«Это вам не Россия»: украинский военный похвастался «развитостью» своей страны на примере продуктового магазина
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С момента майдана в Киеве в 2013 году, который привел к госперевороту, Украина достигла такого уровня «евроинтеграции», что ее прямо сейчас уже смело можно принимать в ЕС.
По крайней мере, такое впечатление может сложиться после просмотра ролика, выложенного одним из боевиков ВСУ, который похвастался «развитостью» своей страны на примере оплаты покупок банковской картой.
На опубликованных целым рядом украинских ТГ-каналов кадрах военнослужащий войск киевского режима идет по магазину и рассказывает, что он может купить энергетик или стики для айкоса, находясь в 3-4 км от расположения ВС РФ.
При этом боевик отдельно подчеркивает, что за все это он может расплатиться с помощью банковской карты, воспользовавшись терминалом для бесконтактных платежей.
Это вам не Россия
- с гордостью подытожил боевик ВСУ.
Здесь не совсем понятно, какую именно цель преследовал украинский военнослужащий, выкладывая в сети свой ролик. Но если он действительно считает наличие в магазине платежного терминала и стиков для айкоса «высоким достижением украинской цивилизации», до которого еще далеко России, то ситуация с «промывкой мозгов» гражданам нашей «западной соседки» выглядит куда более плачевной, чем предполагалось ранее.
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