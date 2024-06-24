«Это вам не Россия»: украинский военный похвастался «развитостью» своей страны на примере продуктового магазина

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«Это вам не Россия»: украинский военный похвастался «развитостью» своей страны на примере продуктового магазина

С момента майдана в Киеве в 2013 году, который привел к госперевороту, Украина достигла такого уровня «евроинтеграции», что ее прямо сейчас уже смело можно принимать в ЕС.

По крайней мере, такое впечатление может сложиться после просмотра ролика, выложенного одним из боевиков ВСУ, который похвастался «развитостью» своей страны на примере оплаты покупок банковской картой.



На опубликованных целым рядом украинских ТГ-каналов кадрах военнослужащий войск киевского режима идет по магазину и рассказывает, что он может купить энергетик или стики для айкоса, находясь в 3-4 км от расположения ВС РФ.

При этом боевик отдельно подчеркивает, что за все это он может расплатиться с помощью банковской карты, воспользовавшись терминалом для бесконтактных платежей.

Это вам не Россия

- с гордостью подытожил боевик ВСУ.

Здесь не совсем понятно, какую именно цель преследовал украинский военнослужащий, выкладывая в сети свой ролик. Но если он действительно считает наличие в магазине платежного терминала и стиков для айкоса «высоким достижением украинской цивилизации», до которого еще далеко России, то ситуация с «промывкой мозгов» гражданам нашей «западной соседки» выглядит куда более плачевной, чем предполагалось ранее.

62 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken Звание
    Aken
    +16
    Сегодня, 14:33
    Невероятно круто.
    Я энергетик только на дрова меняю.
    А айкос для стика только один на квартал выдают.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +9
      Сегодня, 14:48
      кучеряво живешь у нас с зоны паря откинулся ну а люди узнали что он того айкос так мы теперь с ним за руку не здороваемся еще зашкваришься))) а энергетика у нас с 87 года нема как колхоз пропили всем миром значитца ну а как его не пропить то)))ну унитаз мы видели конешна нас в музей как то возили и в сортире мужики сперва искали дырку в полу а этот стоит весь белый водичка чистая думали вода питьевая а оказывается унитаз буржуи одно слово тудыть ее в качель
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +3
        Сегодня, 14:51
        Цитата: Mazunga
        кучеряво живешь

        у нас в этом году по весне даже ежиков не видно былоsad
        1. antiaircrafter Звание
          antiaircrafter
          +2
          Сегодня, 15:01
          Цитата: Василенко Владимир
          по весне даже ежиков не видно было

          А у нас кроты исчезли. Мож в ВСУ записались.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 15:17
            Цитата: antiaircrafter
            Мож в ВСУ записались.

            может конечно, а вдруг съели?!!!
            1. antiaircrafter Звание
              antiaircrafter
              0
              Сегодня, 15:19
              Цитата: Василенко Владимир
              вдруг съели?!!!

              Да кому они нужны?
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 15:26
                Цитата: antiaircrafter
                Да кому они нужны?

                ну ежики же кончились, а есть чего то нужно
    2. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 14:58
      А я энергетик вообще не покупаю и запах этой мочевины на дух не переношу.
      Ну про стики для айкоса до сего дня даже не знал и в чём их ценность ума не приложу.

      В целом же , глядя на этого взрослого укровояку приходится признать что мозги им промыли капитально, если человек это воспринимает за верх прогресса.
      Дальше наверное будет на Украине только поросячий визг от того, что у них узаконена проституция, наркомания и право перепихиваться мужикам между собой, т.с. верх цивилизации. fool
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 15:10
      Цитата: Aken
      айкос для стика

      Я уже 18 лет как курить бросил, поэтому заинтересовало,а что это. Энергетики считаю чисто жидкостью для травления муравьёв на грядках. Да очень сильно я отсталый, в сравнении с цывылизованым Панасом. laughing laughing good
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +15
    Сегодня, 14:34
    А, что это за хернь такая: стики для айсов? Честное слово не знаю. recourse Может это и к лучшему, что не знаю?
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 14:41
      Уважаемый Кот,Вы же не из"передовой" эвропейской страны,так что Вам не понять.....куда нам,лапотным до цивилизации... laughing
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 14:41
      Цитата: marchcat
      А, что это за хернь такая: стики для айсов?

