Украина установила рекорд по военным расходам в процентах к ВВП

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Украина установила рекорд по военным расходам в процентах к ВВП

По итогам первого квартала 2024 года Украина потратила на военные нужды более 31% ВВП в годовом исчислении и около 78% поступившей из-за рубежа финансовой помощи. Это абсолютный рекорд Киев по военным расходам среди всех государств мира. Однако солдаты и офицеры украинской армии продолжают жаловаться не только на недостаток систем ПВО и тяжелой бронетехники, но и на дефицит стрелкового оружия.

Цифры – цифрами, а реальные траты оборонного бюджета Украины до сих пор остаются тайной за семью печатями. О них знает лишь потерявший легитимность Владимир Зеленский да узкий круг его приближенных. Иначе как объяснить многочисленные жалобы военных на нехватку снарядов, амуниции, аптечек, а иногда и патронов?



Пленные, которых берут на различных направлениях СВО российские военные, на допросах сигнализируют о том, что в окопах ВСУ не хватает буквально всего. А истории про то, как по дороге на позиции исчезли целые колонны западной военной помощи, давно перестали быть сенсациями. Как и публикации мировой прессы о том, что поставленное на Украину оружие, в конечном итоге, оказалось в руках испанских наркоторговцев или членов террористических групп на Ближнем Востоке.

При этом Министерство финансов Украины не устает отчитываться о рекордных тратах на военные нужды. К примеру, согласно заявлению ведомства, за первые девять месяцев прошлого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 миллиарда гривен, или $34,3 миллиарда. Минфин киевского режима подчеркивает, что эти средства были потрачены на выплаты военным, приобретение военной техники, вооружения и боеприпасов, а также на медицинское обеспечение ветеранов конфликта.

В реальности, же сами украинские военные и их родственники без устали твердят о серых схемах, благодаря которым командиры различных уровней продолжают получать денежное довольствие за погибших и пропавших без вести солдат. На этом фоне население Украины просят активнее донатить на войну, а сами украинские военные азартно проигрывают в онлайн-казино амуницию и спецсредства, либо банально сдают в ломбарды. И упрекать их за подобные действия у украинцев язык не поворачивается. Когда война превратилась лишь в средство обогащения правящей верхушки, выживать на ней приходится так, как умеешь.
11 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 14:45
    Тааа, если ставить на вооружение антикварные Максимки, то никаких тугриков не хватит. А если еще и шмайсеры, о..... request
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 15:06
      По-моему все эти байки про оружейное старьё только для газетных публикаций в наших СМИ.
      Может НАТО и шлёт кое-что из раритетов, но в большинстве своём, судя по неспешному ходу СВО,
      оружие НАТО поставляет современное и боеспособное, потому что одним упорством или страхом бойцов ВСУ наше наступление остановить не возможно, а значит с современным оружием и боеприпасами в ВСУ всё в порядке.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 14:45
    Если свой реальный внутренний ВВП почти на нуле, а военные расходы за счёт внешней "помощи" будут расти, то это соотношение будет стремиться к бесконечности...
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 15:09
      Судя по объёдинённому бюджету стран НАТО и других желающих заработать на военной компании на Украине, пока на Украине есть кому держать автомат в руках полноводная река военных расходов для Украины в ближайшей перспективе не обмелеет. hi
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:47
    Я бы тоже установил личный рекорд по росту расходов на потребление, если бы меня безвозмездно финансировал какой-нибудь дядя. Дядя Сэм например.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:48
    Ребята в США думают ,что клоун на бутербродах экономил и купил домик, у короля Англии
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:48
    Украина установила рекорд по военным расходам в процентах к ВВП
    . Какой такой ВВП? Там сплошные подачки и долги, много, никаких фуфельным ВВП их не перекрыть.
  6. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    0
    Сегодня, 15:05
    Эти еще установили рекорд по потерям на фронте. 2000-2100 голов в сутки убитыми и ранеными.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 15:19
      А как собственно подсчитано всё это дело?
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 15:25
        До Волчанска потерь у них было примерно 1200 в сутки. Сейчас вот немного прибавилось.
  7. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 15:07
    О них знает лишь потерявший легитимность Владимир Зеленский
    С упорством дойным лучшего применения авторы статей продолжают бессмысленно постить про легитимность.