О событиях в Дагестане. Нам следует принять реальность и называть вещи своими именами

Террористы явно прошли военную подготовку

Что в итоге

«А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам»





42-летний Далгат Даудов;

32-летний Абдусамад Амадзиев;

31-летний Осман Омаров;

37-летний Адиль Омаров:

36-летний Али Закаригаев;

28-летний Гаджимурад Кагиров.



Из интересного, Закаригаев занимал должность председателя совета отделения партии «Справедливой России» в Сергокалинском районе.



Братья Омаровы занимались строительным бизнесом в Махачкале.



Также один из братьев, Омар Омаров, начальник МФЦ в Махачкале. И вместе с остальными близкими он знал, что Осман и Адиль Омаровы — ваххабиты.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — его обвиняют в пособничестве террористам» «Имена 6 ликвидированных боевиков, устроивших вчера теракт в Дагестане:42-летний Далгат Даудов;32-летний Абдусамад Амадзиев;31-летний Осман Омаров;37-летний Адиль Омаров:36-летний Али Закаригаев;28-летний Гаджимурад Кагиров.Из интересного, Закаригаев занимал должность председателя совета отделения партии «Справедливой России» в Сергокалинском районе.Братья Омаровы занимались строительным бизнесом в Махачкале.Также один из братьев, Омар Омаров, начальник МФЦ в Махачкале. И вместе с остальными близкими он знал, что Осман и Адиль Омаровы — ваххабиты.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — его обвиняют в пособничестве террористам»

ISW: «За атакой на церковь и синагоги в Дагестане стоит северокавказское отделение «Исламского государства» Wilayat Kavkaz. После атаки российский филиал IS-K Al-Azaim Media похвалил «своих братьев с Кавказа» за демонстрацию того, на что они способны»

The Washington Post: «Правоохранительные органы РФ сообщили, что нападавшие были «сторонниками международной террористической организации» и использовали иностранное оружие. При этом Россия долгое время боролась с исламистами на Северном Кавказе, тысячи дагестанцев покинули Россию, чтобы сражаться на стороне «Исламского государства»* в Ираке и Сирии»