      судя поо всему это что то типа этого
      https://dzen.ru/a/X8irtOuVpTc0X4wg
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 14:46
      Стик для IQOS представляет собой никотиносодержащий продукт, относящийся к категории нагреваемого табака. С помощью технологии HeatControl™ табак в стиках нагревается до определенной температуры. В результате нагрева выделяется табачный пар (аэрозоль), который в основном состоит из воды, глицерина и никотина.
      Вначале фильтра установлен ацетатный сегмент. За ним следует цилиндр из биополимерного материала. Не слушайте тех, кто говорит, что это пластик. Материал полностью безопасен для человека. Эту плёнку делают из полимолочной кислоты. Эта часть нужна для охлаждения пара и для того, чтобы он не был слишком влажным. И за полилактидным элементом расположен ещё один ацетатный сегмент, но с полым отверстием в центре для лучшей вентиляции.После фильтра расположена часть, заполненная табаком. Ничего необычного в ней нет. Изначально, я думал, что табака в стике не менее 50% от всей длины. Оказывается, на табачную часть приходится около 20-30% от длины стика.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +7
        Сегодня, 14:49
        Цитата: OrangeBigg
        Стик для IQOS представляет собой...
        ну некурящие мы
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:28
        Цитата: OrangeBigg
        Вначале фильтра установлен ацетатный сегмент. За ним следует цилиндр из биополимерного материала. Не слушайте тех, кто говорит, что это пластик. Материал полностью безопасен для человека. Эту плёнку делают из полимолочной кислоты. Эта часть нужна для охлаждения пара и для того, чтобы он не был слишком влажным. И за полилактидным элементом расположен ещё один ацетатный сегмент, но с полым отверстием в центре для лучшей вентиляции.После фильтра расположена часть, заполненная табаком.

        Чего только не изобретут, чтобы производители табака не остались без клиентуры. Продуктов горения нет, но никотин-то всё равно попадает в лёгкие. Иллюзия безвредности отравы для попавших в зависимость от этой привычки.
    4. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 15:16
      Не... айсы для стиков круче! wassat
      Вроде, взрослый уже мужик этот вояка, а рассуждение как у подростка...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:27
        Цитата: barclay
        Вроде, взрослый уже мужик этот вояка, а рассуждение как у подростка...

        так застрял на уровне подростка, самое страшное состоянии, сила есть, а мозгов нет
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 14:35
    Опытные гады скакуасам мозги корячили...
    Сразу возникает вопрос, что с такими делать потом??? Как их лечить, да и стоит ли это делать вообще?
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 14:37
      Поляки пусть лечат. А нам недосуг будет.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:42
        Вариант не худший, вытурить "больных на голову" и прочую нечисть туда, за бугор...
        Уж лучше хоть сколько то нормальных, адекватных, рядом/вместе с нами, чем масса неадекватных, рядом, вокруг да около.
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 14:43
          Для того и нужна резервация вокруг Кукуева, чтобы ссылать туда майданутых с левого берега.
        2. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 14:58
          Уж лучше хоть сколько то нормальных, адекватных, рядом/вместе с нами, чем масса неадекватных, рядом, вокруг да около.

          Деукраинизация нужна, прям с пеленок, остальных по степени радикальности - тюрьмы, высылка по миру, строгие предупреждения. Ведь получилось с ГДР. Но начинать надо с основ, иначе толку не будет. Это клиника, причем сильно заразная.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 15:16
            Кого то вылечить получится и это будет плюс.
            Совсем уж пустынная земля, никому не в радость, а нам уж точно, это обуза.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 14:41
      Так для кого этот ролик предназначен?Не пойму.На вна и так все знают,что они-не Россия belay
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:45
        Им хочется подражать своим кумира, исключительных, высшим самым "правильным"...
        Они так и не поняли, что они и так, не как все... кастрюля на голове, не да смешатся толпой, да и скачущие выделяются своей гиперактивностью...
      2. мордвин 3 Звание
        мордвин 3
        +2
        Сегодня, 14:51
        Цитата: dmi.pris1
        Так для кого этот ролик предназначен?

        Для нас, лапотно-калошных.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 14:53
          А то мы не знаем сами,чем питаемся и как расплачиваемся..Это для дб там,Ну,или тех,кто из фронтовой полосы свалил.
          1. мордвин 3 Звание
            мордвин 3
            0
            Сегодня, 15:03
            Цитата: dmi.pris1
            А то мы не знаем сами,чем питаемся и как расплачиваемся..

