада отказались осудить произошедшие в воскресенье, 23 июня, теракты в Дагестане и Севастополе, в результате которых погибли и получили ранения более сотни мирных граждан. Более того - теракт в Севастополе был совершен при непосредственном содействии Запада, в частности США, снабдивших украинских боевиков дальнобойными ракетами с осколочной боевой частью и предоставляющими Киеву разведданные, полученные при помощи спутников и курсирующих над акваториией Черного моря беспилотников.
Минобороны России назвало атаку ВСУ на Севастополь преднамеренным террористическим ракетным ударом и возложило ответственность за атаку на гражданское население на Украину и США. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что все полетные задания в американские баллистические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки США.
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