            Дык у них то лучше. Це Европа!
          2. Татьяна Першина Звание
            Татьяна Першина
            +1
            Сегодня, 15:06
            У нас в "Мария-Ра" установили электронного кассира. Бедный покупатель теперь всё делает сам - товар "пробивает", взвешивает. Вот только расплатиться можно лишь древней банковской картой - для оплаты наличными есть отдельная касса.
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 14:58
      .По крайней мере, такое впечатление может сложиться после просмотра ролика, выложенного одним из боевиков ВСУ, который похвастался «развитостью» своей страны на примере оплаты покупок банковской картой.


      Улыбнуло. Так банковскими картами сейчас на каждом углу в России расплатиться можно, по крайней мере в любом магазине,маркете точно.Это разве какой то показатель развитости?Это давно уже вошло в привычку.Или он думает что ввели санкции и карты не работают?Работают.Только вместо иностранных аналогов (Visa,Master Card) все перешли на отечественные карты Мир.
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 15:28
        Цитата: OrangeBigg
        Улыбнуло.

        В начале 2015 года или в конце 2014 к знакомой приехала тетя из оккупированного Украиной Артемовска. Знакомая по дороге с вокзала домой зашла с тетей в Пятерочку. С тетей случилась настоящая истерика. Она на племянницу начала кричать. "Ах ты, Света, путинская подстилка! Зачем ты меня привезла на эту пропагандисткую выставку? Мы же на Украине цивилизованная страна и по телевизору видим что после захвата Вами Крыма у Вас в магазинах ничего нет и Вы скоро помрете с голоду!" Знакомая хотела сказать, что если бы захотела показать тете путинскую выставку, то привела бы ее за покупками в Азбуку вкуса.Но подумала что тетя в душе рада, что сам Путин в честь ее приезда открыл продуктовую пропагандисткую выставку. Но не простит Свету, если поймет, что ей угощение закупили в магазине для бедных.
  4. ИгУ Звание
    ИгУ
    +3
    Сегодня, 14:35
    На свете много неумных, неадекватных, самовлюбленных, с высоким мнением о себе людей. Если выкладывать мнение каждого из них на другие новости места не хватит.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 15:00
      Думаю, что это мнение вполне справедливо можно считать коллективным сознанием.
  5. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +7
    Сегодня, 14:36
    Ну а что вы от "селюка" хотели...??? Он же восточнее Окраины никуда не выезжал... Да и западнее пожалуй тоже... Жертва зачатия в лихих 90-х... fool
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 14:43
      Лично я уже разогрел самодельный автоклав,ежей наловил на тушенку.Будет что зимой жрать..
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 14:43
      Самое паршивое, что он с удовольствием в это верит, с громким чавканьем лопает агитационные помои. Нацизм выходит посильнее фауста гете. Эту проблему, мне кажется, должны решать наука социология и наука медицина иначе из войн нам, людям, не выбраться.
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +6
    Сегодня, 14:36
    Убогое мышление убого человека.
    Странно что он ещё про кружевные труселя не вспомнил и про унитаз не упомянул. wassat
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 14:49
      Теперь наверно вспомнил, жалеет, что не поставил таких важных акцентов
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 14:37
    При этом боевик отдельно подчеркивает, что за все это он может расплатиться с помощью банковской карты, воспользовавшись терминалом для бесконтактных платежей.

    Как "расчитывается" показал или только терминал? А сам под запись в тетрадочку... wassat
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 14:38
      Потом из гробовых вычтут.
  8. Комментарий был удален.
  9. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 14:38
    Это конечно достижение и громадный скачок вперед в развитии.Нам из туалета,типа сортир с прорезанной в деревяшке дыркой крыть увы нечем...
    1. Zyablicev43 Звание
      Zyablicev43
      0
      Сегодня, 14:51
      Нэ спийзнав? Да цэж Гаврыла.(Было у матери три сына.Два нормальных,а третий Гаврила.)
  10. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 14:38
    До полноценной, Европейской Цивилизации Хунте все равно далековато)

    https://pikabu.ru/story/gdeto_v_germanii_11214294?ysclid=lxswjovi2v287031125
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:39
    для него терминал это верх цивилизации?!!
  12. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:41
    то ситуация с «промывкой мозгов» гражданам нашей «западной соседки» выглядит куда более плачевной, чем предполагалось ранее.

    В этом сомнений нет давно. Достаточно прочесть их паблики и комменты к нашим. Гораздо хуже, что кое-кто наверху до сих пор этого не понимает, руководствуясь "гуманитарными соображениями" на войне.
  13. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 14:43
    Защитники цивилизованного человечества. Как-будто из инкубатора выпустили.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Как-будто из инкубатора выпустили.

      да нет из резервации
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:44
    вот истинный селюк, а если бы еще там и ви-фи был в сельпо, он бы лужу под себя от восторга сделал
  15. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:44
    В лагере военнопленных где-нибудь под Воркутой у него будет возможность составить собственное мнение на этот счёт, а не полагаться на ххлопропаганду.
  16. 2112vda Звание
    2112vda
    +1
    Сегодня, 14:46
    Тут, в пору, опять упомянуть крылатое выражение Лаврова по поводу подобных особей. Самое противное что русскоязычный. Надо же как черепную коробку, походу с ёршиком, промыли, мозгами там видно и не пахло. В черепной коробке электромагнитное поле с гравитационным и какие-то фоновые шумы от айкоса. Тут и задумаешься, а так уж нужны нам такие "уже не братья". Хорошо "пин до стан" поработал.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:04
      Противно конечно, а с другой стороны, почему вдруг русскоязычный должен отказаться от привлекательной идеи быть выше 150 млн соседних "орков" просто по праву рождения? В этом смысле люди увы одинаковые.
      1. 2112vda Звание
        2112vda
        0
        Сегодня, 15:12
        Действительно противно. Гражданская война самая мерзкая вещь. Русские со стороны "великоукров" воюют против хо хлов со стороны России и всё это доставляет большое удовольствие "гейропе" и "пиндо-гей-стану". Такое ощущение что "конкретные пацаны" со стороны Европы и США забили стрелку нашим "конкретным пацанам", правда страдает простой народ. А когда простой народ волновал "конкретных пацанов" тут большие бабки делят. Лишний раз понимаешь что капитализм это конкретное "гуано" в независимости от страны.
  17. Havoc Звание
    Havoc
    +1
    Сегодня, 14:50
    Тю, а что на языке орков гутарим, а вообще практика нужна, в плену пригодится.
  18. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:53
    Ну прямо Американ бой ,прямо в окоп приносят каву ,колу и бассейн вечером .
  19. andr327 Звание
    andr327
    +3
    Сегодня, 14:56
    Он думает: "Да впечатляет! И главное снаряд не прилетит сюда, потому что не военный объект. В рашке в магазине не спрячешься накроем, если есть чем."
  20. tabex Звание
    tabex
    +2
    Сегодня, 14:59
    Бестолочь безмозглая. Кто хоть чуть чуть думать может видит из ролика, что русские мирный магазин не обстреливают.
  21. Гарист Павел Звание
    Гарист Павел
    +2
    Сегодня, 15:03
    Вот гэта да! Я слыхау, што у нас у Менске такое есть... Тольки недзе у элитных магазинах.. А так мы до сих пор деньги в сберкассе получаем... Мало, правда, о такой роскоши как на Украине можно только мечтать... Завидуем. Возле наших девятиэтажек во дворе большой сортир сооружен, с отверстиями в полу, все ходят на улицу. Унитазами, черт побери, только номенклатура пользуется... Обидно. Мы уже сами подумываем, что бы на Украину съездить, в командировку. А лучше-в Польшу или Прибалтику. Товарищи говорят, что там и унитазом и стиралкой и микроволновой можно разжиться.. Да и не только этим...))
  22. Roma-1977 Звание
    Roma-1977
    +1
    Сегодня, 15:04
    Может им эти в стики и энергетики подмешивают чего, отчего потом реальность разноцветней становится?
  23. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 15:13
    В России даже в сёлах из нескольких десятков человек в магазине можно расплатиться картой. Знаю не по наслышке
  24. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:14
    Судя по видео и покупкам, это типичный рагуль из Крыжополя или ЖмЭрЫнкЫ. Он дальше своего района не ездил. Ну а Киев для него -" космос". Быдло есть,быдло. И таких на украине- большинство.
  25. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 15:17
    Хочется послушать "экспертов" которые прогнозировали там голод и что жрать нечего будет.
  26. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 15:27
    Просмотрев этот киношедевр, хочется спросить болезного, а "суперкомпьютер" рядом с терминалом нахрена?